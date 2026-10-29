Das Deutschlandticket kostet jetzt über 800 Euro im Jahr

Deutschlandticket 2027: Über 800 Euro im Jahr – wer die Mehrkosten tragen muss

Das Deutschlandticket wird zum 1. Januar 2027 erneut teurer: Statt 63 Euro kostet das reguläre Abonnement dann 66,80 Euro im Monat. Wer es zwölf Monate nutzt, zahlt 801,60 Euro und damit 45,60 Euro mehr als 2026.

Für Menschen, die täglich zur Arbeit fahren, kann das bundesweite Ticket weiterhin ein günstiges Angebot sein. Für Haushalte mit kleinen Einkommen bleibt trotzdem die Frage, woher das zusätzliche Geld kommen soll.

Denn der Aufschlag trifft auf ein fest verplantes Monatsbudget. Ob Fahrgäste die Erhöhung vollständig selbst tragen müssen, hängt auch davon ab, ob Arbeitgeber, Länder oder Kommunen ihre Zuschüsse anpassen.

Aus 49 Euro werden 66,80 Euro

Bis Ende 2024 kostete das Deutschlandticket 49 Euro, 2025 stieg der Preis auf 58 Euro und 2026 auf 63 Euro. Mit der nächsten Erhöhung liegt der Monatspreis rund 36,3 Prozent über dem früheren 49-Euro-Preis.

Jahr Regulärer Monatspreis Kosten für zwölf Monate 2024 49,00 Euro 588,00 Euro 2025 58,00 Euro 696,00 Euro 2026 63,00 Euro 756,00 Euro 2027 66,80 Euro 801,60 Euro

Die Tabelle zeigt die Kosten bei durchgehendem Bezug ohne Ermäßigung oder Zuschuss. Gegenüber 2026 beträgt der Aufschlag rund sechs Prozent; gegenüber 2024 sind es bei zwölf Monaten bereits 213,60 Euro zusätzlich.

Für zwei Erwachsene mit jeweils einem regulären Deutschlandticket steigen die Jahreskosten von 1.512 Euro auf 1.603,20 Euro. Die Mehrbelastung beträgt dann 91,20 Euro.

Ein Kostenindex erklärt die Erhöhung – die soziale Frage bleibt

Erstmals wird der Preis für 2027 anhand des von der Verkehrsministerkonferenz beschlossenen Kostenindexes festgelegt. Dabei fließen Personal-, Energie- und allgemeine Kosten ein; das Verfahren soll künftig jährlich angewandt werden.

Dass Verkehrsunternehmen ihre steigenden Ausgaben finanzieren müssen, ist nachvollziehbar. Ein Kostenindex beantwortet allerdings nicht, welchen Fahrpreis Menschen mit niedrigen Löhnen, kleinen Renten oder existenzsichernden Leistungen bezahlen können.

Bund und Länder stellen für das Deutschlandticket zusammen jährlich rund drei Milliarden Euro bereit. Auch Niedersachsens Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne hält trotz seiner Begründung für die aktuelle Erhöhung eine Debatte über die dauerhafte Stabilisierung des Preises für erforderlich.

Aus sozialpolitischer Sicht braucht die jährliche Kostenrechnung deshalb eine zweite Rechnung: Wie viel Mobilität bleibt mit einem knappen Einkommen möglich? Wer den Nahverkehr für Arzttermine, Einkäufe oder den Arbeitsweg braucht, kann steigende Ticketkosten nicht einfach vermeiden.

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Bei Sozialtickets zählt der tatsächliche Eigenanteil

Die Erhöhung des regulären Deutschlandtickets legt noch nicht fest, wie teuer jedes vergünstigte Angebot 2027 wird. Länder und Kommunen können eigene Ermäßigungen finanzieren, deren Voraussetzungen und Höhe regional unterschiedlich ausfallen.

Bleibt ein Zuschuss als fester Eurobetrag unverändert, müssen Fahrgäste die zusätzlichen 3,80 Euro selbst aufbringen. Wird der Zuschuss erhöht, kann die Mehrbelastung teilweise oder vollständig aufgefangen werden.

Vor einer Verlängerung sollte deshalb der neue Eigenanteil beim jeweiligen Anbieter geprüft werden. Gegen-Hartz erläutert im Beitrag zur Deutschlandticket-Erhöhung und den Folgen für Sozialtickets, weshalb sich der reguläre Preis nicht ohne Weiteres auf örtliche Vergünstigungen übertragen lässt.

Beim Jobticket sind 63,46 Euro noch nicht der Arbeitnehmerpreis

Das Deutschlandticket als Jobticket kostet 2027 nach dem fünfprozentigen Rabatt zunächst 63,46 Euro. Davon geht noch der Arbeitgeberzuschuss ab, der für dieses Modell mindestens 25 Prozent des regulären Ticketpreises betragen muss.

Bei einem Zuschuss in Mindesthöhe sind das 16,70 Euro, sodass Beschäftigte selbst 46,76 Euro monatlich zahlen. Ein höherer Arbeitgeberzuschuss senkt ihren Eigenanteil weiter.

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Rentner und schwerbehinderte Menschen sollten Vergünstigungen prüfen

Allein der Rentenbezug verbilligt das reguläre Deutschlandticket nicht. Ob ein Seniorenangebot oder ein Sozialtarif infrage kommt, muss anhand der Bedingungen am Wohnort geprüft werden.

Für schwerbehinderte Menschen kann eine andere Berechtigung günstiger sein: Mit den erforderlichen Merkzeichen sowie einem gültigen Beiblatt mit Wertmarke ist die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr möglich. Ein GdB von 50 allein genügt dafür nicht; unter bestimmten Voraussetzungen wird die Wertmarke kostenfrei ausgegeben.

Wer diese Berechtigung bereits besitzt, sollte vor der nächsten Verlängerung prüfen, ob ein zusätzliches Deutschlandticket überhaupt benötigt wird. Weitere Einzelheiten erklärt Gegen-Hartz zu den Voraussetzungen für die Fahrt mit Ausweis und Wertmarke.

DB-Bestandskunden müssen eine Frist beachten

Bei der Deutschen Bahn müssen betroffene Bestandskunden der Preisänderung und ergänzenden Tarifbedingungen bis zum 30. November 2026 zustimmen. Ohne fristgerechte Zustimmung beendet die DB das Abonnement zum 31. Dezember 2026.

Wer sein DB-Abonnement ab dem 15. Oktober 2026 bestellt hat, benötigt nach Angaben der Bahn keine gesonderte Zustimmung, weil die neuen Bedingungen bereits bei der Bestellung mitgeteilt wurden. Bei anderen Anbietern sind deren Hinweise zu Verfahren und Fristen zu beachten.

Eine alte Chipkarte oder ein bisher angezeigtes Ticket ersetzt kein gültiges Abonnement für Januar. Fahrgäste sollten deshalb vor der ersten Fahrt im neuen Jahr prüfen, ob ihr Vertrag tatsächlich weiterläuft.

Praxisbeispiel: Ein Rentnerpaar zahlt 91,20 Euro mehr

Ein fiktives Rentnerpaar nutzt zwei reguläre Deutschlandtickets für Arztbesuche, Einkäufe und Familienbesuche und erhält keine Zuschüsse. Statt zusammen 126 Euro monatlich werden ab Januar 2027 insgesamt 133,60 Euro fällig.

Über das Jahr fehlen dem Paar dadurch weitere 91,20 Euro für andere Ausgaben. Vor der Verlängerung lohnt sich für beide die Prüfung, ob am Wohnort ein vergünstigtes Angebot besteht und ob sie dessen Voraussetzungen erfüllen.

Sieben Fragen und Antworten zum Deutschlandticket 2027

Wie viel kostet das Deutschlandticket ab Januar 2027?

Das reguläre Deutschlandticket kostet ab dem 1. Januar 2027 monatlich 66,80 Euro. Bis Ende 2026 beträgt der Preis 63 Euro.

Wie hoch sind die Mehrkosten im ganzen Jahr?

Bei zwölf Monaten ohne Zuschuss steigen die Ausgaben um 45,60 Euro auf insgesamt 801,60 Euro. Für zwei reguläre Abonnements beträgt der zusätzliche Jahresbetrag 91,20 Euro.

Warum wird das Ticket erneut teurer?

Der neue Preis beruht auf einem Kostenindex, der Personal-, Energie- und allgemeine Kosten berücksichtigt. Dieser Index soll künftig jährlich zur Preisermittlung eingesetzt werden.

Steigt jedes Sozialticket ebenfalls um 3,80 Euro?

Das steht nicht automatisch fest, weil regionale Zuschüsse und Tarifentscheidungen hinzukommen. Bleibt ein fester Zuschuss unverändert, schlägt die Erhöhung allerdings vollständig auf den Eigenanteil durch.

Erhalten Rentner automatisch einen Rabatt?

Beim regulären Deutschlandticket gibt es keinen allgemeinen Rabatt allein wegen des Rentenbezugs. Örtliche Senioren- oder Sozialangebote können andere Preise und zusätzliche Voraussetzungen vorsehen.

Bis wann müssen DB-Kunden der Änderung zustimmen?

Für betroffene Bestandskunden nennt die DB den 30. November 2026. Bei Bestellungen ab dem 15. Oktober 2026 ist nach DB-Angaben keine zusätzliche Zustimmung erforderlich.

Kann das Deutschlandticket weiterhin monatlich gekündigt werden?

Ja, bei der DB ist die reguläre Kündigung bis zum zehnten Kalendertag eines Monats zum Monatsende möglich. Wer bei einem anderen Anbieter abonniert hat, sollte dessen Vertragsbedingungen prüfen.