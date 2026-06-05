Wohngeld: Wenn der Partner einzieht – das ändert sich jetzt beim Wohngeldanspruch

Wenn der Partner oder die Partnerin in die Wohnung einzieht, verändert sich beim Wohngeld oft mehr als nur die Wohnsituation. Die Wohngeldstelle prüft dann neu, wie viele Personen zum Haushalt gehören, welches Einkommen angerechnet wird und ob die bisherige Bewilligung noch passt.

Wohngeld ist ein Zuschuss zur Miete oder, bei selbst genutztem Wohneigentum, zur finanziellen Belastung. Es soll Haushalte mit geringerem Einkommen bei den Wohnkosten entlasten. Entscheidend ist dabei nicht nur die Höhe der Miete, sondern auch die Zahl der Haushaltsmitglieder und das Gesamteinkommen.

Warum der Einzug Auswirkungen auf das Wohngeld hat

Beim Wohngeld wird nicht nur auf die einzelne antragstellende Person geschaut. Die Berechnung richtet sich nach dem Haushalt, der in der Wohnung lebt und dort seinen Lebensmittelpunkt hat. Zieht ein Partner dauerhaft ein, kann daraus ein neuer wohngeldrechtlicher Haushalt entstehen.

Das bedeutet: Die Wohngeldstelle berücksichtigt künftig in der Regel nicht mehr nur das Einkommen der bisher wohngeldberechtigten Person. Auch das Einkommen des eingezogenen Partners kann in die Berechnung einfließen. Dadurch kann das Wohngeld sinken, steigen oder vollständig entfallen.

Ein höheres gemeinsames Einkommen führt häufig dazu, dass der Anspruch geringer ausfällt. Gleichzeitig steigt aber auch die Zahl der Haushaltsmitglieder, was bei der Berechnung ebenfalls berücksichtigt wird. Deshalb lässt sich ohne Neuberechnung nicht sicher sagen, ob der Einzug im Ergebnis zu weniger oder mehr Wohngeld führt.

Wann der Partner als Haushaltsmitglied zählt

Als Haushaltsmitglied zählt ein Partner vor allem dann, wenn er dauerhaft in der Wohnung lebt und dort seinen Lebensmittelpunkt hat. Bei Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern ist die Einordnung regelmäßig naheliegend, solange sie nicht dauernd getrennt leben. Auch unverheiratete Paare können wohngeldrechtlich gemeinsam betrachtet werden, wenn sie zusammen wohnen und füreinander einstehen.

Entscheidend ist nicht allein, ob der Name im Mietvertrag steht. Auch ein Partner, der nicht Hauptmieter ist, kann für das Wohngeld als Haushaltsmitglied gelten. Maßgebend ist die tatsächliche Wohn- und Lebenssituation.

Besuche, gelegentliche Übernachtungen oder eine vorübergehende Unterstützung müssen nicht automatisch zu einer neuen Berechnung führen. Anders sieht es aus, wenn der Partner dauerhaft einzieht, persönliche Sachen in der Wohnung hat und die Wohnung zum gemeinsamen Lebensmittelpunkt wird.

Das Einkommen des Partners wird mitgerechnet

Wird der Partner als Haushaltsmitglied berücksichtigt, zählt sein Einkommen grundsätzlich zum Gesamteinkommen des Haushalts. Dazu gehören insbesondere Arbeitslohn, Renten, Unterhaltsleistungen, bestimmte Lohnersatzleistungen und andere regelmäßige Einnahmen. Die Wohngeldstelle prüft dabei die jeweiligen Nachweise und berücksichtigt gesetzliche Abzüge und Freibeträge.

Für viele Betroffene ist dieser Punkt entscheidend. Wer bisher allein Wohngeld erhalten hat, kann den Anspruch verlieren, wenn der Partner ein vergleichsweise hohes Einkommen hat. Umgekehrt kann ein zusätzlicher Haushaltsangehöriger mit geringem oder keinem Einkommen die Berechnung auch anders beeinflussen.

Die Wohngeldstelle betrachtet also nicht nur die romantische oder private Beziehung, sondern die wirtschaftliche Gesamtsituation des Haushalts. Genau deshalb sollte der Einzug nicht als bloße Privatangelegenheit behandelt werden, wenn bereits Wohngeld bewilligt wurde.

Auch die Miete wird neu bewertet

Beim Mietzuschuss ist die zu berücksichtigende Miete ein weiterer wichtiger Faktor. Zieht der Partner ein, ändert sich nicht automatisch die tatsächliche Miete. Dennoch kann sich die Bewertung ändern, weil nun mehr Personen in der Wohnung leben.

Für die Wohngeldberechnung gelten Höchstbeträge, die unter anderem von der Haushaltsgröße und der Mietstufe der Gemeinde abhängen. Eine Wohnung, deren Miete für eine Einzelperson nur teilweise berücksichtigt wurde, kann bei einem Zwei-Personen-Haushalt anders eingeordnet werden. Auch hier kommt es auf die konkrete Berechnung der Behörde an.

Erhöht sich die Miete durch den Einzug, etwa wegen einer Vertragsänderung oder höherer Nebenkosten, sollte auch das angegeben werden. Die Behörde prüft dann, ob sich daraus eine neue Wohngeldhöhe ergibt.

Der Einzug muss der Wohngeldstelle gemeldet werden

Wer bereits Wohngeld bekommt, muss wesentliche Änderungen der Verhältnisse mitteilen. Dazu gehört insbesondere eine Veränderung der Zahl der Haushaltsmitglieder. Der dauerhafte Einzug eines Partners sollte daher unverzüglich der zuständigen Wohngeldstelle gemeldet werden.

Unterbleibt die Mitteilung, kann es später zu Rückforderungen kommen. Das gilt vor allem dann, wenn sich durch den Einzug das Gesamteinkommen erhöht und der bisherige Anspruch zu hoch war. Die Behörde kann den Bescheid nachträglich ändern, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen.

Betroffene sollten nicht warten, bis der nächste Weiterleistungsantrag ansteht. Eine kurze Änderungsmitteilung mit Einzugsdatum, persönlichen Daten des Partners und Einkommensnachweisen ist in der Regel der richtige Weg. Viele Kommunen stellen dafür eigene Formulare oder Online-Dienste bereit.

Was sich konkret ändern kann

Veränderung Mögliche Auswirkung auf das Wohngeld Der Partner zieht dauerhaft ein Die Zahl der Haushaltsmitglieder wird neu geprüft und die Bewilligung kann angepasst werden. Der Partner hat eigenes Einkommen Das Gesamteinkommen des Haushalts kann steigen, wodurch das Wohngeld sinken oder entfallen kann. Der Partner hat kein oder nur geringes Einkommen Die größere Haushaltsgröße kann sich günstiger auswirken, eine Einzelfallprüfung bleibt aber nötig. Die Miete oder Nebenkosten steigen Eine höhere berücksichtigungsfähige Miete kann den Anspruch beeinflussen, soweit die gesetzlichen Höchstbeträge greifen. Der Einzug wird nicht gemeldet Es drohen Rückforderungen, wenn zu viel Wohngeld gezahlt wurde.

Unverheiratete Paare: Zusammenwohnen allein reicht nicht immer

Bei unverheirateten Paaren kann die Abgrenzung schwieriger sein. Nicht jede Wohngemeinschaft ist automatisch ein gemeinsamer Wohngeldhaushalt. Entscheidend ist, ob eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft besteht und ob die Personen füreinander Verantwortung übernehmen.

Eine reine Zweck-WG unterscheidet sich von einer Partnerschaft mit gemeinsamer Haushaltsführung. Wer zusammen einkauft, Kosten teilt, gemeinsam wirtschaftet und dauerhaft als Paar zusammenlebt, wird von der Wohngeldstelle anders beurteilt als zwei Personen mit getrennten Zimmern, getrennten Kassen und ohne persönliche Einstandsgemeinschaft.

In der Praxis fragt die Behörde deshalb nicht nur nach dem Einzugsdatum, sondern auch nach Einkommen, Mietanteilen und der Haushaltsführung. Falsche oder unvollständige Angaben können zu Problemen führen. Wer unsicher ist, sollte die Situation offen schildern und sich die Bewertung schriftlich bestätigen lassen.

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Was Betroffene vor dem Einzug klären sollten

Sinnvoll ist es, vor dem Einzug eine überschlägige Berechnung vorzunehmen. Der Wohngeld-Plus-Rechner des Bundes kann dabei eine erste Orientierung geben. Er ersetzt aber nicht die Entscheidung der zuständigen Wohngeldstelle.

Wichtig sind aktuelle Einkommensnachweise beider Personen, die Miethöhe, die Nebenkosten und der Wohnort. Auch Veränderungen bei Unterhalt, Kindergeld, Renten oder Sozialleistungen sollten berücksichtigt werden. Je vollständiger die Angaben sind, desto geringer ist das Risiko einer falschen Einschätzung.

Bei laufendem Wohngeld sollte die Änderungsmitteilung möglichst zeitnah erfolgen. Wer den Einzug erst Monate später meldet, riskiert finanzielle Nachteile. Das gilt besonders dann, wenn der Partner seit dem Einzug regelmäßig Einkommen erzielt.

Wohngeld, Bürgergeld und andere Leistungen

Der Einzug des Partners kann auch andere Sozialleistungen betreffen. Wer Bürgergeld, Kinderzuschlag, BAföG oder andere Leistungen erhält, sollte prüfen lassen, ob dort ebenfalls Mitteilungspflichten bestehen. Die Systeme folgen nicht immer denselben Regeln, können sich aber gegenseitig beeinflussen.

Wohngeld ist zudem nicht für alle Haushalte parallel zu bestimmten existenzsichernden Leistungen vorgesehen. Wer bereits Leistungen erhält, in denen Unterkunftskosten enthalten sind, kann vom Wohngeld ausgeschlossen sein. Auch deshalb ist eine Beratung durch die zuständige Stelle sinnvoll.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinlebende Mieterin erhält monatlich Wohngeld, weil ihr Einkommen knapp über dem Existenzminimum liegt und die Miete in ihrer Stadt hoch ist. Im Juli zieht ihr Partner dauerhaft zu ihr. Er beteiligt sich an der Miete und verdient regelmäßig eigenes Einkommen.

Die Mieterin meldet den Einzug der Wohngeldstelle und reicht die Gehaltsabrechnungen ihres Partners ein. Die Behörde berechnet den Anspruch neu: Aus einem Ein-Personen-Haushalt wird ein Zwei-Personen-Haushalt, zugleich steigt aber das Gesamteinkommen deutlich. Das bisherige Wohngeld sinkt deshalb spürbar.

Hätte die Mieterin den Einzug nicht gemeldet, hätte die Behörde die Änderung später rückwirkend berücksichtigen können. In diesem Fall wäre eine Rückforderung möglich gewesen. Die rechtzeitige Mitteilung schützt daher vor unerwarteten finanziellen Belastungen.

Häufige Fragen zum Wohngeld, wenn der Partner einzieht

1. Muss ich der Wohngeldstelle melden, wenn mein Partner bei mir einzieht?

Ja, ein dauerhafter Einzug des Partners muss der Wohngeldstelle mitgeteilt werden. Die Zahl der Haushaltsmitglieder ändert sich dadurch, und das kann den Anspruch auf Wohngeld beeinflussen.

2. Wird das Einkommen meines Partners beim Wohngeld angerechnet?

In der Regel ja, wenn der Partner dauerhaft in der Wohnung lebt und als Haushaltsmitglied gilt. Dann prüft die Wohngeldstelle das gemeinsame Einkommen des Haushalts.

3. Fällt das Wohngeld automatisch weg, wenn mein Partner einzieht?

Nein, der Anspruch fällt nicht automatisch weg. Entscheidend sind die neue Haushaltsgröße, die Miethöhe, der Wohnort und das gemeinsame Einkommen.

4. Was passiert, wenn ich den Einzug nicht melde?

Wenn der Einzug nicht gemeldet wird und dadurch zu viel Wohngeld gezahlt wurde, kann die Wohngeldstelle Geld zurückfordern. Deshalb sollte die Änderung möglichst zeitnah mitgeteilt werden.

5. Zählt mein Partner auch dann, wenn er nicht im Mietvertrag steht?

Ja, der Mietvertrag ist nicht allein entscheidend. Wenn der Partner dauerhaft in der Wohnung lebt und dort seinen Lebensmittelpunkt hat, kann er als Haushaltsmitglied berücksichtigt werden.

6. Kann das Wohngeld auch steigen, wenn der Partner einzieht?

Das ist möglich, aber vom Einzelfall abhängig. Zwar erhöht sich die Zahl der Haushaltsmitglieder, gleichzeitig wird jedoch auch das Einkommen des Partners berücksichtigt.

Fazit

Wenn der Partner einzieht, sollte der Wohngeldanspruch immer neu geprüft werden. Der Einzug verändert die Haushaltsgröße, kann das anzurechnende Einkommen erhöhen und die Bewertung der Wohnkosten beeinflussen. Ob der Anspruch sinkt, steigt oder endet, hängt von den konkreten Zahlen ab.

Wer Wohngeld bezieht, sollte den Einzug daher unverzüglich melden und alle Nachweise vollständig einreichen. So lassen sich Rückforderungen vermeiden und der neue Anspruch kann korrekt festgestellt werden.

Quellen

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Wohngeld

Wohngeldgesetz § 5: Haushaltsmitglieder

Wohngeldgesetz § 27: Änderung des Wohngeldes

Bundesportal: Wesentliche Änderungen beim Wohngeld mitteilen