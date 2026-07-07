Arbeitsrecht: Darf mich der Chef im Urlaub anrufen?

Der Urlaub ist genehmigt, die Koffer sind gepackt, das Diensthandy liegt eigentlich ausgeschaltet in der Tasche. Trotzdem erscheint plötzlich der Name des Chefs auf dem Display. Viele Beschäftigte fragen sich dann: Muss ich rangehen oder darf ich den Anruf ignorieren?

Arbeitsrechtlich gilt ein klarer Grundsatz: Urlaub dient der Erholung. Das Bundesurlaubsgesetz spricht ausdrücklich vom bezahlten Erholungsurlaub, auf den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in jedem Kalenderjahr Anspruch haben.

Damit ist Urlaub mehr als nur eine arbeitsfreie Zeit im Kalender. Beschäftigte sollen sich von der Arbeit lösen können, ohne dienstliche Anrufe, E-Mails oder Chatnachrichten beantworten zu müssen. Wer im Urlaub ständig erreichbar bleiben soll, kann sich kaum wirklich erholen.

Ein Anruf ist nicht automatisch verboten

Der Arbeitgeber darf grundsätzlich versuchen, einen Beschäftigten zu erreichen. Ein bloßer Anruf ist nicht in jedem Fall rechtswidrig. Entscheidend ist aber, ob daraus eine Pflicht zur Reaktion gemacht wird.

Arbeitnehmer müssen im genehmigten Urlaub in der Regel nicht ans Telefon gehen. Sie müssen auch keine dienstlichen E-Mails lesen, keine Nachrichten beantworten und keine Arbeitsaufträge erledigen. Das gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber meint, die Angelegenheit sei dringend.

Auch ein Diensthandy ändert daran nichts. Allein die Tatsache, dass ein Unternehmen ein Smartphone zur Verfügung stellt, begründet keine Pflicht, es im Urlaub eingeschaltet zu lassen. Fachportale zum Arbeitsrecht weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine permanente Erreichbarkeit im Urlaub gesetzlich nicht vorgesehen ist.

Warum Urlaub rechtlich besonders geschützt ist

Der gesetzliche Urlaub soll die Gesundheit schützen und eine tatsächliche Erholung ermöglichen. Deshalb genügt es nicht, Beschäftigte nur formal von der Anwesenheit im Betrieb freizustellen. Sie müssen während des Urlaubs auch von der Arbeitspflicht entbunden sein.

Wenn der Chef verlangt, dass Beschäftigte im Urlaub erreichbar bleiben, wird dieser Erholungszweck gefährdet. Das gilt besonders, wenn der Beschäftigte regelmäßig mit Anrufen rechnen muss oder Mails kontrollieren soll. Dann ist die Grenze zwischen Freizeit und Arbeit nicht mehr sauber getrennt.

Mehrere arbeitsrechtliche Einschätzungen kommen deshalb zu dem Ergebnis, dass Arbeitnehmer im Urlaub grundsätzlich nicht erreichbar sein müssen. Telefonate oder E-Mails zu beantworten, würde dem Erholungszweck des Urlaubs widersprechen.

Darf ich den Anruf einfach ignorieren?

Ja, im Regelfall dürfen Beschäftigte den Anruf ignorieren. Wer im genehmigten Urlaub nicht ans Telefon geht, verletzt normalerweise keine arbeitsvertragliche Pflicht. Eine Abmahnung oder gar Kündigung wäre in solchen Fällen regelmäßig angreifbar.

Das gilt besonders, wenn keine Rufbereitschaft vereinbart wurde und es sich um normalen Erholungsurlaub handelt. Der Arbeitgeber kann nicht verlangen, dass Beschäftigte ihren Urlaub wie eine stille Bereitschaftszeit verbringen. Auch private Telefonnummern müssen während des Urlaubs nicht für dienstliche Zwecke genutzt werden.

Etwas anderes kann nur in sehr engen Ausnahmefällen gelten. Denkbar sind echte Notfälle, bei denen ohne eine kurze Auskunft ein erheblicher Schaden droht. Aber auch dann entsteht daraus nicht automatisch eine Pflicht, den Urlaub zu unterbrechen oder umfangreich zu arbeiten.

Was gilt bei Rufbereitschaft?

Rufbereitschaft ist etwas anderes als Urlaub. Wer wirksam zur Rufbereitschaft eingeteilt ist, muss grundsätzlich erreichbar sein und bei Bedarf tätig werden. Dafür braucht es aber eine rechtliche Grundlage, etwa im Arbeitsvertrag, Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder durch eine zulässige Dienstplanung.

Rufbereitschaft und Erholungsurlaub passen nur schwer zusammen. Der gesetzliche Mindesturlaub soll frei von Arbeitspflichten sein. Eine Regelung, nach der Beschäftigte während ihres normalen Urlaubs dauerhaft abrufbar bleiben müssen, kann deshalb unwirksam sein.

Anders kann es bei zusätzlichen Urlaubstagen oberhalb des gesetzlichen Mindesturlaubs aussehen, wenn dazu klare vertragliche Regelungen bestehen. Auch dann kommt es aber auf die genaue Formulierung und die Zumutbarkeit an. Beschäftigte sollten solche Klauseln im Zweifel prüfen lassen.

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Wenn aus dem Anruf Arbeit wird

Ein kurzer verpasster Anruf ist noch keine Arbeitszeit. Anders sieht es aus, wenn der Beschäftigte im Urlaub tatsächlich arbeitet. Wer dienstliche E-Mails beantwortet, Unterlagen prüft, Kundengespräche führt oder Probleme im Betrieb löst, leistet Arbeit.

Diese Zeit sollte dokumentiert werden. Datum, Uhrzeit, Dauer und Inhalt der Tätigkeit sind wichtig, falls später Streit entsteht. Je nach Umfang kann die Arbeitszeit zu vergüten sein oder dazu führen, dass Urlaub nicht vollständig als Erholung gewertet werden kann.

Besonders kritisch wird es, wenn der Arbeitgeber Beschäftigte auffordert, den Urlaub zu unterbrechen. Eine Rückholung aus genehmigtem Urlaub kommt nur in extremen Ausnahmefällen in Betracht. Außerdem muss der Arbeitgeber dann regelmäßig die dadurch entstehenden Kosten tragen, etwa Storno- oder Rückreisekosten.

Unterschied zwischen normaler Nachfrage und Arbeitsauftrag

Nicht jede Kontaktaufnahme hat dieselbe Bedeutung. Fragt der Chef einmalig nach einem Passwort, einer Ablage oder einer kurzen Information, kann das menschlich nachvollziehbar sein. Rechtlich bleibt es aber dabei, dass Beschäftigte im Urlaub normalerweise nicht reagieren müssen.

Problematisch wird es, wenn aus solchen Nachfragen ein System wird. Wer im Urlaub täglich angerufen wird oder regelmäßig Mails beantworten soll, wird faktisch weiter in den Arbeitsbetrieb eingebunden. Dann liegt keine ungestörte Erholung mehr vor.

Arbeitgeber sollten deshalb vor Urlaubsbeginn Vertretungen, Übergaben und Zugänge sauber klären. Beschäftigte wiederum sollten Abwesenheitsnotizen nutzen und wichtige Informationen rechtzeitig übergeben. So lassen sich viele Konflikte vermeiden.

Was gilt für Führungskräfte?

Auch Führungskräfte haben Anspruch auf Erholungsurlaub. Ein höheres Gehalt oder mehr Verantwortung bedeutet nicht automatisch, dass sie im Urlaub dauerhaft erreichbar sein müssen. Auch leitende Angestellte brauchen eine echte Erholungsphase.

In der Praxis wird von Führungskräften allerdings häufig erwartet, dass sie in Ausnahmefällen erreichbar sind. Das kann arbeitsvertraglich näher geregelt sein. Trotzdem darf daraus keine grenzenlose Verfügbarkeit entstehen.

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Gerade bei Führungskräften ist die Grenze oft eine Frage des Einzelfalls. Eine kurze Abstimmung in einer außergewöhnlichen Krise ist etwas anderes als tägliche operative Arbeit. Entscheidend bleibt, ob der Urlaub seinen Erholungszweck noch erfüllen kann.

Diensthandy im Urlaub: Ausschalten erlaubt?

Beschäftigte dürfen das Diensthandy im Urlaub grundsätzlich ausschalten, wenn keine wirksame Rufbereitschaft besteht. Sie müssen es auch nicht mit an den Strand, ins Hotel oder auf eine Reise nehmen. Ein Dienstgerät ist kein Freifahrtschein für den Arbeitgeber, jederzeit Zugriff auf den Beschäftigten zu verlangen.

Sinnvoll ist es, vor dem Urlaub klare Regeln zu schaffen. Das Diensthandy kann im Betrieb bleiben oder an eine Vertretung übergeben werden. Alternativ kann eine Abwesenheitsnotiz auf die zuständige Kollegin oder den zuständigen Kollegen verweisen.

Wer das Diensthandy freiwillig mitnimmt, sollte trotzdem nicht den Eindruck erwecken, während des gesamten Urlaubs verfügbar zu sein. Eine klare Abwesenheitsnotiz schützt vor Missverständnissen. Auch interne Chatprogramme sollten während des Urlaubs nicht regelmäßig kontrolliert werden.

Was Beschäftigte tun sollten, wenn der Chef ständig anruft

Wer im Urlaub mehrfach dienstlich kontaktiert wird, sollte zunächst ruhig bleiben. Nicht jeder Anruf muss sofort zu einem Streit führen. Wichtig ist aber, die eigene Grenze klar zu ziehen.

Nach dem Urlaub kann ein sachliches Gespräch helfen. Beschäftigte können darauf hinweisen, dass der Urlaub der Erholung dient und künftig eine bessere Vertretungsregelung nötig ist. Wenn der Arbeitgeber trotzdem weiter ständige Erreichbarkeit verlangt, sollte der Betriebsrat eingeschaltet oder rechtlicher Rat eingeholt werden.

Auch eine schriftliche Dokumentation kann hilfreich sein. Wer festhält, wann Anrufe, E-Mails oder Arbeitsaufträge eingegangen sind, kann später besser nachweisen, dass der Urlaub gestört wurde. Das ist vor allem dann wichtig, wenn über Ausgleich, Vergütung oder Ersatzurlaub gestritten wird.

Überblick: Was im Urlaub erlaubt ist und was nicht

Situation Arbeitsrechtliche Einordnung Der Chef ruft einmal im Urlaub an Der Anruf allein ist nicht automatisch verboten, Beschäftigte müssen aber normalerweise nicht rangehen. Der Chef verlangt tägliche Erreichbarkeit Das widerspricht regelmäßig dem Erholungszweck des Urlaubs. Beschäftigte haben ein Diensthandy Ein Diensthandy begründet für sich genommen keine Urlaubserreichbarkeit. Es gibt wirksam vereinbarte Rufbereitschaft Dann kann Erreichbarkeit verlangt werden, jedoch nicht beliebig und nicht ohne rechtliche Grundlage. Beschäftigte arbeiten im Urlaub tatsächlich Die Zeit sollte dokumentiert werden; Vergütung oder Ausgleich können in Betracht kommen. Der Arbeitgeber ruft aus echter Not an Eine kurze Kontaktaufnahme kann im Ausnahmefall nachvollziehbar sein, eine umfassende Arbeitspflicht entsteht daraus nicht automatisch.

Kann eine Abmahnung drohen?

Eine Abmahnung, weil Beschäftigte im Urlaub nicht ans Telefon gegangen sind, wäre in vielen Fällen rechtlich zweifelhaft. Denn ohne Erreichbarkeitspflicht fehlt es meist an einer Pflichtverletzung. Beschäftigte müssen ihren Urlaub nicht unterbrechen, nur weil der Arbeitgeber eine Frage hat.

Anders kann es sein, wenn eine wirksame Rufbereitschaft bestand oder der Beschäftigte ausdrücklich eine bestimmte Erreichbarkeit zugesagt hat. Auch dann kommt es auf die Umstände an. Nicht jede verpasste Nachricht rechtfertigt arbeitsrechtliche Schritte.

Wer eine Abmahnung erhält, sollte sie nicht vorschnell hinnehmen. Es kann sinnvoll sein, schriftlich zu widersprechen und die Entfernung aus der Personalakte zu verlangen. Bei größeren Konflikten sollte eine arbeitsrechtliche Beratung eingeholt werden.

Was Arbeitgeber besser machen sollten

Arbeitgeber sollten Urlaub so organisieren, dass Beschäftigte tatsächlich abschalten können. Dazu gehören Vertretungspläne, geordnete Übergaben und klare Zuständigkeiten. So wird verhindert, dass im Urlaub auf einzelne Personen zurückgegriffen werden muss.

Auch aus betrieblicher Sicht ist das sinnvoll. Wer sich im Urlaub erholen kann, kommt leistungsfähiger zurück. Dauernde Erreichbarkeit führt dagegen zu Stress, Fehlern und Konflikten.

Wenn besondere Erreichbarkeit notwendig ist, sollte sie offen geregelt und vergütet werden. Dafür gibt es Instrumente wie Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst. Urlaub darf aber nicht heimlich zu einer solchen Bereitschaftszeit umfunktioniert werden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Sachbearbeiterin hat zwei Wochen Sommerurlaub genehmigt bekommen. Vor der Abreise übergibt sie ihre laufenden Vorgänge an eine Kollegin und aktiviert eine Abwesenheitsnotiz. Am dritten Urlaubstag ruft ihr Vorgesetzter mehrfach auf dem privaten Handy an und bittet sie, mehrere Kundenmails zu beantworten.

Die Beschäftigte muss diese Anrufe grundsätzlich nicht annehmen. Wenn sie dennoch eine Stunde lang Mails bearbeitet, sollte sie diese Arbeitszeit dokumentieren. Nach dem Urlaub kann sie verlangen, dass geklärt wird, wie solche Fälle künftig vermieden werden und ob die geleistete Arbeitszeit ausgeglichen wird.

Fazit: Urlaub bedeutet Abstand von der Arbeit

Der Chef darf zwar versuchen, im Urlaub anzurufen. Beschäftigte müssen aber grundsätzlich nicht erreichbar sein. Der gesetzliche Urlaub soll echte Erholung ermöglichen und nicht durch ständige dienstliche Kontaktaufnahme entwertet werden.

Nur bei wirksam vereinbarter Rufbereitschaft oder in sehr seltenen Notfällen kann etwas anderes gelten. Auch dann darf die Grenze zur normalen Arbeitsleistung nicht beliebig verschoben werden. Wer im Urlaub tatsächlich arbeitet, sollte die Zeiten genau festhalten.

6 Fragen und Antworten zum Thema

Muss ich im Urlaub ans Telefon gehen, wenn der Chef anruft?

Nein, im genehmigten Erholungsurlaub müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer grundsätzlich nicht ans Telefon gehen. Urlaub dient der Erholung und soll arbeitsfrei bleiben.

Gilt das auch beim Diensthandy?

Ja. Ein Diensthandy bedeutet nicht automatisch, dass Beschäftigte im Urlaub erreichbar sein müssen. Ohne wirksame Rufbereitschaft darf das Gerät in der Regel ausgeschaltet bleiben.

Darf der Chef mir im Urlaub E-Mails schicken?

Er kann E-Mails technisch versenden, Beschäftigte müssen sie aber normalerweise nicht lesen oder beantworten. Wer dienstliche Mails bearbeitet, arbeitet faktisch während des Urlaubs.

Was ist, wenn es einen echten Notfall im Betrieb gibt?

In Ausnahmefällen kann eine kurze Kontaktaufnahme nachvollziehbar sein. Daraus folgt aber nicht automatisch, dass Beschäftigte ihren Urlaub abbrechen oder umfangreich arbeiten müssen.

Kann ich abgemahnt werden, wenn ich nicht erreichbar bin?

Ohne Erreichbarkeitspflicht ist eine Abmahnung in der Regel zweifelhaft. Eine andere Bewertung kann nur entstehen, wenn eine wirksame Rufbereitschaft oder eine klare Vereinbarung bestand.

Was sollte ich tun, wenn ich im Urlaub arbeiten musste?

Beschäftigte sollten Datum, Uhrzeit, Dauer und Inhalt der Arbeit dokumentieren. Danach sollte mit dem Arbeitgeber geklärt werden, ob Vergütung, Ausgleich oder eine Korrektur der Urlaubstage in Betracht kommt.