Bürgergeld verfassungsrechtlich durch steigende Preise zu niedrig

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Die Sorge vor einer neuen Phase stark steigender Preise ist nicht unbegründet. Wenn sich der Nahostkonflikt weiter zuspitzt, drohen neue Verwerfungen auf den internationalen Rohstoff- und Warenmärkten.

Bereits in der Vergangenheit haben geopolitische Eskalationen gezeigt, wie schnell sie sich auf Transportwege, Energiepreise und die allgemeine Versorgungslage auswirken können. Kommt es zu Störungen im Welthandel, zu Engpässen bei Öltransporten oder zu einer zusätzlichen Verteuerung von Energie und Vorprodukten, könnte sich die Preisentwicklung in Deutschland erneut dramatisch beschleunigen.

Besonders brisant wäre eine solche Entwicklung für Menschen, die auf existenzsichernde Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII angewiesen sind. Denn bei Bürgergeld und Sozialhilfe geht es nicht um Komfort oder finanzielle Spielräume, sondern um die Sicherung des täglichen Lebensunterhalts.

Schon vergleichsweise moderate Preissteigerungen treffen Bürgergeld-Leistungsbeziehende oft härter als andere Haushalte, weil kaum finanzielle Reserven vorhanden sind.

Wenn Lebensmittel, Strom, Heizkosten, Hygieneartikel und Mobilität innerhalb kurzer Zeit deutlich teurer werden, kann aus einer ohnehin angespannten Situation rasch eine existenzielle Notlage entstehen.

Warum eine neue Inflationsdynamik gerade arme Haushalte besonders hart treffen würde

Haushalte mit geringem Einkommen oder ohne nennenswerte Rücklagen spüren Inflation meist früher und unmittelbarer als andere Bevölkerungsgruppen. Während besser gestellte Haushalte Preissteigerungen häufig zumindest zeitweise auffangen können, fehlt Beziehenden von Bürgergeld oder Sozialhilfe dieser Puffer.

Die Regelleistungen sind pauschaliert und auf eine möglichst knappe Deckung des notwendigen Lebensunterhalts ausgerichtet. Schon geringe Abweichungen zwischen kalkulierter und tatsächlicher Preisentwicklung können deshalb spürbare Versorgungslücken erzeugen.

Das gilt umso mehr, wenn es nicht nur um einzelne Warengruppen geht, sondern um eine allgemeine Verteuerung in mehreren Lebensbereichen gleichzeitig. Steigen etwa die Kosten für Energie, Transport und Importwaren parallel, verteuern sich in der Folge auch viele Alltagsgüter.

Davon betroffen sind nicht nur Strom und Heizung, sondern auch Lebensmittelpreise, Kosten für Schulbedarf, Kleidung, Haushaltswaren und zahlreiche Dienstleistungen. Für Menschen im Leistungsbezug ist diese Kettenreaktion kaum auszugleichen, weil ihr Budget bereits im Normalzustand eng bemessen ist.

Hinzu kommt, dass Inflationsschübe oft nicht gleichmäßig verlaufen. Besonders stark verteuern sich in Krisenzeiten häufig gerade jene Güter, die für den Alltag unverzichtbar sind.

Energiepreise wirken dabei wie ein Beschleuniger für viele andere Preisbereiche. Wenn Lieferketten ins Stocken geraten und Transportkosten steigen, kann dies binnen kurzer Zeit zu einer umfassenden Belastung des alltäglichen Konsums führen.

Für Sozialleistungsbeziehende stellt sich dann nicht mehr die Frage, ob sie sparen müssen, sondern worauf sie überhaupt noch verzichten können.

Die Erfahrungen aus dem Jahr 2022 wirken bis heute nach

Der Blick auf das Jahr 2022 zeigt, wie rasch sich eine geopolitische Krise in eine soziale Belastungsprobe verwandeln kann. Damals erreichte die Inflation zeitweise Werte, die über viele Jahre hinweg in Deutschland kaum vorstellbar gewesen waren. Energiepreise schnellten nach oben, Lebensmittel verteuerten sich deutlich, und in vielen Haushalten entstand das Gefühl, dass das Geld von Monat zu Monat weniger wert war.

Für Menschen, die von staatlichen Leistungen leben, war dies keine abstrakte ökonomische Entwicklung, sondern eine spürbare Verschlechterung ihrer Lebensverhältnisse.

Die damalige Lage machte sichtbar, dass die gesetzlich vorgesehenen Fortschreibungsmechanismen bei den Regelbedarfen an ihre Grenzen stoßen können, wenn die Preisentwicklung außergewöhnlich schnell verläuft. Denn die Regelsätze werden nicht fortlaufend in Echtzeit an aktuelle Marktbewegungen angepasst.

Zwischen statistischer Erfassung, gesetzgeberischer Umsetzung und tatsächlicher Auszahlung liegt ein zeitlicher Abstand. In Phasen normaler Preisentwicklung mag dieses Verfahren verwaltungspraktisch vertretbar sein. In Krisenzeiten kann gerade diese Verzögerung jedoch dazu führen, dass die ausgezahlten Leistungen den realen Bedarf nicht mehr decken.

Vor diesem Hintergrund erhält die verfassungsrechtliche Dimension besondere Bedeutung. Wenn Preissteigerungen nicht mehr bloß lästig, sondern existenzgefährdend werden, reicht der Hinweis auf reguläre Fortschreibungsroutinen nicht aus. Dann stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang der Staat kurzfristig eingreifen muss.

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Was das Bundesverfassungsgericht zur Pflicht des Gesetzgebers gesagt hat

Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit dieser Problematik bereits deutlich befasst. In seiner Entscheidung vom 23. Juli 2014 hat es klargestellt, dass der Gesetzgeber bei einer auffälligen und erheblichen Abweichung zwischen der tatsächlichen Preisentwicklung und der bei der Fortschreibung der Regelbedarfe berücksichtigten Entwicklung nicht untätig bleiben darf. Damit hat das Gericht einen verfassungsrechtlichen Maßstab formuliert, der gerade in Krisenzeiten von großer Tragweite ist.

Nach dieser Rechtsprechung genügt es nicht, auf die nächste reguläre Anpassung der Regelbedarfe zu verweisen, wenn sich abzeichnet, dass reale Preissteigerungen zu einer Unterdeckung des menschenwürdigen Existenzminimums führen.

Das Gericht hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber zeitnah reagieren muss, wenn eine erhebliche Diskrepanz erkennbar wird. Besonders relevant ist dies bei Energiepreisen, weil Strom und andere unverzichtbare Bedarfe nicht beliebig reduziert werden können, ohne dass die Lebensführung schwer beeinträchtigt wird.

Die Entscheidung macht deutlich, dass das Existenzminimum nicht nur auf dem Papier garantiert sein darf. Die staatliche Pflicht erschöpft sich nicht darin, einmal berechnete Pauschalen fortzuschreiben, wenn diese mit der Wirklichkeit nicht mehr Schritt halten.

Vielmehr muss die tatsächliche Lebenslage in den Blick genommen werden. Wo der rechnerische Regelbedarf hinter den realen Kosten für ein menschenwürdiges Leben zurückbleibt, entsteht eine verfassungsrechtlich problematische Unterdeckung.

Regelleistungen dürfen in Krisenzeiten nicht an der Realität vorbeigehen

Die verfassungsrechtliche Vorgabe zielt auf einen einfachen, aber weitreichenden Grundsatz: Existenzsicherung muss tatsächlich funktionieren. Bürgergeld und Sozialhilfe sollen das physische und soziokulturelle Existenzminimum sichern.

Dieses Minimum ist jedoch kein starrer Betrag, der unabhängig von wirtschaftlichen Entwicklungen immer gleich bleibt. Es hängt vielmehr davon ab, was Menschen unter den konkreten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen benötigen, um ein menschenwürdiges Dasein führen zu können.

Gerade deshalb kann eine starke Inflationsphase das Gefüge der Existenzsicherung ins Wanken bringen. Wenn die gesetzlich festgelegten Regelbedarfe auf früheren Datengrundlagen beruhen und die Preise in kurzer Zeit kräftig steigen, wächst das Risiko, dass die Leistungen nicht mehr ausreichen.

Dann droht eine Lage, in der Betroffene ihre notwendigen Ausgaben nicht mehr decken können, obwohl sie formal den gesetzlich vorgesehenen Anspruch erhalten. Ein solcher Zustand wäre mit dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag schwer vereinbar.

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Dieses Problem betrifft nicht allein die Höhe der monatlichen Regelsätze. Sie berührt auch die Frage, wie schnell der Staat auf außergewöhnliche Entwicklungen reagiert. Je länger eine deutliche Preisabweichung andauert, desto stärker wächst der Anpassungsdruck. Für viele Haushalte entscheidet nicht die Frage, ob irgendwann korrigiert wird, sondern ob dies rechtzeitig geschieht.

Welche Handlungsmöglichkeiten der Staat in einer neuen Teuerungskrise hätte

Sollte es infolge einer weiteren Eskalation im Nahen Osten tatsächlich zu massiven Preissteigerungen kommen, stünde der Gesetzgeber vor einer schwierigen, aber rechtlich klar umrissenen Aufgabe. Er müsste prüfen, ob die bestehenden Regelleistungen noch geeignet sind, das Existenzminimum zu sichern. Dabei kämen grundsätzlich verschiedene Reaktionsformen in Betracht.

Eine Möglichkeit wäre die außerplanmäßige Anhebung der Regelbedarfe. Damit könnte auf eine allgemeine und anhaltende Verteuerung des Alltags reagiert werden.

Ein solcher Schritt hätte den Vorteil, dass die Erhöhung unmittelbar in die laufenden monatlichen Leistungen einfließen könnte. Er wäre insbesondere dann naheliegend, wenn sich abzeichnet, dass die Preissteigerungen nicht nur vorübergehend sind, sondern über einen längeren Zeitraum fortwirken.

Daneben kommen zusätzliche Einmalzahlungen oder Zuschüsse in Betracht. Auch hierfür hat das Bundesverfassungsgericht den Weg ausdrücklich aufgezeigt. Solche Leistungen könnten sinnvoll sein, wenn die Preissteigerung plötzlich einsetzt und rasch Unterstützung notwendig wird, bevor eine umfassende gesetzliche Neuregelung verabschiedet werden kann.

Einmalzuschüsse haben allerdings auch Grenzen, weil sie strukturelle Unterdeckungen nur zeitweilig abfedern. Wenn die Lebenshaltungskosten dauerhaft steigen, reicht ein einmaliger Ausgleich häufig nicht aus.

Eine weitere Möglichkeit liegt in der verfassungskonformen Auslegung bereits bestehender Vorschriften, etwa bei zusätzlichen Bedarfen oder einmaligen Leistungen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Zusammenhang auf die Aufgabe der Sozialgerichte hingewiesen. Wenn die gesetzliche Lage keine eindeutige Antwort gibt, aber eine existenzgefährdende Unterdeckung droht, können Gerichte gehalten sein, die vorhandenen Normen so auszulegen, dass die Sicherung des Existenzminimums gewährleistet bleibt.

Warum § 24 SGB II in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit verdient

Besondere Bedeutung gewinnt in diesem Zusammenhang die Frage, ob und in welchem Umfang neben dem laufenden Regelbedarf gesonderte Leistungen als Zuschuss erbracht werden können.

Das Bundesverfassungsgericht hat deutlich gemacht, dass die Rechtsordnung Möglichkeiten bereithalten muss, um akute Unterdeckungen auszugleichen. Dabei hat es auch auf Regelungen wie § 24 SGB II verwiesen, die zusätzliche Leistungen außerhalb des monatlichen Regelbedarfs betreffen.

Für die Praxis bedeutet das: Wenn extreme Preissteigerungen dazu führen, dass notwendige Bedarfe mit dem regulären Satz nicht mehr gedeckt werden können, darf die Rechtsanwendung nicht blind an pauschalen Vorgaben festhalten.

Vielmehr ist zu prüfen, ob ergänzende Hilfen erforderlich sind, um das verfassungsrechtlich garantierte Existenzminimum tatsächlich zu sichern. Gerade in Krisenzeiten könnte diese Frage für die Sozialgerichte und für Beratungsstellen an Bedeutung gewinnen.

Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass jede Preissteigerung sofort zu einem zusätzlichen Anspruch führt. Entscheidend ist das Ausmaß der Abweichung und die Frage, ob eine existenzgefährdende Unterdeckung ernsthaft droht. Je stärker und plötzlicher die Teuerung ausfällt, desto schwerer dürfte es fallen, an den bisherigen Berechnungsgrundlagen festzuhalten.

Was Leistungsbeziehende in einer solchen Lage rechtlich geltend machen könnten

Sollten die Preise in einer Weise steigen, die zu einer spürbaren Unterdeckung des Existenzminimums führt, dürfte dies nicht folgenlos bleiben. Dann wären nicht nur politische Forderungen nach höheren Leistungen zu erwarten, sondern auch rechtliche Auseinandersetzungen. Leistungsbeziehende könnten sich auf die verfassungsrechtlichen Maßstäbe berufen und geltend machen, dass die pauschalierten Regelsätze in ihrer konkreten Lebenssituation nicht mehr ausreichen.

In solchen Fällen käme den Sozialgerichten eine wichtige Rolle zu. Sie müssten prüfen, ob bestehende gesetzliche Regelungen im Lichte der Verfassung so auszulegen sind, dass ein wirksamer Schutz vor existenzieller Unterdeckung gewährleistet bleibt. Das kann insbesondere dann bedeutsam werden, wenn der Gesetzgeber nicht schnell genug reagiert oder wenn es an passgenauen Sonderregelungen fehlt.

Zugleich ist zu beachten, dass eine gerichtliche Klärung für Betroffene oft mit Unsicherheit und zeitlicher Verzögerung verbunden ist. Gerade deshalb bleibt der Gesetzgeber in der Pflicht, rechtzeitig allgemeine Lösungen zu schaffen. Gerichte können individuelle Härten abfedern, sie ersetzen aber keine vorausschauende Sozialgesetzgebung.

Warum die Debatte über Regelsätze in den kommenden Monaten an Schärfe gewinnen könnte

Sollte sich die weltpolitische Lage weiter zuspitzen und erneut auf Preise, Energieversorgung und Lieferketten durchschlagen, dürfte die Frage nach der Angemessenheit der Regelleistungen bald mit neuer Intensität gestellt werden. Die Debatte wäre dann nicht nur ökonomisch, sondern verfassungsrechtlich aufgeladen.

Denn spätestens dann würde sich zeigen, ob die bestehenden Anpassungsmechanismen robust genug sind, um außergewöhnliche Krisenlagen abzufedern.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat deutlich gemacht, wie verwundbar moderne Volkswirtschaften gegenüber internationalen Konflikten, Transportengpässen und Energiekrisen sind. Für die soziale Sicherung bedeutet das, dass starre oder träge Systeme besonders unter Druck geraten. Dort, wo Leistungen auf statistischen Vergangenheitswerten beruhen, während sich die Gegenwart binnen weniger Monate stark verteuert, droht eine Schere zwischen rechtlichem Anspruch und realem Bedarf.

Genau an diesem Punkt setzt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an.

Sie verlangt keine permanente Sofortkorrektur jeder Marktbewegung. Sie verlangt aber ein Eingreifen, wenn die Abweichung offensichtlich, erheblich und für das Existenzminimum gefährlich wird. Sollte es erneut zu Preissteigerungen in einer Größenordnung kommen, wie sie im Jahr 2022 zeitweise zu beobachten waren, würde sich der gesetzgeberische Handlungsdruck erheblich erhöhen.

Fazit: Bei einer neuen Inflationswelle wäre ein bloßes Abwarten rechtlich kaum vertretbar

Wenn der Nahostkonflikt weiter eskaliert und daraus neue Belastungen für Energieversorgung, Welthandel und Preisentwicklung entstehen, wäre eine weitere starke Inflationsphase keineswegs ausgeschlossen. Für Menschen im Bezug von Bürgergeld und Sozialhilfe hätte dies besonders weitreichende Folgen. Ihre Leistungen sind auf die Sicherung des Existenzminimums ausgerichtet und dürfen daher nicht hinter der tatsächlichen Preisentwicklung zurückbleiben.

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts lässt daran wenig Zweifel. Bei einer deutlichen und gravierenden Abweichung zwischen realer Teuerung und gesetzlich berücksichtigter Preisentwicklung muss der Staat handeln.

Das kann über höhere Regelsätze, ergänzende Zuschüsse oder eine verfassungskonforme Auslegung bestehender Anspruchsgrundlagen geschehen. Entscheidend ist, dass eine existenzgefährdende Unterdeckung nicht hingenommen wird.

Sollten die angedeuteten Preissteigerungen infolge internationaler Krisen und wirtschaftspolitischer Entwicklungen tatsächlich eintreten, würde der Gesetzgeber nicht nur politisch, sondern auch rechtlich unter Druck geraten.

Dann wäre die Frage nach höheren Regelleistungen und zusätzlichen Hilfen keine bloße sozialpolitische Option mehr, sondern Ausdruck einer verfassungsrechtlichen Verpflichtung, die Würde und das Existenzminimum auch in Zeiten außergewöhnlicher Teuerung wirksam zu schützen.

Quellen

BVerfG, Urteil vom 23.07.2014 – 1 BvL 10/12; 1 BvL 12/12; 1 BvR 1691/13, Tacheles e.V.