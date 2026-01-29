Schwerbehinderung: So viel sparen Sie 2026 bei der Kfz-Steuer

Lesedauer 4 Minuten

Wer einen Schwerbehindertenausweis hat, kann bei der Kfz-Steuer je nach Merkzeichen stark entlastet werden, damit Mobilität trotz Einschränkungen bezahlbar bleibt. Entscheidend ist nicht nur der Grad der Behinderung, sondern vor allem das Merkzeichen im Ausweis und die Frage, wofür das Auto tatsächlich genutzt wird. Je nach Konstellation ist entweder eine vollständige Steuerbefreiung möglich oder eine Ermäßigung um 50 Prozent, die aber an eine klare Bedingung geknüpft ist.

Wer überhaupt eine Steuervergünstigung bekommen kann

Die Steuervergünstigung gibt es grundsätzlich nur für schwerbehinderte Menschen, die Halter des Fahrzeugs sind, denn die Erleichterung ist an die Person gebunden. Außerdem gilt die Begünstigung immer nur für ein einziges Fahrzeug, weitere Autos laufen steuerlich ganz normal weiter. Rechtliche Grundlage ist § 3a Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), der sowohl die komplette Befreiung als auch die 50-Prozent-Ermäßigung regelt.

Wann die Kfz-Steuer zu 100 Prozent entfällt

Eine vollständige Kfz-Steuerbefreiung kommt in Betracht, wenn im Schwerbehindertenausweis eines dieser Merkzeichen steht: H (hilflos), Bl (blind) oder aG (außergewöhnlich gehbehindert). Dann kann für genau ein Fahrzeug die Steuer auf null gesetzt werden, sofern die weiteren Voraussetzungen eingehalten werden, etwa dass es wirklich um die Mobilität und Haushaltsführung der betroffenen Person geht. Wichtig ist: Die Befreiung passiert nicht automatisch, sondern muss beim Hauptzollamt beantragt werden.

Wann es „nur“ 50 Prozent Ermäßigung gibt

Eine Kfz-Steuerermäßigung um 50 Prozent ist möglich, wenn das Merkzeichen G (gehbehindert) oder Gl (gehörlos) vorliegt und die weiteren Nachweise passen. Der Knackpunkt ist: Die 50-Prozent-Ermäßigung gibt es in der Regel nur dann, wenn auf die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs verzichtet wird, also keine Wertmarke genutzt wird. Auch diese Vergünstigung wird nicht von selbst eingetragen, sondern muss aktiv beantragt werden.

So läuft der Antrag in der Praxis ab

Zuständig ist das Hauptzollamt, dort wird der „Antrag auf Kfz-Steuervergünstigung für Schwerbehinderte“ gestellt und mit Kopien der notwendigen Nachweise ergänzt. In der Praxis bedeutet das: Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen, Fahrzeugdaten (Halter, Kennzeichen) und – bei 50 Prozent – die Erklärung beziehungsweise Konstellation, dass keine Wertmarke für den ÖPNV genutzt wird. Sobald die Vergünstigung bewilligt ist, wirkt sie für das begünstigte Fahrzeug, während ein Fahrzeugwechsel oder Halterwechsel dem Zoll zeitnah gemeldet werden sollte.

Ein Modell für die Praxis mit Rechenbeispiel

Stellen wir uns vor, Felix ist Halter eines Autos, für das regulär 360 Euro Kfz-Steuer im Jahr anfallen, also rechnerisch 30 Euro pro Monat, und er hat das Merkzeichen G. Entscheidet er sich für die 50-Prozent-Ermäßigung, sinkt die Steuer auf 180 Euro pro Jahr, er spart also 180 Euro jährlich, muss dafür aber auf die kostenlose ÖPNV-Nutzung verzichten und sollte prüfen, ob er Bus und Bahn überhaupt häufig nutzt.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehinderung: Rentnerin klagte erfolgreich auf kostenfreie Wertmarke

Nutzt Felix den ÖPNV selten, ist die 50-Prozent-Ermäßigung oft sinnvoll; nutzt er Bus und Bahn häufig, kann die Wertmarke finanziell deutlich vorteilhafter sein, auch wenn die Kfz-Steuer dann voll gezahlt wird.

Zweites Rechenbild: Wenn die 100-Prozent-Befreiung greift

Hat Felix statt „G“ zum Beispiel das Merkzeichen aG oder H, kann die Steuer für ein Fahrzeug vollständig entfallen, und aus den 360 Euro werden 0 Euro. Der finanzielle Vorteil ist dann unmittelbar und unabhängig davon, ob er zusätzlich öffentliche Verkehrsmittel nutzt, weil die Befreiung nicht als „Tauschgeschäft“ gegen die Wertmarke funktioniert wie bei der 50-Prozent-Regel. In der Praxis ist das besonders relevant, weil gerade bei hohen jährlichen Kfz-Steuern die Befreiung spürbar Luft im Budget schaffen kann.

Bestandsschutz: Sonderregel für sehr alte Fälle

Es gibt zusätzlich eine Sonderregel, die oft übersehen wird: Wer zum 31.05.1979 bereits eine Steuerbefreiung hatte, kann unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin profitieren. Dafür müssen Betroffene typischerweise mindestens 50 Prozent nachweisen oder eine entsprechende Erwerbsunfähigkeit belegen und zusätzlich besondere Kennzeichnungen aus dem Versorgungsrecht erfüllen. Dieser Bestandsschutz ist kein „Standardfall“, kann aber in Einzelfällen entscheidend sein, wenn alte Bescheide oder Anerkennungen vorhanden sind.

Wann die Vergünstigung wieder wegfällt

Die Steuervergünstigung soll die behinderungsbedingte Mobilität erleichtern, sie ist aber an die Nutzung des Fahrzeugs im Zusammenhang mit der betroffenen Person gebunden. Wer das Auto etwa regelmäßig für andere Personen einsetzt oder für Zwecke, die nichts mit Fortbewegung oder Haushaltsführung der schwerbehinderten Person zu tun haben, kann die Vergünstigung verlieren.

Besonders kritisch ist, wenn das Fahrzeug für entgeltliche Personenbeförderung oder Gütertransporte genutzt wird. Dann kann aus einer „vergessenen“ Einschränkung schnell ein steuerrechtliches Problem werden.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Muss das Auto auf meinen Namen zugelassen sein, damit ich die Kfz-Steuervergünstigung bekomme?

In der Regel ja, denn die Steuervergünstigung ist an die behinderten Person als Halterin oder Halter gekoppelt und nicht an „irgendein“ Auto im Haushalt. Wenn ein Angehöriger Halter ist und die behinderte Person „nur mitfährt“, passt das oft nicht zur Logik der Steuerbefreiung. Wer unsicher ist, sollte die Halterfrage vor dem Antrag sauber klären, weil spätere Korrekturen unnötigen Ärger verursachen.

Bekomme ich die Steuerbefreiung automatisch mit dem Schwerbehindertenausweis?

Nein, die Vergünstigung wird nicht automatisch hinterlegt, sondern muss beim Hauptzollamt beantragt werden. Erst wenn der Zoll die Voraussetzungen geprüft und die Vergünstigung bewilligt hat, wird die Steuer reduziert oder aufgehoben. Das ist wichtig, weil sonst trotz Merkzeichen weiterhin regulär Steuerbescheide kommen können.

Kann ich gleichzeitig die 50-Prozent-Kfz-Steuerermäßigung und die kostenlose ÖPNV-Nutzung bekommen?

Bei Merkzeichen G oder Gl gilt typischerweise: 50 Prozent Kfz-Steuerermäßigung gibt es nur, wenn auf die kostenlose ÖPNV-Nutzung verzichtet wird, also keine Wertmarke genutzt wird. Praktisch ist das eine Entscheidung „Auto günstiger oder ÖPNV kostenlos“, die man einmal sauber durchrechnen sollte. Bei Merkzeichen wie H, Bl oder aG stellt sich dieses „Entweder-oder“ häufig anders dar, weil dort die vollständige Befreiung im Vordergrund steht.

Was ist, wenn ich mein Auto auch von Familienmitgliedern fahren lasse? Gelegentliche Fahrten, die im Zusammenhang mit der Fortbewegung oder Haushaltsführung der behinderten Person stehen, sind der Kern dessen, was die Vergünstigung schützen will. Problematisch wird es, wenn das Fahrzeug regelmäßig für fremde Zwecke genutzt wird, also „für andere“ und ohne Bezug zur behinderten Person. Dann kann die Steuervergünstigung entfallen, und im schlimmsten Fall drohen Nachforderungen.

Kann ich die Vergünstigung auch für zwei Autos bekommen, wenn ich zwei Fahrzeuge brauche?

Nein, die Begünstigung ist grundsätzlich auf ein Fahrzeug begrenzt, weitere Fahrzeuge werden normal besteuert. Wer etwa zusätzlich ein Zweitauto für andere Haushaltsmitglieder hat, muss dafür in der Regel regulär Kfz-Steuer zahlen. Ein Wechsel des begünstigten Fahrzeugs ist zwar möglich, sollte aber rechtzeitig gemeldet werden, damit es nicht zu Doppelproblemen oder Lücken kommt.

Fazit

Die Kfz-Steuervergünstigung für schwerbehinderte Menschen kann finanziell enorm helfen, aber sie hängt strikt vom Merkzeichen und vom korrekten Antrag beim Hauptzollamt ab. Wer H, Bl oder aG hat, kann für ein Fahrzeug häufig vollständig von der Steuer befreit werden, während bei G oder Gl meist eine 50-Prozent-Ermäßigung möglich ist, die oft mit dem Verzicht auf die kostenlose ÖPNV-Nutzung verknüpft ist.

Am Ende lohnt sich fast immer ein kurzer Praxis-Check mit Rechenbeispiel: Was kostet die Steuer regulär, wie hoch wäre die Ermäßigung, und wie oft würde man sonst Bus und Bahn kostenlos nutzen? Wer diese drei Punkte sauber abgleicht und die Nutzungsregeln einhält, kann dauerhaft sparen, ohne später unangenehme Rückfragen oder Nachforderungen zu riskieren.