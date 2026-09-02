1.310 Euro mehr vom Jobcenter: Verbrauchte Nachzahlung darf nicht einfach weiter angerechnet werden

Eine Nachzahlung ist auf dem Konto eingegangen, wurde für zuvor entstandene Schulden und den laufenden Lebensunterhalt verwendet und steht Monate später nicht mehr zur Verfügung. Darf das Jobcenter trotzdem weiter so rechnen, als könnten Betroffene davon Lebensmittel, Strom und Miete bezahlen?

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat einer Leistungsbezieherin für drei Monate zusätzliche Leistungen von insgesamt 1.310,88 Euro zugesprochen.

Die Entscheidung zeigt zugleich, dass eine verbrauchte Nachzahlung nicht automatisch anrechnungsfrei wird und ein Zuschuss nur unter besonderen Umständen verlangt werden kann.

Jobcenter rechnete eine Nachzahlung sechs Monate lang an

Die 1962 geborene Klägerin hatte als Krankenschwester gearbeitet und nach einer längeren Erkrankung zunächst Krankengeld sowie anschließend Arbeitslosengeld erhalten. Weil diese Einnahmen ihren Lebensunterhalt nicht vollständig deckten, beantragte sie ergänzende Leistungen nach dem SGB II.

Am 8. März 2021 überwies die Bundesagentur für Arbeit 2.624,84 Euro nach. Die Zahlung betraf Arbeitslosengeld, das der Frau für zurückliegende Monate zustand.

Das Jobcenter behandelte die Zahlung als einmalige Einnahme und verteilte sie rechnerisch auf sechs Monate. Monatlich wurden zunächst 437,47 Euro als Einkommen berücksichtigt, obwohl das Geld während des Verteilzeitraums bereits weitgehend verbraucht war.

Privates Darlehen über 3.000 Euro überbrückte die Versorgungslücke

Die Klägerin hatte sich zuvor 3.000 Euro von ihrem geschiedenen Ehemann geliehen. Das Darlehen war erforderlich geworden, weil das ursprünglich gezahlte Arbeitslosengeld unter ihrem damaligen sozialrechtlichen Bedarf lag.

Nach Eingang der Nachzahlung zahlte die Frau einen erheblichen Teil der privaten Schulden zurück. Nach den Feststellungen des Gerichts handelte es sich nicht um ein vorgeschobenes Darlehen, sondern um eine tatsächlich gewährte und zur Sicherung des Lebensunterhalts verwendete Hilfe.

Private Kredite werden im SGB II grundsätzlich nicht als Einkommen berücksichtigt, wenn eine ernsthafte Rückzahlungsverpflichtung besteht. Welche Anforderungen dabei gelten, erläutert der Beitrag „Darlehen von Verwandten zählt nicht als Einkommen“.

Zusätzlich erhielt die Frau eine Nachzahlung der Witwenrente

Am 29. April 2021 gingen weitere 713,40 Euro aus einer Nachzahlung der Deutschen Rentenversicherung ein. Die Zahlung betraf Witwenrente für zurückliegende Monate.

Auch dieses Geld war im späteren Streitzeitraum nicht mehr vorhanden. Die Klägerin hatte nach ihren glaubhaften Angaben unter anderem den Lebensunterhalt ihrer bei ihr wohnenden Enkeltochter finanziert.

Die für das Kind benötigte Sozialhilfe wurde erst später rückwirkend bewilligt. Das Gericht sah deshalb keine leichtfertige Ausgabe, sondern die Überbrückung einer weiteren Versorgungslücke.

Was das Zuflussprinzip für Nachzahlungen bedeutet

Nach dem Zuflussprinzip des § 11 SGB II wird eine Einnahme grundsätzlich in dem Monat berücksichtigt, in dem das Geld tatsächlich eingeht. Weitere Erläuterungen hierzu bietet der Ratgeber zum Zuflussprinzip beim Bürgergeld.

Für Nachzahlungen, die nicht für den Zuflussmonat bestimmt sind, enthält § 11 Abs. 3 SGB II eine besondere Regel. Würde der Leistungsanspruch durch die vollständige Anrechnung im Zuflussmonat entfallen, wird die Einnahme gleichmäßig auf sechs Monate verteilt.

Nach dem heutigen Gesetzeswortlaut beginnt diese Verteilung im Zuflussmonat. Im Verfahren des LSG galten für den Streitzeitraum des Jahres 2021 teilweise noch andere Zuordnungsregeln.

Vorgang Betrag Sozialrechtliche Behandlung Arbeitslosengeld-Nachzahlung vom 8. März 2021 2.624,84 Euro Vom Jobcenter auf sechs Monate verteilt Monatlicher Anrechnungsbetrag zunächst 437,47 Euro Mindert rechnerisch die laufende Leistung Witwenrentennachzahlung vom 29. April 2021 713,40 Euro Zusätzlicher Einkommenszufluss Nachzahlung für Juli bis September 2021 je 436,96 Euro Vom LSG als Zuschuss zugesprochen Zusätzlicher Gesamtanspruch 1.310,88 Euro 436,96 Euro für jeden der drei Monate Rückforderung für April 2021 407,47 Euro Blieb trotz des Urteils bestehen

Verbraucht heißt nicht automatisch anrechnungsfrei

Die Überschrift des Falls darf nicht so verstanden werden, dass eine Nachzahlung durch ihre Ausgabe rückwirkend ihren Charakter als Einkommen verliert. Die ursprüngliche Verteilung der Arbeitslosengeld-Nachzahlung war nach Auffassung des Gerichts grundsätzlich zulässig.

Das Problem entstand in den späteren Monaten, als das Jobcenter weiterhin einen rechnerischen Teilbetrag abzog, obwohl die Klägerin davon tatsächlich nicht mehr leben konnte. Auf ihrem Konto waren zeitweise nur noch geringe Beträge vorhanden.

Sozialgerichte sprechen in diesem Zusammenhang von „bereiten Mitteln“. Einkommen kann den aktuellen Bedarf nur decken, wenn die betroffene Person darüber tatsächlich verfügen kann.

§ 24 SGB II soll eine vollständige Leistungslücke verhindern

Für den vorzeitigen Verbrauch einer nach § 11 Abs. 3 SGB II verteilten Einnahme enthält § 24 Abs. 4 SGB II eine eigene Bestimmung. Danach können Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts als Darlehen erbracht werden.

Das LSG Berlin-Brandenburg stellte im Urteil vom 3. Juli 2025, Az. L 35 AS 158/25, fest, dass das Jobcenter nicht zwischen einem Darlehen und einer vollständigen Leistungsverweigerung wählen durfte. Die Behörde musste prüfen, wie das Existenzminimum der Frau während des Verteilzeitraums gesichert werden konnte.

Werden Leistungen lediglich als Darlehen erbracht, entstehen allerdings neue Schulden gegenüber dem Jobcenter. Informationen zur Bewilligung und Rückzahlung bietet der Beitrag über Darlehen vom Jobcenter.

Warum das Gericht einen Zuschuss zusprach

Im entschiedenen Fall erhielt die Klägerin nicht nur ein rückzahlbares Darlehen, sondern einen Zuschuss. Dafür waren die besonderen Gründe ausschlaggebend, aus denen die beiden Nachzahlungen verbraucht worden waren.

Die Klägerin hatte das private Darlehen aufgenommen, weil ihre frühere Arbeitslosengeldzahlung nicht zur Deckung ihres damaligen Bedarfs ausgereicht hatte. Wäre das Arbeitslosengeld von Anfang an in richtiger Höhe gezahlt worden, wäre diese Finanzierungslücke nach den Berechnungen des Gerichts nicht in gleicher Weise entstanden.

Die Rückzahlung an den geschiedenen Ehemann bewertete der Senat deshalb als sozial angemessen. Die Frau hatte das Geld nicht ausgegeben, um absichtlich eine neue Hilfebedürftigkeit herbeizuführen.

Hinzu kamen die notwendigen Ausgaben für die Enkeltochter, deren Sozialhilfe verspätet ausgezahlt worden war. Auch darin sah das Gericht keinen verschwenderischen oder missbräuchlichen Umgang mit der Nachzahlung.

Angemessener Wunsch nach einem Zuschuss musste beachtet werden

Die Klägerin hatte ausdrücklich Leistungen als Zuschuss und nicht als Darlehen verlangt. Das Gericht bezog dabei § 33 SGB I ein.

Nach dieser Vorschrift sollen angemessene Wünsche von Leistungsberechtigten berücksichtigt werden, wenn die Art oder der Umfang einer Sozialleistung nicht vollständig vorgegeben ist. Der Wunsch der Frau war nach Ansicht des Senats wegen der Entstehung und Verwendung der Nachzahlungen angemessen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Leistungsbezieher die Leistungsform frei bestimmen können. Ob ein Zuschuss statt eines Darlehens geboten ist, muss anhand der Umstände des einzelnen Falls geprüft werden.

Für drei Monate musste das Jobcenter 1.310,88 Euro nachzahlen

Für Juli, August und September 2021 sprach das LSG der Frau jeweils weitere 436,96 Euro zu. Daraus ergab sich ein zusätzlicher Anspruch von insgesamt 1.310,88 Euro.

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Die Berufung des Jobcenters blieb insoweit weitgehend ohne Erfolg. Außerdem musste die Behörde vier Fünftel der außergerichtlichen Kosten der Klägerin tragen.

Die Revision zum Bundessozialgericht wurde nicht zugelassen. Das Urteil ist daher keine Entscheidung des Bundessozialgerichts und entfaltet keine automatische Bindung für sämtliche Jobcenter.

Warum die Klägerin für April trotzdem 407,47 Euro erstatten musste

Die Klägerin gewann das Verfahren nicht vollständig. Für April 2021 bestätigte das LSG eine Erstattungsforderung von 407,47 Euro.

In diesem Monat ging es um die nachträgliche Aufhebung einer bereits ergangenen Bewilligung wegen des tatsächlichen Einkommenszuflusses. Der spätere Verbrauch der Nachzahlung änderte nach Ansicht des Senats nichts daran, dass im Zuflusszeitraum zunächst Einkommen vorhanden gewesen war.

Der Satz „Das Geld ist bereits ausgegeben“ genügt deshalb nicht, um jede Anrechnung oder Rückforderung zu verhindern. Es muss genau unterschieden werden, welcher Monat betroffen ist, wann der Bescheid erlassen wurde und ob es um eine rückwirkende Aufhebung oder um die aktuelle Sicherung des Lebensunterhalts geht.

Nicht jede Ausgabe führt zu einem Zuschuss

Wer eine größere Nachzahlung erhält, darf sie nicht bedenkenlos für beliebige Anschaffungen ausgeben und anschließend dieselbe Summe erneut vom Jobcenter verlangen. Das Urteil schützt keine absichtliche oder leichtfertige Herbeiführung einer finanziellen Notlage.

Problematisch können etwa vermeidbare Luxusausgaben, größere Geschenke oder nicht dringend erforderliche Anschaffungen sein. In solchen Fällen kann das Jobcenter eher ein Darlehen gewähren und unter weiteren Voraussetzungen prüfen, ob sozialwidriges Verhalten vorliegt.

Anders kann es aussehen, wenn die Zahlung für Mietschulden, notwendige Lebenshaltungskosten oder die Rückzahlung eines echten Überbrückungsdarlehens verwendet wurde. Auch dann hängt die Entscheidung von den belegbaren Umständen ab.

Kontoauszüge und Darlehensnachweise sind besonders wichtig

Die Klägerin konnte durch Kontoauszüge belegen, dass die Nachzahlungen in den späteren Bedarfsmonaten nicht mehr verfügbar waren. Auch das private Darlehen und dessen Rückzahlung ließen sich nachvollziehen.

Betroffene sollten deshalb den Zahlungseingang, jede größere Ausgabe und den Zweck der Verwendung dokumentieren. Bei einem privaten Darlehen helfen ein schriftlicher Vertrag, Überweisungsbelege und Nachweise darüber, weshalb das Geld ursprünglich benötigt wurde.

Wurde eine Nachzahlung für den Lebensunterhalt eines Angehörigen eingesetzt, sollten ebenfalls Bescheide, Rechnungen und spätere Nachzahlungen anderer Sozialleistungsträger aufbewahrt werden. Eine bloße Erklärung ohne Belege kann in einem Widerspruchs- oder Gerichtsverfahren nicht ausreichen.

Was Betroffene bei einem fehlerhaften Bescheid tun können

Rechnet das Jobcenter eine Nachzahlung weiter an, obwohl das Geld nachweislich verbraucht ist, sollte zunächst eine nachvollziehbare Berechnung verlangt werden. Zugleich sollte schriftlich erklärt werden, wann und aus welchem Grund die Einnahme ausgegeben wurde.

Betroffene können ausdrücklich eine Leistung nach § 24 Abs. 4 SGB II beantragen und begründen, weshalb ein Zuschuss anstelle eines Darlehens angemessen ist. Dabei kann auf das Urteil des LSG Berlin-Brandenburg mit dem Aktenzeichen L 35 AS 158/25 hingewiesen werden.

Gegen einen belastenden Bescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Fehlt eine richtige Rechtsbehelfsbelehrung, kann eine längere Frist gelten.

Fehlt Geld für Nahrung, Miete oder Strom, kann zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz notwendig sein. Der Beitrag zum Eilverfahren vor dem Sozialgericht erläutert Voraussetzungen, Unterlagen und Ablauf.

Das Urteil bleibt auch nach der Bürgergeld-Reform bedeutsam

Der Rechtsstreit betraf Leistungen, die damals noch Arbeitslosengeld II hießen. Später wurde die Leistung zunächst als Bürgergeld und seit Juli 2026 als Grundsicherungsgeld bezeichnet.

Die hier entscheidenden Vorschriften zur Verteilung von Nachzahlungen und zum vorzeitigen Verbrauch sind weiterhin im SGB II enthalten. Vergleichbare Streitigkeiten können deshalb auch unter dem neuen Namen der Leistung auftreten.

Für Betroffene ist vor allem die Unterscheidung zwischen rechnerisch angerechnetem Einkommen und tatsächlich verfügbaren Mitteln wichtig. Das Jobcenter darf eine akute Unterdeckung nicht allein mit dem Hinweis abtun, die Person hätte Monate zuvor eine Nachzahlung erhalten.

Praxisbeispiel: Nachzahlung wird zur Rückzahlung eines Überbrückungskredits verwendet

Eine Leistungsbezieherin erhält im Oktober eine Arbeitslosengeld-Nachzahlung von 3.000 Euro. Weil die Arbeitsagentur zuvor mehrere Monate zu wenig gezahlt hatte, hatte ihr Bruder ihr 2.200 Euro für Miete, Lebensmittel und Strom geliehen.

Nach Eingang der Nachzahlung überweist sie das geliehene Geld zurück und begleicht offene Stromkosten. Im Dezember stehen ihr aus der Nachzahlung keine Mittel mehr zur Verfügung, das Jobcenter berücksichtigt jedoch weiterhin einen monatlichen Teilbetrag als Einkommen.

Die Frau sollte den Darlehensvertrag, die früheren Überweisungen ihres Bruders, die Rückzahlung und die Stromrechnung vorlegen. Zusätzlich sollte sie eine Leistung nach § 24 Abs. 4 SGB II beantragen und erklären, weshalb die Auszahlung wegen der nachvollziehbaren Überbrückung einer Versorgungslücke als Zuschuss erfolgen soll.

Ein Zuschuss ist damit noch nicht garantiert. Das Urteil des LSG Berlin-Brandenburg liefert jedoch ein starkes Argument, wenn der Verbrauch sozial angemessen war und die Mittel im aktuellen Bedarfsmonat tatsächlich fehlen.

Fragen und Antworten zur verbrauchten Nachzahlung

1. Darf das Jobcenter eine Nachzahlung auf sechs Monate verteilen?

Ja. Eine Nachzahlung für frühere Zeiträume wird nach § 11 Abs. 3 SGB II auf sechs Monate verteilt, wenn der Leistungsanspruch bei vollständiger Berücksichtigung im Zuflussmonat entfallen würde.

2. Endet die Anrechnung automatisch, sobald das Geld ausgegeben ist?

Nein. Der Verbrauch beseitigt die ursprüngliche Einordnung als Einkommen nicht automatisch. Das Jobcenter muss aber prüfen, wie der Lebensunterhalt gesichert wird, wenn die rechnerisch verteilte Einnahme tatsächlich nicht mehr verfügbar ist.

3. Muss das Jobcenter dann einen Zuschuss zahlen?

Nicht in jedem Fall. Nach dem Urteil kommen abhängig von den Umständen ein Darlehen oder ein Zuschuss in Betracht, wobei ein Zuschuss besonders bei einer nachvollziehbaren und sozial angemessenen Verwendung durchsetzbar sein kann.

4. Darf eine Nachzahlung zur Tilgung privater Schulden verwendet werden?

Das kann sozialrechtlich problematisch sein. Im entschiedenen Fall wurde die Rückzahlung akzeptiert, weil das private Darlehen zuvor eine durch zu geringe Sozialleistungen entstandene Versorgungslücke überbrückt hatte.

5. Welche Belege sollten Betroffene vorlegen?

Wichtig sind vollständige Kontoauszüge, Überweisungsbelege, Rechnungen sowie schriftliche Darlehensvereinbarungen. Aus den Unterlagen sollte hervorgehen, wann das Geld einging, wofür es verwendet wurde und weshalb die Ausgabe notwendig war.

6. Kann das Urteil auf jeden Jobcenter-Fall übertragen werden?

Nein, denn das LSG hat anhand der besonderen Lebensumstände der Klägerin entschieden und die Revision nicht zugelassen. Die Entscheidung bietet dennoch eine überzeugende Argumentation, wenn das Jobcenter nicht mehr vorhandenes Einkommen ansetzt und weder einen Zuschuss noch ein Darlehen prüft.