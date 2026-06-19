Wohngeld bekommen Haushalte, die ihre Wohnkosten aus eigener Kraft nur schwer tragen können. Es richtet sich an Mieterinnen und Mieter sowie an Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.

Allerdings ist nicht allein das Einkommen, sondern das Zusammenspiel aus Haushaltsgröße, Wohnort, Miete oder Belastung und anrechenbarem Gesamteinkommen wichtig, um einen Wohngeldanspruch zu erhalten.

Eine pauschale Einkommensgrenze für alle gibt es deshalb nicht. Ein Single in einer günstigen Gemeinde wird anders bewertet als eine vierköpfige Familie in einer Stadt mit hohen Mieten. Wer wissen will, ob ein Antrag Aussicht auf Erfolg hat, muss daher mehrere Angaben zusammen betrachten.

Warum es keine einheitliche Einkommensgrenze gibt

Die Frage „Bis zu welchem Einkommen bekommt man Wohngeld?“ lässt sich nur näherungsweise beantworten. Das Wohngeldrecht arbeitet mit Mietstufen, die das örtliche Mietniveau abbilden. Je höher die Mietstufe, desto höher können die zulässigen Wohnkosten und damit häufig auch die Einkommensgrenzen ausfallen.

Hinzu kommt die Zahl der Personen im Haushalt. Mit jeder weiteren Person steigt der Bedarf, weil mehr Wohnraum und höhere Lebenshaltungskosten berücksichtigt werden. Deshalb kann ein Paar mit Kindern auch bei einem Einkommen noch Wohngeld erhalten, bei dem ein Einpersonenhaushalt längst keinen Anspruch mehr hätte.

Was beim Einkommen angerechnet wird

Für die Berechnung zählt nicht einfach das Bruttogehalt, das auf der Gehaltsabrechnung steht. Die Wohngeldstelle ermittelt ein wohngeldrechtliches Gesamteinkommen. Dabei werden Jahreseinkommen, bestimmte steuerfreie Einnahmen, Werbungskosten, Pauschalabzüge, Freibeträge und Unterhaltsleistungen berücksichtigt.

Nach Angaben des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen bleiben Kindergeld und Kinderzuschlag bei der Einkommensermittlung außer Betracht. Das ist für Familien wichtig, weil diese Leistungen den Wohngeldanspruch nicht automatisch mindern. Auch Freibeträge, etwa bei Schwerbehinderung, Alleinerziehung oder Grundrente, können das anrechenbare Einkommen senken.

Welche Einkommensgrenzen 2026 als Orientierung gelten

Für das Jahr 2026 zeigen die Wohngeldtabellen, dass die Obergrenzen je nach Mietstufe deutlich auseinanderliegen. Bei einem Einpersonenhaushalt liegt die monatliche Einkommensgrenze nach den Tabellenwerten zwischen rund 1.443 Euro in Mietstufe 1 und rund 1.619 Euro in Mietstufe 7. Bei zwei Personen reicht die Spanne von rund 1.953 Euro bis rund 2.181 Euro.

Diese Werte beziehen sich auf das monatliche wohngeldrechtliche Einkommen. Das tatsächliche Bruttoeinkommen kann höher liegen, weil je nach Fall pauschale Abzüge von 10, 20 oder 30 Prozent möglich sind. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Steuer- und Sozialabgaben können daher trotz eines höheren Bruttolohns unter der rechnerischen Grenze liegen.

Haushalt und Mietstufe Monatliche Einkommensgrenze 2026 als Orientierung 1 Person, Mietstufe 1 ca. 1.443 Euro wohngeldrechtliches Einkommen 1 Person, Mietstufe 7 ca. 1.619 Euro wohngeldrechtliches Einkommen 2 Personen, Mietstufe 1 ca. 1.953 Euro wohngeldrechtliches Einkommen 2 Personen, Mietstufe 7 ca. 2.181 Euro wohngeldrechtliches Einkommen 3 Personen, Mietstufe 1 ca. 2.453 Euro wohngeldrechtliches Einkommen 3 Personen, Mietstufe 7 ca. 2.717 Euro wohngeldrechtliches Einkommen 4 Personen, Mietstufe 1 ca. 3.324 Euro wohngeldrechtliches Einkommen 4 Personen, Mietstufe 7 ca. 3.671 Euro wohngeldrechtliches Einkommen

Die Tabelle zeigt nur ausgewählte Fälle. Für größere Haushalte steigen die Grenzen weiter. Eine vollständige Prüfung sollte immer über den Wohngeld-Plus-Rechner des Bundes oder direkt bei der Wohngeldbehörde erfolgen.

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Bruttoeinkommen und anrechenbares Einkommen unterscheiden sich

Viele Antragstellerinnen und Antragsteller verwechseln die Einkommensgrenze mit dem Bruttolohn. Das kann zu einer falschen Einschätzung führen. Entscheidend ist das Einkommen, das nach den Regeln des Wohngeldrechts übrig bleibt.

Wer etwa Einkommensteuer zahlt, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung leistet und rentenversicherungspflichtig beschäftigt ist, kann in vielen Fällen einen pauschalen Abzug von 30 Prozent erhalten. Dadurch kann ein Bruttoeinkommen oberhalb der genannten Werte trotzdem zu einem anrechenbaren Einkommen unterhalb der Grenze führen. Deshalb sollte ein Antrag nicht vorschnell ausgeschlossen werden.

Auch ein Mindesteinkommen ist erforderlich

Wohngeld ist kein vollständiger Ersatz für den Lebensunterhalt. Es ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten. Deshalb prüft die Behörde auch, ob der Haushalt mit seinem Einkommen grundsätzlich in der Lage ist, den Lebensunterhalt zu decken.

Wer sehr wenig oder gar kein eigenes Einkommen hat, wird häufig eher auf Bürgergeld, Grundsicherung oder Sozialhilfe verwiesen. Haushalte, die solche Leistungen beziehen und bei denen Unterkunftskosten bereits berücksichtigt werden, erhalten in der Regel kein Wohngeld. Wohngeld richtet sich vor allem an Menschen mit eigenem Einkommen, deren Wohnkosten im Verhältnis dazu zu hoch sind.

Welche Wohnkosten berücksichtigt werden

Bei Mieterinnen und Mietern geht es um den Mietzuschuss. Bei Eigentümerinnen und Eigentümern kommt der Lastenzuschuss in Betracht. In beiden Fällen werden nicht beliebig hohe Wohnkosten angesetzt, sondern nur Kosten bis zu bestimmten Höchstbeträgen.

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Die Höhe der zuschussfähigen Miete oder Belastung hängt wiederum von der Haushaltsgröße und der Mietstufe ab. Wer sehr teuer wohnt, kann also nicht automatisch die volle tatsächliche Miete ansetzen. Das Wohngeld soll angemessenes Wohnen stützen, aber keine unbegrenzten Wohnkosten ausgleichen.

Wann sich ein Antrag besonders lohnt

Ein Antrag kann sich besonders für Rentnerinnen und Rentner mit niedriger Rente, Beschäftigte im Niedriglohnbereich, Alleinerziehende und Familien mit kleinerem Einkommen lohnen. Auch Studierende können im Einzelfall Wohngeld erhalten, wenn nicht der gesamte Haushalt dem Grunde nach BAföG-berechtigt ist. Bei wechselndem Einkommen, Teilzeit, Kurzarbeit oder Renteneintritt kann eine neue Prüfung ebenfalls sinnvoll sein.

Die zuständige Wohngeldbehörde entscheidet erst nach Vorlage der Unterlagen verbindlich. Der Online-Rechner liefert nur eine Orientierung. Trotzdem ist er hilfreich, um vorab zu erkennen, ob ein Antrag Aussicht auf Erfolg haben könnte.

Welche Unterlagen für die Prüfung wichtig sind

Für den Antrag werden in der Regel Einkommensnachweise, Mietvertrag, aktuelle Mietbescheinigung oder Nachweise über Belastungen bei Eigentum benötigt. Hinzu kommen Nachweise über Werbungskosten, Unterhalt, Schwerbehinderung, Grundrentenzeiten oder Kinderbetreuungskosten, wenn diese den Fall betreffen. Je vollständiger die Unterlagen sind, desto schneller kann die Behörde entscheiden.

Wohngeld wird grundsätzlich erst ab dem Monat gezahlt, in dem der Antrag eingeht. Wer unsicher ist, sollte deshalb nicht zu lange warten. Fehlende Unterlagen können häufig nachgereicht werden, während ein verspäteter Antrag bares Geld kosten kann.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinerziehende Mutter lebt mit zwei Kindern in einer Stadt der Mietstufe 4. Ihr monatliches Bruttoeinkommen liegt bei 3.200 Euro, hinzu kommt Kindergeld. Auf den ersten Blick wirkt das Einkommen für Wohngeld relativ hoch.

Bei der Prüfung zählt das Kindergeld jedoch nicht zum wohngeldrechtlichen Einkommen. Außerdem können Pauschalabzüge und gegebenenfalls ein Freibetrag für Alleinerziehende berücksichtigt werden. Dadurch kann das anrechenbare Einkommen unter die maßgebliche Grenze fallen, sodass ein Wohngeldanspruch möglich ist.

Fazit

Wohngeld bekommt man nicht bis zu einem festen Einkommen, das für alle Haushalte gilt. Die Grenze hängt von Haushaltsgröße, Mietstufe, Wohnkosten und dem bereinigten Einkommen ab. Als grobe Orientierung liegen die monatlichen Einkommensgrenzen 2026 für Singles je nach Mietstufe bei etwa 1.443 bis 1.619 Euro wohngeldrechtlichem Einkommen.

Für Familien und größere Haushalte liegen die Werte deutlich höher. Da das Bruttoeinkommen durch Abzüge und Freibeträge sinken kann, lohnt sich eine Prüfung oft auch dann, wenn das Gehalt zunächst zu hoch erscheint. Rechtssicherheit gibt am Ende nur der Bescheid der zuständigen Wohngeldbehörde.

Fragen und Antworten zum Wohngeld-Einkommen

Bis zu welchem Einkommen bekommt ein Single Wohngeld?

Ein Einpersonenhaushalt liegt 2026 je nach Mietstufe ungefähr bis zu 1.443 bis 1.619 Euro monatlichem wohngeldrechtlichem Einkommen im möglichen Bereich. Das Bruttoeinkommen kann wegen Abzügen höher sein. Entscheidend ist die Berechnung durch die Wohngeldstelle.

Zählt Kindergeld beim Wohngeld als Einkommen?

Nein, Kindergeld bleibt bei der Einkommensermittlung außer Betracht. Auch der Kinderzuschlag wird nicht auf das wohngeldrechtliche Einkommen angerechnet. Für Familien kann das den Unterschied zwischen Ablehnung und Bewilligung ausmachen.

Kann man mit Vollzeitjob Wohngeld bekommen?

Ja, das ist möglich. Vor allem bei niedrigen Löhnen, hohen Mieten, Teilzeit naher Vollzeit oder mehreren Haushaltsmitgliedern kann ein Anspruch bestehen. Die Höhe des Bruttolohns allein entscheidet nicht.

Warum ist die Mietstufe wichtig?

Die Mietstufe bildet das örtliche Mietniveau ab. In Städten und Gemeinden mit hohen Mieten gelten höhere Werte als in günstigeren Regionen. Dadurch kann ein Haushalt in einer teuren Stadt noch Wohngeld erhalten, während ein vergleichbarer Haushalt an einem günstigeren Ort keinen Anspruch mehr hat.

Gibt es auch eine untere Einkommensgrenze?

Ja, faktisch prüft die Behörde auch, ob der Lebensunterhalt grundsätzlich gedeckt werden kann. Wohngeld ist nur ein Zuschuss zu den Wohnkosten. Wer seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen sichern kann, kommt häufig eher für Bürgergeld, Grundsicherung oder Sozialhilfe in Betracht.

Wo kann man den Anspruch prüfen?

Eine erste Einschätzung liefert der Wohngeld-Plus-Rechner des Bundes. Verbindlich entscheidet aber nur die örtliche Wohngeldbehörde. Wer nahe an den Grenzen liegt, sollte einen Antrag stellen und die Entscheidung abwarten.