Rentenparadies für deutsche Rentner in Ungarn? Bittere Realität wird verschwiegen

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Ungarn erscheint in vielen Videos auf Youtube über das Leben im Rentenalter als freundliche Antwort auf ein deutsches Problem: zu wenig Geld im Alter. Niedrige Mieten, günstigere Lebensmittel, preiswertere Dienstleistungen und der Eindruck, man könne mit einer kleinen Rente plötzlich wieder sorgenfreier leben, ergeben ein verlockendes Bild. Gerade für Menschen, die in Deutschland jeden Euro umdrehen müssen, wirkt dieses Versprechen besonders stark.

Doch genau an dieser Stelle beginnt die Schieflage vieler dieser Erzählungen. Denn der finanzielle Vergleich zwischen Deutschland und einem günstigeren EU-Land bleibt oft an der Oberfläche. Gezeigt werden Marktpreise, Mietangebote oder Restaurantrechnungen.

Kaum beleuchtet werden dagegen jene rechtlichen, sozialen und steuerlichen Fragen, die für Rentnerinnen und Rentner viel schwerer wiegen als die Kosten eines Mittagessens. Wer sich allein auf solche Hochglanzdarstellungen verlässt, kann in eine Lage geraten, die mit einem entspannten Ruhestand nur noch wenig zu tun hat.

Vor allem dann, wenn der Lebensabend im Ausland nicht mit einer ausreichend hohen Altersrente finanziert wird, sondern mit Leistungen, die an den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland gebunden sind, platzt die Illusion sehr schnell. Der Unterschied zwischen gesetzlicher Rente, Grundsicherung im Alter, Krankenversicherungsschutz und steuerlicher Behandlung wird in vielen Videos nur verkürzt oder gar nicht erklärt. Genau dort liegen aber die Fragen, die über Gelingen oder Scheitern einer Auswanderung entscheiden.

Dr. Utz Anhalt: Rente im Ausland: Diese Fallen verschweigen sie Dir

Warum günstige Lebenshaltungskosten allein kein tragfähiges Konzept sind

Es ist unbestritten, dass in Teilen Ungarns die Lebenshaltungskosten unter deutschem Niveau liegen. Wer eine solide Altersrente bezieht, kann dort unter Umständen preiswerter wohnen und einen größeren finanziellen Spielraum haben als in vielen deutschen Städten. Aus dieser Beobachtung wird jedoch häufig ein allgemeines Versprechen gemacht, das für sehr unterschiedliche Lebenslagen gelten soll. Das ist problematisch.

Denn niedrige Alltagspreise helfen nur dann wirklich weiter, wenn die eigene Einkommensbasis stabil ist und auch nach dem Umzug verlässlich bestehen bleibt. Genau das ist bei vielen älteren Menschen nicht selbstverständlich. Ein erheblicher Teil der Betroffenen in Deutschland lebt mit kleinen Renten oder ist zusätzlich auf Sozialleistungen angewiesen.

Für diese Gruppe ist ein Umzug ins Ausland eben nicht nur eine Frage von Miete und Supermarktpreisen, sondern eine Frage des Leistungsanspruchs, der Krankenversicherung und der steuerlichen Folgen.

Das bedeutet: Die Aussage „In Ungarn kann man mit 1.000 Euro im Monat gut leben“ mag in manchen Fällen auf der Ebene der reinen Lebenshaltungskosten plausibel wirken. Sie sagt aber noch nichts darüber aus, ob diese 1.000 Euro rechtlich gesichert sind, ob medizinische Versorgung im Ernstfall funktioniert, ob Pflege organisiert werden kann und ob das Finanzamt später Nachforderungen erhebt. Ein seriöser Blick auf das Thema muss daher weit über die Preisfrage hinausgehen.

Grundsicherung im Alter endet nicht einfach mit dem Grenzübertritt – sie entfällt bei dauerhaftem Auslandsaufenthalt

Der wohl größte blinde Fleck vieler Auswanderer-Videos betrifft die Grundsicherung im Alter. Gerade Menschen mit sehr kleinen Renten hoffen häufig, dass sie in einem günstigeren Land besser über die Runden kommen könnten. Ausgerechnet für diese Gruppe ist der Weg ins Ausland aber rechtlich besonders eng.

Nach dem Sozialhilferecht gilt für die Grundsicherung im Alter zunächst, dass leistungsberechtigt nur ist, wer seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Hinzu kommt eine ausdrückliche Regelung, wonach Leistungsberechtigte, die sich länger als vier Wochen ununterbrochen im Ausland aufhalten, nach Ablauf der vierten Woche bis zu ihrer nachgewiesenen Rückkehr keine Leistungen erhalten. Praktisch bedeutet das: Ein dauerhafter Umzug nach Ungarn lässt sich mit dem Bezug dieser Leistung nicht vereinbaren.

Damit zerfällt ein häufig vermitteltes Versprechen in sich selbst. Die Menschen, die am stärksten von niedrigeren Preisen im Ausland profitieren würden, sind oft genau diejenigen, die diese Option rechtlich nicht nutzen können, weil ihre Existenzsicherung an Deutschland gebunden ist. Wer seinen Ruhestand mit gesetzlicher Rente allein bestreiten kann, hat in der Regel mehr Bewegungsfreiheit. Wer hingegen auf Grundsicherung angewiesen ist, verliert bei einem dauerhaften Wegzug gerade jene Leistung, die den Lebensunterhalt überhaupt erst absichert.

Diese Unterscheidung ist kein Nebenaspekt, sondern entscheidet über alles. Wer hier falschen Vorstellungen folgt, riskiert, im Ausland ohne verlässliche Einkommensgrundlage dazustehen. Das ist nicht nur ein bürokratisches Problem, sondern kann sehr schnell existenziell werden.

Der Lebensmittelpunkt muss in Deutschland bleiben

Oft entsteht in solchen Debatten der Eindruck, man dürfe als Bezieher von Grundsicherung Deutschland überhaupt nicht mehr verlassen. So pauschal ist das nicht. Vorübergehende Auslandsaufenthalte sind möglich. Entscheidend ist jedoch, dass die Vier-Wochen-Grenze für einen ununterbrochenen Aufenthalt beachtet wird und der gewöhnliche Aufenthalt weiterhin in Deutschland liegt.

Für Reisen, Besuche oder vorübergehende Aufenthalte kann das relevant sein. Für eine Auswanderung hilft diese Möglichkeit allerdings nicht weiter. Wer seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft nach Ungarn verlagert, erfüllt gerade die Voraussetzungen nicht mehr, auf denen die Leistung beruht. In der öffentlichen Darstellung verschwimmt diese Grenze häufig. Für Betroffene ist sie jedoch von erheblicher Bedeutung, weil aus einem vermeintlich cleveren Sparmodell sonst ein vollständiger Leistungswegfall werden kann.

Was beim Krankenversicherungsschutz in der EU wirklich gilt

Der nächste Punkt, der in einfachen Auswanderungs-Erzählungen häufig zu glatt dargestellt wird, ist die Krankenversicherung. Tatsächlich gibt es innerhalb der Europäischen Union für Rentnerinnen und Rentner Regelungen, die den Zugang zur medizinischen Versorgung im Wohnstaat sichern können. Wer in Deutschland gesetzlich krankenversichert ist und seinen Wohnort in einen anderen EU-Staat verlegt, kann unter bestimmten Voraussetzungen über das Formular S1 Leistungen im neuen Wohnstaat erhalten.

Das klingt zunächst beruhigend. Es ist aber keine Garantie dafür, dass man im Ausland dieselbe Versorgung bekommt wie in Deutschland. Genau hier wird in vielen Videos verkürzt oder missverständlich argumentiert. Das S1-Formular bedeutet nicht, dass die medizinische Realität des Ziellandes auf deutsches Niveau angehoben würde. Vielmehr eröffnet es den Zugang zur Versorgung nach den Regelungen des neuen Wohnstaates.

Für Rentnerinnen und Rentner ist das besonders wichtig, weil mit zunehmendem Alter nicht die Frage zählt, ob ein Arztbesuch im Prinzip möglich ist, sondern wie belastbar das Versorgungssystem tatsächlich ist. Dazu gehören Wartezeiten, regionale Unterschiede, Sprachprobleme, Verfügbarkeit von Fachärzten, Pflegeinfrastruktur und die praktische Organisation im Krankheitsfall. Wer nur die Formalie „Versicherungsschutz vorhanden“ betrachtet, unterschätzt das eigentliche Risiko.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Medizinische Versorgung im Zielland

Ein Auslandsumzug im Ruhestand kann gut funktionieren, solange man relativ gesund ist, Unterstützung vor Ort hat und sich im Alltag sicher bewegt. Die eigentliche Belastungsprobe beginnt häufig erst mit chronischen Erkrankungen, Krankenhausaufenthalten oder Pflegebedarf. Dann zeigt sich, dass ein günstigeres Preisniveau kein Ersatz für ein vertrautes und gut erreichbares Versorgungssystem ist.

Deshalb sollte man das Thema nicht unter dem Schlagwort „billiger leben“ betrachten, sondern als umfassende Lebensentscheidung. Wer nach Ungarn zieht, muss nicht nur wissen, ob dort die Miete niedriger ist, sondern auch, wie die Versorgung im Wohnort organisiert ist, welche Fachrichtungen erreichbar sind, ob deutsch- oder englischsprachige Ärzte vorhanden sind, wie Notfälle abgewickelt werden und wer im Alltag unterstützt. Gerade alleinstehende ältere Menschen ohne familiäres Netzwerk sollten diese Fragen mit besonderer Nüchternheit prüfen.

Viele Rückkehrgeschichten von Auslandsrentnern haben mit solchen Belastungen zu tun. Bürokratische Hürden, Sprachbarrieren, soziale Isolation und Probleme im Gesundheitssystem wirken selten isoliert, sondern verstärken einander. Wer im Alter krank wird, erlebt ein Land anders als jemand, der es aus der Perspektive eines gesunden Langzeiturlaubers beurteilt.

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Pflege im Ausland: Der oft unterschätzte Bruch in der Planung

Noch heikler wird die Lage beim Thema Pflege. Solange Menschen im Ausland relativ selbstständig leben können, bleiben viele Risiken unsichtbar. Mit Pflegebedürftigkeit ändern sich die Anforderungen jedoch grundlegend. Dann geht es nicht mehr nur um ambulante Arzttermine oder Medikamente, sondern um kontinuierliche Unterstützung, häusliche Versorgung, stationäre Angebote, Ansprechbarkeit von Behörden und die finanzielle Tragfähigkeit des Systems.

Für viele Betroffene ist das der Punkt, an dem die schöne Vorstellung vom preiswerten Ruhestand ins Wanken gerät. Denn Pflege ist kein Randthema des Alters, sondern eine reale Möglichkeit, auf die jede Auswanderungsentscheidung vorbereitet sein muss. Wer seinen Lebensabend in einem anderen Land plant, sollte diesen Fall nicht als Ausnahme behandeln, sondern als Bestandteil einer seriösen Vorsorge.

Gerade deshalb sind Videos problematisch, die nur die frühen Jahre eines Auslandslebens zeigen: den Hauskauf, den Wochenmarkt, das Café am Marktplatz. Die eigentlich entscheidenden Fragen beginnen später. Wie lebt es sich dort mit 80, mit mehreren Diagnosen, mit eingeschränkter Mobilität oder ohne Partner? Eine Auswanderung im Alter ist nur dann verantwortungsvoll geplant, wenn diese Phase mitgedacht wird.

Die Steuerfrage: Warum niedrige Steuersätze im Ausland leicht in die Irre führen

Ein weiterer häufiger Irrtum besteht in der Annahme, ein Umzug nach Ungarn befreie deutsche Rentner automatisch von der deutschen Besteuerung. So einfach ist die Lage nicht. Doppelbesteuerungsabkommen verteilen Besteuerungsrechte zwischen Staaten. Für deutsche Sozialversicherungsrenten ist damit keineswegs gesagt, dass der neue Wohnstaat allein zuständig wäre. Beim deutsch-ungarischen Doppelbesteuerungsabkommen ist vielmehr genau zu prüfen, welchem Staat das Besteuerungsrecht zugewiesen wird.

Für viele Auslandsrentner ist deshalb nicht das ausländische Steuerrecht die eigentliche Überraschung, sondern die fortbestehende deutsche Steuerpflicht. Wer seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt, gilt in Deutschland häufig als beschränkt steuerpflichtig. Das hat erhebliche Folgen. Denn bei der beschränkten Steuerpflicht fallen wichtige steuerliche Entlastungen weg, vor allem der Grundfreibetrag. Auf diese Weise kann eine Rente, die in Deutschland faktisch steuerfrei geblieben wäre, nach dem Wegzug plötzlich steuerlich relevant werden.

An diesem Punkt entstehen viele Fehleinschätzungen. Manche orientieren sich allein an der Frage, ob im Zielland Renten niedrig oder gar nicht besteuert werden. Das greift zu kurz. Wer deutsche Renteneinkünfte bezieht, muss immer die deutsche Rechtslage und das einschlägige Doppelbesteuerungsabkommen mitdenken. Sonst kann aus einer vermeintlich klugen Sparentscheidung eine späte und teure Überraschung werden.

Beschränkte Steuerpflicht: Warum der Grundfreibetrag verloren gehen kann

Die steuerliche Brisanz liegt vor allem darin, dass beschränkt Steuerpflichtige in Deutschland den Grundfreibetrag grundsätzlich nicht automatisch nutzen können. Für das Jahr 2026 liegt dieser bei 12.348 Euro. Zugleich steigt der Besteuerungsanteil bei neu beginnenden Renten weiter an. Für Rentenbeginn im Jahr 2026 beträgt der steuerpflichtige Anteil 84 Prozent.

Das bedeutet nicht, dass jede Auslandsrente sofort zu hohen Steuerzahlungen führt. Es bedeutet aber, dass die Rechnung nach einem Wegzug völlig anders aussehen kann als zuvor. Eine Monatsrente, die in Deutschland wegen des Grundfreibetrags und weiterer Abzugspositionen praktisch keine Einkommensteuer ausgelöst hätte, kann im Status der beschränkten Steuerpflicht deutlich anders behandelt werden. Genau deshalb ist es gefährlich, nur auf Nettomieten und Einkaufspreise im Ausland zu schauen.

Hinzu kommt ein weiterer psychologischer Effekt: Steuerfolgen treten oft nicht sofort sichtbar ein. Viele Betroffene erleben zunächst einige Monate scheinbarer Entlastung. Erst später kommt Post vom Finanzamt. Dann wird deutlich, dass die Lage anders zu beurteilen ist als angenommen. Diese zeitliche Verzögerung verstärkt das Risiko falscher Entscheidungen, weil sich anfangs ein trügerisches Gefühl von Sicherheit einstellen kann.

Der häufig übersehene Ausweg: Antrag auf Behandlung als unbeschränkt steuerpflichtig

Ganz schutzlos sind Auslandsrentner allerdings nicht. Das deutsche Steuerrecht sieht die Möglichkeit vor, auf Antrag wie unbeschränkt steuerpflichtig behandelt zu werden. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass mindestens 90 Prozent der Einkünfte der deutschen Einkommensteuer unterliegen oder die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den Grundfreibetrag nicht übersteigen. Für viele Rentnerinnen und Rentner mit überwiegend deutscher Altersrente kann das sehr bedeutsam sein.

Wird dieser Antrag anerkannt, kann der Grundfreibetrag wieder berücksichtigt werden. Damit verändert sich die steuerliche Belastung oft erheblich. Für manche Betroffene ist das der Unterschied zwischen einer spürbaren Steuerforderung und einer weiterhin sehr geringen oder gar keiner Steuerlast. Zuständig ist in diesen Fällen regelmäßig das Finanzamt Neubrandenburg, das für viele Rentenfälle mit Wohnsitz im Ausland verantwortlich ist.

Wichtig ist dabei vor allem eines: Dieser Vorteil tritt nicht automatisch ein. Er muss aktiv beantragt und mit den erforderlichen Nachweisen unterlegt werden. Dazu gehören insbesondere Bescheinigungen der ausländischen Steuerbehörde über die Einkünfte. Genau hier zeigt sich erneut, wie trügerisch einfache Auswanderer-Erzählungen sein können. Zwischen „Ich ziehe einfach weg und spare Geld“ und einer rechtlich sauberen Gestaltung liegen Formulare, Fristen und Nachweise, die man ernst nehmen muss.

Warum Vorbereitung wichtiger ist als Auswanderungsromantik

Wer tatsächlich über einen Ruhestand in Ungarn nachdenkt, sollte die Entscheidung nicht mit Bildern von niedrigen Hauspreisen oder idyllischen Dorfstraßen beginnen, sondern mit einer belastbaren Prüfung der eigenen Lage. Dazu gehört die klare Unterscheidung zwischen gesetzlicher Rente und Grundsicherung im Alter. Ebenso wichtig ist die Frage, ob eine gesetzliche Krankenversicherung mit Wohnsitz im EU-Ausland praktisch tragfähig bleibt, welche medizinische Infrastruktur am geplanten Ort vorhanden ist und wie die steuerliche Einordnung konkret ausfällt.

Auch der soziale Aspekt wird oft unterschätzt. Alter ist nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine organisatorische und emotionale Lebensphase. Wer im Ausland lebt, braucht Ansprechpartner, Sprache, Alltagssicherheit und im Zweifel Hilfe. Der Reiz des Neuanfangs kann groß sein, doch Einsamkeit, Abhängigkeit und Unsicherheit treffen ältere Menschen häufig härter als jüngere Auswanderer.

Ein seriöser Umgang mit dem Thema bedeutet deshalb nicht, den Traum vom Leben im Ausland pauschal schlechtzureden. Es gibt Menschen, für die ein solcher Schritt gut funktioniert. Aber er funktioniert nicht deshalb, weil irgendwo alles billiger ist. Er funktioniert dann, wenn Einkommen, Krankenversicherung, Steuerrecht, Versorgungslage und persönliches Umfeld zusammenpassen. Fehlt einer dieser Bausteine, wird aus dem vermeintlichen Rentnerparadies schnell eine riskante Fehlentscheidung.

Fazit: Zwischen Verlockung und Wirklichkeit liegt viel Bürokratie – und noch mehr Lebensrealität

Das Bild vom günstigen Ruhestand in Ungarn ist nicht vollständig falsch. Es ist nur oft unvollständig erzählt. Ja, in bestimmten Regionen kann das Leben preiswerter sein als in Deutschland. Ja, eine ausreichend hohe gesetzliche Rente lässt sich innerhalb der EU grundsätzlich auch im Ausland beziehen. Aber daraus folgt nicht, dass Ungarn für Menschen mit kleinen Alterseinkünften automatisch ein Ausweg wäre.

Besonders problematisch wird es dort, wo Videos Hoffnungen bei genau denjenigen wecken, die auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind. Für sie ist ein dauerhafter Wegzug regelmäßig keine tragfähige Option, weil die Leistung an den Aufenthalt in Deutschland gebunden ist. Wer dagegen mit eigener Rente auswandern kann, muss vor allem die Unterschiede bei Gesundheitsversorgung, Pflege und Besteuerung sehr nüchtern prüfen.

Die eigentliche Lehre lautet daher: Nicht die Auswanderungsromantik sollte den Ausschlag geben, sondern die juristische, steuerliche und praktische Wirklichkeit. Wer diesen Schritt ernsthaft erwägt, braucht keine Verheißungen, sondern saubere Informationen. Erst dann lässt sich beantworten, ob Ungarn ein sinnvoller Ruhestandsort ist – oder nur eine schöne Vorstellung, die an der Realität des Alters scheitert.

Quellen

Gesetze im Internet, Sozialgesetzbuch XII, § 41 und § 41a zur Grundsicherung im Alter sowie zur Regelung des Auslandsaufenthalts.

DVKA / GKV-Spitzenverband, Informationen für Rentnerinnen und Rentner mit Wohnort im Ausland sowie Hinweise zum Leistungszugang über das Formular S1.