Jetzt sollen auch noch alle Renten später starten

Die Rentenkommission hat ein umfassendes Reformpaket vorgelegt, das die Altersvorsorge in Deutschland langfristig verändern würde. Im Mittelpunkt steht der Vorschlag, das Renteneintrittsalter künftig an die steigende Lebenserwartung zu koppeln.

Damit würde der Rentenbeginn nicht mehr dauerhaft bei 67 Jahren stehen bleiben. Stattdessen könnte die Altersgrenze nach 2031 Schritt für Schritt weiter steigen.

Nach den bisherigen Angaben soll dies nicht abrupt geschehen. Vorgesehen ist ein langsamer Anstieg, der nach Berechnungen etwa alle zehn Jahre ein zusätzliches halbes Jahr bedeuten könnte.

Was die Rentenkommission konkret vorschlägt

Die Rentenkommission empfiehlt, das Renteneintrittsalter ab 2032 an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln. Wenn Menschen im Durchschnitt länger leben, sollen sie künftig auch länger arbeiten, bevor sie abschlagsfrei in Rente gehen können.

Nach den bekannt gewordenen Vorschlägen würde die Regelaltersgrenze dadurch bis etwa 2041 auf 67,5 Jahre steigen. Für jüngere Jahrgänge könnte sich der Rentenbeginn später weiter verschieben.

Eine sofortige „Rente mit 70“ wird damit nicht eingeführt. Die Kommission setzt vielmehr auf einen gestuften Mechanismus, der jedes Jahrzehnt nur kleine Anpassungen vorsieht.

Trotzdem wäre die Richtung eindeutig: Die Altersgrenzen würden nicht nur einmalig steigen, sondern künftig regelmäßig überprüft und automatisch angepasst.

Warum nicht nur die Regelaltersrente betroffen wäre

Besonders wichtig ist, dass sich die Vorschläge nicht allein auf die normale Regelaltersrente beziehen. Wenn das Renteneintrittsalter insgesamt angehoben wird, geraten auch andere Altersrenten unter Druck.

Dazu gehört vor allem die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren. Diese wird häufig noch als „Rente mit 63“ bezeichnet, obwohl das tatsächliche Eintrittsalter bereits heute schrittweise gestiegen ist.

Die Rentenkommission schlägt vor, diesen abschlagsfreien früheren Zugang auslaufen zu lassen oder deutlich umzubauen. Damit würde eine der politisch bekanntesten Möglichkeiten für einen früheren Rentenbeginn wegfallen.

Auch die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Versicherungsjahren könnte indirekt betroffen sein. Denn wenn die regulären Altersgrenzen steigen, verlängert sich auch der Abstand zwischen einem vorgezogenen Rentenbeginn und dem abschlagsfreien Rentenstart.

Das Ende der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren

Ein besonders konkreter Vorschlag betrifft die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte. Nach bisherigem Recht können Menschen mit 45 Versicherungsjahren früher ohne Abschläge in Rente gehen.

Die Kommission sieht darin ein Problem für die Finanzierbarkeit der Rentenversicherung. Wer früher abschlagsfrei in Rente geht, erhält länger Leistungen und zahlt zugleich früher keine Beiträge mehr.

Deshalb soll dieser Zugang nach den Vorschlägen der Kommission nicht dauerhaft in der heutigen Form bestehen bleiben. Für unmittelbar betroffene Jahrgänge sollen allerdings Übergangsregeln und Vertrauensschutz geprüft werden.

Politisch ist dieser Punkt besonders umstritten. Kritiker verweisen darauf, dass gerade Menschen mit sehr langen Erwerbsbiografien oft früh angefangen haben zu arbeiten und häufig körperlich belastende Berufe ausüben.

Die Kopplung an die Lebenserwartung

Der wichtigste technische Vorschlag der Kommission ist die Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Dahinter steht die Annahme, dass eine längere Lebenszeit zwischen Arbeit und Ruhestand neu verteilt werden soll.

Wenn die durchschnittliche Lebenserwartung steigt, würde ein Teil dieser zusätzlichen Lebenszeit in längere Erwerbsarbeit fließen. Der andere Teil bliebe als zusätzliche Rentenzeit erhalten.

Nach den bisher genannten Modellrechnungen würde die Regelaltersgrenze ungefähr alle zehn Jahre um sechs Monate steigen. Dadurch läge sie nicht sofort bei 68 oder 70 Jahren, würde sich aber über Jahrzehnte weiter nach hinten verschieben.

Für heute jüngere Beschäftigte wäre das besonders relevant. Wer heute Anfang 30 ist, müsste nach solchen Berechnungen voraussichtlich mit einem Rentenbeginn von etwa 68 Jahren rechnen.

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Was die Vorschläge für einzelne Jahrgänge bedeuten könnten

Für ältere Beschäftigte soll es voraussichtlich Übergangsregeln geben. Wer kurz vor dem Ruhestand steht, dürfte daher nicht plötzlich mehrere Monate oder Jahre länger arbeiten müssen.

Für jüngere Jahrgänge wären die Folgen dagegen deutlicher. Sie müssten sich darauf einstellen, dass die heutige Grenze von 67 Jahren nicht mehr als feste Orientierung genügt.

Besonders betroffen wären Menschen, die ihre private Finanzplanung bereits auf einen bestimmten Rentenbeginn ausgerichtet haben. Wer mit 63, 64 oder 65 Jahren aussteigen möchte, müsste höhere Abschläge oder zusätzliche Vorsorge einplanen.

Die Kommission begründet diesen Schritt mit dem demografischen Wandel. Mehr Rentner, weniger Beitragszahler und eine längere Rentenbezugsdauer erhöhen den Druck auf Beiträge, Steuerzuschüsse und Rentenniveau.

Weitere Vorschläge der Rentenkommission

Die Rentenkommission beschränkt sich nicht auf ein höheres Renteneintrittsalter. Sie schlägt ein Paket vor, das gesetzliche Rente, zusätzliche Vorsorge und die Beitragsbasis verändern soll.

Ein weiterer Baustein ist eine zusätzliche kapitalgedeckte Vorsorge. Nach den bekannt gewordenen Plänen soll ein Teil der Beiträge oder zusätzlicher Mittel langfristig am Kapitalmarkt angelegt werden.

Damit soll das Rentensystem breiter finanziert werden. Als Vorbild wird häufig ein Modell genannt, bei dem Beschäftigte neben der gesetzlichen Rente zusätzlich über ein persönliches Rentenkonto Vermögen aufbauen.

Außerdem wird diskutiert, weitere Gruppen in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Dazu zählen etwa bestimmte Selbstständige und Abgeordnete, während Beamte nach den bisherigen Berichten nicht vollständig einbezogen werden sollen.

Die wichtigsten Punkte im Überblick

Vorschlag der Rentenkommission Mögliche Auswirkung für Versicherte Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung Der abschlagsfreie Rentenbeginn würde nach 2031 schrittweise weiter steigen. Anstieg um etwa ein halbes Jahr pro Jahrzehnt Jüngere Jahrgänge müssten mit einem späteren Ruhestand rechnen. Auslaufen oder Umbau der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren Der frühere Rentenbeginn ohne Abschläge würde für viele Versicherte schwerer erreichbar. Zusätzliche kapitalgedeckte Vorsorge Ein Teil der Alterssicherung würde stärker über Kapitalmarktanlagen ergänzt. Einbeziehung weiterer Beitragszahler Bestimmte Gruppen außerhalb der bisherigen Pflichtversicherung könnten künftig einzahlen.

Warum die Kommission alle Altersrenten in den Blick nimmt

Die Kommission will vermeiden, dass ein höheres Regelrentenalter durch frühe Sonderwege weitgehend unterlaufen wird. Deshalb richtet sich die Debatte nicht nur auf die Altersgrenze von 67 Jahren.

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Wenn vorgezogene Altersrenten unverändert bleiben würden, könnten viele Versicherte weiterhin früher aussteigen. Die Entlastung für die Rentenkasse wäre dann geringer.

Aus diesem Grund steht auch die bisherige abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren zur Disposition. Dieser Punkt macht den Vorschlag politisch besonders heikel.

Denn viele Betroffene empfinden diese Rentenart als Anerkennung eines langen Arbeitslebens. Eine Abschaffung oder Verschärfung würde deshalb nicht nur finanzielle, sondern auch gesellschaftliche Fragen auslösen.

Was das für Menschen in körperlich belastenden Berufen bedeutet

Ein späterer Rentenstart trifft nicht alle Beschäftigten gleich. Wer im Büro arbeitet und gesund bleibt, kann häufig leichter länger erwerbstätig sein.

Anders sieht es bei Menschen aus, die jahrzehntelang im Schichtdienst, in der Pflege, auf dem Bau, in der Produktion oder in der Logistik gearbeitet haben. Für sie kann jedes zusätzliche Arbeitsjahr eine erhebliche Belastung sein.

Genau hier liegt einer der größten Einwände gegen die Vorschläge der Kommission. Die Lebenserwartung ist ein Durchschnittswert, sagt aber wenig über die tatsächliche Arbeitsfähigkeit einzelner Berufsgruppen aus.

Deshalb wird politisch über Ausgleichsregeln diskutiert. Denkbar wären bessere Übergänge, gezielte Gesundheitsregelungen oder besondere Schutzmechanismen für Versicherte mit langer und belastender Erwerbsbiografie.

Warum Abschläge wichtiger werden

Wer vor der jeweiligen Altersgrenze in Rente geht, muss meist dauerhafte Abschläge hinnehmen. Diese Abschläge mindern die monatliche Rente für den gesamten Ruhestand.

Wenn die Altersgrenzen steigen, kann der Abstand zwischen gewünschtem Rentenbeginn und abschlagsfreiem Rentenstart größer werden. Dadurch können die finanziellen Einbußen zunehmen.

Für Versicherte wird die persönliche Rentenplanung deshalb wichtiger. Rentenauskunft, Beratung und private Vorsorge gewinnen an Bedeutung.

Auch Arbeitgeber müssten stärker planen. Längere Erwerbszeiten funktionieren nur, wenn Arbeitsplätze altersgerecht gestaltet werden und Beschäftigte nicht vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden.

Die politische Auseinandersetzung

Die Bundesregierung hat angekündigt, die Vorschläge der Kommission als Grundlage für die weitere Rentenreform zu nutzen. Zugleich ist bereits erkennbar, dass einzelne Punkte stark umkämpft bleiben.

Widerstand gibt es vor allem gegen die Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung und gegen das Aus für die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren. Kritiker fordern, stärker nach Beitragsjahren und beruflicher Belastung zu unterscheiden.

Befürworter halten dagegen, dass ohne längeres Arbeiten die Lasten für jüngere Beitragszahler steigen würden. Sie sehen in der Reform einen Versuch, Rentenniveau und Finanzierbarkeit miteinander zu verbinden.

Die eigentliche Frage lautet deshalb nicht nur, ob länger gearbeitet werden soll. Entscheidend ist, wer dazu realistisch in der Lage ist und wie Übergänge sozial abgefedert werden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein 55-jähriger Lagerarbeiter hat mit 17 Jahren seine Ausbildung begonnen und arbeitet seit Jahrzehnten körperlich schwer. Nach heutigem Stand rechnet er damit, nach 45 Versicherungsjahren früher ohne Abschläge in Rente gehen zu können.

Würde die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren auslaufen, müsste er seine Planung ändern. Er könnte länger arbeiten oder früher gehen und dafür Abschläge akzeptieren.

Wenn zugleich die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung gekoppelt wird, verschiebt sich auch sein abschlagsfreier Rentenbeginn weiter nach hinten. Für ihn wäre entscheidend, ob es Übergangsregeln, gesundheitliche Ausnahmen oder betriebliche Wechselmöglichkeiten gibt.

Fazit

Die Vorschläge der Rentenkommission gehen deutlich über eine allgemeine Debatte über die Rente mit 67 hinaus. Sie zielen auf ein Rentensystem, in dem Altersgrenzen künftig regelmäßig mit der Lebenserwartung steigen.

Besonders einschneidend wäre das mögliche Auslaufen der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren. Damit würden auch Menschen mit sehr langen Erwerbsbiografien später in den Ruhestand wechseln oder finanzielle Einbußen tragen müssen.

Ob die Reform politisch durchsetzbar ist, hängt von Übergangsregeln und Ausnahmen ab. Ohne Rücksicht auf Gesundheit, Berufsbelastung und tatsächliche Beschäftigungschancen älterer Arbeitnehmer dürfte der Widerstand groß bleiben.

Fragen und Antworten zum Thema

1. Was schlägt die Rentenkommission beim Rentenalter konkret vor?

Das Renteneintrittsalter soll ab 2032 an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden. Nach bisherigen Angaben könnte dies etwa ein zusätzliches halbes Jahr pro Jahrzehnt bedeuten.

2. Bedeutet das automatisch eine Rente mit 70?

Nein. Eine sofortige Rente mit 70 ist nicht vorgesehen. Langfristig könnten die Altersgrenzen aber weiter steigen, wenn die Lebenserwartung zunimmt.

3. Was passiert mit der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren?

Die Rentenkommission schlägt vor, diesen früheren abschlagsfreien Rentenzugang auslaufen zu lassen oder deutlich umzubauen. Für ältere Jahrgänge sollen Übergangsregeln geprüft werden.

4. Sind auch vorgezogene Altersrenten betroffen?

Ja, zumindest indirekt. Wenn die Regelaltersgrenze steigt, wird ein früherer Rentenbeginn teurer, weil Abschläge länger oder stärker ins Gewicht fallen können.

5. Warum will die Kommission das Rentenalter erhöhen?

Die Kommission verweist auf die steigende Lebenserwartung und den demografischen Wandel. Das Rentensystem soll entlastet werden, indem Menschen länger Beiträge zahlen und später Leistungen beziehen.

6. Was sollten Beschäftigte jetzt tun?

Beschäftigte sollten ihre Rentenauskunft prüfen und verschiedene Szenarien berechnen lassen. Besonders wichtig ist das für Menschen, die mit einem früheren Rentenbeginn oder der Rente nach 45 Versicherungsjahren planen.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Rentenkommission 2026