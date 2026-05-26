Bürgergeld: Nur noch 5 Wochen – 5 wichtige Schritte bevor das neue Recht greift

Ab dem 1. Juli 2026 heißt das Bürgergeld Grundsicherungsgeld, und wer bis dahin nichts unternimmt, verliert Ansprüche, die danach nicht zurückzuholen sind. Die Reform senkt das Schonvermögen drastisch, streicht den Unterkunftsschutz und schließt eine Hintertür im Verfahrensrecht.

Wer die verbleibenden Wochen bis zum 30. Juni nutzt, kann rückwirkende Nachzahlungsansprüche sichern, zwölf Monate Bestandsschutz festschreiben und sich gegen rechtswidrige Jobcenter-Manöver schützen.

Was das Grundsicherungsgeld ab 1. Juli wirklich verändert

Das 13. Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch wurde am 5. März 2026 vom Bundestag beschlossen, vom Bundesrat gebilligt und im April 2026 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2026/107) veröffentlicht. Der Systemwechsel hat drei Kernwirkungen, die zusammen stärker treffen als jede einzelne:

Das Schonvermögen wird altersgestaffelt und drastisch abgesenkt. Die Unterkunfts-Karenzzeit, die neue Fälle im ersten Jahr schützte, entfällt für Anträge ab Juli. Und das Verfahrensrecht schließt ab Juli eine Tür, die bisher Betroffene im Klageverfahren retten konnte: Belege, die beim Jobcenter nicht eingereicht wurden, dürfen vor Gericht nicht mehr nachgereicht werden.

Für Bestandsfälle gilt Bestandsschutz: Der laufende Bewilligungszeitraum läuft nach altem Recht zu Ende. Aber dieser Schutz ist nicht passiv, er muss aktiv abgesichert werden, weil Jobcenter ihn zu umgehen versuchen und weil Ansprüche aus der Vergangenheit mit jedem Monat ohne Handeln wegfallen.

Handlung 1: Überprüfungsantrag jetzt stellen und rückwirkende Ansprüche sichern

Wer in den letzten Jahren einen fehlerhaften Bürgergeld-Bescheid hatte, kann ihn auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch anfechten. Das Instrument ist der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X: formlos, ohne Frist, per Brief ans Jobcenter. Die Behörde ist dann verpflichtet, den bestandskräftigen Bescheid inhaltlich neu zu prüfen.

Im SGB-II-Bereich gilt eine Besonderheit: Die Rückwirkung ist kalenderjahrbasiert. Nachzahlungen umfassen das laufende und das vorangegangene Kalenderjahr. Wer den Antrag 2026 stellt, kann Korrekturen ab Januar 2025 verlangen. Wer erst 2027 stellt, verliert das gesamte Jahr 2025 als Nachzahlungszeitraum. Der Jahresabschluss ist die entscheidende Grenze.

Barbara S., 49, aus Köln, bezog seit April 2025 Bürgergeld. Ihr Jobcenter hatte den Mehrbedarf für ihre chronische Erkrankung nicht berücksichtigt, obwohl ein ärztliches Attest vorlag. Die Widerspruchsfrist ließ sie verstreichen.

Im Mai 2026 stellt sie den Überprüfungsantrag und sichert damit den Rückwirkungskorridor ab Januar 2025. Hätte sie bis ins Jahr 2027 gewartet, wäre das gesamte Jahr 2025 als Nachzahlungszeitraum verloren.

Wer aktuell noch einen offenen Widerspruch hat und fehlende Belege nachreichen will, muss das bis Ende Juni tun. Ab dem 1. Juli gilt die neue Präklusionsregel:

Was nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht beim Jobcenter war, kann vor Gericht nicht mehr geltend gemacht werden. Das Bundessozialgericht hatte diesen Rettungsanker 2022 ausdrücklich bestätigt; der Gesetzgeber hat ihn jetzt gestrichen.

Handlung 2: Weiterbewilligungsantrag so timen, dass 12 Monate altes Recht gelten

Wer seinen Weiterbewilligungsantrag so stellt, dass das Jobcenter den neuen Bewilligungszeitraum noch vor dem 1. Juli 2026 beginnen lässt, genießt für diesen gesamten Zeitraum Bestandsschutz unter altem Recht: Bewilligungszeiträume, die vor dem Stichtag begonnen haben, werden nach altem Recht zu Ende geführt.

Ein Bewilligungszeitraum, der am 1. Juni 2026 beginnt, läuft bis zum 31. Mai 2027 nach altem Recht. Wer denselben Antrag erst im August stellt, startet sofort im neuen System: altersgestaffelte Schonvermögensgrenzen, abgesenkte Mietobergrenze, verschärftes Sanktionsrecht.

Der Bewilligungszeitraum beginnt frühestens mit dem Monat der Antragstellung. Wer seinen auslaufenden Bescheid hat und erkennt, dass die Bewilligung zum 30. Juni 2026 endet, sollte den Weiterbewilligungsantrag spätestens bis Mitte Juni einreichen, damit das Jobcenter den neuen Zeitraum noch auf Juni datieren kann.

Wer seinen genauen Bescheid-Endtermin nicht kennt, holt ihn jetzt aus dem Unterlagenordner oder beim Jobcenter ab.

Handlung 3: Verkürzten Bescheid prüfen und Widerspruch fristgerecht einlegen

Jobcenter verkürzen Bescheide auf den 30. Juni 2026, ohne dass ein gesetzlicher Ausnahmetatbestand vorliegt. Das Motiv ist klar: Wer zum 1. Juli keinen laufenden Bescheid mehr hat, fällt sofort unter das neue Recht. Für Betroffene bedeutet das: Schonvermögen sofort nach neuen Regeln, keine Unterkunfts-Karenzzeit, sofortiger Vollzeitdruck. Diese Praxis ist rechtswidrig.

Der gesetzliche Regelfall nach § 41 Abs. 3 SGB II ist ein zwölfmonatiger Bewilligungszeitraum. Ausnahmen sind abschließend geregelt: vorläufige Entscheidungen bei schwankenden Einkommensverhältnissen, unangemessen hohe Unterkunftskosten, wenige weitere Konstellationen. Die Vorbereitung auf einen Systemwechsel, der dem Jobcenter mehr Spielraum verschaffen soll, steht nicht auf dieser Liste.

Wer einen Bescheid erhält, der ohne nachvollziehbaren gesetzlichen Grund auf den 30. Juni begrenzt ist, muss innerhalb eines Monats ab Bescheiderhalt Widerspruch einlegen. Die Begründung: Verstoß gegen den gesetzlichen Bewilligungszeitraum und gegen die Übergangsregelungen des 13. SGB-II-Änderungsgesetzes.

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Wer unsicher ist, prüft: Endet sein Bescheid auf den 30. Juni 2026, ohne dass eine vorläufige Entscheidung oder eine Unterkunfts-Problematik als Begründung steht? Dann ist Widerspruch ratsam, per Einschreiben oder mit Empfangsbestätigung, innerhalb eines Monats ab Bescheiderhalt. Wer die Frist verpasst, verliert diesen Einwand dauerhaft.

Handlung 4: Schonvermögen vor dem 1. Juli prüfen und privilegiertes Vermögen sichern

Bis zum 30. Juni 2026 gilt noch das bisherige Schonvermögen: 40.000 Euro für die erste Person in der Bedarfsgemeinschaft, 15.000 Euro für jede weitere. Wer in diesem Zeitfenster einen neuen Antrag stellt oder einen Weiterbewilligungsantrag mit Beginn vor Juli sichert, fällt noch unter diesen Schutz.

Ab dem 1. Juli sieht das neue Recht nach § 12 SGB II altersgestaffelte Grenzen vor: bis 40 Jahre 10.000 Euro, zwischen 41 und 50 Jahren 12.500 Euro, jeweils je Person in der Bedarfsgemeinschaft.

Wer darüber liegt, muss das überschreitende Vermögen erst aufbrauchen, bevor das Jobcenter zahlt. Bei einem Paar Mitte 30 ist der Unterschied massiv: bisher 55.000 Euro gemeinsam geschützt, ab Juli nur noch 20.000 Euro.

Weiter geschützt bleiben angemessenes selbstgenutztes Wohneigentum, ein Fahrzeug bis 15.000 Euro Marktwert je erwerbsfähiger Person ab 15 Jahren und staatlich geförderte Altersvorsorge wie Riester-Verträge. Kapital auf Tagesgeldkonten oder in ungeförderten ETF-Sparplänen gilt dagegen als normales Vermögen und wird ab Juli sofort angerechnet.

Wer Spielraum hat, sollte die verbleibenden Wochen nutzen, um Kapital in privilegierte Produkte umzuschichten, und dafür eine Sozialrechtsberatungsstelle einschalten.

Für Bestandsfälle: Wer einen laufenden Bescheid hat, der über den 1. Juli 2026 hinausgeht, ist zunächst nicht betroffen. Die neuen Vermögensgrenzen greifen erst beim nächsten Weiterbewilligungsantrag. Diese Zeit sollte zur Vermögensprüfung und Vorbereitung genutzt werden.

Handlung 5: Ausstehende Mehrbedarfe jetzt beantragen und Rückwirkung nutzen

Mehrbedarfe nach dem SGB II werden nicht automatisch gewährt, sondern nur auf Antrag. Für Alleinerziehende kann das bis zu 337,80 Euro monatlich ausmachen, für schwerbehinderte erwerbsfähige Leistungsberechtigte bis zu 197 Euro. Beides fehlt systematisch in Tausenden Bescheiden, weil Jobcenter nicht nachfragen und Betroffene nicht wissen, was ihnen zusteht.

Ralf G., 56, aus Bremen, bezog seit März 2025 ergänzend Bürgergeld. Seinen Schwerbehindertenausweis hatte er nie vorgelegt. Im Mai 2026 reicht er ihn nach und stellt gleichzeitig den Überprüfungsantrag. Das Jobcenter muss prüfen, ob bis zu 17 Monate Mehrbedarf nachzuzahlen sind.

Jeder Monat, der ohne Antragstellung vergeht, ist ein Monat, der als Nachzahlungszeitraum wegfällt. Wer nach dem 1. Juli Widerspruch gegen einen fehlerhaften Bescheid einlegen muss, steht zusätzlich unter der neuen Präklusionsregel:

Belege und Unterlagen müssen vollständig und fristgerecht eingereicht werden, ohne die Option, sie später noch vor Gericht nachzureichen. Wer heute Nachweise zusammenstellt und einreicht, umgeht diese Falle.

Häufige Fragen zum Grundsicherungsgeld und der Frist bis 30. Juni

Verliere ich meine laufenden Leistungen automatisch am 1. Juli?

Nein. Laufende Bewilligungszeiträume werden nach altem Recht zu Ende geführt. Sie müssen keinen neuen Antrag stellen. Die Leistung heißt ab Juli Grundsicherungsgeld, aber die Bedingungen Ihres aktuellen Bescheids gelten bis Ablauf des Bewilligungszeitraums unverändert.

Was passiert, wenn ich meinen Weiterbewilligungsantrag nach dem 1. Juli stelle?

Dann wird der neue Bewilligungszeitraum vollständig nach neuem Recht geprüft: altersgestaffeltes Schonvermögen, keine Unterkunfts-Karenzzeit für neue Fälle, verschärfte Sanktionsregeln. Wer den Antrag so timen kann, dass der neue Bewilligungszeitraum noch im Juni beginnt, schiebt die Konfrontation mit dem neuen Recht um zwölf Monate hinaus.

Kann ich für einen Bescheid aus 2024 noch Widerspruch oder Überprüfungsantrag einlegen?

Widerspruch ist nach Ablauf der Monatsfrist nicht mehr möglich. Der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X dagegen kennt keine Ausschlussfrist. Im SGB-II-Bereich sind Nachzahlungen auf das laufende und das vorherige Kalenderjahr begrenzt: Wer heute einen Antrag stellt, kann Korrekturen ab Januar 2025 verlangen.

Mein Jobcenter hat mir erklärt, der Bescheid müsse auf den 30. Juni begrenzt werden. Stimmt das?

Das ist nicht korrekt. Der gesetzliche Regelfall ist ein zwölfmonatiger Bewilligungszeitraum. Die bevorstehende Reform ist kein gesetzlicher Ausnahmetatbestand, der eine Verkürzung rechtfertigt. Wenn Ihr Bescheid ohne nachvollziehbaren Grund auf den 30. Juni endet, legen Sie innerhalb eines Monats Widerspruch ein.

Muss ich mein ETF-Depot auflösen, wenn ich ab Juli Grundsicherungsgeld beantragen will?

Ja, soweit das Depot das altersabhängige Schonvermögen übersteigt. Ungeförderte Wertpapierdepots gelten als normales Vermögen. Einzig staatlich geförderte Produkte wie Riester-Rente und angemessenes selbstgenutztes Wohneigentum bleiben geschützt. Wer Spielraum hat, sollte vor dem 1. Juli prüfen, ob eine Umschichtung sinnvoll ist.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Informationen zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Stand April 2026

Bundesregierung / sgb2.info: 13. Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, BGBl. I 2026/107, Inkrafttreten 1. Juli 2026

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu §§ 12 und 41 SGB II, Stand 2026