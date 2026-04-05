Witwenrente steigt im Juli 2026: Tabelle zeigt Erhöhung

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Witwenrente steigt im Juli 2026: Warum Hinterbliebene mit mehr Geld rechnen können

Für Bezieherinnen und Bezieher einer Witwenrente bringt der 1. Juli 2026 ein spürbares Plus. Die gesetzliche Rentenanpassung fällt in diesem Jahr mit 4,24 Prozent vergleichsweise kräftig aus. Davon profitieren nicht nur Altersrentner, sondern auch Hinterbliebene, deren Witwen- oder Witwerrente an die Rentenansprüche der verstorbenen Partnerin oder des verstorbenen Partners gekoppelt ist. Damit steigen viele Hinterbliebenenrenten automatisch mit.

Die Erhöhung ist für viele Haushalte von erheblicher Bedeutung. Gerade bei Menschen, die nach einem Todesfall dauerhaft auf die Hinterbliebenenrente angewiesen sind, wirken bereits einige Dutzend Euro mehr im Monat deutlich im Alltag. Zugleich verändert sich mit der Rentenanpassung nicht nur die Höhe der Leistung selbst. Auch die Freibeträge bei der Einkommensanrechnung steigen. Das ist vor allem für Witwen und Witwer wichtig, die zusätzlich noch arbeiten, eine eigene Rente beziehen oder andere anrechenbare Einkünfte haben.

Wie stark die Witwenrente im Juli 2026 steigt

Die gesetzliche Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 beträgt bundesweit 4,24 Prozent. Der aktuelle Rentenwert steigt damit von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Da die Witwenrente von der Rente der verstorbenen Person abgeleitet wird, erhöht sich auch sie grundsätzlich im selben Verhältnis.

Das bedeutet: Wer bislang 1.000 Euro brutto Witwenrente erhalten hat, kommt ab Juli 2026 auf 1.042,40 Euro brutto. Bei 800 Euro sind es künftig 833,92 Euro, bei 1.500 Euro werden daraus 1.563,60 Euro. Die Anpassung erfolgt automatisch. Ein gesonderter Antrag ist dafür nicht erforderlich.

Tabelle: So hoch fällt die Erhöhung bei der Witwenrente aus

Bisherige Witwenrente brutto Witwenrente ab Juli 2026 brutto 600,00 Euro 625,44 Euro 800,00 Euro 833,92 Euro 1.000,00 Euro 1.042,40 Euro 1.200,00 Euro 1.250,88 Euro 1.500,00 Euro 1.563,60 Euro 1.800,00 Euro 1.876,32 Euro 2.000,00 Euro 2.084,80 Euro 2.500,00 Euro 2.606,00 Euro

Diese Tabelle zeigt die Bruttowerte. Wie viel am Ende tatsächlich auf dem Konto ankommt, kann im Einzelfall abweichen. Maßgeblich sind unter anderem Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie mögliche steuerliche Auswirkungen.

Warum die Witwenrente überhaupt mitsteigt

Die Witwen- und Witwerrente gehört zur gesetzlichen Hinterbliebenenversorgung. Ihre Höhe orientiert sich an dem Rentenanspruch, den die verstorbene Person bereits bezogen hat oder bezogen hätte. Wenn die gesetzlichen Renten zum 1. Juli angehoben werden, wirkt sich das deshalb auch auf Hinterbliebenenrenten aus.

Das Prinzip dahinter ist einfach: Steigt der aktuelle Rentenwert, erhöht sich die Grundlage der Berechnung. Deshalb profitieren Witwen und Witwer von der allgemeinen Rentenanpassung ebenso wie Altersrentnerinnen und Altersrentner. Der Gesetzgeber behandelt die Hinterbliebenenrente in diesem Punkt nicht isoliert, sondern als Teil des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung.

Große und kleine Witwenrente: Nicht jede Leistung ist gleich hoch

Wie stark die monatliche Zahlung ausfällt, hängt nicht nur von der Rentenanpassung ab, sondern auch davon, welche Form der Witwenrente gezahlt wird. Die große Witwen- oder Witwerrente beträgt grundsätzlich 55 Prozent der Rente des verstorbenen Partners. In bestimmten Altfällen gilt noch das ältere Recht, dann können es 60 Prozent sein.

Die kleine Witwenrente fällt deutlich niedriger aus. Sie beträgt grundsätzlich 25 Prozent des Rentenanspruchs der verstorbenen Person und ist nach neuem Recht auf 24 Kalendermonate begrenzt. Die große Witwenrente erhalten Hinterbliebene, wenn sie die Altersgrenze erfüllen, erwerbsgemindert sind oder ein Kind erziehen. Im Jahr 2026 liegt die maßgebliche Altersgrenze bei 46 Jahren und 6 Monaten.

Gerade deshalb ist die Schlagzeile „Witwenrente steigt im Juli 2026“ zwar richtig, sie sagt aber noch nichts darüber aus, wie hoch die Leistung im Einzelfall tatsächlich ist. Entscheidend bleibt immer die zugrunde liegende Rente der verstorbenen Person und die Frage, ob große oder kleine Witwenrente gezahlt wird.

Auch der Freibetrag bei eigenem Einkommen steigt

Für viele Hinterbliebene ist ein anderer Punkt fast genauso wichtig wie die Rentenerhöhung selbst: die Einkommensanrechnung. Eigene Einkünfte werden auf die Witwen- oder Witwerrente nur angerechnet, soweit sie einen bestimmten Freibetrag überschreiten. Und auch dieser Freibetrag steigt zum 1. Juli 2026.

Für Witwen-, Witwer- und Erziehungsrenten beträgt der allgemeine Freibetrag das 26,4-Fache des aktuellen Rentenwerts. Mit dem neuen Rentenwert von 42,52 Euro ergibt sich daraus ab Juli 2026 ein monatlicher Freibetrag von 1.122,53 Euro. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich dieser Betrag zusätzlich um das 5,6-Fache des aktuellen Rentenwerts. Das sind ab Juli 2026 rund 238,11 Euro pro Kind.

Damit verbessert sich die Lage für viele Hinterbliebene, die neben der Witwenrente noch eigenes Einkommen haben. Ein Teil des Hinzuverdienstes bleibt künftig in größerem Umfang anrechnungsfrei. Wer bislang knapp über dem Freibetrag lag, könnte von der Erhöhung doppelt profitieren: durch eine höhere Witwenrente und durch eine etwas geringere oder sogar ganz entfallende Kürzung wegen eigenen Einkommens.

Was die neue Einkommensgrenze in der Praxis bedeutet

Die Anrechnung erfolgt nicht in voller Höhe. Nur 40 Prozent des den Freibetrag übersteigenden Einkommens werden auf die Witwenrente angerechnet. Das führt dazu, dass kleine Veränderungen beim Freibetrag durchaus spürbar sein können.

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Ein einfaches Beispiel verdeutlicht das: Liegt das anrechenbare eigene Einkommen einer Witwe oder eines Witwers bei 1.500 Euro im Monat und besteht kein Kinderzuschlag beim Freibetrag, dann bleiben ab Juli 2026 zunächst 1.122,53 Euro anrechnungsfrei. Der übersteigende Betrag liegt damit bei 377,47 Euro. Davon werden 40 Prozent, also 150,99 Euro, auf die Witwenrente angerechnet.

Wer Kinderzuschläge beim Freibetrag berücksichtigen kann, steht günstiger da. Dann verschiebt sich die Grenze weiter nach oben. In solchen Fällen kann es sein, dass trotz eigener Einkünfte ein größerer Teil der Witwenrente erhalten bleibt.

Warum die Erhöhung 2026 stärker ausfällt als zuvor erwartet

Noch im Rentenversicherungsbericht 2025 war für das Jahr 2026 eine niedrigere Rentenanpassung in Aussicht gestellt worden. Inzwischen wurde die Erhöhung aber offiziell mit 4,24 Prozent bekanntgegeben. Ausschlaggebend dafür ist die Lohnentwicklung, an der sich die Rentenanpassung orientiert. Steigen die relevanten Löhne kräftiger als zunächst angenommen oder ergeben sich entsprechende Berechnungswerte, fällt auch die Rentenanpassung höher aus.

Für Hinterbliebene ist das eine gute Nachricht. Denn die Witwenrente wird nicht gesondert politisch neu festgesetzt, sondern folgt der allgemeinen Rentenentwicklung. Eine stärkere Rentenanpassung bei den Altersrenten zieht deshalb auch ein stärkeres Plus bei den Hinterbliebenenrenten nach sich.

Was trotz der Erhöhung beachtet werden sollte

So erfreulich das Plus im Juli 2026 ist, es lohnt sich ein genauer Blick auf den individuellen Bescheid. Denn die nominelle Erhöhung sagt noch nichts darüber aus, wie stark der tatsächliche Auszahlungsbetrag wächst. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können Veränderungen auslösen. Hinzu kommt, dass eigenes Einkommen oder eine eigene Rente weiterhin auf die Witwenrente angerechnet werden können, sofern die Freibeträge überschritten werden.

Auch steuerliche Fragen dürfen nicht übersehen werden. Wer insgesamt höhere Alterseinkünfte erzielt, sollte prüfen, ob sich daraus Änderungen bei der Einkommensteuer ergeben. Nicht bei jeder Witwenrente führt die Erhöhung automatisch zu einer steuerlichen Mehrbelastung. Bei manchen Haushalten kann die Entwicklung aber eine Rolle spielen, vor allem wenn mehrere Rentenarten oder zusätzliche Einnahmen zusammentreffen.

Für wen die Juli-Erhöhung besonders wichtig ist

Besonders spürbar dürfte die Anpassung für Menschen sein, deren Haushaltsbudget stark von der Hinterbliebenenrente abhängt. Das gilt etwa für ältere Witwen und Witwer ohne nennenswerte Nebeneinkünfte. Aber auch für jene, die bislang knapp an der Grenze des anrechnungsfreien Einkommens lagen, kann das Plus bedeutsam sein.

Zudem betrifft die Änderung nicht nur laufende Fälle. Wer bereits Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente hat, profitiert automatisch vom neuen Rentenwert. Gleichzeitig zeigt das Jahr 2026 erneut, dass Hinterbliebenenrenten nicht statisch sind. Sie verändern sich sowohl durch allgemeine Rentenanpassungen als auch durch rechtliche Details wie Altersgrenzen und Freibeträge.

Beispiel aus der Praxis

Frau M. aus Hannover bezieht nach dem Tod ihres Ehemanns eine große Witwenrente in Höhe von 1.000 Euro brutto im Monat. Zum 1. Juli 2026 wird diese Rente um 4,24 Prozent erhöht. Dadurch steigt ihre monatliche Witwenrente auf 1.042,40 Euro brutto. Frau M. erhält damit jeden Monat 42,40 Euro mehr als bisher. Auf das Jahr gerechnet entspricht das einem Plus von 508,80 Euro brutto.

Noch interessanter wird es, wenn zusätzlich eigenes Einkommen vorhanden ist. Nimmt man an, Frau M. bezieht neben der Witwenrente noch eine eigene Rente oder ein anrechenbares Einkommen von 1.150 Euro im Monat, dann spielt auch der neue Freibetrag eine Rolle. Ab Juli 2026 bleiben 1.122,53 Euro anrechnungsfrei. Nur der darüberliegende Betrag von 27,47 Euro wird berücksichtigt.

Davon werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet. Die Kürzung läge damit nur bei rund 10,99 Euro monatlich. Das zeigt, dass von der Anpassung nicht nur die Witwenrente selbst profitiert, sondern unter Umständen auch die Einkommensanrechnung etwas günstiger ausfallen kann.

Fazit: Die Witwenrente legt im Juli 2026 sichtbar zu

Ab dem 1. Juli 2026 steigt die Witwenrente in Deutschland um 4,24 Prozent. Für viele Hinterbliebene bedeutet das ein monatliches Plus, das im Alltag durchaus Gewicht haben kann. Aus 1.000 Euro werden 1.042,40 Euro, aus 1.500 Euro werden 1.563,60 Euro. Gleichzeitig verbessert sich die Lage für Menschen mit eigenem Einkommen, weil auch der Freibetrag bei der Einkommensanrechnung auf 1.122,53 Euro steigt.

Die Entwicklung zeigt, dass die Hinterbliebenenversorgung 2026 nicht nur bei der Rentenhöhe, sondern auch bei den anrechnungsfreien Grenzen etwas günstiger ausfällt. Dennoch bleibt der individuelle Fall entscheidend. Ob große oder kleine Witwenrente gezahlt wird, ob altes oder neues Recht gilt und wie hoch das eigene Einkommen ist, beeinflusst die tatsächliche Auszahlung weiterhin erheblich.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung Bund, Meldung zur Rentenanpassung 2026: Renten steigen zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent; aktueller Rentenwert steigt von 40,79 Euro auf 42,52 Euro.