Schwerbehinderung: GdB gedrückt wegen Arztbericht

Maren sitzt beim Hausarzt, der Termin ist kurz, der Verlauf ist seit Jahren „unverändert“. Am Ende steht im Bericht ein Satz, der medizinisch nach Entwarnung klingt: „unter Medikation stabil und gut kompensiert, kein Hinweis auf relevante Verschlechterung“. Wochen später kommt der Bescheid – der Grad der Behinderung fällt niedriger aus als erwartet.

Nicht, weil „nichts ist“, sondern weil der Bericht im Verfahren genau so gelesen wird: als sei im Alltag kaum noch eine erhebliche Einschränkung übrig.

Die drei Wörter, die im GdB-Verfahren oft anders wirken als in der Praxis

Für Ärztinnen und Ärzte sind „stabil“, „kompensiert“ und „kein Hinweis auf …“ Routine. Im Schwerbehindertenrecht sind es häufig Signalwörter. Sie werden nicht als nette Zustandsbeschreibung verstanden, sondern als Abkürzung für: geringe Restfolgen, geringe Teilhabebeeinträchtigung.

„Stabil“ heißt medizinisch: keine akute Verschlechterung. Im Verfahren klingt es schnell wie: geringe Relevanz. Besser ist die Ergänzung, die den Alltag abbildet: „Befundlage derzeit unverändert; die Funktionsbeeinträchtigungen bestehen fort: … (Belastbarkeit/Wege/Pausen/Nachwirkungen).“

„(Gut) kompensiert“ heißt medizinisch: Therapie wirkt. Im Verfahren heißt es oft: Restfolgen klein. Besser ist die präzise Restlast: „Unter Therapie gebessert, jedoch weiterhin: …; alltagsfähig nur unter Schonung/Meidung; Pausenbedarf …; Erholungsdauer …“

„Kein Hinweis auf …“ heißt medizinisch: apparativ/diagnostisch unauffällig. Im Verfahren wird daraus schnell: Problem erledigt. Besser ist die klare Trennung: „Apparativ unauffällig/kein Hinweis auf X; funktionell weiterhin eingeschränkt durch …; Teilhabeauswirkungen bei …“

Genau an dieser Stelle kippt Marens Satz: Er dokumentiert einen „Erfolg“ in der Behandlung, aber er dokumentiert nicht, was im Alltag trotzdem nicht geht – und damit fehlt der entscheidende Bewertungsstoff.

Der Maßstab: Nicht die Diagnose entscheidet, sondern die Teilhabe

Der GdB bewertet nicht die Etikette einer Erkrankung, sondern die Auswirkungen von Gesundheitsstörungen auf Funktionen und Teilhabe nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen der Versorgungsmedizin-Verordnung.

Das Bundessozialgericht beschreibt die Ermittlung des GdB als mehrstufigen Vorgang: Gesundheitsstörungen feststellen; für Teilhabebeeinträchtigung bedeutsame Umstände ableiten; bewerten – erst danach wird ein Gesamt-GdB gebildet. Ein Bericht, der nur „stabil“ sagt, liefert Schritt 1, aber nicht Schritt 2.

Warum die Verwaltung solche Floskeln so hart übersetzt

In der Akte steht selten eine lebensnahe Erzählung. Häufig steht: Diagnose, Medikation, ein kurzer Verlaufssatz. Wenn dann zusätzlich „gut kompensiert“ und „kein Hinweis auf …“ auftauchen, ist für die entscheidende Frage – wie stark ist die Person im Alltag begrenzt? – nur ein Schluss „naheliegend“: gering.

Das ist der Punkt, an dem Betroffene nicht gegen Medizin verlieren, sondern gegen Sprache.

Seit Oktober 2025 ist das Problem eher größer geworden

Mit der 6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung (verkündet am 2. Oktober 2025, in Kraft ab 3. Oktober 2025) wird die Teilhabeorientierung in den Grundsätzen stärker herausgestellt und die Bezugnahme auf moderne Klassifikationen betont. Das zwingt Berichte nicht zu „mehr Härte“, aber es macht unpräzise Standardformulierungen noch riskanter: Ohne funktionelle Angaben bleibt die Teilhabeebene leer.

Der „falsche“ Arztbericht ist selten gelogen – er ist verwaltungsfreundlich

Wenn ein Bericht den GdB drückt, liegt es meistens nicht an Falschangaben. Es fehlen typischerweise drei Bausteine: erstens die Restbeeinträchtigung trotz Therapie oder Hilfsmittel; zweitens eine nachvollziehbare Belastbarkeitsbeschreibung (Strecken, Zeiten, Pausen, Abbrüche, Nachwirkungen); drittens der Alltagstransfer – also welche Bereiche der Lebensführung tatsächlich betroffen sind (Wege, Haushalt, Kommunikation, soziale Situationen, Arbeit).

Gerade in Reha- und sozialmedizinischen Texten sind kompakte Leistungsformeln üblich. Das ist dort funktional, kann im GdB-Verfahren aber zum Nachteil werden, wenn die verbleibenden Einschränkungen nicht ausdrücklich beschrieben sind.

Konsequenz

Für die Praxis ist „stabil“ oft ein Erfolgssatz. Für das Amt ist es häufig ein Abkürzungssatz – und ohne funktionelle Ergänzung kann er den Unterschied zwischen „erheblich eingeschränkt“ und „nur leicht beeinträchtigt“ markieren.

FAQ

Warum zählt „unter Medikation stabil“ nicht als Beleg für Einschränkungen?

Weil Stabilität den Verlauf beschreibt, nicht die Alltagsgrenzen. Für den GdB müssen die teilhaberelevanten Umstände benannt werden.

Darf man dem Arzt Formulierungen mitgeben?

Ja. Es geht nicht um „Vorgaben“, sondern darum, die für das Verfahren nötige Ebene zu liefern: funktionelle Angaben, Frequenzen, Nachwirkungen. Das ist Präzisierung, keine Übertreibung.

Was ist die stärkste ehrliche Verbesserung?

Belastbarkeitsschwellen und Nachwirkungen: Wie weit, wie lange, wie oft – und was passiert danach. Genau diese Angaben fehlen in „kompensiert“-Texten am häufigsten.

Was tun, wenn der Bericht schon raus ist?

Nicht über Wörter streiten, sondern ergänzen lassen: kurzer Nachbericht mit Funktions- und Teilhabebezug, idealerweise mit konkreten Schwellen (Wege/Zeiten/Pausen).

