Bundessozialgericht: Klage auf höheres Bürgergeld trotz Klageabweisung kann weitergehen

Ein verlorener Prozess muss einen noch offenen Streit mit dem Jobcenter nicht beenden. Das Bundessozialgericht hat klargestellt, dass eine erfolglose Klage im Überprüfungsverfahren die direkte Klage gegen den Leistungsbescheid nicht automatisch blockiert.

Ein früheres Urteil sollte die offene Klage stoppen

Im entschiedenen Fall ging es um Leistungen von Januar bis Juni 2014, also aus der Zeit des Arbeitslosengeldes II. Der Kläger verlangte höhere Zahlungen für Ernährung, Bekleidung und Schuhe in Übergröße sowie Mobilität.

Er hatte die Bewilligung unmittelbar angegriffen und daneben Überprüfungsanträge gestellt. Das Verfahren über die Überprüfung endete rechtskräftig zu seinen Ungunsten, während der unmittelbare Streit über die Bewilligung noch lief.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hielt die offene Klage deshalb für unzulässig. Das BSG hob dieses Urteil am 8. September 2026 auf und verwies den Rechtsstreit zurück, Aktenzeichen B 4 AS 20/25 R.

Gleiche Monate bedeuten nicht denselben Streitgegenstand

Rechtskräftige Urteile binden die Beteiligten nach § 141 SGG nur insoweit, wie über den jeweiligen Streitgegenstand entschieden wurde. Deshalb genügt der Hinweis auf denselben Leistungszeitraum allein nicht, um jede weitere gerichtliche Prüfung auszuschließen.

Bei der unmittelbaren Klage wird die Leistungsbewilligung angegriffen. Im Überprüfungsverfahren geht es zusätzlich um den Anspruch, eine frühere Entscheidung nach § 44 SGB X zurückzunehmen.

Das BSG unterscheidet diese Streitgegenstände unabhängig davon, welches Verfahren zuerst abgeschlossen wurde. Auch das gemeinsame Ziel, für dieselben Monate mehr Geld zu erhalten, beseitigt den Unterschied nicht.

Verfahrensweg Was wird geprüft? Was müssen Betroffene beachten? Widerspruch und unmittelbare Klage gegen die Bewilligung Ob die angegriffene Bewilligung rechtmäßig ist und höhere Leistungen zustehen. Für Widerspruch und Klage gelten eigene Fristen. Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X und anschließender Rechtsstreit Ob die Voraussetzungen für die Rücknahme der früheren Entscheidung vorliegen. Zusätzliche gesetzliche Voraussetzungen und begrenzte Nachzahlungszeiträume sind zu beachten.

Ein erfolgloses Überprüfungsverfahren beweist keinen richtigen Bescheid

Ein Überprüfungsverfahren kann an Voraussetzungen scheitern, die über die ursprüngliche Leistungsberechnung hinausgehen. Aus seinem Scheitern lässt sich deshalb nicht allgemein ableiten, dass der überprüfte Bescheid rechtmäßig war.

Genau deshalb darf ein Gericht beide Verfahren nicht allein wegen ihres ähnlichen Zahlungsziels gleichsetzen. Für Menschen, die auf existenzsichernde Leistungen angewiesen sind, hat diese verfahrensrechtliche Unterscheidung eine sehr konkrete finanzielle Bedeutung.

Übergrößen können tatsächlich zusätzliche Kosten auslösen

Wie konkret solche Streitigkeiten sind, zeigt ein gesonderter Beschluss des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 7. April 2022, Aktenzeichen L 9 AS 400/19. Dort ging es um einen 2,07 Meter großen Leistungsberechtigten mit Schuhgröße 52 und den Zeitraum Juli bis Dezember 2014.

In diesem Verfahren blieb ein monatlicher Mehrbedarf von 28,36 Euro für Bekleidung, Wäsche und Schuhe bestehen.

Der Betrag betrifft diesen damaligen Einzelfall und ist keine allgemeine Pauschale für Menschen mit Übergrößen.

Gegen-Hartz.de erläutert die Entscheidung im Beitrag zum monatlichen Mehrbedarf für Kleidung und Schuhe in Übergröße. Über die Ansprüche für Januar bis Juni 2014 ist damit noch nichts entschieden.

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Die Monatsfristen bleiben entscheidend

Wer einen zu niedrigen Bescheid erhält, sollte die Frist für den Widerspruch wahren. Nach § 84 SGG beträgt sie bei einer Bekanntgabe im Inland grundsätzlich einen Monat.

Wird der Widerspruch zurückgewiesen, läuft für die Klage beim Sozialgericht grundsätzlich erneut eine Monatsfrist ab Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids. Das ergibt sich aus § 87 SGG.

Der Widerspruch muss formgerecht eingehen und erkennen lassen, welcher Bescheid angegriffen wird. Eine ausführliche Begründung kann nachgereicht werden; praktische Hinweise enthält unser Ratgeber zum Widerspruch gegen den Bürgergeld-Bescheid.

Fehlt eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung, gilt nach § 66 SGG regelmäßig eine Jahresfrist. Ob die Belehrung tatsächlich fehlerhaft ist, sollte anhand des konkreten Bescheids geprüft werden.

Überprüfungsanträge helfen bei alten Fehlern – mit Grenzen

Ein Überprüfungsantrag kommt insbesondere bei bereits bestandskräftigen Bescheiden in Betracht. § 44 SGB X ermöglicht unter seinen Voraussetzungen die rückwirkende Korrektur, wenn das Recht falsch angewandt oder ein unrichtiger Sachverhalt zugrunde gelegt und deshalb eine Sozialleistung zu Unrecht vorenthalten wurde.

Dabei sollte der Antrag die beanstandeten Bescheide und Zeiträume eindeutig benennen und die vermuteten Fehler erklären. Hinweise zur Formulierung finden sich im Ratgeber Überprüfungsantrag: Bürgergeld-Bescheide überprüfen.

Für Nachzahlungen nach einer Überprüfung begrenzt § 40 Absatz 1 SGB II den Zeitraum aus § 44 Absatz 4 SGB X grundsätzlich auf ein Jahr. Bei einem 2026 gestellten Antrag reicht die mögliche Nachzahlung nach der kalenderjährlichen Berechnung regelmäßig frühestens bis zum 1. Januar 2025 zurück.

Diese Begrenzung betrifft Nachzahlungen im Überprüfungsverfahren. Sie darf nicht pauschal auf einen fristgerecht begonnenen und weiterhin offenen unmittelbaren Rechtsstreit übertragen werden.

Zwei Verfahren sind keine zusätzliche Absicherung

Das BSG weist zugleich darauf hin, dass einem zusätzlichen Überprüfungsantrag das Rechtsschutzbedürfnis fehlt, solange der betreffende Bescheid noch nicht bestandskräftig ist.

Die Entscheidung ist deshalb keine Empfehlung, vorsorglich mehrere Verfahren über dieselbe Bewilligung zu beginnen.

Für die Praxis folgt daraus: Ein laufendes Verfahren sollte mit nachvollziehbaren Berechnungen und den erforderlichen Nachweisen weitergeführt werden. Ein zusätzlicher Antrag ersetzt weder einen fristgerechten Widerspruch noch eine rechtzeitig erhobene Klage.

Erneute Prüfung bedeutet noch keine höhere Zahlung

Das Landessozialgericht muss nun erneut verhandeln und entscheiden. Ob die geltend gemachten zusätzlichen Bedarfe höhere Leistungen rechtfertigen, bleibt offen.

Für Betroffene ist deshalb beides wichtig: der Zugang zu einer inhaltlichen Entscheidung und ein belegbarer Anspruch. Ein Verfahrensfehler des Gerichts macht die eigene Leistungsforderung nicht automatisch erfolgreich.