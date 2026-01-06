Rente: 7 wichtige Steueränderungen für Rentner ab 2026

Lesedauer 7 Minuten

Mit dem Jahreswechsel rücken für viele Rentnerinnen und Rentner nicht nur die Rentenanpassungen und Sozialabgaben in den Blick, sondern auch die steuerlichen Stellschrauben.

2026 ist dabei ein Jahr, in dem gleich mehrere Regeln parallel wirken: Manche entlasten Rentnerinnen und Rentner unmittelbar, andere treffen vor allem Neurentner oder Menschen, die im Ruhestand weiterarbeiten, ein Ehrenamt ausüben oder zusätzliche Einkünfte haben.

Entscheidend ist dabei weniger die einzelne Vorschrift als das Zusammenspiel – denn bei der Einkommensteuer zählt am Ende das zu versteuernde Einkommen, also die Summe der Einkünfte abzüglich Freibeträgen, Pauschalen und absetzbaren Ausgaben.

Der Überblick in diesem Beitrag setzt den Schwerpunkt auf Änderungen, die Rentnerinnen und Rentner typischerweise betreffen – unabhängig davon, ob die Alterseinkünfte ausschließlich aus der gesetzlichen Rente stammen oder ob zusätzliche Einnahmen hinzukommen, etwa aus Betriebsrenten, Vermietung, Kapitaleinkünften oder einem Nebenjob. Er ersetzt keine individuelle Steuerberatung, zeigt aber, an welchen Stellen 2026 die Weichen neu gestellt werden.

Podcast: Alle Steueränderungen für Rentner ab 2026

1) Höherer Grundfreibetrag und angepasster Einkommensteuertarif

Die wichtigste Stellschraube für alle Steuerpflichtigen – und damit auch für Rentner – ist der Grundfreibetrag. Er sorgt dafür, dass das Existenzminimum steuerfrei bleibt. Zum 1. Januar 2026 steigt dieser Betrag erneut. Für Rentner kann das ganz praktisch bedeuten: Wer mit seiner steuerlich relevanten Gesamtsumme nur knapp über der bisherigen Grenze lag, rutscht eventuell wieder darunter oder zahlt zumindest weniger Einkommensteuer, weil der steuerfreie Sockel größer geworden ist.

Gleichzeitig wird der Einkommensteuertarif angepasst. Das ist mehr als eine Formalie: Ohne solche Anpassungen würde Inflation dazu führen, dass man bei gleichbleibender Kaufkraft schleichend in höhere Steuerbelastungen rutscht. Für Rentner spielt das vor allem dann eine Rolle, wenn die Rente steigt, zusätzliche Einkünfte hinzukommen oder einmalige Zahlungen anfallen – etwa eine Abfindung aus einem späten Jobwechsel, größere Kapitalerträge oder Mieteinnahmen, die nach Renovierungen anziehen.

Wichtig ist dabei ein häufiges Missverständnis: Dass ein Freibetrag steigt, heißt nicht automatisch, dass „die Rente bis zu Betrag X steuerfrei“ ist. Entscheidend ist immer das zu versteuernde Einkommen nach Abzug von Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen, Pauschalen und gegebenenfalls weiteren Freibeträgen. Wer seine Steuerlast realistisch einschätzen will, muss deshalb die Gesamtrechnung betrachten – gerade bei Ehepaaren, bei denen die Zusammenveranlagung die Progression anders wirken lässt als bei Einzelveranlagten.

2) Solidaritätszuschlag: höhere Freigrenze, weniger Fälle im Ruhestand

Der Solidaritätszuschlag ist für viele Rentner kein Dauerthema – aber er kann relevant werden, wenn neben der Rente nennenswerte weitere Einkünfte vorliegen. Typische Fälle sind größere Betriebsrenten, hohe Mieteinnahmen, Veräußerungsgewinne oder Kapitalerträge, die nicht vollständig durch Pauschbeträge und Freistellungsaufträge abgefedert werden.

2026 verschiebt sich die Schwelle, ab der der Solidaritätszuschlag überhaupt erhoben wird. Das kann dazu führen, dass manche Rentnerinnen und Rentner trotz Einkommensteuerzahlung keinen Soli zahlen oder erst später in die Soli-Zone geraten.

In der Praxis wirkt das wie eine gezielte Entlastung für mittlere Einkommen – und zwar genau dort, wo im Ruhestand häufig Mischmodelle entstehen: etwas Rente, etwas Betriebsrente, vielleicht noch ein Teilzeitjob oder Einnahmen aus Vermietung.

Wer in den letzten Jahren knapp an dieser Grenze lag, sollte 2026 besonders darauf achten, ob sich durch eine Tarifverschiebung und die neue Soli-Schwelle die Gesamtrechnung verändert. Gerade bei einmaligen Einkünften kann der Soli-Effekt überraschend auftauchen – oder eben ausbleiben.

3) Rentenbeginn 2026: höherer steuerpflichtiger Anteil der gesetzlichen Rente

Für Neurentner ist eine Veränderung besonders greifbar: Der steuerpflichtige Anteil der gesetzlichen Rente steigt für den Jahrgang des Rentenbeginns weiter an. Wer 2026 erstmals eine gesetzliche Rente bezieht, muss einen größeren Anteil der Rente versteuern als jemand, der 2025 oder früher in Rente gegangen ist.

Das liegt an den Gesetzesregelungen der nachgelagerten Besteuerung. Der Staat erlaubt in der Erwerbsphase zunehmend den Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen, im Gegenzug wird die Rentenzahlung später stärker besteuert.

Für den Rentenbeginnjahrgang wird dabei ein Prozentsatz festgelegt, der den steuerpflichtigen Anteil bestimmt. Der verbleibende Anteil bildet den Rentenfreibetrag – und zwar als fester Eurobetrag, der grundsätzlich lebenslang gleich bleibt.

Wichtig: Der Rentenfreibetrag wird aus der Jahresbruttorente des ersten vollen Rentenbezugsjahres abgeleitet. Steigt die Rente später durch Anpassungen, ist dieser Zuwachs in der Regel vollständig steuerpflichtig. Deshalb können Rentenerhöhungen Jahre später dazu führen, dass erstmals eine Steuerpflicht entsteht oder die Steuerlast spürbar wächst, obwohl der Rentenfreibetrag nominal unverändert bleibt.

Für Rentner, die schon länger im Ruhestand sind, ändert sich am einmal festgesetzten Rentenfreibetrag nichts. Die Steuerwirkung kommt bei ihnen eher über steigende Rentenbeträge, über zusätzliche Einkünfte und über die allgemeinen Tarif- und Freibetragsanpassungen.

4) Altersentlastungsbetrag 2026: weniger Entlastung für neue Jahrgänge mit Nebeneinkünften

Der Altersentlastungsbetrag ist eine Steuervergünstigung, die häufig übersehen wird, weil sie nicht für die gesetzliche Rente selbst gilt. Er betrifft Einkünfte, die viele Rentner zusätzlich haben können, etwa Arbeitslohn aus einem Nebenjob, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder Gewinne aus selbstständiger Tätigkeit. Wer die Altersgrenze erreicht hat, erhält dann einen prozentualen Entlastungsbetrag auf diese begünstigten Einkünfte – begrenzt durch einen jährlichen Höchstbetrag.

2026 sinkt dieser Vorteil für den neu hinzukommenden Jahrgang erneut, weil der Altersentlastungsbetrag über die Jahre stufenweise abgeschmolzen wird. Für Rentnerinnen und Rentner, die im Ruhestand noch arbeiten oder regelmäßig Nebeneinnahmen erzielen, kann das spürbar sein: Nicht, weil die Steuer plötzlich explodiert, sondern weil eine Entlastung, die im Vorjahr noch höher war, in der Kohorte 2026 etwas kleiner ausfällt.

Praktisch heißt das: Wer 2026 erstmals Anspruch auf den Altersentlastungsbetrag hat, sollte in der Steuerplanung nicht automatisch mit den Werten rechnen, die ältere Jahrgänge bekommen. Der Unterschied ist nicht riesig, aber er kann bei dauerhaftem Nebeneinkommen Jahr für Jahr wirken – und in Kombination mit der Progression den Ausschlag geben, ob Vorauszahlungen nötig werden oder nicht.

5) Aktivrente: bis zu 2.000 Euro Arbeitslohn pro Monat steuerfrei

Eine der auffälligsten Neuerungen 2026 ist die Aktivrente. Sie richtet sich an Menschen, die die Regelaltersgrenze überschritten haben und freiwillig weiterarbeiten. Steuerlich sieht das Konzept eine klare Begünstigung vor: Ein Arbeitslohn bis zu 2.000 Euro im Monat soll steuerfrei bleiben.

Für Rentnerinnen und Rentner, die im Ruhestand bewusst noch erwerbstätig sind – sei es aus Freude an der Arbeit, wegen Fachkräftemangel in bestimmten Branchen oder schlicht zur Aufbesserung der Haushaltskasse – kann das einen großen Unterschied machen.

Denn bislang galt: Zusätzlicher Lohn erhöht das zu versteuernde Einkommen, was je nach Gesamtsituation zu einem spürbaren Steuerzugriff führen konnte. Die Aktivrente setzt genau an dieser Stelle an und nimmt einen Teil des Erwerbseinkommens aus der Besteuerung heraus.

Wichtig ist dabei der Blick aufs Detail: Steuerfreiheit betrifft zunächst die Einkommensteuer. Sozialversicherungsrechtliche Fragen – etwa Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung oder die genaue Ausgestaltung bei bestimmten Beschäftigungsformen – können davon abweichen. Auch die Frage, wie Arbeitgeber das praktisch im Lohnsteuerabzug umsetzen, ist für Betroffene relevant. Unterm Strich ist die Aktivrente aber ein Signal: Wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeitet, soll steuerlich deutlich attraktiver gestellt werden als bisher.

6) Ehrenamt und Übungsleiter: höhere steuerfreie Pauschalen

Viele Menschen engagieren sich gerade im Ruhestand stärker – im Sportverein, in der Nachbarschaftshilfe, bei kirchlichen Trägern, in sozialen Projekten oder in kulturellen Einrichtungen. Steuerlich wird dieses Engagement häufig über Pauschalen abgefedert. 2026 steigen sowohl die Ehrenamtspauschale als auch die Übungsleiterpauschale.

Für Rentnerinnen und Rentner ist das aus zwei Gründen interessant. Erstens können kleine Aufwandsentschädigungen dadurch häufiger komplett steuerfrei bleiben, ohne dass es komplizierte Nachweise braucht.

Zweitens kann die Pauschale auch dann helfen, wenn die tatsächlichen Kosten – etwa Fahrtkosten oder Material – nicht einzeln geltend gemacht werden sollen oder können. Gerade in Vereinen ist das in der Praxis oft der Unterschied zwischen „lohnt sich nicht“ und „lässt sich sauber abwickeln“.

Wer mehrere Tätigkeiten hat, sollte allerdings darauf achten, dass Pauschalen an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind und nicht beliebig nebeneinander ausgeschöpft werden können.

Außerdem gilt: Wenn die Vergütung die Pauschale übersteigt, kann der darüber liegende Teil steuerpflichtig sein – was im Zusammenspiel mit der Rente und anderen Einkünften dann wieder die Gesamtrechnung beeinflusst. 2026 verschiebt sich diese Schwelle nach oben, was das Ehrenamt für viele finanziell entspannter macht.

7) Kfz-Steuer: Steuerbefreiung für Elektroautos wird verlängert

Auch im Alltag vieler Rentner spielt Steuerpolitik eine Rolle – etwa beim Auto. 2026 wird die Steuerbefreiung für reine Elektroautos in der Kfz-Steuer verlängert. Das betrifft vor allem diejenigen, die bereits ein batterieelektrisches Fahrzeug nutzen oder einen Umstieg planen und dabei laufende Kosten mit einkalkulieren.

Für Haushalte im Ruhestand ist die Kfz-Steuer zwar oft kein Riesenkostenblock, aber sie ist planbar – und genau darum wirkt eine verlängerte Befreiung wie eine verlässliche Entlastung über mehrere Jahre. In Kombination mit regional unterschiedlichen Stromkosten, Wartungskosten und Versicherungsprämien kann die Steuerbefreiung die Gesamtkalkulation eines Fahrzeugwechsels verändern, gerade wenn ein Auto nicht nur für Freizeit genutzt wird, sondern auch für Pflegefahrten, Arztwege oder familiäre Unterstützung.

Ob sich ein E-Auto lohnt, hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Steuerlich ist die Richtung 2026 aber eindeutig: Der Gesetzgeber hält an der Entlastung fest und verlängert den steuerlichen Vorteil im Bereich der Kfz-Steuer.

Ein Beispiel aus der Praxis

Beispiel aus der Praxis: Eine Rentnerin bezieht 2026 eine gesetzliche Rente und erhält zusätzlich eine kleine Betriebsrente. Außerdem arbeitet sie nach Erreichen der Regelaltersgrenze noch zwei Tage pro Woche in einem Minijob-ähnlichen Teilzeitmodell, sodass ihr Arbeitslohn im Monat unter 2.000 Euro bleibt. Dieser Lohn bleibt 2026 durch die Aktivrente steuerfrei, während bei ihrer Rente weiterhin nur der steuerpflichtige Anteil in die Einkommensteuer einfließt.

Weil zugleich der Grundfreibetrag und die Tarifgrenzen steigen, liegt ihr zu versteuerndes Einkommen am Ende trotz der zusätzlichen Einnahmen nur knapp über dem steuerfreien Bereich. Dadurch fällt entweder gar keine Einkommensteuer an oder nur ein geringer Betrag, und ein Solidaritätszuschlag wird in dieser Konstellation ebenfalls nicht fällig.

Zusammenfassung in einer Tabelle: Alle wichtigen Steueränderungen für Rentner ab 2026

Änderung 2026 Was das für Rentner bedeutet Höherer Grundfreibetrag Ein größerer Teil des Einkommens bleibt steuerfrei; das kann dazu führen, dass manche Rentner gar keine Einkommensteuer zahlen oder weniger als zuvor, sofern das zu versteuernde Einkommen nahe an der Schwelle liegt. Anpassung des Einkommensteuertarifs Die Tarifgrenzen werden verschoben, sodass inflationsbedingte Mehrbelastungen abgefedert werden; relevant vor allem, wenn Rente und zusätzliche Einkünfte zusammen ansteigen. Höhere Schwelle beim Solidaritätszuschlag Der Soli fällt bei vielen Ruheständlern seltener an oder erst ab höheren Einkommen; besonders spürbar bei zusätzlichen Einkünften wie Betriebsrente, Vermietung oder größeren Kapitalerträgen. Rentenbeginn 2026: höherer steuerpflichtiger Rentenanteil Wer 2026 erstmals gesetzliche Rente bezieht, muss typischerweise einen höheren Anteil der Rente versteuern als frühere Rentenjahrgänge; der daraus abgeleitete Rentenfreibetrag bleibt als Eurobetrag grundsätzlich dauerhaft fest. Altersentlastungsbetrag sinkt für den neuen Jahrgang weiter Rentner mit begünstigten Nebeneinkünften (z. B. Arbeitslohn nach Erreichen der Altersgrenze, Vermietung, selbstständige Tätigkeit) erhalten 2026 für den neu hinzukommenden Jahrgang eine etwas geringere Entlastung als ältere Jahrgänge. Aktivrente: steuerfreier Arbeitslohn bis zu 2.000 Euro monatlich Wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeitet, soll bis zu dieser Grenze Arbeitslohn steuerfrei erhalten; das kann die Steuerbelastung bei Weiterarbeit im Ruhestand deutlich reduzieren. Höhere Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten können häufiger vollständig steuerfrei bleiben; das entlastet viele Rentner, die sich in Vereinen, sozialen Einrichtungen oder im Sportbereich engagieren. Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektroautos Für Halter reiner E-Autos bleibt die laufende Kfz-Steuer in vielen Fällen weiterhin entlastet; für Rentner kann das die laufenden Fahrzeugkosten über Jahre senken.

Was Rentner 2026 daraus mitnehmen sollten

2026 bringt keine einzelne Regel, die für alle Rentner gleichermaßen alles verändert. Die Wirkung entsteht vielmehr aus der Kombination: Ein höherer Grundfreibetrag und ein verschobener Tarif entlasten breit. Die Soli-Schwelle wirkt besonders bei mittleren und gehobenen Einkünften. Neurentner müssen sich auf einen höheren steuerpflichtigen Rentenanteil einstellen, während langjährige Rentner eher über Rentensteigerungen und zusätzliche Einkünfte in Richtung Steuerpflicht rutschen können.

Wer im Ruhestand arbeitet, profitiert je nach Konstellation von der Aktivrente und muss gleichzeitig die übrige Steuerlogik im Blick behalten. Ehrenamtliche werden durch höhere Pauschalen spürbar entlastet, und im Alltag setzt die verlängerte Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos einen zusätzlichen Anreiz.

Gerade weil viele Ruhestandsbiografien heute gemischt sind, lohnt sich 2026 ein genauer Blick auf die eigene Gesamtsituation – nicht aus Sorge, sondern um Überraschungen zu vermeiden. Oft reicht schon eine saubere Jahreshochrechnung, um zu erkennen, ob eine Steuererklärung voraussichtlich notwendig wird, ob Vorauszahlungen drohen oder ob sich bestimmte Entscheidungen – etwa ein späterer Rentenbeginn, ein Nebenjob oder eine Einmalzahlung – steuerlich in ein anderes Jahr verschieben lassen.

Quellen

Bundesfinanzministerium: „Die wichtigsten steuerlichen Änderungen 2026“ (30.12.2025), Deutsche Rentenversicherung: „Besteuerungsanteil der Renten steigt langsamer“ (Wachstumschancengesetz; Entwicklung der Besteuerungsanteile).