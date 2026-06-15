Wer bis März 2027 keinen Antrag stellt, verliert die PKV

Wer privat krankenversichert ist und zwischen 77.400 und rund 84.600 Euro brutto im Jahr verdient, muss handeln. Eine geplante Gesundheitsreform soll die Versicherungspflichtgrenze (Jahresarbeitsentgeltgrenze, kurz JAEG) ab dem 1. Januar 2027 außerordentlich um 3.600 Euro pro Jahr anheben.

Wessen Einkommen diese neue Grenze nicht mehr übersteigt, wird kraft Gesetzes wieder in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert. Das passiert automatisch, ohne Kündigung, ohne Antrag, ohne Vorwarnung der Krankenkasse. Das Zeitfenster dagegen läuft bis Ende März 2027.

Was das BStabG mit der Versicherungspflichtgrenze plant

Die Jahresarbeitsentgeltgrenze legt fest, ab welchem Einkommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr GKV-pflichtig sind und zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung wählen können. Im Jahr 2026 liegt diese Grenze bei 77.400 Euro brutto jährlich. Wer darüber liegt, ist versicherungsfrei und kann in der PKV bleiben oder wechseln.

Das Bundeskabinett hat am 29. April 2026 den Entwurf des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes (BStabG) beschlossen. Darin enthalten: eine außerordentliche Sonderanhebung der JAEG um 300 Euro monatlich, also 3.600 Euro jährlich.

Hinzu kommt die reguläre jährliche Anpassung an die Lohnentwicklung. Damit soll die JAEG ab 1. Januar 2027 voraussichtlich auf rund 84.600 Euro steigen.

Der finale Wert wird erst im Oktober oder November 2026 per Verordnung festgesetzt. Die Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages war für den 22. Juni 2026 geplant. Solange das Gesetz noch nicht im Bundesgesetzblatt steht, handelt es sich um einen Entwurf, der sich noch ändern kann.

Für privat Versicherte bedeutet das einen mechanischen Dominoeffekt: Liegt das bisherige Jahresarbeitsentgelt unter der neuen, höheren Grenze, endet die Versicherungsfreiheit automatisch mit Ablauf des 31. Dezember 2026. Ab dem 1. Januar 2027 tritt GKV-Pflicht ein. Wer das nicht will, braucht einen Befreiungsantrag.

Bestandsschutz: Wer nicht wechseln muss und warum er trotzdem handeln sollte

Nicht alle privat Versicherten in dieser Einkommenszone müssen zurück in die GKV. Der Kabinettsentwurf sieht eine Bestandsschutzregel vor: Wer seine Privatversicherung allein deshalb halten konnte, weil er mit seinem Einkommen die bisherige Grenze von 77.400 Euro überstieg, soll geschützt sein.

Die Versicherungsfreiheit soll für diese Gruppe trotz der neuen, höheren JAEG fortbestehen.

Ob und wie dieser Bestandsschutz im finalen Gesetz ausgestaltet wird, steht zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch nicht endgültig fest. Wer sich darauf verlässt, ohne die eigene Situation zu prüfen, riskiert eine unerwartete GKV-Pflicht ab Januar 2027.

Der sichere Weg ist der Befreiungsantrag, nicht das stille Vertrauen auf eine Bestandsklausel, die noch im Entwurfsstadium steckt.

Der Befreiungsantrag: Frist 31. März 2027

Wer ab dem 1. Januar 2027 GKV-pflichtig wird, hat einen gesetzlich verbrieften Ausweg. Das ist die Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB V. Diese Norm erlaubt die Befreiung ausdrücklich für Personen, die wegen einer Änderung der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungspflichtig werden.

Der Antrag ist nach § 8 Abs. 2 SGB V innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht bei der gesetzlichen Krankenkasse zu stellen, bei der man ab Januar 2027 pflichtversichert wäre. Tritt die Pflicht am 1. Januar 2027 ein, ist die Frist der 31. März 2027. Wer diese Frist versäumt, verliert das Befreiungsrecht und damit den Verbleib in der PKV.

Was der Antrag nicht erledigt: Er kündigt die PKV nicht automatisch. Wer in der PKV bleiben will, stellt den Befreiungsantrag und lässt alles andere unverändert. Das Befreiungsrecht gilt nur einmal. Es kann nach dem Gesetz nicht widerrufen werden.

Muss ich vor dem 1. Januar 2027 handeln?

Ein häufiges Missverständnis: Viele glauben, sie müssten sich bereits vor dem 1. Januar 2027 um etwas kümmern. Das ist falsch. Die Befreiungsfrist beginnt erst mit Eintritt der Versicherungspflicht. Aber die drei Monate laufen schnell ab, besonders zum Jahreswechsel, wenn der Überblick fehlt.

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Die 55er-Sperre: Wer keinen Befreiungsantrag braucht und trotzdem feststeckt

Für einen Teil der Betroffenen tritt durch die JAEG-Erhöhung gar keine GKV-Pflicht ein. Das klingt wie eine gute Nachricht, ist aber häufig das Gegenteil.

§ 6 Abs. 3a SGB V enthält eine Ausschlussregel für Personen über 55. Wer nach dem 55. Geburtstag versicherungspflichtig werden würde, bleibt dennoch versicherungsfrei, vorausgesetzt zwei Bedingungen sind erfüllt: In den fünf Jahren davor bestand keine GKV-Mitgliedschaft.

Und mindestens die Hälfte dieser Zeit war die Person versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht befreit. Das Ergebnis: Kein Befreiungsantrag nötig, weil nie GKV-Pflicht eintritt. Gleichzeitig aber: kein GKV-Zugang, egal wie stark die PKV-Beiträge im Alter steigen.

Wer über 55 ist, in dieser Einkommenszone liegt und seit Jahren in der PKV steckt, sollte die eigene Situation deshalb genau prüfen. Die JAEG-Reform öffnet keinen Ausweg aus der PKV für diese Gruppe.

GKV statt PKV: Was das für den Beitrag bedeutet

Wer ohne Befreiungsantrag in die GKV wechselt, erlebt eine grundlegend andere Beitragslogik. In der PKV richtet sich der Beitrag nach Tarif und Alter. In der GKV berechnet er sich als Prozentsatz vom Bruttoeinkommen, bis zu einer gesetzlichen Beitragsbemessungsgrenze (2026: 69.750 Euro jährlich).

Wer mehr verdient, zahlt keine Beiträge auf das volle Gehalt, sondern nur bis zu dieser Grenze. Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen den GKV-Beitrag je zur Hälfte.

Ob das teurer oder günstiger ist als die bisherige PKV, hängt vom konkreten Tarif und der Familiensituation ab. Kinder und nicht berufstätige Ehepartner sind in der GKV beitragsfrei mitversichert.

Wer mehrere Familienmitglieder in der PKV hält, sollte den Beitragsvergleich durchführen, bevor er einen Befreiungsantrag stellt. In manchen Konstellationen ist die GKV-Pflicht die günstigere Lösung.

Das BStabG sieht gleichzeitig höhere Zuzahlungen für GKV-Versicherte vor. Zuzahlungsbefreiungen für Beziehende von Grundsicherung und chronisch Kranke bleiben davon ausgenommen. Wer in die GKV zurückkehrt, sollte diese gestiegenen Eigenanteile mit in die Rechnung einbeziehen.

Häufige Fragen zur JAEG-Erhöhung 2027

Gilt die Änderung auch für Selbstständige und Beamte?

Nein. Die Jahresarbeitsentgeltgrenze betrifft ausschließlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Selbstständige und Beamte sind über eigene Regelungen abgesichert und für sie ändert sich durch die JAEG-Anhebung nichts an ihrer Krankenversicherungssituation.

Was passiert, wenn das BStabG im parlamentarischen Verfahren noch geändert wird?

Scheitert die Sonderanhebung, greift nur die reguläre jährliche Anpassung. Die JAEG 2027 läge dann bei rund 81.000 Euro statt rund 84.600 Euro. Für privat Versicherte mit einem Einkommen zwischen 77.400 und 81.000 Euro würde sich in diesem Szenario nichts ändern. Der beschlossene Entwurf kann sich bis zur endgültigen Verabschiedung noch verändern.

Welche Krankenkasse ist zuständig für den Befreiungsantrag?

Zuständig ist die gesetzliche Krankenkasse, bei der man ab dem 1. Januar 2027 pflichtversichert wäre. Wer zuletzt in einer bestimmten GKV versichert war, kann dort erneut Mitglied werden.

Wer noch nie oder seit langer Zeit nicht GKV-Mitglied war, hat in vielen Fällen ein freies Wahlrecht unter den gesetzlichen Krankenkassen. Der Befreiungsantrag selbst ist schriftlich zu stellen.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium (BMG): Bundeskabinett beschließt GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, Pressemitteilung vom 29. April 2026

Deutsche Rentenversicherung: Lexikon Jahresarbeitsentgeltgrenze, Stand 2026

§ 6 SGB V (Versicherungsfreiheit) in der Fassung ab 01.01.2026, dejure.org

§ 8 SGB V (Befreiung von der Versicherungspflicht), dejure.org