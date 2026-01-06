Erwerbsminderungsrente: Diese Zuschüsse können EM-Rentner zusätzlich beantragen

Lesedauer 3 Minuten

Viele Erwerbsgeminderte wissen nicht, dass sie Anspruch auf mehrere Sozialleistungen gleichzeitig oder nacheinander haben können. Behörden erklären diese Zusammenhänge selten offen und überlassen Betroffene einer gefährlichen Grauzone. Wer seine Rechte nicht kennt, verliert Zeit, Geld und oft auch die Kontrolle über die eigene Existenz.

Erwerbsminderung entscheidet über Zuständigkeit und Leistung

Sobald Ihre Erwerbsfähigkeit dauerhaft eingeschränkt ist, verschiebt sich die sozialrechtliche Verantwortung. Die Rentenversicherung, das Jobcenter und das Sozialamt bewerten Ihre Situation nach unterschiedlichen Maßstäben. Für Sie bedeutet das: Nicht jede Behörde zahlt automatisch die richtige Leistung.

Wann Erwerbsgeminderte weiterhin Bürgergeld erhalten

Solange die Rentenversicherung Ihre Erwerbsminderung nicht offiziell festgestellt hat, bleibt das Jobcenter zuständig. Auch bei längerer Krankheit oder ärztlichen Attesten zahlt das Jobcenter zunächst weiter Bürgergeld. Erst eine formelle Entscheidung beendet diesen Anspruch.

Wann Anspruch auf teilweise Erwerbsminderungsrente besteht

Stellt die Rentenversicherung fest, dass Sie noch drei bis unter sechs Stunden täglich arbeiten können, liegt eine teilweise Erwerbsminderung vor. Sie erhalten dann eine teilweise Erwerbsminderungsrente. Reicht diese nicht zum Leben, muss das Jobcenter ergänzend aufstocken.

Teilweise Erwerbsminderung gilt als Erwerbsfähigkeit

Mit einer teilweisen Erwerbsminderung gelten Sie im Sinne des Sozialgesetzbuchs II (Bürgergeld / Neue Grundsicherung) als erwerbsfähig. Wenn Sie Ihren Lebensunterhalt nicht sichern können, haben Sie also Anspruch auf Bürgergeld / Neue Grundsicherung.

Sie müssen sich aktiv um eine Vermittlung kümmern, in eine Teilzeitbeschäftigung zu kommen, um Ihren Lebensunterhalt durch eigene Tätigkeit zu gewährleisten.

Wann die volle Erwerbsminderungsrente greift

Kann die Rentenversicherung weniger als drei Stunden tägliche Arbeitsfähigkeit feststellen, besteht Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente. Diese Leistung ist vorrangig und verdrängt das Bürgergeld. Ab diesem Zeitpunkt endet die Zuständigkeit des Jobcenters.

Wann besteht Anspruch auf ergänzende Sozialhilfe?

Ein Anspruch auf ergänzende Sozialhilfe besteht, wenn Ihre volle Erwerbsminderungsrente den notwendigen Lebensunterhalt nicht deckt. Bei einer vollen Erwerbsminderung gelten Sie im Sinne des Sozialgesetzes nicht als erwerbsfähig und fallen deshalb nicht unter das SGB II.

Maßgeblich ist nicht Ihre Erkrankung, sondern ob Ihre Einnahmen unter dem gesetzlich anerkannten Bedarf liegen. In diesem Fall greift die Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.

Voraussetzung ist eine festgestellte volle Erwerbsminderung auf Dauer. Das Sozialamt ergänzt Ihre Rente um Regelsatz sowie angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung. Ihre Arbeitsfähigkeit spielt dabei keine Rolle mehr, nur Ihre finanzielle Bedürftigkeit.

Steigende Mieten oder zusätzliche Belastungen können auch bei laufender Rente einen Anspruch auslösen. Das Sozialamt muss die Lücke schließen, sofern kein verwertbares Vermögen vorhanden ist. Für Erwerbsgeminderte ist Sozialhilfe kein Gnadenakt, sondern gesetzlich garantiert.

Wohngeld bei Erwerbsminderung

Ein Anspruch auf Wohngeld besteht, wenn Sie keine Sozialhilfe und kein Bürgergeld beziehen. Wohngeld greift, wenn Ihre Erwerbsminderungsrente den Lebensunterhalt deckt, aber nicht die Miete. Es schließt gezielt die Wohnkostenlücke.

Rechenbeispiel: Wann Wohngeld greift

Erhalten Sie etwa 1.050 Euro Erwerbsminderungsrente und benötigen rund 400 Euro für den Lebensunterhalt, bleibt rechnerisch kein ausreichender Betrag für eine Warmmiete von 650 Euro. In dieser Konstellation besteht kein Anspruch auf Grundsicherung, wohl aber auf Wohngeld.

Liegt die Rente hingegen nur bei etwa 780 Euro und der gesetzliche Bedarf bei rund 1.083 Euro, entsteht eine Unterdeckung beim Lebensunterhalt. In diesem Fall greift nicht Wohngeld, sondern zwingend die Grundsicherung.

Solange keine volle Erwerbsminderung anerkannt ist, bleibt das Bürgergeld maßgeblich. Auch schwere Erkrankungen ändern daran nichts. Erst die Entscheidung der Rentenversicherung beendet den Anspruch.

Keine anerkannte volle Erwerbsminderung bedeutet Bürgergeld. Anerkannte volle Erwerbsminderung mit zu niedriger Rente führt zur Grundsicherung. Reicht die Rente für das Leben, aber nicht für die Miete, kommt Wohngeld infrage.

Erwerbsminderung und Sozialleistungen im Überblick

Status Leistung EM nicht festgestellt Bürgergeld Teilweise EM und rentenversichert Teilweise EM-Rente + Aufstockung Bürgergeld Volle EM und rentenversichert Volle EM-Rente Volle EM, Rente reicht nicht zum Lebens Grundsicherung (SGB XII) EM-Rente reicht für Leben, nicht für Miete Wohngeld Vor EM arbeitsunfähig und krankenversichert Krankengeld (eine Sozialversicherungsleistung) Volle oder teilweise Erwerbsminderung ohne Rentenversicherung Bei Bedürftigkeit Sozialhilfe (SGB XII) oder Bürgergeld (SGB II)

Praxisbeispiel

Olga erhält zunächst eine teilweise Erwerbsminderungsrente, die nicht reicht, um den Lebensunterhalt zu sichern. Sie gilt als erwerbsfähig, beantragt erfolgreich Bürgergeld, und das Jobcenter stockt auf.

Nach gesundheitlicher Verschlechterung erkennt die Rentenversicherung bei Olga eine volle Erwerbsminderung an. Jetzt gilt sie im Sinne des Sozialgesetzes nicht mehr als erwerbsfähig. Da sie ihren Lebensunterhalt weiterhin nicht aus eigenen Mitteln decken kann, besteht weiterhin Anspruch auf Grundsicherung. Diesen übernimmt das Sozialamt.

Häufige Fragen

Erhalte ich trotz EM-Rente weitere Leistungen?

Ja, wenn die Rente nicht reicht.

Kann ich EM-Rente und Bürgergeld kombinieren?

Nur bei teilweiser Erwerbsminderung.

Warum endet Bürgergeld bei voller EM?

Weil Sie nicht als erwerbsfähig gelten.

Muss ich einen Rentenantrag stellen?

Ja, wenn das Jobcenter es verlangt.

Wer hilft mir weiter?

Sozialberatungen, Fachanwälte und Erwerbsloseninitiativen.

Fazit

Erwerbsminderung eröffnet Ansprüche, beendet aber auch alte Leistungen. Entscheidend ist nicht nur die Krankheit, sondern die rechtliche und rechnerische Einordnung. Wer diese Logik kennt, schützt seine Existenz vor finanziellen Brüchen.