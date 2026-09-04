Arbeitslosengeld: Arbeitsagentur schickt seit 24.8. erst online

Arbeitsagentur setzt jetzt auf „online zuerst“: Was Arbeitslose seit dem 24. August beachten müssen

Wer sich arbeitslos melden oder Arbeitslosengeld beantragen möchte, wird bei der Bundesagentur für Arbeit seit dem 24. August 2026 zuerst auf das Online-Portal verwiesen. Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn der erste Kontakt telefonisch oder persönlich am Empfang erfolgt.

Die neue Vorgabe verändert jedoch nicht die gesetzlichen Meldewege. Arbeitslose dürfen sich weiterhin persönlich bei ihrer Agentur für Arbeit arbeitslos melden, wenn sie das digitale Verfahren nicht nutzen können oder nicht nutzen möchten.

Neue Weisung erklärt das Portal zum bevorzugten Zugang

Grundlage der Umstellung ist die Weisung 202608002 der Bundesagentur für Arbeit vom 10. August 2026. Sie gilt seit dem 24. August 2026 unbefristet und beschreibt den Online-Weg als führenden Zugang für Anliegen von Kundinnen und Kunden.

Auch Menschen, die anrufen oder eine Dienststelle aufsuchen, sollen zunächst auf die eServices hingewiesen werden. Falls Unterstützung nötig ist, sollen die örtlichen Agenturen Hilfe bei der Nutzung der digitalen Angebote ermöglichen.

Die Weisung richtet sich verbindlich an die Agenturen für Arbeit und die Servicecenter im Bereich des SGB III. Die gemeinsamen Jobcenter haben das Dokument lediglich zur Information erhalten, sodass daraus nicht automatisch dieselben Abläufe beim Grundsicherungsgeld folgen.

Was sich am Empfang und am Telefon ändert

Beschäftigte am Empfang sollen konsequent auf vorhandene Online-Dienste aufmerksam machen und Vorsprachen einheitlich dokumentieren. Auch das Servicecenter soll die digitale Beantragung von Arbeitslosengeld ausdrücklich empfehlen und bei der Datenaufnahme prüfen, ob eine Bankverbindung hinterlegt ist.

Einen Termin zur persönlichen Arbeitslosmeldung in der Eingangszone soll das Servicecenter vor allem dann buchen, wenn eine Online-Arbeitslosmeldung nicht möglich ist. Das gilt auch, wenn ein Termin bei der Vermittlungs- oder Beratungsfachkraft erst nach dem Beginn der Arbeitslosigkeit stattfinden könnte.

Für Betroffene kann der erste Kontakt dadurch stärker wie eine Weiterleitung ins Internet wirken. Die interne Steuerung darf aber nicht dazu führen, dass eine gesetzlich zulässige persönliche Arbeitslosmeldung vollständig verweigert wird.

Persönliche Arbeitslosmeldung bleibt gesetzlich erlaubt

Paragraf 141 SGB III lässt weiterhin zwei Wege zu: die elektronische Meldung im Fachportal und die persönliche Meldung bei der zuständigen Agentur für Arbeit. Eine interne Weisung kann diese gesetzliche Wahlmöglichkeit nicht beseitigen.

Die Bundesagentur weist in ihren Hinweisen zur Arbeitslosmeldung ebenfalls darauf hin, dass eine persönliche Meldung möglich bleibt. Wer sich online nicht ausweisen kann, darf einen Termin buchen oder die zuständige Agentur während der Öffnungszeiten auch ohne Termin aufsuchen.

Ein Anruf reicht dagegen nicht aus, um sich wirksam arbeitslos zu melden. Telefonisch kann zwar eine Arbeitsuchendmeldung erfolgen, die für den Bezug von Arbeitslosengeld erforderliche Arbeitslosmeldung muss aber online mit Identitätsprüfung oder persönlich vorgenommen werden.

Arbeitsuchend, arbeitslos und Antrag sind nicht dasselbe

Im Alltag werden drei verschiedene Vorgänge häufig miteinander verwechselt. Gerade bei einer stärkeren Lenkung ins Online-Portal sollten Betroffene nach jedem Schritt prüfen, welcher Vorgang tatsächlich abgeschlossen wurde.

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Vorgang Frist Mögliche Wege Bedeutung Arbeitsuchendmeldung Spätestens drei Monate vor Beschäftigungsende oder innerhalb von drei Tagen nach kurzfristiger Kenntnis Online, telefonisch oder persönlich Ermöglicht frühe Vermittlung; eine verspätete Meldung kann eine Sperrzeit auslösen Arbeitslosmeldung Frühestens drei Monate vorher, spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit Online mit Identitätsprüfung oder persönlich Ist Voraussetzung für die Zahlung von Arbeitslosengeld Antrag und Leistungsdaten Möglichst frühzeitig vollständig übermitteln Das Portal ist der bevorzugte Weg; bei Problemen muss eine andere Bearbeitung möglich bleiben Dient der Berechnung und Entscheidung über Höhe und Dauer der Leistung

Nach Paragraf 323 Absatz 1 SGB III gilt Arbeitslosengeld bereits mit der Arbeitslosmeldung als beantragt, sofern die betroffene Person nichts anderes erklärt. Die Arbeitsagentur benötigt dennoch weitere Angaben und Nachweise, bevor sie die Leistung berechnen und auszahlen kann.

Eine Arbeitsuchendmeldung ersetzt die Arbeitslosmeldung nicht. Ebenso beweist ein ausgefüllter Online-Antrag für sich allein noch nicht, dass auch die Arbeitslosmeldung wirksam bei der Behörde eingegangen ist.

Dass eine Meldung bei einer anderen Stelle nicht genügt, zeigt auch ein Urteil zur Frage, warum eine Arbeitslosmeldung beim Jobcenter den Kontakt zur Arbeitsagentur nicht ersetzt. Betroffene sollten deshalb immer darauf achten, dass der richtige Vorgang bei der zuständigen Agentur erfasst wurde.

Diese Technik wird für die Online-Meldung benötigt

Für die elektronische Arbeitslosmeldung ist eine sichere Identifizierung erforderlich. Genutzt werden können ein deutscher Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion, ein elektronischer Aufenthaltstitel, eine eID-Karte oder ein geeigneter elektronischer Identitätsnachweis aus einem EU- oder EWR-Staat.

Zusätzlich werden die PIN und je nach Ausstattung ein NFC-fähiges Smartphone, ein Tablet oder ein Kartenlesegerät benötigt. Die Identifizierung läuft über die BundID und die AusweisApp.

Ein eigenes BundID-Konto ist nach den aktuellen Hinweisen der Bundesagentur nicht zwingend erforderlich. Wer noch kein Konto besitzt, kann die Identifizierung im laufenden Vorgang als Gast vornehmen.

Fehlt die PIN, ist die Online-Funktion nicht aktiviert oder unterstützt das Gerät die Identifizierung nicht, bleibt die persönliche Meldung. Damit trifft die neue Online-Strategie besonders Menschen, die kein geeignetes Endgerät besitzen, mit digitalen Anwendungen nicht vertraut sind oder wegen einer Behinderung Unterstützung brauchen.

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Kein Onlinezwang beim Arbeitslosengeld

Die Arbeitsagentur darf den digitalen Weg bewerben und als ersten Zugang organisieren. Sie darf daraus aber keine ausschließliche Onlinepflicht machen, wenn das Gesetz eine persönliche Erklärung zulässt oder ein Leistungsantrag auf anderem zulässigem Weg entgegengenommen werden muss.

Schon vor der neuen Weisung gab es Berichte, wonach einzelne Dienststellen Formulare nicht herausgeben oder Betroffene ausschließlich auf das Portal verweisen wollten. Eine solche Praxis wurde auf Gegen-Hartz.de bereits als unzulässiger Onlinezwang beim Arbeitslosengeld kritisiert.

Paragraf 20 Absatz 3 SGB X verbietet einer Behörde, eine Erklärung oder einen Antrag aus ihrem Zuständigkeitsbereich allein deshalb nicht anzunehmen, weil sie ihn für unzulässig oder unbegründet hält. Zudem verpflichtet Paragraf 16 SGB I die Sozialleistungsträger dazu, auf klare Anträge hinzuwirken und bei unvollständigen Angaben eine Ergänzung zu ermöglichen.

Wer am Empfang pauschal abgewiesen wird, sollte ruhig erklären, dass eine persönliche Arbeitslosmeldung nach Paragraf 141 SGB III weiterhin vorgesehen ist. Sinnvoll ist es, Datum, Uhrzeit, Dienststelle und den Inhalt des Gesprächs zu dokumentieren und bei Bedarf das Kundenreaktionsmanagement der Bundesagentur einzuschalten.

Eine verspätete Meldung kann sofort Geld kosten

Die Arbeitslosmeldung kann bereits drei Monate vor dem erwarteten Beginn der Arbeitslosigkeit vorgenommen werden. Spätestens am ersten Tag ohne Beschäftigung muss sie wirksam abgeschlossen sein, damit keine Zahlungstage verloren gehen.

Wer sich erst später meldet, erhält Arbeitslosengeld grundsätzlich frühestens ab dem tatsächlichen Meldetag, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Sozialversicherung über die Arbeitsagentur beginnt dann grundsätzlich erst zu diesem Zeitpunkt.

Fällt der erste Tag der Arbeitslosigkeit auf einen Tag, an dem die zuständige Agentur nicht dienstbereit ist, kann die Meldung am nächsten dienstbereiten Tag zurückwirken. Für eine gescheiterte Online-Meldung an einem gewöhnlichen Öffnungstag gibt es eine solche Rückwirkung nicht automatisch.

Deshalb sollte die digitale Identifizierung nicht erst am letzten möglichen Tag ausprobiert werden. Wer früh beginnt, kann eine fehlende PIN, technische Probleme oder einen nötigen persönlichen Termin noch rechtzeitig klären.

Online-Bestätigung unbedingt sichern

Nach einer Online-Arbeitslosmeldung sollte die Abschlussbestätigung gespeichert oder ausgedruckt werden. Zusätzlich können Screenshots mit Datum und Uhrzeit, Nachrichten im Online-Postfach und E-Mails später belegen, was übermittelt wurde.

Das ist nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme. Das Sozialgericht Schleswig hat in einem Urteil vom 19. Februar 2026 entschieden, dass eine nicht mehr aufklärbare elektronische Übermittlung zulasten des Arbeitslosen gehen kann, wenn der erfolgreiche Zugang nicht nachweisbar ist.

Weitere Einzelheiten erläutert der Beitrag Online-Arbeitslosmeldung nur mit diesem Nachweis sicher. Erscheint im Portal lediglich „in Bearbeitung“ oder fehlt eine klare Bestätigung, sollten Betroffene sofort nachfragen und notfalls noch am selben Tag persönlich vorsprechen.

Was die Umstellung für Arbeitslose praktisch bedeutet

Für digital erfahrene Nutzer kann die neue Steuerung Wege und Wartezeiten sparen. Meldung, Nachweise, Terminbuchung und weitere Angaben lassen sich über dasselbe Benutzerkonto übermitteln.

Für andere Menschen entsteht dagegen zusätzlicher Druck, weil selbst der persönliche Erstkontakt zunächst wieder ins Internet führen kann. Die angekündigte Unterstützung vor Ort wird daher daran zu messen sein, ob auch Menschen ohne passende Technik oder ausreichende digitale Kenntnisse ihre Fristen sicher wahren können.

Die wichtigste Konsequenz lautet: Das Portal ist jetzt der bevorzugte Zugang der Verwaltung, aber nicht der einzige zulässige Weg. Wer online nicht weiterkommt, sollte auf einer rechtzeitigen persönlichen Meldung bestehen und sich nicht bis nach Ablauf der Frist vertrösten lassen.

Beispiel aus der Praxis

Frau Neumann weiß, dass ihr Arbeitsvertrag am 30. September endet, und versucht bereits Anfang September die Online-Arbeitslosmeldung. Die AusweisApp erkennt ihren Personalausweis jedoch nicht, und die Identifizierung wird nicht abgeschlossen.

Beim Anruf im Servicecenter wird sie zunächst erneut auf das Portal verwiesen. Frau Neumann erklärt das technische Problem, erhält einen persönlichen Termin und meldet sich noch vor Beginn der Arbeitslosigkeit wirksam arbeitslos.

Dadurch verliert sie keine Zahlungstage. Hätte sie lediglich den Antrag ausgefüllt und die fehlgeschlagene Identifizierung übersehen, hätte die Arbeitsagentur die Arbeitslosmeldung möglicherweise erst ab einer späteren persönlichen Vorsprache anerkannt.

Quellenhinweis

Grundlage sind die Weisung 202608002 der Bundesagentur für Arbeit vom 10. August 2026, die aktuellen Hinweise der Bundesagentur zur Arbeitsuchend- und Arbeitslosmeldung sowie die Paragrafen 16 SGB I, 20 SGB X, 141 und 323 SGB III.