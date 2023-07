Rente: Warum viele Rentner noch keine Rentenerhöhung erhalten haben

Lesedauer 2 Minuten

Ab Juli 2023 sollen die Renten erhöht werden. Bei vielen Rentnerinnen und Rentner ist die Erhöhung bisher nicht angekommen. Eigentlich hätte die Rentenerhöhung Ende Juni berücksichtigt werden müssen. Doch das hat Gründe wie die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz mitteilt.

Rente steigt ab Juli

Die Renten in den alten Bundesländern steigen zum 1. Juli 2023 um 4,39 Prozent, in den neuen Bundesländern sogar um 5,86 Prozent. Diese jährliche Anpassung wurde bereits vom Kabinett beschlossen und erhielt am 16. Juni 2023 die Zustimmung des Bundesrates. Die Renten steigen damit im Durchschnitt auf 1.089 Euro.

Der aktuelle Rentenwert in den alten Bundesländern steigt von 36,02 Euro auf 37,60 Euro, in den neuen Bundesländern (Ost) von 35,52 Euro auf 37,60 Euro. Damit wird die Angleichung des Rentenwerts Ost an den Rentenwert West von bisher 98,6 Prozent auf 100 Prozent erreicht.

Viele haben keine höhere Rente überwiesen bekommen

Hunderttausende Rentnerinnen und Rentner haben aber noch keine neue, angepasste Rente erhalten. Denn wann die höhere Rente ausgezahlt wird, hängt vom Rentenbeginn ab, wie die Deutsche Rentenversicherung auf Anfrage mitteilte. Wer bis März 2004 in Rente gegangen ist, hat die höhere Rente bereits Ende Juni erhalten.

Lesen Sie auch: Rente: Neuer Grundrentenfreibetrag im Bürgergeld

Faktisch einen Monat weniger?

Bei einem Rentenbeginn ab April 2004 wird die neue Rente erst Ende Juli 2023 ausgezahlt. Damit verzögert sich die Rentenanpassung um einen Monat.

Verantwortlich für die beiden unterschiedlichen Renteneintrittsdaten ist das Reformpaket Agenda 2010 von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder aus dem Jahr 2003. Damals stiegen die Staatsschulden und die Sozialkassen wurden knapper.

In dieser Situation wurde das ursprüngliche Modell geändert. Bis dahin war es üblich, dass alle Rentner ihr Geld im Vormonat erhielten. Ab April 2004 wurde die Auszahlung auf das Monatsende verschoben. Rentner, die vor März 2004 in Rente gegangen sind, erhalten weiterhin eine Vorauszahlung. Diejenigen, die ab April 2004 in Rente gingen, erhalten die Zahlung erst am Ende des Monats. Somit wird die Rentenanpassung erst Ende Juli überwiesen.

Aktuelle Rentenmitteilungen werden per Post zugeschickt

Wie die Deutsche Rentenversicherung weiter mitteilt, werden derzeit die Rentenerhöhungsmitteilungen per Post verschickt. Aus den Mitteilungen geht auch hervor, wie hoch die neue persönliche Rente ist und ab wann die neue Rente erstmals gezahlt wird. In Einzelfällen kann es vorkommen, dass die Rentenmitteilung per Post nachgereicht wird.

Anmerkung: Aufgrund eines Hinweises haben wir die Regelungen zur Auszahlung der Rente noch einmal präzisiert.