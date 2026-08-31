Arbeitgeber zieht Pausen ab: Aber Beschäftigte haben trotzdem Anspruch auf Lohn

Viele digitale Zeiterfassungssysteme ziehen nach sechs Stunden automatisch 30 Minuten und nach neun Stunden weitere 15 Minuten vom Arbeitszeitkonto ab. Doch eine technische Buchung beweist nicht, dass der Beschäftigte tatsächlich eine Pause genommen hat.

Hat ein Arbeitnehmer während der abgezogenen Zeit weitergearbeitet, kann es sich um vergütungspflichtige Arbeitszeit handeln. Das Bundesarbeitsgericht hat die Anforderungen an Arbeitgeber und Beschäftigte dazu deutlich beschrieben.

Automatischer Pausenabzug ist nicht generell verboten

Ein automatischer Pausenabzug kann grundsätzlich Bestandteil eines betrieblichen Zeiterfassungssystems sein. Das gilt insbesondere, wenn feste Pausenzeiten vorgesehen sind und Beschäftigte fehlerhafte Buchungen unkompliziert korrigieren lassen können.

Unzulässig wird die Abrechnung jedoch, wenn die Software Pausen einträgt, die in Wirklichkeit nicht gewährt oder genommen wurden. Der Arbeitgeber darf sich dann nicht allein auf den Eintrag im System berufen.

Ein automatischer Abzug kann damit eine Abrechnungshilfe sein. Er ersetzt aber nicht die tatsächliche Unterbrechung der Arbeit.

Diese Mindestpausen schreibt das Arbeitszeitgesetz vor

Nach § 4 Arbeitszeitgesetz muss die Arbeit bei einer Dauer von mehr als sechs bis zu neun Stunden durch mindestens 30 Minuten Pause unterbrochen werden. Bei mehr als neun Stunden sind insgesamt mindestens 45 Minuten vorgeschrieben.

Die Pausen dürfen in Abschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Beschäftigte dürfen außerdem nicht länger als sechs Stunden hintereinander ohne Ruhepause arbeiten.

Tägliche Arbeitszeit Gesetzliche Mindestpause Mögliche Aufteilung Bis einschließlich 6 Stunden Keine gesetzliche Mindestpause Vertragliche Regelungen bleiben möglich Mehr als 6 bis 9 Stunden 30 Minuten Zum Beispiel zweimal 15 Minuten Mehr als 9 Stunden 45 Minuten Zum Beispiel dreimal 15 Minuten

Die gesetzlichen Vorgaben schützen die Gesundheit der Beschäftigten. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können deshalb nicht wirksam vereinbaren, dass die Pause einfach vollständig entfällt.

Wann eine Unterbrechung wirklich als Pause gilt

Während einer echten Ruhepause muss der Beschäftigte von seiner Arbeitspflicht befreit sein. Er muss wissen, dass die Unterbrechung der Erholung dient, wie lange sie dauert und dass er über diese Zeit grundsätzlich frei verfügen kann.

Wer weiterhin Anrufe entgegennehmen, Kunden beobachten, Maschinen überwachen oder jederzeit auf Zuruf tätig werden muss, macht möglicherweise keine Ruhepause im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. Entscheidend sind die tatsächlichen Bedingungen und nicht die Bezeichnung im Dienstplan.

Auch Essen am Schreibtisch ist nicht automatisch eine Pause. Bearbeitet der Beschäftigte dabei E-Mails, führt dienstliche Gespräche oder bleibt durchgehend für Kunden zuständig, spricht vieles für Arbeitszeit.

Pausenzeiten müssen nicht schon morgens minutengenau feststehen

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 21. August 2024, Az. 5 AZR 266/23 entschieden, dass Pausen bei betrieblich erforderlicher Flexibilität nicht zwingend bereits zu Schichtbeginn minutengenau festgelegt werden müssen. Der Beschäftigte muss aber spätestens zu Beginn der Pause wissen, dass und wie lange er nun frei hat.

Er muss den Zeitraum zur Erholung verwenden können. Eine bloße Phase mit geringerer Auslastung, in der jederzeit wieder gearbeitet werden muss, genügt nicht.

Pausen dürfen zudem nicht beliebig an den Anfang oder unmittelbar an das Ende des Arbeitstages verschoben werden. Sie sollen die Arbeit tatsächlich unterbrechen und während des Arbeitstages Erholung ermöglichen.

Bundesarbeitsgericht: Automatischer Abzug beweist keine Pause

Besonders wichtig ist das BAG-Urteil vom 12. Februar 2025, Az. 5 AZR 51/24. In dem Verfahren verlangte eine teilzeitbeschäftigte Klinikärztin die Bezahlung von insgesamt 59 Stunden und drei Minuten, die das Zeiterfassungssystem automatisch als Pausen abgezogen hatte.

Die Ärztin arbeitete regulär sechs Stunden täglich. Sobald sie länger blieb, zog das System automatisch eine gesetzliche Mindestpause ab, sofern keine Pause am Terminal erfasst worden war.

Nach Darstellung der Ärztin hatte sie an den betroffenen Tagen durchgearbeitet. Das Krankenhaus bestritt dies pauschal und verwies auf den automatischen Pauseneintrag.

Arbeitgeber muss auf konkrete Angaben ebenfalls konkret antworten

Das Bundesarbeitsgericht hielt den Vortrag der Ärztin zur geleisteten Arbeitszeit für ausreichend. Sie hatte für die einzelnen Tage die erfassten Anfangs- und Endzeiten genannt und erklärt, dass sie mit Ausnahme der ausdrücklich gebuchten Unterbrechungen keine Pausen genommen habe.

Darauf hätte das Krankenhaus konkret antworten müssen. Es hätte darlegen müssen, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten die Ärztin tatsächlich nicht gearbeitet habe.

Der automatische Systemeintrag genügte dafür nicht. Das Gericht stellte ausdrücklich fest, dass ein pauschaler Pausenabzug keinen Tatsachenvortrag zur Gewährung und Inanspruchnahme einer Pause ersetzt.

Das BAG sprach der Ärztin das verlangte Geld allerdings nicht abschließend zu. Es hob das vorherige Urteil auf und verwies den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung an das Landesarbeitsgericht zurück.

Durchgearbeitete Pause kann bezahlt werden müssen

Eine gesetzlich vorgeschriebene Ruhepause zählt normalerweise nicht zur vergütungspflichtigen Arbeitszeit. Das gilt aber nur, wenn die Arbeit tatsächlich unterbrochen wurde.

Arbeitet der Beschäftigte während der angeblichen Pause weiter, kann ein Anspruch auf Bezahlung bestehen. Bei zusätzlicher Arbeitszeit muss jedoch regelmäßig auch nachgewiesen werden, dass der Arbeitgeber die Arbeit angeordnet, gebilligt, geduldet oder durch die übertragenen Aufgaben erforderlich gemacht hat.

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Eine automatische Eintragung macht aus geleisteter Arbeit keine unbezahlte Pause. Sie führt allerdings auch nicht automatisch dazu, dass jeder Beschäftigte ohne weitere Angaben eine Nachzahlung erhält.

Weitere Informationen zur Beweisführung enthält der Beitrag „Unbezahlte Überstunden: Arbeitgeber muss jede Stunde erfassen“. Wann zusätzliche Arbeitsstunden bezahlt werden müssen, erklärt außerdem der Artikel „Überstunden ohne Bezahlung: Wann der Arbeitgeber trotzdem zahlen muss“.

Wer die Pause freiwillig auslässt, bekommt nicht automatisch mehr Geld

Beschäftigte dürfen gesetzlich vorgeschriebene Pausen nicht eigenmächtig auslassen, um früher Feierabend zu machen oder zusätzliche Stunden anzusammeln. Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass die vorgeschriebenen Unterbrechungen tatsächlich stattfinden.

Hat der Arbeitgeber eine nutzbare Pause eindeutig angeordnet und arbeitet der Beschäftigte ohne betriebliche Notwendigkeit weiter, kann ein späterer Vergütungsanspruch scheitern. Der Arbeitgeber muss sich nicht jede selbst gewählte Mehrarbeit zurechnen lassen.

Anders kann es aussehen, wenn die Arbeitsmenge, Personalsituation oder Organisation eine Pause praktisch verhindert. Weiß der Arbeitgeber, dass Beschäftigte regelmäßig durcharbeiten, und unternimmt er nichts dagegen, kann dies für eine Duldung sprechen.

Die Arbeitszeiterfassung muss die Wirklichkeit abbilden

Arbeitgeber müssen ein System bereitstellen, mit dem die gesamte Arbeitszeit erfasst werden kann. Weitere Hintergründe dazu finden Beschäftigte im Beitrag „Arbeitszeit: 8-Stunden-Tag für Arbeitnehmer soll fallen“.

Ein System, das nur Arbeitsbeginn und Arbeitsende registriert und anschließend pauschal eine Pause abzieht, kann im Streit erhebliche Lücken aufweisen. Sinnvoller ist eine Erfassung, bei der Beginn und Ende der wirklichen Pause dokumentiert oder automatische Einträge nachträglich berichtigt werden können.

Besteht ein Betriebsrat, hat dieser bei der Festlegung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sowie der Pausenzeiten nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 Betriebsverfassungsgesetz mitzubestimmen. Ein Arbeitgeber kann betriebliche Pausenregelungen daher nicht in jedem Fall allein einführen oder verändern.

Beschäftigte sollten falsche Abzüge sofort beanstanden

Wer während einer automatisch eingetragenen Pause gearbeitet hat, sollte nicht bis zum Ende des Jahres warten. Empfehlenswert ist eine zeitnahe schriftliche Mitteilung an den Arbeitgeber oder die Personalabteilung.

Aus der Mitteilung sollten Datum, Arbeitsbeginn, Arbeitsende, die abgezogene Pausenzeit und die währenddessen ausgeübte Tätigkeit hervorgehen. Auch dienstliche E-Mails, Telefonprotokolle, Einsatzpläne, Kundenkontakte oder Angaben von Kollegen können den Vortrag stützen.

Arbeits- und Tarifverträge enthalten häufig Ausschlussfristen. Danach können Vergütungsansprüche schon nach wenigen Monaten verfallen, wenn sie nicht rechtzeitig schriftlich geltend gemacht werden.

Verstöße gegen die Pausenpflicht können teuer werden

Der Arbeitgeber ist nicht nur für die Abrechnung, sondern auch für die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes verantwortlich. Gewährt er vorgeschriebene Pausen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in ausreichender Dauer, kann dies als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Das Arbeitszeitgesetz sieht dafür Geldbußen von bis zu 30.000 Euro vor. Bei vorsätzlichen, wiederholten Verstößen oder einer Gefährdung der Gesundheit kann unter weiteren Voraussetzungen sogar eine Straftat vorliegen.

Eine nachträglich im System erzeugte Pause beseitigt einen solchen Verstoß nicht. Der Gesundheitsschutz verlangt eine wirkliche Arbeitsunterbrechung.

Beispiel aus der Praxis

Eine Verkäuferin arbeitet von 9 bis 17.30 Uhr. Das Zeiterfassungssystem zieht jeden Tag automatisch 30 Minuten Mittagspause ab, obwohl sie an mehreren Tagen allein im Geschäft steht, Kunden bedient und auch während des Essens die Kasse betreut.

Die Verkäuferin notiert für jeden betroffenen Tag die Uhrzeiten und bewahrt Kassenbuchungen sowie dienstliche Nachrichten auf. Sie verlangt anschließend schriftlich die Berichtigung ihres Arbeitszeitkontos und die Bezahlung der durchgearbeiteten Zeiten.

Der Arbeitgeber kann den Anspruch nicht allein mit dem Hinweis zurückweisen, im System sei eine Pause eingetragen. Er müsste konkret erklären, wann die Verkäuferin tatsächlich von allen Aufgaben befreit war.

Häufige Fragen zu automatischen Pausenabzügen

1. Darf der Arbeitgeber nach sechs Stunden automatisch 30 Minuten abziehen?

Ein automatischer Abzug ist nicht generell untersagt. Die 30 Minuten dürfen aber nur als unbezahlte Pause behandelt werden, wenn der Beschäftigte tatsächlich eine entsprechende Arbeitsunterbrechung hatte.

2. Muss eine Pause bezahlt werden?

Echte Ruhepausen sind normalerweise unbezahlt, sofern Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung nichts Günstigeres vorsehen. Wird während der angeblichen Pause gearbeitet, kann die Zeit hingegen vergütungspflichtig sein.

3. Reicht der Pauseneintrag im Zeiterfassungssystem als Beweis?

Nein. Nach dem BAG-Urteil vom 12. Februar 2025 beweist ein automatischer Eintrag nicht, dass die Pause wirklich gewährt und genommen wurde.

4. Was muss ein Arbeitnehmer im Streit vortragen?

Er sollte für jeden Tag angeben, von wann bis wann er gearbeitet hat und welche Pause zu Unrecht abgezogen wurde. Zusätzlich sollte er erklären, weshalb er während dieses Zeitraums weiterarbeiten musste.

5. Darf ich auf meine Pause verzichten und dafür früher gehen?

Bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden darf die gesetzliche Mindestpause nicht einfach entfallen. Der Arbeitgeber muss die Einhaltung sicherstellen und darf das Durcharbeiten nicht dauerhaft akzeptieren.

6. An wen können sich Beschäftigte bei falschen Pausenabzügen wenden?

Erste Ansprechpartner sind der Arbeitgeber, die Personalabteilung und ein vorhandener Betriebs- oder Personalrat. Bei Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz kommen außerdem die zuständige Arbeitsschutzbehörde, eine Gewerkschaft oder ein Fachanwalt für Arbeitsrecht infrage.