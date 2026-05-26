Grundsicherung: Gutschein ab Juli 2026 – Wer diese Klausel nicht nutzt, verliert den Anspruch

Wer Grundsicherungsgeld bezieht und ab dem 1. Juli 2026 einen Bildungsgutschein für eine Umschulung oder Weiterbildung beantragt, bekommt vom Jobcenter zu hören, der Vermittlungsvorrang stehe dem entgegen. Was dabei verschwiegen wird: Das 13. Gesetz zur Änderung des SGB II, das der Bundestag am 5. März 2026 verabschiedet hat, enthält eine ausdrückliche Ausnahme für Qualifizierungsmaßnahmen, wenn sie dauerhafter in Arbeit führen als eine schnelle Vermittlung.

Wer diese Ausnahme nicht aktiv beansprucht, bekommt keinen Bildungsgutschein, weil das Jobcenter sie nicht von sich aus nennt.

Warum Jobcenter das Weiterbildungsrecht nach dem Vermittlungsvorrang kleinhalten werden

Das Muster ist nicht neu, und es wartete nicht auf die Reform. Laut Stellungnahme des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sind die Weiterbildungseintritte im SGB II im ersten Halbjahr 2025 bereits um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Der Hauptgrund: Die Zuständigkeit für Weiterbildungsberatung und -finanzierung war bereits vor der Reform schrittweise von den Jobcentern zur Bundesagentur für Arbeit verlagert worden, was Abstimmungsaufwand schuf und Förderentscheidungen bremste. Der institutionelle Anreiz, Weiterbildung einfach abzulehnen, war real, bevor das neue Gesetz ihm einen neuen Namen gab.

Ab dem 1. Juli 2026 gibt das neue Gesetz diesem Anreiz eine neue gesetzliche Verkleidung. Der Vermittlungsvorrang liefert einen Einzeiler für jede Ablehnung. Wer den Mechanismus kennt und weiß, was das Gesetz danach sagt, ist dem Gespräch nicht wehrlos ausgeliefert.

Was das Gesetz wirklich sagt: Die Ausnahme im Vermittlungsvorrang für Weiterbildung

§ 3a Absatz 2 SGB II (neue Fassung, gilt ab 1. Juli 2026) lautet im zweiten Satz wörtlich: Eine Ausnahme kann bestehen, wenn eine Leistung zur Eingliederung in Arbeit für eine dauerhafte Eingliederung in Arbeit erfolgversprechender ist als eine unmittelbare Vermittlung, insbesondere bei Personen, die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Jobcenter zitieren gerne den ersten Satz dieses Absatzes, nach dem der Vorrang auch gegenüber Eingliederungsleistungen gilt. Den zweiten Satz nennen sie seltener.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestätigt die Ausnahme in seiner offiziellen FAQ-Publikation ausdrücklich: Wenn eine Weiterbildung im Hinblick auf eine nachhaltige Integration erfolgversprechender ist als eine direkte Vermittlung, dann kann sie zum Einsatz kommen.

Das dahinterliegende Ziel nennt das Ministerium Drehtüreffekt-Vermeidung: Wer nach einer Schnellvermittlung in drei Monaten wieder beim Jobcenter steht, ist nicht dauerhaft integriert worden. Das Gesetz will genau das verhindern.

Die meisten gehen davon aus, dass “Ermessen” bedeutet, das Jobcenter nach Belieben ablehnen darf. Das ist falsch. Ermessen verpflichtet das Jobcenter zu einer tatsächlichen Abwägung zwischen beiden Optionen, und diese Abwägung muss begründet werden.

Eine Ablehnung ohne inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Qualifizierungsargument ist keine Ermessensentscheidung, sondern ein anfechtbarer Ermessensausfall. Wer keine Argumente für die Weiterbildungsseite liefert, überlässt dem Jobcenter die Abwägung kampflos. Wer konkrete Argumente liefert, zwingt es, diese inhaltlich zu beantworten.

Unter 30: Wenn das Gesetz ausdrücklich auf die Weiterbildung zeigt

Das “insbesondere bei Personen unter 30 Jahren” in § 3a Absatz 2 ist kein Ausschluss für alle anderen, sondern eine ausdrückliche Aufforderung an Jobcenter, bei Jüngeren besonders sorgfältig zu prüfen. Das BMAS begründet es damit, dass Jobcenter bei ihrer Ermessensentscheidung künftig besonders berücksichtigen sollen, ob die Leistungsbeziehenden noch eine lange Zeit des Erwerbslebens vor sich haben.

Eine Umschulung mit 24 Jahren kann drei Jahrzehnte Beschäftigung in einem Wachstumsberuf bedeuten. Eine Vermittlung in einen befristeten Aushilfsjob ist das rechnerische Gegenteil.

Kevin S., 26, aus Erfurt, bezieht seit sieben Monaten Grundsicherungsgeld nach einer Kündigung in der Logistik. In seiner Region ist der Markt für ungelernte Lagertätigkeiten überversorgt, die offenen Stellen sind befristet und liegen im Mindestlohnbereich. Er beantragt im August 2026 einen Bildungsgutschein für eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Das Jobcenter antwortet, der Vermittlungsvorrang stehe dem entgegen.

Kevin S. hat in diesem Moment das stärkste Argument, das das neue Gesetz bietet. Er kennt es nur nicht.

Das BMAS stellt klar: Auch ältere Personen können weiterhin gefördert werden. Die besondere Erwähnung der unter 30-Jährigen senkt die Begründungslast für Jüngere, verschließt aber die Ausnahme nicht für alle anderen. Wer 47 ist und in einem strukturell schrumpfenden Berufsbild tätig war, hat dieselbe Ausnahme zur Hand, muss sie aber stärker belegen.

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Das Argument aufbauen: So machen Sie den Bildungsgutschein-Antrag belastbar

Ein Bildungsgutschein-Antrag, der auf die Weiterbildungsausnahme gestützt wird, braucht drei Elemente: die Situation auf dem aktuellen Arbeitsmarkt im bisherigen Bereich, den Mehrwert der angestrebten Qualifikation, und die Verbindung zwischen beidem.

Zum Arbeitsmarkt im bisherigen Bereich: Ausdrucke aus dem Stellenportal der Bundesagentur für Arbeit, die zeigen, dass offene Stellen in der alten Tätigkeit überwiegend befristet, geringqualifiziert oder im Niedriglohnbereich liegen, sind konkrete Belege. Regionale Arbeitsmarktberichte der BA, die einen Nachfragerückgang in der Branche dokumentieren, ergänzen das Bild. Diese Daten sind öffentlich zugänglich und kostenlos.

Zum Mehrwert der Weiterbildung: Eine Anfrage beim Bildungsträger, welche Eingliederungsquote seine Absolventen in den letzten zwei Jahren erzielt haben, liefert das stärkste Einzelargument.

Eine Quote von 60 oder 70 Prozent nachhaltiger Beschäftigung nach sechs Monaten ist ein konkretes Datum, das schwerer zu ignorieren ist als eine allgemeine Behauptung. Bewerbungsunterlagen für die Maßnahme und die Zusage eines Trägerplatzes zeigen, dass die Weiterbildungsoption real und unmittelbar realisierbar ist.

Den Qualifizierungswunsch sollten Sie außerdem im Kooperationsplan festhalten, der ab dem 1. Juli 2026 die bisherige Eingliederungsvereinbarung ersetzt. Wenn der Kooperationsplan ausschließlich Vermittlungsschritte enthält und keinen Bildungsgutschein-Antrag, unterschreiben Sie ein Dokument, das Ihre Position im Widerspruchsverfahren schwächt. Bestehen Sie darauf, dass Ihr Qualifizierungswunsch und die Begründung dafür explizit vermerkt werden.

Widerspruch einlegen, wenn das Jobcenter ablehnt

Ein mündliches Nein im Beratungsgespräch ist keine Entscheidung, gegen die Widerspruch möglich wäre. Stellen Sie den Antrag schriftlich, damit das Jobcenter schriftlich antworten muss. Fordern Sie bei Ablehnung aktiv einen Bescheid an.

Nur mit einem schriftlichen Bescheid beginnt die Widerspruchsfrist, und nur mit einem Bescheid gibt es eine Begründung, gegen die argumentiert werden kann.

Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat nach Zugang des Bescheids. Zugang ist nicht das Datum auf dem Bescheid, sondern der Tag, an dem er bei Ihnen ankommt. Den Umschlag oder das Eingangsdatum sollten Sie dokumentieren. Der Widerspruch nennt § 3a Absatz 2 SGB II neue Fassung, legt dar, warum die Weiterbildung dauerhafter ist als die vom Jobcenter vorgesehene Vermittlungsoption, und fügt die Belege bei.

Wenn das Jobcenter den Widerspruch zurückweist, ist das Sozialgericht der nächste Schritt. Bei konkretem Zeitdruck, etwa weil ein Maßnahmeplatz zu verfallen droht, kann ein Eilantrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt werden. Sozialgerichtliche Verfahren im SGB II sind für Kläger kostenfrei. Wer anwaltliche Unterstützung benötigt und sie nicht finanzieren kann, hat Anspruch auf einen Beratungsschein für kostenlose Rechtsberatung.

Häufige Fragen zum Weiterbildungsrecht und Vermittlungsvorrang

Gilt die Ausnahme auch, wenn das Jobcenter mir konkrete Stellenangebote vorgelegt hat?

Ja. Das Vorliegen konkreter Stellen schließt die Ausnahme nicht automatisch aus. Entscheidend ist nicht, ob Stellen existieren, sondern ob eine Vermittlung in diese Stellen dauerhafter ist als die angestrebte Weiterbildung. Befristete, geringqualifizierte oder strukturell rückläufige Stellen erfüllen den Maßstab der Dauerhaftigkeit typischerweise nicht.

Kann das Jobcenter verlangen, dass ich zuerst Bewerbungen schreibe, bevor es über den Bildungsgutschein entscheidet?

Eine Bedingung dieser Art muss verhältnismäßig und konkret begründet sein. Eine unbegrenzte Aufschubkette ohne Zeitrahmen oder ohne Verbindung zu einem realistischen Vermittlungsziel ist keine zulässige Bedingung. Lassen Sie sich den Aufschub schriftlich erläutern und prüfen Sie, ob er sich als eigenständige Entscheidung anfechten lässt.

Ich bin 52 Jahre alt. Kann ich die Ausnahme trotzdem geltend machen?

Ja. Das “insbesondere bei Personen unter 30 Jahren” im Gesetz ist ein verstärkter Hinweis für Jüngere, kein Ausschluss für Ältere. Das BMAS hat ausdrücklich klargestellt, dass ältere Personen weiterhin gefördert werden können. Der Nachweis muss bei älteren Betroffenen nur stärker geführt werden: Konkreter Bedarf, nachweisbar wachsender Zielmarkt, dokumentierte Eingliederungsquote der Maßnahme.

Was sind Weiterbildungsgeld und Weiterbildungsprämie, und kann ich sie zusätzlich bekommen?

Das Weiterbildungsgeld nach § 87a SGB III wird als monatlicher Zuschlag während einer abschlussorientierten Weiterbildung gezahlt. Die Weiterbildungsprämie ist eine Einmalzahlung bei bestandener Abschlussprüfung.

Beide Instrumente bleiben nach der Reform erhalten und können bei einer geförderten Weiterbildung zusätzlich beantragt werden. Der Bürgergeldbonus von 75 Euro monatlich für Maßnahmenteilnahme ist seit März 2024 abgeschafft und steht nicht mehr zur Verfügung.

Muss ich den Widerspruch anwaltlich einlegen?

Nein. Sozialrechtliche Widersprüche können ohne Rechtsanwalt eingelegt werden. Die Begründung muss nur sachlich die rechtliche Grundlage nennen und die konkreten Tatsachen darlegen, auf die sich der Anspruch stützt. Wer unsicher ist, kann vor dem Widerspruch einen Beratungsschein bei der zuständigen Sozialbehörde beantragen, der Zugang zu kostenloser Rechtsberatung gibt.

Quellen

Bundesgesetzgeber: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, § 3a SGB II n.F., verabschiedet am 5. März 2026

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: FAQ zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 2026

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Stellungnahme 2/2026 zum Referentenentwurf des 13. SGB II-Änderungsgesetzes, Januar 2026