Bürgergeld: Jobcenter lehnt Zusage für Mini-Wohnung ab

Eine Bürgergeld-Empfängerin findet in Berlin eine kleine Wohnung mit gerade einmal 31 Quadratmetern. Die Warmmiete beträgt 600 Euro. Doch das Jobcenter hält die Unterkunft für zu teuer und verweigert die beantragte Kostenzusage. Auch vor dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg bleibt die Frau erfolglos.

Der Fall zeigt, dass selbst eine sehr kleine Wohnung die Mietobergrenze des Jobcenters überschreiten kann. Entscheidend ist nicht allein die Wohnfläche, sondern die Höhe der Unterkunftskosten. Für Leistungsberechtigte kann das erhebliche Folgen haben, wenn sie einen Mietvertrag unterschreiben, bevor geklärt ist, welche Kosten das Jobcenter anerkennt.

Bürgergeld-Empfängerin möchte wegen der Arbeit nach Berlin ziehen

Die 1978 geborene Frau lebte in Potsdam und bezog Bürgergeld. Weil sie sich auf dem Berliner Arbeitsmarkt bessere Chancen erhoffte, wollte sie in die Hauptstadt umziehen.

Im Februar 2026 fand sie eine 31 Quadratmeter große Wohnung. Das Angebot sah eine Nettokaltmiete von 450 Euro vor. Hinzu kamen jeweils 75 Euro für kalte Betriebskosten und Heizkosten.

Zusammen hätte die Wohnung monatlich 600 Euro gekostet.

Bevor die Frau den Mietvertrag unterschrieb, wandte sie sich am 24. Februar 2026 an das Jobcenter. Sie beantragte eine schriftliche Zusicherung, dass die Unterkunftskosten nach ihrem Umzug berücksichtigt werden.

Das Jobcenter lehnte die Zusicherung noch am selben Tag ab. Nach den Berliner Ausführungsvorschriften Wohnen seien für einen Einpersonenhaushalt lediglich 449 Euro Bruttokaltmiete angemessen.

Warum das Jobcenter die 600-Euro-Wohnung ablehnte

Bei der Prüfung der Mietobergrenze werden die Nettokaltmiete und die kalten Betriebskosten zusammengerechnet. Die Heizkosten werden grundsätzlich gesondert beurteilt.

Im Fall der Frau ergaben sich daraus 525 Euro Bruttokaltmiete. Die vom Jobcenter angesetzte Grenze lag dagegen bei 449 Euro.

Kosten der angebotenen Wohnung Monatlicher Betrag Nettokaltmiete 450 Euro Kalte Betriebskosten 75 Euro Bruttokaltmiete 525 Euro Heizkosten 75 Euro Warmmiete insgesamt 600 Euro Anerkannte Bruttokaltmietgrenze 449 Euro Überschreitung 76 Euro

Die Heizkosten von 75 Euro waren zwischen den Beteiligten nicht strittig. Das Problem lag allein bei der Bruttokaltmiete.

Die Differenz hätte sich bei einer dauerhaft nur auf 449 Euro begrenzten Anerkennung auf 912 Euro jährlich summiert. Das ist eine rechnerische Betrachtung und keine tatsächlich festgesetzte Eigenbeteiligung. Die Frau hatte den Mietvertrag noch nicht unterschrieben.

Landessozialgericht bestätigt Ablehnung des Jobcenters

Die Frau akzeptierte die Entscheidung nicht. Sie legte Widerspruch ein und beantragte beim Sozialgericht Potsdam einstweiligen Rechtsschutz.

Das Sozialgericht lehnte den Eilantrag am 23. März 2026 ab. Anschließend befasste sich das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg mit dem Fall.

Mit Beschluss vom 12. Mai 2026 (L 34 AS 495/26 B ER) wies der 34. Senat ihre Beschwerde zurück.

Das Gericht hielt die Berliner Mietobergrenze für einen Einpersonenhaushalt im vorliegenden Verfahren für rechtlich tragfähig. Nach seiner Einschätzung beruhten die Ausführungsvorschriften Wohnen 2026 auf einem schlüssigen Konzept zur Ermittlung angemessener Unterkunftskosten.

Die Antragstellerin hatte keine ausreichenden individuellen Gründe vorgebracht, die eine höhere Mietgrenze gerechtfertigt hätten.

Die Richter sahen deshalb keinen hinreichend glaubhaft gemachten Anspruch auf die verlangte Kostenzusage.

Warum 31 Quadratmeter trotzdem zu teuer sein können

Besonders bemerkenswert ist die geringe Wohnfläche. Nach den Berliner Vorgaben wird für einen Einpersonenhaushalt grundsätzlich eine angemessene Wohnfläche von 50 Quadratmetern zugrunde gelegt.

Die angebotene Wohnung war damit deutlich kleiner.

Das allein machte die Miete jedoch nicht angemessen. Denn bei den Unterkunftskosten gilt die sogenannte Produkttheorie. Vereinfacht ausgedrückt kommt es auf das Ergebnis aus angemessener Wohnfläche und angemessenem Quadratmeterpreis an.

Deshalb können auch kleinere Wohnungen den maßgeblichen Kostenrahmen überschreiten.

Umgekehrt muss eine Wohnung nicht zwangsläufig abgelehnt werden, nur weil sie größer als der übliche Richtwert ist. Liegt die tatsächliche Miete innerhalb der anerkannten Kostengrenze, kann die Unterkunft dennoch angemessen sein.

Für Wohnungssuchende bedeutet das, dass sie sich nicht allein an der Quadratmeterzahl orientieren sollten. Entscheidend sind die örtlichen Mietgrenzen und die persönlichen Umstände.

Berliner Mietobergrenzen sind rechtlich weiterhin umstritten

Die Entscheidung des 34. Senats bedeutet nicht, dass sämtliche Berliner Mietobergrenzen in jedem Fall gerichtsfest sind.

Ein anderer Senat des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg befasste sich wenige Monate später ebenfalls mit der Berechnung der Unterkunftskosten.

Mit Beschluss vom 14. Juli 2026 (L 35 AS 415/26 B ER PKH) bewilligte der 35. Senat in einem anderen Verfahren Prozesskostenhilfe. Er hielt Zweifel an der Schlüssigkeit des Berliner Konzepts für rechtlich vertretbar.

Dabei ging es unter anderem um die Frage, ob die verwendeten Mietdaten den tatsächlichen Wohnungsmarkt ausreichend abbilden und ob öffentlich geförderte Wohnungen angemessen berücksichtigt werden.

Allerdings sprach das Gericht den Antragstellern mit dieser Entscheidung noch keine höheren Unterkunftskosten zu. Es ging um die Erfolgsaussichten einer gerichtlichen Auseinandersetzung.

Beide Entscheidungen müssen deshalb sorgfältig unterschieden werden. Der Beschluss vom Mai bestätigte den Berliner Richtwert in einem konkreten Eilverfahren. Der spätere Beschluss ließ rechtliche Zweifel in einem anderen Verfahren zu.

Einen ausführlichen Überblick bietet unser Beitrag „Grundsicherung in Berlin: Gericht bestätigt Mietgrenze – doch sie bleibt umstritten“.

Warum die Frau sich nicht auf die Wohngeldtabelle berufen konnte

Die Antragstellerin hatte argumentiert, dass die Berliner Mietobergrenze den tatsächlichen Wohnungsmarkt nicht ausreichend berücksichtige.

Sie verwies deshalb auf die Höchstbeträge der Wohngeldtabelle und einen zusätzlichen Sicherheitszuschlag von zehn Prozent. Daraus leitete sie einen angemessenen Betrag von 562,10 Euro Bruttokaltmiete ab.

Damit hätten die angebotenen 525 Euro innerhalb der von ihr vertretenen Grenze gelegen.

Das Landessozialgericht folgte dieser Argumentation jedoch nicht. Es hielt das Berliner Konzept im konkreten Verfahren für schlüssig und sah deshalb keinen Anlass, auf die Wohngeldtabelle als Ersatzmaßstab zurückzugreifen.

Ein solcher Rückgriff kann nach der sozialgerichtlichen Rechtsprechung infrage kommen, wenn kein tragfähiges örtliches Konzept vorliegt und sich angemessene Unterkunftskosten auch nicht anderweitig ermitteln lassen.

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Leistungsberechtigte können deshalb nicht frei zwischen den örtlichen Mietgrenzen und der Wohngeldtabelle wählen.

Fehlende Kostenzusage bedeutet kein allgemeines Umzugsverbot

Aus dem Beschluss folgt nicht, dass Bürgergeld-Beziehende nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Jobcenters umziehen dürfen.

Erwachsene Leistungsberechtigte können grundsätzlich selbst entscheiden, wo sie wohnen möchten. Das Jobcenter entscheidet allerdings darüber, welche Kosten nach den gesetzlichen Voraussetzungen übernommen werden.

Nach § 22 Absatz 4 SGB II sollen Leistungsberechtigte vor Abschluss eines neuen Mietvertrags die Zusicherung des für die neue Unterkunft zuständigen kommunalen Trägers einholen.

Ist die neue Unterkunft angemessen, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf diese Zusicherung.

Eine fehlende Zusicherung führt nicht in jedem Fall dazu, dass überhaupt keine Mietkosten anerkannt werden. Allerdings kann ein Umzug ohne vorherige Klärung erhebliche finanzielle Risiken verursachen.

Wer eine Wohnung oberhalb der anerkannten Grenze anmietet, muss damit rechnen, einen Teil der Kosten selbst tragen zu müssen, sofern keine gesetzlichen Gründe für eine weitergehende Übernahme vorliegen.

Weitere Informationen zu den rechtlichen Folgen enthält unser Beitrag „Grundsicherung: Auch ohne Zustimmung – Jobcenter muss in diesen Fällen die Miete zahlen“.

Persönliche Umstände können eine höhere Miete rechtfertigen

Die örtlichen Richtwerte sind nicht in jeder Lebenssituation eine starre Obergrenze.

Bei der Prüfung muss das Jobcenter auch berücksichtigen, ob besondere Umstände höhere Unterkunftskosten erforderlich machen.

Das kann etwa bei einer Behinderung, einem besonderen gesundheitlichen Unterstützungsbedarf oder anderen Umständen relevant sein, die eine bestimmte Wohnsituation notwendig machen.

Auch die tatsächliche Verfügbarkeit geeigneter Wohnungen kann Bedeutung haben. Wenn angemessener Wohnraum nachweislich nicht verfügbar ist, muss geprüft werden, welche Folgen sich daraus für die individuellen Unterkunftskosten ergeben.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Elektronischer Widerspruch an Jobcenter braucht Identifikation

Solche Umstände müssen allerdings nachvollziehbar dargelegt werden. Im entschiedenen Fall sah das Landessozialgericht keine ausreichenden persönlichen Gründe für eine höhere Mietgrenze.

Ein allgemeiner Hinweis auf den angespannten Berliner Wohnungsmarkt genügte dem Senat nicht, um die verlangte Zusicherung zu erteilen.

Was Betroffene vor einem neuen Mietvertrag prüfen sollten

Wer Bürgergeld erhält und eine neue Wohnung gefunden hat, sollte möglichst vor der Vertragsunterzeichnung eine schriftliche Aufstellung sämtlicher Wohnkosten einholen.

Wichtig sind insbesondere die Nettokaltmiete, die kalten Betriebskosten und die Heizkostenvorauszahlung. Erst anhand dieser Angaben lässt sich beurteilen, wie das Jobcenter die Kosten einordnet.

Außerdem sollte geprüft werden, welche Mietgrenzen am neuen Wohnort gelten und ob besondere persönliche Umstände eine abweichende Bewertung rechtfertigen.

Gerade bei einem Umzug in eine andere Stadt sollte die zuständige Behörde frühzeitig eingeschaltet werden. Denn für die Zusicherung der neuen Unterkunftskosten ist grundsätzlich der kommunale Träger am neuen Wohnort zuständig.

Muss der Umzug wegen einer Arbeitsaufnahme, einer schweren Erkrankung oder aus anderen wichtigen Gründen kurzfristig erfolgen, sollten entsprechende Nachweise eingereicht werden.

Die Umzugsnotwendigkeit allein garantiert allerdings noch keine Übernahme einer unangemessen hohen Miete.

Wenn das Jobcenter eine Mietzusage verweigert

Lehnt das Jobcenter die Übernahme der neuen Unterkunftskosten ab, sollten Betroffene zunächst den schriftlichen Bescheid und die zugrunde gelegte Berechnung prüfen.

Besonders wichtig ist die Frage, ob der richtige örtliche Richtwert verwendet wurde und sämtliche berücksichtigungsfähigen Kosten zutreffend eingeordnet wurden.

Auch gesundheitliche Einschränkungen oder andere besondere Umstände sollten in die Prüfung einbezogen werden.

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen Widerspruch eingelegt werden. Bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Frist grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe.

In dringenden Fällen kommt zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz in Betracht. Dafür reicht es jedoch nicht, dass die gewünschte Wohnung möglicherweise anderweitig vermietet wird. Die gesetzlichen Anforderungen an einen Eilantrag müssen erfüllt sein.

Im entschiedenen Fall war nach Auffassung der Gerichte weder ein hinreichend sicherer Anspruch auf die Kostenzusage noch die für die begehrte endgültige Eilentscheidung erforderliche besondere Dringlichkeit glaubhaft gemacht.

FAQ zu Mietobergrenzen beim Bürgergeld

Darf das Jobcenter eine Wohnung ablehnen, obwohl sie kleiner als 50 Quadratmeter ist?

Ja. Entscheidend ist nicht allein die Wohnfläche, sondern ob die Unterkunftskosten nach dem örtlich geltenden Maßstab angemessen sind. Auch eine kleine Wohnung kann wegen einer hohen Miete oberhalb der anerkannten Kosten liegen.

Muss ich die Differenz selbst bezahlen, wenn die neue Wohnung zu teuer ist?

Das kann passieren. Erkennt das Jobcenter nur einen Teil der Unterkunftskosten an und besteht kein Anspruch auf eine weitergehende Übernahme, müssen Betroffene die verbleibende Differenz anderweitig finanzieren. Deshalb sollte die Kostenübernahme möglichst vor Abschluss eines neuen Mietvertrags geklärt werden.

Gelten die Berliner Mietobergrenzen von 449 Euro in ganz Deutschland?

Nein. Die Mietgrenzen richten sich nach den jeweiligen örtlichen Verhältnissen und der Haushaltsgröße. Der Betrag von 449 Euro betrifft den Berliner Richtwert für die Bruttokaltmiete eines Einpersonenhaushalts nach der AV-Wohnen 2026. Andere Städte und Landkreise verwenden eigene Werte.

Eine kleine Wohnung schützt nicht vor hohen Mietkosten

Der Beschluss des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom Mai 2026 verdeutlicht ein Problem für Menschen mit geringem Einkommen. Selbst wer sich bei der Wohnungssuche auf sehr kleine Wohnungen beschränkt, findet nicht zwangsläufig eine Unterkunft innerhalb der vom Jobcenter anerkannten Mietgrenzen.

Die Frau wollte wegen ihrer beruflichen Perspektiven nach Berlin ziehen und hatte eine Wohnung mit lediglich 31 Quadratmetern gefunden. Trotzdem erhielt sie keine verbindliche Zusage für die Übernahme der Unterkunftskosten.

Der Fall zeigt zugleich, warum die Berechnung örtlicher Mietobergrenzen weiterhin Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen ist. Denn entscheidend bleibt, ob die festgelegten Beträge die tatsächlichen Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt ausreichend berücksichtigen.

Wer eine neue Wohnung sucht, sollte deshalb nicht nur den Mietpreis prüfen, sondern auch die Kostenentscheidung des Jobcenters. Eine fehlende Zusicherung kann finanzielle Folgen haben, selbst wenn die Wohnung auf den ersten Blick bescheiden erscheint.

Quellen

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 12. Mai 2026 (L 34 AS 495/26 B ER) – Zusicherung für Unterkunftskosten und AV-Wohnen 2026

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 14. Juli 2026 (L 35 AS 415/26 B ER PKH) – Prozesskostenhilfe und Zweifel an Berliner Mietobergrenzen