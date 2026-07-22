Jobcenter bearbeitet 8 Monate Bürgergeld-Antrag nicht und lehnt dann einfach ab

Jobcenter lässt Alleinerziehende acht Monate warten – und lehnt dann wegen fehlender Unterlagen ab

Eine berufstätige Alleinerziehende hat nach Angaben des Vereins Sanktionsfrei e.V. acht Monate auf die Entscheidung über ihren Bürgergeldantrag gewartet.

Anzeige

Die als P. bezeichnete Frau konnte den Lebensunterhalt für sich und ihr Kind trotz ihrer Arbeit nicht vollständig aus dem eigenen Einkommen bestreiten.

Während der Wartezeit häuften sich Rechnungen, Mahnungen und schließlich Mietschulden an. Nach acht Monaten lehnte das Jobcenter den Antrag auf Grundsicherungsgeld wegen angeblich fehlender Unterlagen ab.

Sanktionsfrei hat nach eigenen Angaben einen Anwalt eingeschaltet, der die Ansprüche der Familie durchsetzen soll.

Der Verein übernahm zunächst die Mietschulden aus seinem Solidartopf und gewährte zusätzlich ein Darlehen zur Überbrückung. Ob die Entscheidung des Jobcenters rechtswidrig ist, lässt sich ohne Bescheid, Schriftverkehr und Angaben zu den verlangten Nachweisen allerdings nicht abschließend beurteilen.

Wenn die Bearbeitungszeit die Wohnung gefährdet

Bei existenzsichernden Leistungen ist eine lange Bearbeitungszeit mehr als ein behördliches Ärgernis. Fehlt einer Familie jeden Monat Geld für Miete, Lebensmittel oder Strom, entstehen schnell Rückstände und zusätzliche Mahnkosten. Besonders gefährlich wird es, wenn der Vermieter wegen ausbleibender Zahlungen kündigt oder eine Räumungsklage vorbereitet.

Eine spätere Nachzahlung kann solche Folgen nur teilweise beheben. Mahnkosten, Darlehen, familiäre Belastungen und die Angst vor einem Wohnungsverlust verschwinden nicht rückwirkend. Existenzsichernde Leistungen erfüllen ihren Zweck daher nur, wenn sie rechtzeitig bei den betroffenen Menschen ankommen.

Arbeit schützt Alleinerziehende nicht automatisch vor Armut

P. gehört zu den sogenannten Aufstockerinnen. Damit werden Erwerbstätige bezeichnet, deren Einkommen nicht ausreicht, um den anerkannten Bedarf der Familie einschließlich der Unterkunftskosten zu decken. Das Jobcenter zahlt in solchen Fällen die Differenz, wobei Erwerbstätigenfreibeträge berücksichtigt werden.

Gerade Alleinerziehende müssen Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung und den gesamten Haushalt häufig ohne dauerhafte Unterstützung einer zweiten erwachsenen Person bewältigen.

📚 Lesen Sie auch: Urlaub für Bürgergeld-Bezieher: 40 Euro pro Tag als Urlaubsgeld sind möglich

Unregelmäßige Arbeitszeiten, fehlende Betreuungsangebote und geringe Löhne erschweren es zusätzlich, das Einkommen zu erhöhen. Eine verspätete Zahlung trifft dabei nicht nur den antragstellenden Elternteil, sondern unmittelbar auch das Kind.

Nach den im Februar 2026 veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes waren 28,7 Prozent der Menschen in Alleinerziehenden-Haushalten armutsgefährdet. In der Gesamtbevölkerung betrug die Quote 16,1 Prozent. Armutsgefährdung ist zwar nicht mit einem Anspruch auf Grundsicherungsleistungen gleichzusetzen, die Zahlen zeigen jedoch die besonders angespannte finanzielle Lage vieler Einelternfamilien.

Fehlende Unterlagen erlauben nicht jede Ablehnung

Für die rechtliche Bewertung kommt es darauf an, ob das Jobcenter den Antrag inhaltlich abgelehnt oder die Leistung wegen fehlender Mitwirkung versagt hat. Bei einer inhaltlichen Ablehnung geht die Behörde davon aus, dass die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt sind.

Eine Versagung bedeutet dagegen, dass der Anspruch nach Auffassung des Jobcenters nicht ausreichend geprüft werden konnte.

Antragstellende müssen nach § 60 SGB I die für die Entscheidung erheblichen Tatsachen angeben und verlangte Nachweise einreichen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Nach § 66 SGB I darf eine Leistung wegen fehlender Mitwirkung jedoch nur versagt werden, wenn die unterlassene Mitwirkung die Aufklärung erheblich erschwert. Das Jobcenter muss außerdem schriftlich auf die drohenden Folgen hinweisen und eine angemessene Frist setzen.

Eine vollständige Versagung darf deshalb nicht allein mit dem pauschalen Hinweis begründet werden, Unterlagen seien unvollständig. Aus dem Schreiben muss hervorgehen, welche Nachweise fehlen, weshalb sie benötigt werden und bis wann sie vorgelegt werden sollen. Hat P. die Dokumente bereits eingereicht und kann sie den Zugang belegen, könnte der Bescheid auf einer unzutreffenden Tatsachengrundlage beruhen.

Werden tatsächlich fehlende Nachweise später eingereicht, ist der Anspruch noch nicht zwangsläufig verloren. § 67 SGB I sieht vor, dass Leistungen nachgeholt werden können, wenn die Mitwirkung nachträglich erfolgt und die Voraussetzungen erfüllt sind. Ob und für welchen Zeitraum nachgezahlt wird, hängt vom Einzelfall und vom weiteren Verfahren ab.

Nach sechs Monaten ist eine Untätigkeitsklage möglich

Bleibt ein Leistungsantrag ohne ausreichenden Grund unbearbeitet, kann nach sechs Monaten eine Untätigkeitsklage beim Sozialgericht erhoben werden. Das ergibt sich aus § 88 SGG. Die Vorschrift bedeutet allerdings nicht, dass ein Jobcenter jeden Antrag ohne Weiteres sechs Monate liegen lassen darf.

Mit einer Untätigkeitsklage wird zunächst eine behördliche Entscheidung verlangt. Das Gericht verpflichtet das Jobcenter dadurch nicht automatisch zur Bewilligung der Leistung. Wartet die Behörde auf einen Widerspruch länger als drei Monate, kommt ebenfalls eine Untätigkeitsklage in Betracht.

Bei einer akuten Notlage müssen Betroffene die sechs Monate nicht abwarten. Drohen Mietschulden, eine Stromsperre oder fehlendes Geld für Lebensmittel, kann beim Sozialgericht eine einstweilige Anordnung nach § 86b SGG beantragt werden. Dafür müssen der wahrscheinliche Leistungsanspruch und die besondere Dringlichkeit nachvollziehbar belegt werden.

Vorschuss oder vorläufige Zahlung kann die Notlage überbrücken

Steht der Anspruch dem Grunde nach fest und dauert lediglich die Berechnung der genauen Höhe länger, kann ein Vorschuss nach § 42 SGB I beantragt werden. Bei schwankendem Erwerbseinkommen kann außerdem eine vorläufige Entscheidung nach § 41a SGB II infrage kommen. Welche Möglichkeit passt, hängt davon ab, welche Angaben bereits feststehen und weshalb die abschließende Berechnung noch nicht möglich ist.

Situation Mögliche rechtliche Reaktion Der Antrag ist noch nicht entschieden und es fehlt Geld zum Leben Notlage schriftlich nachweisen und Vorschuss oder vorläufige Entscheidung verlangen Seit der Antragstellung sind mehr als sechs Monate vergangen Untätigkeitsklage nach § 88 SGG prüfen Der Antrag wurde wegen angeblich fehlender Unterlagen versagt Bescheid prüfen, Nachweise mit Zugangsnachweis einreichen und fristgerecht Widerspruch erheben Mietverlust, Stromsperre oder eine vergleichbare Notlage droht Einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht beantragen

Gegen den Bescheid läuft regelmäßig eine Monatsfrist

Gegen eine Ablehnung oder Versagung kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Die Frist ergibt sich aus § 84 SGG. Betroffene sollten den Bescheid, die Mitwirkungsaufforderungen und sämtliche Nachweise gemeinsam prüfen lassen.

Unterlagen sollten möglichst über einen Weg eingereicht werden, der später belegt werden kann. Geeignet sind beispielsweise eine elektronische Versandbestätigung, ein Faxprotokoll oder eine abgestempelte Kopie bei persönlicher Abgabe. Telefongespräche allein lassen sich in einem späteren Verfahren häufig nur schwer nachweisen.

Private Hilfe darf keine behördlichen Zahlungen ersetzen

Die Unterstützung durch Sanktionsfrei verhindert, dass sich die Wohnungsnot der Familie weiter verschärft. Dennoch” kann ein spendenfinanzierter Solidartopf existenzsichernde Leistungen des Staates nicht dauerhaft ersetzen”, warnt Sebastian Bertram von Gegen-Hartz.de. “Ob eine Familie ihre Wohnung behält, darf nicht davon abhängen, ob rechtzeitig ein Verein einspringt.”

Der Fall von P. zeigt, wie folgenreich eine verzögerte Bearbeitung für arbeitende Menschen mit geringem Einkommen sein kann. Wer staatliche Unterstützung beantragt, benötigt eine verständliche Kommunikation, konkrete Hinweise zu fehlenden Nachweisen und eine Entscheidung, bevor Schulden die gesamte Lebenssituation gefährden. Für Alleinerziehende und ihre Kinder ist eine zuverlässige Bearbeitung besonders wichtig.

Häufige Fragen zum Thema

Darf das Jobcenter einen Antrag wegen fehlender Unterlagen ablehnen?

Fehlende, für die Prüfung notwendige Unterlagen können eine Versagung rechtfertigen. Zuvor muss das Jobcenter jedoch grundsätzlich konkret mitteilen, welche Mitwirkung verlangt wird, eine angemessene Frist setzen und schriftlich auf die möglichen Folgen hinweisen. Ob diese Anforderungen erfüllt wurden, muss anhand des Bescheids und des vorherigen Schriftwechsels geprüft werden.

Was können Betroffene tun, wenn das Jobcenter monatelang nicht entscheidet?

Bei einer akuten Notlage können ein Vorschuss, eine vorläufige Entscheidung und ein Eilantrag beim Sozialgericht infrage kommen. Nach sechs Monaten kann bei einem unbearbeiteten Antrag grundsätzlich eine Untätigkeitsklage erhoben werden. Die Dringlichkeit sollte durch Kontoauszüge, Mahnungen, Mietrückstände oder eine drohende Stromsperre belegt werden.

Kann die Leistung nach dem Nachreichen der Unterlagen rückwirkend gezahlt werden?

Eine Nachzahlung ist möglich, wenn die Mitwirkung nachgeholt wird und die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen im betreffenden Zeitraum erfüllt waren. Sie erfolgt jedoch nicht in jedem Fall automatisch. Betroffene sollten deshalb die Unterlagen unverzüglich nachreichen, Widerspruch einlegen und ausdrücklich eine rückwirkende Bewilligung verlangen.