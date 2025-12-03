Aufhebungsvertrag oder sich kündigen lassen?

Lesedauer 7 Minuten

Wenn ein Arbeitsverhältnis endet, wirkt die Entscheidung oft wie eine reine Formsache: Entweder unterschreibt man einen Aufhebungsvertrag oder man wartet auf die Kündigung durch den Arbeitgeber.

In der Praxis sind das zwei sehr unterschiedliche Wege – mit teils erheblichen Folgen für Geld, Zeit, Verhandlungsmacht, spätere Ansprüche und nicht zuletzt für das Arbeitslosengeld. „Besser“ ist daher selten eine pauschale Antwort, sondern hängt davon ab, was Sie erreichen wollen und was Sie riskieren können.

Der Fachanwalt für Arbeitsrecht, Christian Lange aus Hannover, ordnet die wichtigsten rechtlichen und finanziellen Wirkungen ein und zeigt, welche Überlegungen typischerweise den Ausschlag geben. Er ersetzt keine Rechtsberatung, kann aber helfen, die eigenen Prioritäten zu schärfen.

Was genau ist was: Aufhebungsvertrag, Kündigung, „sich kündigen lassen“

Ein Aufhebungsvertrag beendet das Arbeitsverhältnis durch eine gemeinsame Vereinbarung. Es gibt keine einseitige Erklärung, sondern eine Unterschrift von beiden Seiten. Eine Kündigung dagegen ist eine einseitige Willenserklärung. „Sich kündigen lassen“ bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch meist: keinen Aufhebungsvertrag unterschreiben, sondern die Arbeitgeberkündigung abwarten – und dann entscheiden, ob man sie hinnimmt oder angreift.

Wichtig ist die Form: Ob Kündigung oder Aufhebungsvertrag, beides ist nur wirksam, wenn es schriftlich erfolgt; eine elektronische Form ist ausgeschlossen. Das klingt banal, ist aber in Streitfällen oft entscheidend, weil „per Mail“ oder „per digitaler Signatur“ im Arbeitsrecht schnell ins Leere läuft.

Der entscheidende Unterschied: Wer beendet – und wer muss es begründen?

Bei der Arbeitgeberkündigung muss der Arbeitgeber – jedenfalls in den Bereichen, in denen das Kündigungsschutzgesetz greift – tragfähige Gründe haben und formale Regeln einhalten.

Außerdem kann der Betriebsrat eine Rolle spielen, weil eine ohne Anhörung ausgesprochene Kündigung unwirksam sein kann. Für Beschäftigte ist das eine starke Ausgangsposition: Selbst wenn die Kündigung am Ende „durchgeht“, ist der Weg dorthin häufig verhandlungsintensiv.

Beim Aufhebungsvertrag ist diese Schutzmechanik weitgehend ausgeschaltet. Sie verzichten nicht automatisch auf alle Rechte, aber Sie geben den Hebel aus der Hand, der in vielen Fällen zu besseren Ergebnissen führt: den Streit über die Wirksamkeit der Kündigung. Genau deshalb sind Aufhebungsverträge für Arbeitgeber attraktiv – und genau deshalb sollten Beschäftigte sie nicht als harmlose Formalität behandeln.

Tempo gegen Sicherheit: Warum Arbeitgeber Aufhebungsverträge lieben

Aufhebungsverträge sind schnell. Keine Kündigungsgründe müssen vorgetragen, keine Sozialauswahl erläutert, keine Gerichtsfrist abgewartet werden. Für Unternehmen bedeutet das Planbarkeit. Für Beschäftigte kann das ebenfalls angenehm sein, wenn man ohnehin gehen will, bereits eine neue Stelle hat oder die Situation im Betrieb unerträglich geworden ist.

Das schnelle Ende kann aber genau der Punkt sein, der später teuer wird.

“Wer vorschnell unterschreibt, verliert häufig Zeit, um Alternativen zu prüfen, Unterlagen zu sichern, Beratung einzuholen oder Konditionen nachzuverhandeln”, warnt Rechtsanwalt Lange. Außerdem lassen sich gesetzliche und tarifliche Kündigungsfristen durch den Vertrag „wegschneiden“. Das kann beim Arbeitslosengeld eine Rolle spielen – nicht wegen der Abfindung an sich, sondern wegen des Zeitpunkts der Beendigung.

Gehalt, Abfindung, Bonus – und was wirklich verhandelbar ist

Viele Beschäftigte verbinden den Aufhebungsvertrag mit einer Abfindung. Eine Abfindung ist tatsächlich oft Bestandteil solcher Vereinbarungen, aber sie ist keineswegs automatisch geschuldet. Auch bei einer Kündigung besteht in Deutschland in vielen Konstellationen kein allgemeiner Abfindungsanspruch.

Häufig entstehen Abfindungen erst durch Verhandlungen, durch Sozialpläne, durch gerichtliche Vergleiche oder durch besondere gesetzliche Konstruktionen wie § 1a KSchG, wenn der Arbeitgeber ausdrücklich eine Abfindung für den Fall anbietet, dass keine Kündigungsschutzklage erhoben wird.

Der Unterschied liegt weniger darin, ob „es Geld gibt“, sondern wann und mit welcher Begründung Sie es bekommen. Bei der Arbeitgeberkündigung ist die Abfindung in vielen Fällen das Ergebnis eines Deals: Sie akzeptieren die Beendigung, der Arbeitgeber kauft sich Rechtssicherheit.

Beim Aufhebungsvertrag ist die Rechtssicherheit schon mit Ihrer Unterschrift da. Das bedeutet nicht, dass Sie schlechter verhandeln müssen – aber Sie sollten wissen, dass Ihr stärkster Trumpf (der Streit über die Wirksamkeit einer Kündigung) erst einmal nicht mehr auf dem Tisch liegt.

Arbeitslosengeld: Sperrzeit ist nicht das gleiche wie Ruhenszeit

Im Alltag wird das oft vermischt, für Betroffene sind es jedoch zwei verschiedene Regelungen.

Eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld kann eintreten, wenn die Agentur für Arbeit davon ausgeht, dass die Arbeitslosigkeit selbst herbeigeführt oder grob fahrlässig in Kauf genommen wurde, etwa durch Eigenkündigung oder durch Abschluss eines Aufhebungsvertrags ohne „wichtigen Grund“.

Die klassische Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe beträgt regelmäßig zwölf Wochen. In dieser Zeit wird kein Arbeitslosengeld gezahlt, und die Anspruchsdauer kann sich verkürzen.

Daneben gibt es das Ruhen des Anspruchs, das vor allem dann relevant wird, wenn eine Entlassungsentschädigung gezahlt wird und das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung der maßgeblichen Kündigungsfrist des Arbeitgebers endet.

Das Ruhen schiebt den Beginn der Zahlung nach hinten. Der entscheidende Unterschied: Beim Ruhen geht es nicht um „Fehlverhalten“, sondern um die Idee, dass für einen Zeitraum wirtschaftlich bereits ein Ausgleich geflossen ist; die Anspruchsdauer wird dadurch typischerweise nicht verkürzt, der Start verschiebt sich aber.

Genau hier liegt eine häufige Falle im Aufhebungsvertrag: Das vermeintlich attraktive „früher raus“ kann später zu einer Phase ohne Leistung führen – selbst dann, wenn keine Sperrzeit verhängt wird.

Wann ein Aufhebungsvertrag beim Arbeitslosengeld weniger riskant sein kann

Ob die Agentur für Arbeit eine Sperrzeit verhängt, hängt stark vom Einzelfall ab. In der Praxis wird es deutlich günstiger, wenn der Aufhebungsvertrag erkennbar eine ohnehin drohende Arbeitgeberkündigung ersetzt, wenn die Beendigung nicht „freiwillig aus heiterem Himmel“ wirkt, wenn keine verhaltensbedingten Vorwürfe im Raum stehen und wenn die Kündigungsfrist nicht unterschritten wird.

Auch die Dokumentation ist wichtig. Ein sauber formulierter Trennungsgrund und ein Ablauf, der keine Hast oder Drucksituation ausstrahlt, sind meist hilfreicher als ein Vertrag, der in zehn Minuten auf dem Flur unterschrieben wird.

Wer dagegen selbst kündigt, trägt sozialrechtlich fast immer das größere Risiko, weil die Arbeitslosigkeit dann besonders eindeutig selbst herbeigeführt erscheint. Das gilt umso mehr, wenn kein nachweisbarer Grund vorliegt, der die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar gemacht hätte.

Fristen, die unabhängig vom Weg laufen – und die man leicht verpasst

Wer eine Kündigung erhält und sich dagegen wehren will, hat nur ein schmales Zeitfenster: Die Kündigungsschutzklage muss innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung beim Arbeitsgericht eingehen. Diese Frist ist so bedeutsam, dass selbst eine objektiv fehlerhafte Kündigung am Ende Bestand haben kann, wenn nicht rechtzeitig geklagt wird.

Parallel dazu gilt gegenüber der Agentur für Arbeit eine Meldepflicht als arbeitssuchend, grundsätzlich spätestens drei Monate vor Ende des Arbeitsverhältnisses; erfährt man später vom Ende, muss die Meldung typischerweise kurzfristig erfolgen. Das wird im Alltag gerne vergessen, weil in der Trennungssituation anderes drängt – kann aber finanzielle Nachteile nach sich ziehen.

Druck, Überrumpelung und die Frage der Fairness

Aufhebungsverträge werden oft in Situationen angeboten, in denen Beschäftigte unter Stress stehen: Gespräch ins Büro, Papier auf den Tisch, „am besten heute noch unterschreiben“. Rechtlich ist ein Aufhebungsvertrag grundsätzlich bindend, ein allgemeines Widerrufsrecht gibt es in der Regel nicht.

Zwar kommen Anfechtung oder Unwirksamkeit in Betracht, etwa bei widerrechtlicher Drohung oder wenn das Gebot fairen Verhandelns verletzt wurde, doch darauf sollte man nicht als „Rettungsanker“ setzen. Der sicherere Weg ist, gar nicht erst unter Druck zu unterschreiben.

Wenn also Eile gemacht wird, ist das selten zu Ihrem Vorteil. Ein seriöser Deal hält es aus, dass man ihn prüft.

Was die Arbeitgeberkündigung Ihnen gibt: Zeit, Verhandlungsspielraum und eine überprüfbare Begründung

Eine Arbeitgeberkündigung ist für Betroffene emotional oft unangenehmer. Strategisch kann sie aber Vorteile haben. Sie zwingt den Arbeitgeber, eine Form zu wählen, die angreifbar ist, und sie eröffnet Ihnen die Option, innerhalb der drei Wochen rechtlich dagegen vorzugehen. Schon die Aussicht auf eine Kündigungsschutzklage führt in vielen Fällen zu Vergleichen, in denen Abfindung, Zeugnis, Freistellung, Urlaubsabgeltung und Auszahlungszeitpunkte gestaltet werden.

Hinzu kommt: Solange das Arbeitsverhältnis läuft, bestehen grundsätzlich Vergütungsansprüche. Das kann je nach Konstellation den finanziellen Druck reduzieren und die Verhandlungsposition stabilisieren. Ein Aufhebungsvertrag kann diese Brücke abreißen, wenn er zu früh endet oder ungünstig geregelt ist.

Der Mittelweg: Kündigung plus Abwicklungsvertrag oder gerichtlicher Vergleich

Zwischen „Aufhebungsvertrag sofort“ und „Kündigung voll ausfechten“ liegt häufig die Praxislösung: Der Arbeitgeber kündigt, und anschließend regelt ein Abwicklungsvertrag die Folgen, oder man einigt sich im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs.

Der Vorteil ist, dass die Beendigung formal von der Arbeitgeberseite ausgeht und Konditionen dennoch verhandelbar bleiben. Der Nachteil ist, dass auch solche Vereinbarungen sozialrechtliche Fragen auslösen können, insbesondere wenn Beendigungszeitpunkte vorgezogen werden oder der Eindruck entsteht, dass man auf Schutzrechte ohne nachvollziehbaren Grund verzichtet hat.

Was in einem Aufhebungsvertrag unbedingt sauber geregelt sein sollte – ohne „Kleingedrucktes“ zu unterschätzen

In der Praxis scheitern gute Ergebnisse weniger an der Abfindungshöhe als an Details, die erst später auffallen. Dazu gehören Formulierungen zur Freistellung und zur Frage, ob sie widerruflich oder unwiderruflich ist und wie Urlaub und Überstunden darin behandelt werden, die Behandlung von variablen Vergütungsbestandteilen wie Boni oder Provisionen, der Zeitpunkt und die rechtliche Einordnung der Zahlung, die Rückgabe von Arbeitsmitteln, die Regelung von Wettbewerbs- oder Verschwiegenheitspflichten, die Ausgestaltung des Zeugnisses sowie sogenannte Ausgleichs- oder Erledigungsklauseln, mit denen man unbemerkt auf Ansprüche verzichten kann, die man eigentlich noch hatte.

Das klingt nach Juristendeutsch, ist aber Alltag: Wer eine „Erledigungsklausel“ unterschreibt, kann damit später auch dann leer ausgehen, wenn zum Beispiel noch eine Bonuszusage im Raum stand oder es eine offene variable Vergütung gab. Deshalb ist der Aufhebungsvertrag kein Dokument, das man „zur Sicherheit schnell vom Tisch“ unterschreiben sollte – sondern ein Vertrag, der die finanzielle Bilanz des gesamten Arbeitsverhältnisses abschließt.

Steuer und Abfindung: Seit 2025 oft ein Liquiditätsthema

Auch wenn der Beitrag arbeitsrechtlich geprägt ist, gehört ein Punkt inzwischen fast immer in die Abwägung: die Besteuerung einer Abfindung. Die steuerliche Tarifermäßigung nach der sogenannten Fünftelregelung existiert weiterhin, doch seit 2025 wird sie im Regelfall nicht mehr schon durch den Arbeitgeber im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt.

Praktisch heißt das: “Bei der Auszahlung kann zunächst deutlich mehr Lohnsteuer einbehalten werden, und der Ausgleich erfolgt – wenn die Voraussetzungen vorliegen – erst über die Einkommensteuerveranlagung. Für Betroffene ist das weniger eine Frage der endgültigen Steuerlast als der Zwischenfinanzierung”, sagt Lange.

Wenn also im Raum steht, dass eine Abfindung die Monate bis zum neuen Job oder bis zum Arbeitslosengeld „überbrücken“ soll, sollte man die Nettowirkung realistisch planen und nicht nur mit Bruttosummen argumentieren.

Wann welcher Weg häufig die bessere Wahl ist

Ein Aufhebungsvertrag ist oft die passendere Lösung, wenn Sie bereits einen Anschlussjob sicher haben, wenn Sie aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen schnell aus dem Arbeitsverhältnis herausmüssen, wenn ein sauberer, geräuschloser Übergang wichtiger ist als das letzte Quäntchen Verhandlungsmacht oder wenn eine Arbeitgeberkündigung absehbar ist und Sie die Konditionen jetzt kontrolliert gestalten können. Dann kann die Einigung eine vernünftige, planbare Lösung sein – vorausgesetzt, Kündigungsfristen und sozialrechtliche Folgen werden mitgedacht.

Die Arbeitgeberkündigung abzuwarten ist häufig vorteilhafter, wenn Sie Kündigungsschutz haben, wenn die Kündigungsgründe fraglich sind, wenn Sie eine starke Verhandlungsposition aufbauen wollen, wenn Sie Zeit brauchen, um Alternativen zu finden, oder wenn Arbeitslosengeld eine wichtige Rolle spielt und Sie jedes Sperrzeitrisiko vermeiden wollen.

Auch wer unsicher ist, ob der angebotene Aufhebungsvertrag „fair“ ist, fährt in vielen Fällen besser damit, nicht zu unterschreiben und erst einmal die formale Kündigung abzuwarten.

„Besser“ ist, was zu Ihrem Ziel passt – und was sauber abgesichert ist

Die Entscheidung ist selten eine Frage von Mut oder Härte, sondern von Strategie. Der Aufhebungsvertrag ist das Instrument für planbare, verhandelbare Trennungen – aber er verzeiht keine Unterschrift aus dem Bauch heraus. Die Arbeitgeberkündigung ist das Instrument, das Schutzrechte und Verhandlungsspielräume offenhält – aber sie verlangt, dass man Fristen ernst nimmt und zügig handelt.

Wenn Sie nur eine Regel mitnehmen wollen, dann diese: Unterschreiben Sie nichts in derselben Situation, in der es Ihnen vorgelegt wird. Ein guter Vertrag bleibt auch morgen gut. Und ein schlechter Vertrag wird durch Schnelligkeit nicht besser.