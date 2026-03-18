Diese Befreiungen gibt es 2026 bei Schwerbehinderung

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Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung haben auch im Jahr 2026 Anspruch auf eine Reihe von Nachteilsausgleichen, Ermäßigungen und Befreiungen. Viele davon sind nicht neu erfunden worden, gelten aber weiterhin und sind für den Alltag oft von erheblicher finanzieller Bedeutung.

Neu oder besonders relevant im Jahr 2026 sind vor allem die praktische Handhabung einzelner Ansprüche, etwa im Steuerrecht. Wer einen Schwerbehindertenausweis besitzt, sollte deshalb genau prüfen, welche Merkzeichen eingetragen sind und welche Vergünstigungen daraus folgen.

Denn nicht allein der Grad der Behinderung entscheidet, sondern oft auch das jeweilige Merkzeichen wie G, aG, H, Bl, Gl, B oder RF.

Gerade im Alltag zeigt sich, wie unterschiedlich diese Entlastungen wirken. Manche betreffen die Mobilität, andere den Arbeitsplatz, wieder andere die Steuererklärung oder laufende Abgaben.

Wer seine Ansprüche nicht kennt, verzichtet unter Umständen auf Geld, Erleichterungen im Verkehr oder arbeitsrechtliche Schutzvorschriften, die das Gesetz ausdrücklich vorsieht.

Was 2026 besonders wichtig ist

Im Jahr 2026 gilt weiterhin: Ein Schwerbehindertenausweis wird grundsätzlich bei einem festgestellten Grad der Behinderung von mindestens 50 ausgestellt. Abhängig von GdB und Merkzeichen kommen dann verschiedene Nachteilsausgleiche in Betracht, darunter Zusatzurlaub, besonderer Kündigungsschutz, steuerliche Vergünstigungen, unentgeltliche oder vergünstigte Beförderung, Parkerleichterungen,

Rundfunkbeitragsermäßigung sowie Kfz-Steuervergünstigungen. Das Bundesportal weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Ansprüche an den Ausweis und die eingetragenen Merkzeichen anknüpfen.

Eine wichtige Änderung betrifft 2026 den steuerlichen Behinderten-Pauschbetrag im Verfahren: Nach der Gesetzesbegründung zum Jahressteuergesetz 2024 setzt die Gewährung des Behinderten-Pauschbetrags bei Neufeststellungen ab dem 1. Januar 2026 grundsätzlich eine elektronische Datenübermittlung voraus.

Inhaltlich bleiben die Pauschbeträge zwar bestehen, aber der Nachweis läuft stärker digital und damit anders als in vielen bisherigen Fällen mit Papierbescheiden oder Ausweiskopien.

Überblick: Welche Entlastungen 2026 besonders relevant sind

Bereich Entlastung oder Befreiung 2026 Steuern Behinderten-Pauschbetrag je nach GdB, bei Hilflosigkeit, Blindheit oder Taubblindheit ein erhöhter Pauschbetrag Arbeit Fünf zusätzliche Urlaubstage bei einer Fünf-Tage-Woche sowie besonderer Kündigungsschutz Mobilität Je nach Merkzeichen unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr oder Kfz-Steuerermäßigung beziehungsweise Kfz-Steuerbefreiung Medienabgabe Mit Merkzeichen RF Ermäßigung des Rundfunkbeitrags, bei bestimmten Sozialleistungen auch Befreiung möglich Parken Blauer EU-Parkausweis oder orangefarbene Parkerleichterungen je nach gesundheitlicher Voraussetzung Rente Unter bestimmten Voraussetzungen frühere Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Steuerliche Entlastung: Der Behinderten-Pauschbetrag bleibt 2026 ein wichtiger Vorteil

Ein besonders relevanter finanzieller Vorteil ist der Behinderten-Pauschbetrag. Er soll laufende, behinderungsbedingte Mehraufwendungen pauschal abgelten, damit Betroffene nicht jede einzelne Ausgabe nachweisen müssen.

Die Höhe richtet sich nach dem festgestellten Grad der Behinderung. Bereits ab einem GdB von 20 besteht ein Anspruch. Für schwerbehinderte Menschen ab GdB 50 sind die Beträge entsprechend höher. Für hilflose Menschen, Blinde und Taubblinde gilt ein deutlich erhöhter Pauschbetrag von 7.400 Euro.

Für 2026 besonders beachtlich ist, dass sich das Verfahren modernisiert. Die Beträge selbst sind nicht neu, wohl aber die stärkere Umstellung auf ein elektronisches Mitteilungsverfahren.

Für Betroffene kann das Erleichterung bedeuten, weil die Anerkennung im Steuerverfahren künftig stärker digital hinterlegt wird. Zugleich sollten Steuerpflichtige darauf achten, dass die Feststellung des GdB und der Merkzeichen aktuell ist und korrekt übermittelt wird.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehinderung: Auch ein GdB unter 50 bringt viele Nachteilsausgleiche

Grad der Behinderung Behinderten-Pauschbetrag 2026 20 384 Euro 30 620 Euro 40 860 Euro 50 1.140 Euro 60 1.440 Euro 70 1.780 Euro 80 2.120 Euro 90 2.460 Euro 100 2.840 Euro Hilflos, blind oder taubblind 7.400 Euro

Zusätzlich gibt es bei behinderungsbedingten Fahrtkosten steuerliche Pauschalen. Das Einkommensteuer-Handbuch 2026 nennt hierfür 900 Euro beziehungsweise 4.500 Euro, je nach Anspruchsvoraussetzungen. Auch das kann in der Praxis relevant sein, wenn regelmäßige Fahrten wegen der Behinderung anfallen.

Kfz-Steuer: Wer vollständig befreit wird und wer nur die Hälfte zahlt

Bei der Kraftfahrzeugsteuer gibt es 2026 weiterhin zwei Stufen der Entlastung. Eine vollständige Kfz-Steuerbefreiung kommt für schwerbehinderte Menschen mit bestimmten Merkzeichen in Betracht, insbesondere bei H und Bl.

Eine Kfz-Steuerermäßigung um 50 Prozent ist für andere anspruchsberechtigte Gruppen vorgesehen, etwa mit bestimmten Mobilitätsmerkzeichen. Nach den Informationen des Zolls ist die 50-Prozent-Ermäßigung außerdem daran gebunden, dass auf das Recht zur unentgeltlichen Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr verzichtet wird. Man muss sich also in bestimmten Fällen zwischen Nahverkehrsvorteil und Steuerermäßigung entscheiden.

Das ist für Betroffene ein wichtiger Punkt, weil hier kein automatischer Doppelnutzen möglich ist. Wer das Auto regelmäßig nutzt und selten mit Bus oder Bahn fährt, kann mit der Kfz-Steuerermäßigung besser fahren.

Wer dagegen stark auf den Nahverkehr angewiesen ist, profitiert häufig mehr von der Wertmarke. Die Entscheidung sollte daher immer nach der tatsächlichen Lebenssituation getroffen werden.

Merkzeichen beziehungsweise Voraussetzung Vorteil bei der Kfz-Steuer H oder Bl In der Regel vollständige Kfz-Steuerbefreiung G, Gl oder in bestimmten Fällen aG In der Regel 50 Prozent Ermäßigung, teils alternativ zur unentgeltlichen Beförderung

Nahverkehr: Freifahrt ist möglich, aber nicht immer automatisch kostenlos

Viele sprechen von einer „kostenlosen Freifahrt“, tatsächlich ist die Lage etwas differenzierter. Die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr ist an ein Beiblatt mit Wertmarke gebunden. Wer bestimmte Merkzeichen hat, kann dieses Beiblatt beantragen. Bei H, Bl oder TBl wird die Wertmarke kostenfrei ausgegeben.

Bei G, Gl oder aG ist grundsätzlich eine Eigenbeteiligung vorgesehen, sofern keine bestimmten Sozialleistungen bezogen werden. Nach aktuellen Verwaltungsinformationen kostet die Wertmarke 2026 weiterhin 104 Euro für zwölf Monate oder 53 Euro für sechs Monate.

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Damit zeigt sich: Nicht jede Vergünstigung ist eine völlige Befreiung von Kosten. Oft geht es um eine erhebliche Entlastung, aber der Anspruch muss beantragt und die passende Kombination aus Ausweis, Beiblatt und Wertmarke gewählt werden. Gerade bei begrenztem Einkommen kann die kostenfreie Wertmarke jedoch eine spürbare Entlastung im Alltag sein.

Merkzeichen Regelung bei der Wertmarke 2026 H, Bl oder TBl Wertmarke in der Regel kostenfrei G, Gl oder aG Wertmarke grundsätzlich gegen Eigenbeteiligung, bei bestimmten Sozialleistungen kostenfrei

Rundfunkbeitrag: Ermäßigung mit RF, vollständige Befreiung nur in besonderen Fällen

Auch beim Rundfunkbeitrag gibt es 2026 keine pauschale Befreiung für alle schwerbehinderten Menschen. Wer das Merkzeichen RF im Schwerbehindertenausweis hat, kann eine Ermäßigung beantragen und zahlt dann nur ein Drittel des Rundfunkbeitrags, aktuell 6,12 Euro pro Monat.

Eine vollständige Befreiung kommt dagegen vor allem dann in Betracht, wenn zusätzlich bestimmte Sozialleistungen bezogen werden oder in besonderen Ausnahmefällen, etwa bei Taubblindheit.

Dieser Unterschied ist in der öffentlichen Debatte oft unscharf. Viele setzen Schwerbehinderung automatisch mit Beitragsbefreiung gleich. Tatsächlich ist das im Regelfall nicht richtig. Der Normalfall bei anerkannter Schwerbehinderung und Merkzeichen RF ist die Ermäßigung, nicht die völlige Befreiung. Wer Sozialleistungen bezieht, sollte aber zusätzlich prüfen, ob darüber eine vollständige Befreiung möglich ist.

Voraussetzung Regelung beim Rundfunkbeitrag 2026 Merkzeichen RF Ermäßigung auf ein Drittel, derzeit 6,12 Euro monatlich Bestimmte Sozialleistungen Auf Antrag vollständige Befreiung möglich Besondere Ausnahmefälle wie Taubblindheit Vollständige Befreiung möglich

Arbeit: Zusatzurlaub und besonderer Kündigungsschutz bleiben 2026 bestehen

Im Arbeitsleben gelten für schwerbehinderte Menschen weiterhin besondere Schutzvorschriften. Nach § 208 SGB IX besteht Anspruch auf einen bezahlten zusätzlichen Urlaub von fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr, wenn die Arbeitswoche auf fünf Tage verteilt ist. Bei abweichender Verteilung wird entsprechend umgerechnet.

Das ist kein bloßer Bonus, sondern eine gesetzlich vorgesehene Entlastung, die den erhöhten Belastungen im Berufsalltag Rechnung tragen soll.

Hinzu kommt der besondere Kündigungsschutz. Nach § 168 SGB IX bedarf die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber grundsätzlich der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes.

Dieser Schutz ist für viele Beschäftigte von großer Bedeutung, weil Kündigungen damit nicht ohne zusätzliche behördliche Prüfung ausgesprochen werden können. Allerdings gibt es Ausnahmen, etwa in den ersten sechs Monaten eines Arbeitsverhältnisses.

Arbeitsrechtlicher Vorteil Regelung 2026 Zusatzurlaub Fünf bezahlte zusätzliche Urlaubstage bei einer Fünf-Tage-Woche Kündigungsschutz Kündigung grundsätzlich nur mit vorheriger Zustimmung des Integrationsamtes

Parken: Nicht jeder Ausweis berechtigt zum Behindertenparkplatz

Ein weiterer Bereich, in dem häufig Missverständnisse entstehen, ist das Parken. Der Schwerbehindertenausweis allein berechtigt nicht automatisch zum Parken auf Behindertenparkplätzen. Dafür ist in der Regel ein blauer EU-Parkausweis erforderlich.

Diesen erhalten insbesondere Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung oder Blindheit. Daneben gibt es orangefarbene Parkerleichterungen für bestimmte andere Fallgruppen. Diese erlauben verschiedene Erleichterungen, aber nicht das Parken auf ausgeschilderten Behindertenparkplätzen.

Gerade hier lohnt sich ein genauer Blick in die Voraussetzungen. Denn der blaue Parkausweis eröffnet deutlich weitergehende Rechte, während der orange Ausweis eher bestimmte Erleichterungen im ruhenden Verkehr gewährt. Wer den falschen Ausweis nutzt oder nur den Schwerbehindertenausweis hinter die Windschutzscheibe legt, riskiert unter Umständen ein Bußgeld.

Ausweis Bedeutung 2026 Blauer EU-Parkausweis Berechtigt unter anderem zum Parken auf ausgewiesenen Behindertenparkplätzen Oranger Parkausweis Gewährt Parkerleichterungen, aber kein Recht auf Behindertenparkplätze

Frühere Altersrente: Auch das ist 2026 ein wichtiger Vorteil

Schwerbehinderte Menschen können unter bestimmten Voraussetzungen früher in Altersrente gehen. Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass für die abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen die Altersgrenze stufenweise angehoben wurde. Für die Geburtsjahrgänge ab 1964 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze bei 65 Jahren, ein vorzeitiger Rentenbeginn ist ab 62 Jahren mit Abschlägen möglich.

Für den Jahrgang 1963, der im Jahr 2026 besonders relevant ist, liegt die abschlagsfreie Altersgrenze bei 64 Jahren und 10 Monaten, der frühere Beginn mit Abschlag bei 61 Jahren und 10 Monaten. Voraussetzung ist unter anderem eine anerkannte Schwerbehinderung bei Rentenbeginn und eine Wartezeit von 35 Jahren.

Das ist zwar keine klassische „Befreiung“, wohl aber eine erhebliche Erleichterung im Übergang aus dem Erwerbsleben. Gerade für Menschen, deren gesundheitliche Einschränkungen die Berufstätigkeit erschweren, kann dieser frühere Zugang zur Altersrente entscheidend sein.

Geburtsjahrgang Altersrente für schwerbehinderte Menschen 2026 1963 Abschlagsfrei mit 64 Jahren und 10 Monaten, vorzeitig mit Abschlägen ab 61 Jahren und 10 Monaten Ab 1964 Abschlagsfrei mit 65 Jahren, vorzeitig mit Abschlägen ab 62 Jahren

Warum viele Ansprüche im Alltag trotzdem ungenutzt bleiben

Dass diese Vergünstigungen existieren, bedeutet noch nicht, dass sie automatisch gewährt werden. In vielen Fällen ist ein gesonderter Antrag nötig. Das gilt etwa für die Rundfunkbeitragsermäßigung, die Wertmarke für den Nahverkehr, Parkerleichterungen oder die Kfz-Steuervergünstigung. Auch im Steuerrecht kommt es darauf an, dass die Feststellungen korrekt vorliegen und im Verfahren berücksichtigt werden.

Hinzu kommt, dass viele Menschen zwar einen GdB kennen, aber die Bedeutung der Merkzeichen unterschätzen. Dabei entscheidet oft genau dieses Detail darüber, ob eine bloße Ermäßigung, eine vollständige Befreiung oder gar kein Anspruch besteht. Für 2026 gilt deshalb mehr denn je: Der Schwerbehindertenausweis sollte nicht nur vorhanden sein, sondern auch inhaltlich genau geprüft werden.

Fazit

Bei Schwerbehinderung gibt es auch 2026 eine ganze Reihe von Befreiungen, Ermäßigungen und Schutzrechten. Besonders wichtig sind der Behinderten-Pauschbetrag, die möglichen Vergünstigungen bei der Kfz-Steuer, die Ermäßigung oder Befreiung beim Rundfunkbeitrag, die Freifahrtregelungen im Nahverkehr, Parkerleichterungen, Zusatzurlaub und der besondere Kündigungsschutz. Neu ist im Jahr 2026 vor allem, dass der Behinderten-Pauschbetrag bei Neufeststellungen stärker an ein elektronisches Verfahren gekoppelt ist.

Wer wissen will, welche Entlastungen im eigenen Fall wirklich greifen, sollte daher immer zwei Dinge nebeneinander lesen: den festgestellten Grad der Behinderung und die eingetragenen Merkzeichen. Erst aus dieser Kombination ergibt sich, welche Befreiungen tatsächlich möglich sind.

Gerade weil die Unterschiede im Detail liegen, kann eine genaue Prüfung im Jahr 2026 bares Geld und spürbare Erleichterungen im Alltag bringen.

Quellen

Bundesministerium der Finanzen, Amtliches Lohnsteuer-Handbuch 2026 zu § 33b EStG und § 33 EStG: Behinderten-Pauschbeträge und Fahrtkostenpauschalen, Deutscher Bundestag, Materialien zum Jahressteuergesetz 2024: elektronisches Mitteilungsverfahren für den Behinderten-Pauschbetrag ab 1. Januar 2026, Bundesportal, Beiblatt mit oder ohne Wertmarke sowie Voraussetzungen und Kosten der Wertmarke, Gesetze im Internet, SGB IX § 208 Zusatzurlaub sowie § 168 SGB IX zum besonderen Kündigungsschutz.