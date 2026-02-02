Bürgergeld: Bundesrat nimmt geplante Neue Grundsicherung auseinander

Lesedauer 3 Minuten

Die Bundesregierung will das Bürgergeld zur Grundsicherung umbauen und das Sozialgesetzbuch II entsprechend ändern. Während der Entwurf von der Bundesregierung als ein Erfolg angesehen wird, wurden in der Plenarsitzung Bundesrates nicht nur einzelne Regelungen kritisiert, sondern auch grundsätzliche Zweifel daran formuliert, ob die geplanten Neuregelungen im Alltag der Jobcenter, Betroffenen und Kommunen tatsächlich praktikabel, fair und finanziell tragfähig sind.

Warnung vor Benachteiligung: Unter-30-Jährige im Fokus der Ausnahmen

Besonders scharf setzt der Bundesrat bei einer Passage an, die auf den ersten Blick wie ein Förderversprechen wirkt. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass vom Vermittlungsvorrang abgewichen werden kann, wenn eine Maßnahme mit Blick auf eine dauerhafte Eingliederung in Arbeit aussichtsreicher erscheint als die unmittelbare Vermittlung.

Genau an dieser Stelle monieren die Länder die Formulierung, die diese Ausnahme „insbesondere“ auf Personen unter 30 Jahren bezieht. Aus Sicht des Bundesrates entsteht dadurch das Risiko, dass junge Erwachsene nicht nach individueller Lage, sondern nach Alterszuschreibung behandelt werden.

Die Kritik zielt weniger auf die Möglichkeit, Qualifizierung zu priorisieren, sondern auf die dadurch erzeugte Schieflage in der Rechtsanwendung. Wenn der Gesetzgeber eine Altersgruppe ausdrücklich hervorhebt, kann das in der Praxis als Signal verstanden werden, dass bei Unter-30-Jährigen eine andere Behandlung gewollt ist.

Die Länder befürchten, dass die Verwaltung dann mit pauschalen Mustern arbeitet: hier schnelle Vermittlung, dort Qualifizierung, ohne dass der Einzelfall ausreichend entscheidet.

Hinzu kommt ein weiterer Effekt, den die Länderkammer indirekt anspricht: Eine rechtliche Schwerpunktsetzung kann Erwartungen erzeugen, die später kaum einzufangen sind, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Gerade bei jungen Leistungsberechtigten könnte das zu mehr Druck, mehr Konflikten und am Ende zu schlechteren Integrationsverläufen führen.

Unterkunftskosten und Karenzzeit: Der Bundesrat sieht ein Regelwerk, das kaum noch verständlich ist

Ein zweiter Schwerpunkt der Länder betrifft die Vorschriften zu Unterkunftskosten. Hier geht es um die Karenzzeit, in der Wohnkosten zunächst in größerem Umfang akzeptiert werden, sowie um die Obergrenzen für „angemessene“ Kosten, etwa über Quadratmeterpreise. #

Der Bundesrat verbindet in diesem Bereich inhaltliche Hinweise mit einer ungewöhnlich deutlichen Diagnose: Die einschlägigen Regelungen im SGB II seien aufgrund ihrer Vielzahl und Detailtiefe zunehmend überkomplex und unübersichtlich geworden.

Diese Kritik ist mehr als ein Stilurteil. Die Länder beschreiben damit ein Vollzugsproblem, das sich unmittelbar auf Betroffene und Verwaltung auswirkt. Wenn Vorschriften immer weiter ausdifferenziert werden, steigen die Interpretationsspielräume und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass Jobcenter und Kommunen unterschiedlich entscheiden.

Für Leistungsberechtigte wird es schwerer, Entscheidungen nachzuvollziehen oder korrekt zu prüfen. Für die Verwaltung wächst der Aufwand, weil jede zusätzliche Ausnahme, jede neue Berechnungslogik und jede neue Übergangsregel Fragen nach Zuständigkeiten, Nachweisen und Fristen nach sich zieht.

Der Bundesrat rät deshalb zu einer Umstrukturierung der Vorschrift. Gemeint ist nicht nur eine redaktionelle Glättung, sondern eine Neuordnung, die die Regelung wieder nachvollziehbar macht. Zwischen den Zeilen steht das Interesse der Länder, Rechtsstreitigkeiten und Nachsteuerungen zu vermeiden.

Denn gerade bei Unterkunftskosten eskalieren Konflikte häufig in Widerspruchs- und Klageverfahren, wenn unklare Maßstäbe zu uneinheitlichen Entscheidungen führen.

Finanzielle Entlastung: Länder sehen die Rechnung der Bundesregierung als zu klein an

Ein dritter besonders gewichtiger Kritikpunkt ist die Frage der kommunalen Entlastung. Der Bundesrat verweist darauf, dass die im Gesetzentwurf genannten Minderausgaben für die Kommunen von rund 20 Millionen Euro pro Jahr keine nachhaltige Erleichterung im „eigentlich erforderlichen Umfang“ darstellten.

In der Kritik der Länderkammer steckt eine grundsätzliche Erwartung: Wenn der Bund Leistungen und Pflichten im SGB II neu ordnet, darf er die Kosten- und Vollzugslast nicht bei den Gemeinden belassen.

Die Länder argumentieren dabei aus einer Perspektive, die in Reformdebatten regelmäßig unter Spannung steht: Kommunen finanzieren und organisieren wesentliche Teile des Systems, werden aber häufig erst spät in die Feinsteuerung einbezogen.

Wenn der Gesetzgeber neue Anforderungen an Beratung, Kontrolle, Sanktionierung oder Datenerhebung formuliert, entsteht in den Jobcentern zusätzlicher Aufwand.

Dieser Aufwand schlägt sich entweder in mehr Personalbedarf, in längeren Bearbeitungszeiten oder in einer Verlagerung von Prioritäten nieder. Der Bundesrat fordert deshalb eine dauerhafte, tragfähige Entlastung und nicht nur eine rechnerische Minderausgabe, die aus Sicht der Länder im Verhältnis zur Größe des Systems kaum ins Gewicht fällt.

Was die Bundesratskritik insgesamt verbindet

Ob es um den Fokus auf Unter-30-Jährige, um die komplizierten Vorschriften bei Unterkunftskosten oder um den Zuschuss vom Bund geht: Die Kritikpunkte des Bundesrates lassen sich als Warnung vor einem Gesetz verstehen, das im Anspruch streng und steuerungsstark wirkt, im Vollzug aber neue Ungleichheiten und Reibungsverluste erzeugen könnte.

Die Länder drängen darauf, die Reform so zu gestalten, dass sie im Alltag der Jobcenter nachvollziehbar bleibt, rechtssicher angewandt werden kann und Kommunen nicht mit zusätzlichen Lasten zurücklässt.

Wie es weitergeht: Bundestag entscheidet über die Anregungen der Länder

Die Stellungnahme des Bundesrates wird über die Bundesregierung an den Bundestag weitergeleitet. Dort entscheidet sich, ob die Hinweise der Länder aufgenommen und der Entwurf entsprechend verändert wird. Nach einem endgültigen Beschluss des Bundestages würde das Gesetz erneut in den Bundesrat gelangen.

Die kommenden Beratungen werden damit auch zu einem Test, wie ernst die Bundesregierung die Einwände der Länder nimmt: als bloße Kritik eines Reformprojekts oder als Signal, dass die Umgestaltung der Grundsicherung nur funktioniert, wenn sie fair, verständlich und tragfähig umgesetzt werden kann.