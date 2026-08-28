6.000 Arbeitsstunden bringen nur 68 Euro mehr Rente

Wer im Jahr 2026 insgesamt 6.000 Stunden zum gesetzlichen Mindestlohn arbeitet, erwirbt nach heutigen Rechenwerten lediglich einen zusätzlichen monatlichen Rentenanspruch von rund 68 Euro brutto. Das entspricht bei den derzeit hohen Kraftstoffpreisen ungefähr einer kleinen Tankfüllung.

Der Vergleich aus dem Video „Rente mit 67 – 6.000 Stunden für 1 Tankfüllung“ ist damit nicht aus der Luft gegriffen. Er muss allerdings richtig eingeordnet werden, weil die gesetzliche Rente nicht anhand der geleisteten Stunden, sondern anhand des versicherten Bruttoverdienstes berechnet wird.

Aus 6.000 Stunden werden 83.400 Euro Bruttolohn

Seit dem 1. Januar 2026 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 13,90 Euro brutto je Stunde. Das bestätigt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Bei 6.000 Arbeitsstunden ergibt sich ein gesamter Bruttoverdienst von 83.400 Euro. Die Arbeitszeit entspricht bei einer 40-Stunden-Woche knapp drei Jahren Vollzeitbeschäftigung.

Für die Rentenberechnung wird dieser Verdienst mit dem vorläufigen Durchschnittsentgelt aller Versicherten verglichen. Dieses beträgt 2026 nach der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 51.944 Euro.

So entstehen aus dem Verdienst die Rentenpunkte

Nach § 70 SGB VI wird das versicherte Arbeitsentgelt durch das Durchschnittsentgelt des jeweiligen Jahres geteilt. Ein Beschäftigter erhält genau einen Entgeltpunkt, wenn sein Jahreseinkommen dem Durchschnittsentgelt entspricht.

Die 83.400 Euro aus 6.000 Mindestlohnstunden ergeben bei einer vereinfachten Berechnung mit den Werten des Jahres 2026 rund 1,6056 Entgeltpunkte. Seit dem 1. Juli 2026 ist jeder Entgeltpunkt monatlich 42,52 Euro wert.

Damit entsteht ein zusätzlicher monatlicher Rentenanspruch von rund 68,27 Euro brutto. Weitere Hintergründe zu diesem Zusammenhang finden sich im Beitrag über die Rentenfallen durch den Mindestlohn ab 2026.

Die Rechnung im Überblick

Berechnungsschritt Rechnung Ergebnis Bruttoverdienst 6.000 Stunden × 13,90 Euro 83.400 Euro Entgeltpunkte 83.400 Euro ÷ 51.944 Euro 1,6056 Punkte Monatliche Bruttorente 1,6056 × 42,52 Euro 68,27 Euro Jährliche Bruttorente 68,27 Euro × 12 Monate 819,24 Euro Arbeitnehmerbeiträge 83.400 Euro × 9,3 Prozent 7.756,20 Euro Beiträge einschließlich Arbeitgeberanteil 83.400 Euro × 18,6 Prozent 15.512,40 Euro

Die Tabelle zeigt eine Modellrechnung auf Basis der Werte von 2026. Werden die 6.000 Stunden über mehrere Jahre verteilt, gelten in jedem Jahr der jeweilige Mindestlohn, das jeweilige Durchschnittsentgelt und später der zum Rentenbeginn gültige Rentenwert.

Reicht die zusätzliche Rente tatsächlich für eine Tankfüllung?

Nach einer Auswertung des ADAC vom 26. August 2026 kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 2,155 Euro. Eine kleine Tankfüllung mit 30 Litern kostete damit 64,65 Euro, während für 50 Liter bereits 107,75 Euro bezahlt werden mussten.

Die zusätzliche Bruttorente von 68,27 Euro reicht folglich rechnerisch für etwa 31,7 Liter Super E10. Für einen Kleinwagen kann das nahezu eine Tankfüllung sein, für ein Fahrzeug mit einem größeren Tank reicht der Betrag deutlich nicht.

Der Vergleich beschreibt außerdem die Bruttorente. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie gegebenenfalls Einkommensteuer verringern den tatsächlich verfügbaren Betrag.

So viele Arbeitsstunden stehen hinter unterschiedlichen Tankgrößen

Tankmenge Super E10 Kosten bei 2,155 Euro je Liter Erforderliche Mindestlohnstunden für eine gleich hohe Monatsrente 30 Liter 64,65 Euro rund 5.682 Stunden 40 Liter 86,20 Euro rund 7.576 Stunden 50 Liter 107,75 Euro rund 9.470 Stunden

Die Gegenüberstellung zeigt, wie stark das Ergebnis von der angenommenen Tankgröße abhängt. Die Aussage „6.000 Stunden für eine Tankfüllung“ trifft deshalb nur bei einem kleinen Tank oder bei niedrigeren Kraftstoffpreisen zu.

Ein Jahr Vollzeitarbeit bringt nur knapp 24 Euro Monatsrente

Bei 40 Arbeitsstunden in der Woche und 52 bezahlten Wochen kommen Beschäftigte rechnerisch auf 2.080 Stunden im Jahr. Mit dem Mindestlohn von 13,90 Euro ergibt sich ein Jahresbrutto von 28.912 Euro.

Dieser Verdienst entspricht 2026 rund 0,5566 Entgeltpunkten. Ein vollständiges Arbeitsjahr zum Mindestlohn erhöht die spätere Monatsrente damit nach heutigem Stand um ungefähr 23,67 Euro brutto.

Drei solcher Jahre führen zu einem Rentenzuwachs von gut 71 Euro. Die geringfügige Abweichung zur 6.000-Stunden-Rechnung entsteht, weil drei volle Arbeitsjahre zusammen 6.240 bezahlte Stunden umfassen.

45 Jahre Mindestlohn ergeben rund 1.065 Euro Bruttorente

Würde eine Person 45 Jahre lang durchgehend 40 Stunden pro Woche zum Mindestlohn von 2026 arbeiten, käme sie rechnerisch auf ungefähr 25,05 Entgeltpunkte. Bei einem Rentenwert von 42,52 Euro entspräche das rund 1.065 Euro Bruttorente im Monat.

Diese Rechnung ist lediglich eine Darstellung in heutigen Werten. Mindestlohn, Durchschnittsentgelt und Rentenwert verändern sich regelmäßig, sodass aus ihr keine verlässliche Prognose für einen Rentenbeginn in mehreren Jahrzehnten abgeleitet werden kann.

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Sie zeigt dennoch das Problem langjähriger Beschäftigung im Niedriglohnbereich. Auch nach 45 Vollzeitjahren kann die gesetzliche Rente so niedrig bleiben, dass Wohngeld oder Grundsicherung im Alter geprüft werden müssen.

Der Rentenpunkt wird jedes Jahr rechnerisch teurer

Der Mindestlohn allein entscheidet nicht darüber, wie viele Rentenpunkte Beschäftigte erhalten. Steigt das Durchschnittsentgelt stärker als der eigene Jahresverdienst, können Arbeitnehmer trotz einer Lohnerhöhung im Verhältnis weniger Entgeltpunkte erwerben.

Für einen Entgeltpunkt waren 2025 noch 50.493 Euro Jahreseinkommen erforderlich. Im Jahr 2026 sind es bereits 51.944 Euro.

Der Mindestlohn ist zwar auf 13,90 Euro gestiegen, liegt bei einer Vollzeitbeschäftigung aber weiterhin deutlich unter dem Durchschnittsverdienst. Deshalb entsteht pro Arbeitsjahr nur etwas mehr als ein halber Entgeltpunkt.

Die Rentenerhöhung verbessert bestehende Ansprüche

Der aktuelle Rentenwert ist zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent auf 42,52 Euro gestiegen. Dadurch erhöht sich nicht nur die laufende Rente, sondern auch der Euro-Wert sämtlicher bereits erworbener Entgeltpunkte.

Der Zuwachs aus 6.000 Arbeitsstunden ist deshalb nicht für alle Zeiten auf 68,27 Euro festgeschrieben. Steigt der Rentenwert in den kommenden Jahren, steigt grundsätzlich auch der Euro-Betrag dieser Entgeltpunkte.

Allerdings sagt eine Erhöhung in Euro noch nichts über die künftige Kaufkraft aus. Wenn Mieten, Energie, Lebensmittel und Mobilität schneller teurer werden als die Renten, kann der reale Gegenwert dennoch sinken.

Mehr zu den aktuellen Beträgen steht im Beitrag über die Rentenerhöhung seit Juli 2026.

„Rente mit 67“ gilt nicht für jeden Jahrgang

Die Regelaltersgrenze von 67 Jahren gilt nach derzeitiger Rechtslage für Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964. Für frühere Jahrgänge liegt sie abhängig vom Geburtsjahr noch unter 67 Jahren.

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Wer vor der persönlichen Regelaltersgrenze eine Altersrente für langjährig Versicherte beantragt, muss in der Regel einen dauerhaften Abschlag von 0,3 Prozent pro vorgezogenem Monat hinnehmen. Bei einem Rentenbeginn vier Jahre früher kann der Abschlag 14,4 Prozent betragen.

Die zusätzlichen 68 Euro aus 6.000 Mindestlohnstunden bilden daher nicht immer den gesamten finanziellen Unterschied zwischen einem frühen und einem späteren Rentenbeginn ab. Wer länger arbeitet und dadurch einen Abschlag vermeidet, kann eine erheblich größere Differenz erreichen.

Welche Altersgrenzen für Versicherte ab Jahrgang 1964 gelten, erläutert der Beitrag „Rente: Der Geburtsjahrgang 1964 hat jetzt echtes Pech“.

Wer früher in Rente geht, verzichtet auf mehrere Monatszahlungen

Ein späterer Rentenbeginn bringt zusätzliche Entgeltpunkte und kann Abschläge vermeiden. Gleichzeitig verzichtet der Versicherte während der weiteren Beschäftigung auf Rentenzahlungen, die bei einem früheren Antrag bereits geflossen wären.

Eine höhere Monatsrente bedeutet deshalb nicht automatisch, dass sich das längere Arbeiten finanziell schnell auszahlt. Der Vorteil muss mit den entgangenen Rentenzahlungen, dem erzielten Nettolohn und der persönlichen Lebenserwartung verglichen werden.

Auch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge beeinflussen das Ergebnis. Vor einer Entscheidung sollte daher eine individuelle Rentenauskunft mit mehreren möglichen Rentenbeginnterminen angefordert werden.

Die gesetzliche Rente ist kein gewöhnlicher Sparvertrag

Die Rentenbeiträge werden nicht auf einem persönlichen Konto angespart. Sie finanzieren im Umlageverfahren vor allem die gegenwärtig ausgezahlten Renten, während die Versicherten im Gegenzug eigene Ansprüche erwerben.

Zur Absicherung gehören nicht nur die spätere Altersrente, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch Erwerbsminderungsrenten, Hinterbliebenenrenten und Rehabilitationsleistungen. Ein reiner Vergleich zwischen eingezahlten Beiträgen und späterer Altersrente lässt diese Leistungen außer Betracht.

Von den 18,6 Prozent Rentenversicherungsbeitrag trägt ein Arbeitnehmer in einer gewöhnlichen Beschäftigung 9,3 Prozent. Die andere Hälfte übernimmt der Arbeitgeber.

Ein Grundrentenzuschlag kann die niedrige Rente erhöhen

Menschen mit langjähriger Beschäftigung und unterdurchschnittlichen Verdiensten können einen Grundrentenzuschlag erhalten. Dafür müssen mindestens 33 Jahre mit anrechenbaren Grundrentenzeiten vorhanden sein; ab 35 Jahren wird der Zuschlag ohne die niedrigere Eingangsstaffel berechnet.

Die Deutsche Rentenversicherung prüft den Zuschlag grundsätzlich automatisch. Seine Höhe hängt von den einzelnen Versicherungszeiten, den durchschnittlich erworbenen Entgeltpunkten und dem anrechenbaren Einkommen ab.

Eine jahrzehntelange Vollzeitbeschäftigung zum Mindestlohn kann grundsätzlich in den begünstigten Einkommensbereich fallen. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Mindestlohnbeschäftigte später automatisch denselben Zuschlag erhält.

Eine ausführliche Erklärung bietet der Beitrag zur Höhe des Grundrentenzuschlags 2026.

Bei niedriger Rente kommt Grundsicherung im Alter infrage

Reicht das Alterseinkommen nicht für den Lebensunterhalt und die angemessenen Wohnkosten, kann ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter bestehen. Dabei werden die gesetzliche Rente, weiteres Einkommen, vorhandenes Vermögen und die persönliche Wohnsituation berücksichtigt.

Wer mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten erreicht, kann bei der Einkommensanrechnung einen Rentenfreibetrag erhalten. Nach § 82a SGB XII bleiben 100 Euro sowie 30 Prozent des darüberliegenden Rentenbetrags anrechnungsfrei, begrenzt auf die Hälfte der Regelbedarfsstufe 1.

Dieser Freibetrag kann dazu führen, dass langjährig Versicherte trotz Grundsicherungsbezugs mehr Geld zur Verfügung haben als Personen ohne die erforderlichen Zeiten. Weitere Informationen enthält der Beitrag über den Rentenfreibetrag in der Grundsicherung.

Beispiel aus der Praxis

Petra arbeitet im Verkauf und verdient 2026 den gesetzlichen Mindestlohn von 13,90 Euro. Nach insgesamt 6.000 bezahlten Arbeitsstunden stehen 83.400 Euro Bruttoverdienst in ihrem Versicherungskonto.

Nach den aktuellen Werten entstehen daraus rund 1,6056 Entgeltpunkte. Diese erhöhen ihre spätere gesetzliche Rente um etwa 68,27 Euro brutto im Monat.

Für eine kleine Tankfüllung von 30 Litern Super E10 müsste Petra bei einem Literpreis von 2,155 Euro 64,65 Euro bezahlen. Nach Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung reicht der tatsächliche Rentenzuwachs aber voraussichtlich nicht mehr vollständig dafür.

Petra sollte die 68 Euro dennoch nicht isoliert betrachten. Erfüllt sie später die Voraussetzungen für den Grundrentenzuschlag oder den Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung, können ihre langen Beschäftigungszeiten zusätzliche finanzielle Vorteile auslösen.

Fragen und Antworten zur Rente aus 6.000 Arbeitsstunden

Wie viel Rente bringen 6.000 Stunden zum Mindestlohn 2026?

Bei einem Stundenlohn von 13,90 Euro entsteht ein Bruttoverdienst von 83.400 Euro. Daraus ergeben sich nach den Werten von 2026 rund 1,6056 Entgeltpunkte und etwa 68,27 Euro zusätzliche Monatsrente brutto.

Wird die Rente direkt aus den Arbeitsstunden berechnet?

Nein. Ausschlaggebend ist das rentenversicherungspflichtige Bruttoentgelt, das mit dem Durchschnittsentgelt des jeweiligen Jahres verglichen wird. Die Arbeitsstunden sind nur nötig, um den zugrunde liegenden Verdienst zu ermitteln.

Reichen 68 Euro wirklich für eine Tankfüllung?

Bei einem kleinen Tank mit 30 Litern kann der Betrag ungefähr reichen. Eine Tankfüllung mit 50 Litern kostete beim E10-Durchschnittspreis von 2,155 Euro bereits 107,75 Euro.

Bleibt der Rentenzuwachs dauerhaft bei 68,27 Euro?

Nein. Der Euro-Wert steigt oder verändert sich mit den künftigen Rentenanpassungen, weil die erworbenen Entgeltpunkte mit dem jeweils geltenden Rentenwert multipliziert werden.

Wie hoch wäre die Rente nach 45 Jahren zum Mindestlohn?

Eine vereinfachte Rechnung mit den Werten von 2026 ergibt bei 40 Wochenstunden rund 1.065 Euro Bruttorente im Monat. Mögliche Zuschläge, weitere Versicherungszeiten, Abzüge und spätere Änderungen der Rechenwerte sind darin nicht enthalten.

Können Mindestlohnempfänger zusätzlich Grundrente bekommen?

Das ist möglich, wenn mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Die Deutsche Rentenversicherung prüft den Grundrentenzuschlag grundsätzlich ohne gesonderten Antrag.