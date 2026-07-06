Wie schlecht es Rentnern in Deutschland geht, zeigt eine neue Studie

Eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln sorgt für eine Neubewertung über Altersarmut in Deutschland. Auf den ersten Blick klingt das Ergebnis zunächst beruhigend: Wird nicht nur das Einkommen, sondern auch das Vermögen älterer Haushalte berücksichtigt, fällt das Armutsrisiko von Rentnern in Deutschland niedriger aus.

Doch gerade diese Rechnung zeigt, wie ungleich die Lage im Alter geworden ist. Denn wer Vermögen, Wohneigentum oder Ersparnisse hat, steht deutlich besser da als Rentnerinnen und Rentner, die nur von ihrer monatlichen Rente leben müssen. Wer nämlich zur Miete wohnt und keine Rücklagen hat, ist von Armut im Alter bedroht.

Neue IW-Rechnung: Armutsrisiko sinkt mit Vermögen deutlich

Nach der gängigen statistischen Betrachtung gilt fast jeder fünfte Altersrentner als armutsgefährdet. Das Institut der deutschen Wirtschaft nennt für Altersrentner eine Quote von 17,8 Prozent, wenn nur das laufende Einkommen betrachtet wird.

In einer neuen Berechnung bezieht das IW zusätzlich Nettovermögen ein. Dazu zählen etwa Immobilien, Ersparnisse, Wertpapiere oder andere Vermögenswerte.

Das Ergebnis: Wird dieses Vermögen rechnerisch berücksichtigt, sinkt die Armutsgefährdungsquote nach Angaben des IW auf 11 Prozent. Das entspricht einem Rückgang um rund 38 Prozent.

Warum die Zahl trotzdem alarmierend ist

Die Kölner Rechnung wird schnell als “Entwarnung” gelesen. Doch für viele Rentnerinnen und Rentner ist sie genau das Gegenteil.

Sie zeigt nämlich, dass sich die Alterslage in Deutschland immer stärker spaltet. Wer eine eigene Immobilie besitzt, schuldenfrei wohnt oder Rücklagen hat, kann eine niedrige Rente besser abfedern.

“Wer dagegen zur Miete wohnt, keine größeren Ersparnisse besitzt und mit steigenden Lebenshaltungskosten kämpfen muss, hat diese Reserve nicht”, warnt der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt. “Für diese Rentner entscheidet nicht ein statistischer Durchschnitt, sondern der Kontostand am Monatsende.”

Durchschnittsvermögen verdeckt große Unterschiede

Das IW verweist darauf, dass Haushalte mit einem Altersrentner als Hauptverdiener im Durchschnitt über ein Nettovermögen von rund 313.000 Euro verfügen. Der Median liegt jedoch bei knapp 140.000 Euro.

Der Unterschied zwischen Durchschnitt und Median ist wichtig. Der Durchschnitt wird durch sehr vermögende Haushalte nach oben gezogen.

Der Median zeigt eher, wo die Mitte liegt. Und auch dieser Wert sagt noch nichts darüber aus, ob ein Haushalt sein Vermögen überhaupt kurzfristig nutzen kann.

Eine selbst bewohnte Wohnung hilft, wenn dadurch keine Miete gezahlt werden muss. Sie bezahlt aber nicht automatisch die Stromrechnung, neue Medikamente, eine Nachzahlung bei den Nebenkosten oder den Eigenanteil im Pflegeheim.

Viele Rentner haben keine Reserve

Für viele ältere Menschen besteht das eigentliche Problem nicht nur in der Rentenhöhe. Es ist die fehlende Möglichkeit, unerwartete Kosten auszugleichen.

Eine kaputte Waschmaschine, eine hohe Betriebskostennachzahlung oder eine neue Brille können dann schnell zur Belastung werden. Wer kein Vermögen hat, kann solche Ausgaben nicht aus Rücklagen bezahlen.

Besonders betroffen sind alleinstehende Frauen, Menschen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien, langjährige Niedrigverdiener, Erwerbsgeminderte und Rentner, die im Alter weiterhin Miete zahlen müssen. Bei ihnen zeigt sich Altersarmut oft nicht in einem einzelnen dramatischen Ereignis, sondern in dauerhaftem Verzicht.

Grundsicherung im Alter erreicht neuen Höchststand

Dass die Lage vieler älterer Menschen angespannt bleibt, zeigen auch die Zahlen zur Grundsicherung. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bezogen im Dezember letzten Jahres rund 1,28 Millionen Menschen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Allein rund 764.000 Personen hatten die Altersgrenze erreicht oder überschritten und erhielten Grundsicherung im Alter. Gegenüber Ende 2024 war das ein Anstieg um 3,4 Prozent und zugleich ein neuer Höchststand.

Diese Zahlen zeigen eine andere Seite der Rentenwirklichkeit. Immer mehr ältere Menschen können ihren Lebensunterhalt nicht vollständig aus eigener Rente, anderem Einkommen und verwertbarem Vermögen sichern.

Was die Kölner Rechnung wirklich aussagt

Die IW-Berechnung weist auf einen Punkt hin: Die gesetzliche Rente allein sagt nicht immer aus, wie gut oder schlecht ein Haushalt im Alter tatsächlich abgesichert ist.

Ein Rentner mit 1.250 Euro gesetzlicher Rente und schuldenfreiem Eigenheim lebt finanziell anders als eine Rentnerin mit 1.250 Euro Rente und 750 Euro Warmmiete. Statistisch können beide eine ähnliche Rente haben, im Alltag aber völlig unterschiedliche Spielräume.

Genau deshalb reicht es nicht, allein auf die Rentenzahl zu schauen. Entscheidend ist das verfügbare Geld nach Miete, Energie, Krankenversicherung, Pflegekosten und notwendigen Ausgaben.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Warum Miete im Alter zum Armutsrisiko wird

Wohnkosten sind einer der größten Unterschiede zwischen Rentnerhaushalten. Wer mietfrei oder mit niedriger Restbelastung wohnt, kann auch mit einer geringeren Rente besser zurechtkommen.

Für Mieterinnen und Mieter sieht es anders aus. Steigende Mieten und Nebenkosten treffen ältere Menschen besonders hart, weil ihre Einnahmen nach Rentenbeginn meist kaum noch wachsen.

Wenn die Warmmiete einen großen Teil der Rente verbraucht, bleibt wenig für Lebensmittel, Medikamente, Mobilität, Kleidung oder gesellschaftliche Teilhabe. Altersarmut bedeutet dann nicht nur wenig Geld, sondern auch Rückzug aus dem Alltag.

Vermögen schützt, aber nicht alle haben es

Die neue Rechnung aus Köln zeigt, dass Vermögen im Alter schützen kann. Sie zeigt aber auch, dass dieser Schutz nicht gleich verteilt ist.

Wer in seinem Erwerbsleben wenig verdient hat, konnte oft auch wenig sparen. Wer lange Angehörige gepflegt, Kinder erzogen oder in Teilzeit gearbeitet hat, hat häufig niedrigere Rentenansprüche und weniger Rücklagen.

Auch Erwerbsminderung, Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Solo-Selbstständigkeit ohne ausreichende Altersvorsorge können dazu führen, dass im Alter kaum finanzielle Reserven vorhanden sind. Für diese Gruppe ist die Debatte über Durchschnittsvermögen weit weg von der eigenen Realität.

Tabelle: Was die neue Rechnung zeigt

Betrachtung Aussage für Rentnerinnen und Rentner Nur Einkommen Nach IW-Angaben gelten 17,8 Prozent der Altersrentner als armutsgefährdet. Einkommen plus Vermögen Wird Nettovermögen einbezogen, sinkt die Quote laut IW auf 11 Prozent. Durchschnittliches Nettovermögen Das IW nennt rund 313.000 Euro bei Haushalten mit einem Altersrentner als Hauptverdiener. Median des Nettovermögens Der Median liegt laut IW bei knapp 140.000 Euro und zeigt die Mitte besser als der Durchschnitt. Grundsicherung im Alter Ende 2025 erhielten rund 764.000 Menschen ab Altersgrenze Grundsicherung im Alter.

Debatte darf arme Rentner nicht übersehen

Die Kölner Berechnung dürfte in der Rentendebatte weiter diskutiert werden. Sie kann als Argument dienen, Reformen genauer auf Bedürftigkeit auszurichten.

Problematisch wäre jedoch, daraus eine allgemeine Entwarnung abzuleiten. Denn für ältere Menschen ohne Vermögen bleibt die Lage angespannt.

Eine armutsfeste Alterssicherung muss deshalb beide Seiten sehen. Es gibt Rentnerhaushalte mit niedriger gesetzlicher Rente, aber hohem Vermögen; und es gibt Rentnerhaushalte mit niedriger Rente, hoher Miete und keinerlei Rücklagen.

Wenn Statistik und Alltag auseinanderfallen

“Für die Betroffenen zählt nicht, ob eine Armutsquote rechnerisch sinkt”, warnt Anhalt. Entscheidend ist vielmehr, “ob am Monatsende genug Geld für ein würdiges Leben bleibt.”

Viele Rentnerinnen und Rentner sparen zuerst dort, wo es kaum auffällt. Sie heizen weniger, kaufen billigere Lebensmittel, verschieben Arzttermine mit Eigenanteil oder verzichten auf Besuche bei Freunden und Familie.

Diese stille Armut wird in Statistiken oft nur unvollständig sichtbar. Gerade deshalb muss die neue Rechnung aus Köln sorgfältig eingeordnet werden.

Praxisbeispiel: Wenn 1.250 Euro Rente nicht reichen

Eine alleinstehende Rentnerin erhält 1.250 Euro gesetzliche Rente im Monat. Sie wohnt zur Miete und zahlt 720 Euro warm.

Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung, Strom, Telefon, Medikamenten, Lebensmitteln und Fahrkosten bleibt ihr kaum finanzieller Spielraum. Eine Nachzahlung von 480 Euro für Heizkosten kann sie nicht aus Rücklagen bezahlen.

In der Statistik erscheint sie zunächst nur als Rentnerin mit niedrigem Einkommen. Im Alltag bedeutet ihre Lage aber ständige Unsicherheit, weil jede ungeplante Ausgabe das Monatsbudget sprengt.

Fragen und Antworten zur neuen Rentner-Rechnung aus Köln

Was hat das Institut der deutschen Wirtschaft berechnet?

Das IW hat untersucht, wie sich das Armutsrisiko von Altersrentnern verändert, wenn neben dem laufenden Einkommen auch das Nettovermögen berücksichtigt wird. Nach dieser Berechnung sinkt die Armutsgefährdungsquote von 17,8 Prozent auf 11 Prozent.

Warum ist die Berechnung umstritten?

Sie zeigt zwar, dass Vermögen viele Rentnerhaushalte schützt. Gleichzeitig kann sie die Not von Menschen verdecken, die keine Immobilie, keine Ersparnisse und keine weiteren Einkünfte haben.

Heißt das, Altersarmut sei weniger schlimm als gedacht?

Nein, so pauschal lässt sich das nicht sagen. Für Rentner mit Vermögen kann die Lage besser sein, für Rentner ohne Vermögen bleibt sie oft sehr angespannt.

Warum ist Wohneigentum im Alter so wichtig?

Wer schuldenfrei im Eigentum wohnt, muss keine Miete zahlen und hat dadurch meist mehr Geld für andere Ausgaben. Wer im Alter hohe Miete zahlt, kann trotz ähnlicher Rente deutlich stärker belastet sein.

Wie viele Menschen beziehen Grundsicherung im Alter?

Ende 2025 erhielten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 764.000 Menschen ab Altersgrenze Grundsicherung im Alter. Das war ein neuer Höchststand.

Was zeigt die neue Rechnung vor allem?

Sie zeigt, dass die Lebenslage älterer Menschen sehr unterschiedlich ist. Nicht allein die Rentenhöhe entscheidet, sondern auch Miete, Vermögen, Rücklagen, Gesundheit, Pflegebedarf und zusätzliche Einkünfte.