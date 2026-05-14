Und jetzt soll auch das Wohngeld gekürzt werden

Was das Ministerium plant

Konkrete Zahlen zu möglichen Kürzungen liegen bislang nicht vor. Aus dem von Hubertz geführten Bundesbauministerium heißt es jedoch: „Wir werden unsere Einsparvorgaben durch eine Neustrukturierung des Wohngeldes erfüllen.“

Das Ministerium verbindet diese Ankündigung mit dem Hinweis, das Wohngeld solle weiterhin passend ausgestaltet werden. Ein Sprecher erklärte laut dpa: „Dabei werden wir darauf achten, dass wir das Wohngeld gerecht und zielgerichtet ausgestalten.“

Gleichzeitig bleibt offen, wie stark einzelne Haushalte am Ende betroffen wären. Ebenfalls unklar ist, ob weniger Menschen Anspruch hätten, ob Zuschüsse sinken oder ob bestimmte Berechnungsregeln verändert werden sollen.

Hubertz setzt öffentlich auf bezahlbares Wohnen

Die Sparpläne stehen in einem Spannungsverhältnis zu früheren Aussagen der Ministerin über bezahlbares Wohnen. Im Zusammenhang mit dem Haushalt 2026 erklärte Hubertz: „Mehr bauen, günstiger bauen, besser zusammenleben – Weil jedes Zuhause zählt!“

Diese Aussage zeigt, wie stark die Ministerin ihre Wohnungspolitik auf bezahlbaren Wohnraum ausrichtet. Gerade deshalb sorgt die Aussicht auf Einschnitte beim Wohngeld für Kritik, denn der Zuschuss wirkt unmittelbar bei Menschen, die ihre Wohnkosten nicht vollständig allein tragen können.

Warum das Wohngeld für viele Haushalte wichtig ist

Das Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zur Miete oder zur Belastung bei selbst genutztem Wohneigentum. Es richtet sich an Menschen, die keine Grundsicherung beziehen, deren Einkommen aber nicht ausreicht, um die Wohnkosten ohne Unterstützung zu stemmen.

Damit soll verhindert werden, dass Haushalte wegen hoher Mieten in weitergehende Sozialleistungen abrutschen. Besonders in Städten mit angespanntem Mietmarkt kann der Zuschuss darüber entscheiden, ob eine Wohnung dauerhaft bezahlbar bleibt.

Nach Angaben aus der aktuellen Berichterstattung beziehen rund 1,2 Millionen Haushalte in Deutschland Wohngeld. Viele dieser Haushalte verfügen kaum über Rücklagen und können zusätzliche Belastungen nur schwer ausgleichen.

Mieterbund warnt vor Nachteilen für Betroffene

Der Deutsche Mieterbund reagierte deutlich auf die Pläne. Verbandspräsidentin Melanie Weber-Moritz sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, Einschnitte dürften „nicht dazu führen, dass Leistungen sinken oder Anspruchsberechtigte schlechter gestellt werden“.

Sie betonte außerdem, das Wohngeld müsse als eigenständiger Zuschuss erhalten bleiben und sich an den tatsächlichen Wohnkosten orientieren. Diese Forderung zielt darauf, den Zuschuss nicht nur als Haushaltsposten zu betrachten, sondern als Schutzinstrument für Menschen mit geringen Einkommen.

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Der Einwand des Mieterbundes verweist auf ein praktisches Problem. Wenn die Mieten weiter steigen, eine Unterstützung aber gekürzt oder enger begrenzt wird, wächst der finanzielle Druck auf die Haushalte unmittelbar.

DGB lehnt Kürzungen entschieden ab

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert die geplanten Einschnitte. In einem Agenturzitat erklärte der DGB: „Wir lehnen jegliche Kürzungen beim Wohngeld entschieden ab.“

Der DGB verweist darauf, dass die Wohngeld-Reform von 2023 den Kreis der Berechtigten deutlich erweitert habe. Diesen Fortschritt dürfe man nicht rückgängig machen, heißt es in der Stellungnahme.

Statt beim Wohngeld zu sparen, fordert der DGB wirksamere Maßnahmen gegen hohe Mieten. Der Verband formuliert es so: „Wer weniger für Wohngeld ausgeben will, muss für niedrigere Mieten sorgen.“

Überblick über die Positionen

Position Einordnung Bundesbauministerium Das Ministerium will die Einsparvorgaben durch eine Neustrukturierung des Wohngeldes erfüllen. Verena Hubertz Die Ministerin stellt ihre Wohnpolitik öffentlich unter das Motto: „Mehr bauen, günstiger bauen, besser zusammenleben – Weil jedes Zuhause zählt!“ Deutscher Mieterbund Der Verband warnt davor, dass Leistungen sinken oder Anspruchsberechtigte schlechter gestellt werden. Deutscher Gewerkschaftsbund Der DGB lehnt Kürzungen beim Wohngeld entschieden ab und fordert stattdessen niedrigere Mieten. Betroffene Haushalte Für Menschen mit geringem Einkommen können schon kleinere Einbußen den Alltag spürbar belasten.

Der Haushaltsdruck trifft auf steigende Wohnkosten

Die Bundesregierung steht unter erheblichem Spardruck. Zugleich bleiben die Wohnkosten in vielen Regionen hoch, besonders in Ballungsräumen und beliebten Universitätsstädten.

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Für das Bauministerium entsteht dadurch ein schwieriger Zielkonflikt. Einerseits sollen Ausgaben begrenzt werden, andererseits soll bezahlbares Wohnen politisch abgesichert bleiben.

Wird beim Wohngeld gespart, lässt sich der Bundeshaushalt kurzfristig entlasten. Langfristig könnte der Druck auf andere Hilfesysteme jedoch steigen, wenn Menschen ihre Miete nicht mehr tragen können.

Was eine Neustrukturierung bedeuten könnte

Der Begriff Neustrukturierung lässt verschiedene Möglichkeiten offen. Denkbar wären neue Einkommensgrenzen, angepasste Berechnungsformeln, veränderte Mietstufen oder strengere Vorgaben für anerkannte Wohnkosten.

Auch eine stärkere Fokussierung auf bestimmte Gruppen wäre möglich. Dann könnten manche Haushalte besser geschützt werden, während andere weniger Unterstützung erhalten.

Politisch wird entscheidend sein, ob die Reform tatsächlich nur genauer steuert oder ob sie zu spürbaren Leistungseinbußen führt. Genau an dieser Stelle setzt die Kritik der Verbände an.

Soziale Folgen wären schnell spürbar

Für Haushalte mit niedrigen Einkommen ist die Miete meist der größte monatliche Ausgabenposten. Wenn der Wohngeldzuschuss sinkt, bleibt weniger Geld für Lebensmittel, Energie, Mobilität, Medikamente oder Bildung.

Besonders betroffen wären Menschen, die knapp oberhalb der Grundsicherung liegen. Sie haben oft keinen Zugang zu anderen Hilfen, verfügen aber dennoch nur über begrenzte finanzielle Reserven.

Eine Reform müsste deshalb genau prüfen, welche Gruppen durch Veränderungen zusätzlich belastet würden. Ohne diese Prüfung droht eine Entlastung des Haushalts auf Kosten jener Menschen, die schon heute stark rechnen müssen.

Was jetzt geklärt werden muss

Bis zum Regierungsentwurf für den Haushalt 2027 muss die Bundesregierung darlegen, wie die geplante Neustrukturierung aussehen soll. Entscheidend sind dabei nicht nur die Gesamtsumme der Einsparungen, sondern die konkreten Folgen für einzelne Haushalte.

Auch die Frage der Transparenz ist wichtig. Wer Wohngeld bezieht oder einen Antrag stellen möchte, muss nachvollziehen können, welche Regeln künftig gelten und wie sich die Unterstützung berechnet.

Die Debatte dürfte sich in den kommenden Monaten verschärfen. Sozialverbände, Mietervertretungen, Gewerkschaften und Opposition werden genau beobachten, ob aus der angekündigten Neustrukturierung faktisch eine Kürzung für Bedürftige wird.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Rentnerin lebt in einer mittelgroßen Stadt und zahlt 620 Euro Warmmiete. Ihre monatliche Rente reicht nur knapp für Miete, Strom, Lebensmittel, Medikamente und Versicherungen.

Das Wohngeld hilft ihr, die Wohnung zu halten, ohne jeden Monat neue Schulden zu machen. Sinkt der Zuschuss um 50 Euro, muss sie an anderer Stelle sparen.

Für die Betroffene wäre das keine abstrakte Haushaltskorrektur. Es würde bedeuten, Einkäufe zu verschieben, die Heizung seltener aufzudrehen oder notwendige Ausgaben aufzuschieben.

Gerade solche Fälle zeigen, weshalb die Debatte über das Wohngeld weit über Etatfragen hinausgeht. Sie betrifft die Frage, wie Menschen mit niedrigen Einkommen in Deutschland sicher und bezahlbar wohnen können.

Quellen

Deutscher Gewerkschaftsbund: „DGB gegen Kürzungen beim Wohngeld“, Mai 2026, Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Pressemitteilung zum Bundeshaushalt 2026, 30. Juli 2025.