Rentenantrag zweigleisig stellen: Warum man nicht nur die Altersrente prüfen sollten

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Wer gesundheitlich stark eingeschränkt ist und kurz vor einer vorgezogenen Altersrente steht, sollte seinen Antrag nicht eindimensional nur auf die Altersrente zuschneiden. Denn genau hier liegt ein teurer Fehler: Wer zu früh in die Altersrente geht, kann sich den Weg in eine mögliche Erwerbsminderungsrente abschneiden.

Die Deutsche Rentenversicherung stellt zugleich klar, dass ein Antrag auf Altersrente den Antrag auf Erwerbsminderungsrente grundsätzlich einschließt. Treffen für denselben Zeitraum mehrere Rentenansprüche aus eigener Versicherung zusammen, wird aber nicht doppelt gezahlt, sondern nur die höchste Rente.

Damit ist die eigentliche Botschaft für Betroffene klarer als die oft verkürzte Formel vom „Doppelantrag“: Es geht nicht darum, zwei Renten gleichzeitig zu kassieren. Es geht darum, vor Rentenbeginn keine günstigere Rentenart zu übersehen.

Wer krank ist oder aus gesundheitlichen Gründen nur noch eingeschränkt arbeiten kann, sollte deshalb vor dem Start einer vorgezogenen Altersrente ausdrücklich auch die Erwerbsminderungsrente mitprüfen lassen.

Warum genau hier viele einen folgenreichen Fehler machen

In der Praxis denken viele Versicherte nur an die vorgezogene Altersrente. Gerade wenn das reguläre Rentenalter näher rückt, wirkt dieser Weg naheliegend. Genau das kann aber problematisch werden.

Im DRV-Formular R0110 heißt es ausdrücklich, dass auf die dort genannten Erwerbsminderungsrenten kein Anspruch besteht, wenn bereits eine Altersrente gezahlt wird. Wer also zuerst Altersrente bewilligt bekommt und erst danach an eine EM-Rente denkt, kann diese Möglichkeit verlieren.

Der strategische Fehler ist damit nicht zwingend, dass kein zweiter formaler Antrag gestellt wurde. Der eigentliche Fehler besteht oft darin, dass die gesundheitliche Lage im Rentenverfahren gar nicht klar genug angesprochen wird. Wer die Altersrente beantragt, ohne den EM-Aspekt deutlich zu machen und medizinisch zu unterlegen, riskiert, dass eine möglicherweise günstigere Prüfung zu spät kommt.

Die DRV prüft nicht einfach nur, welche Rente mehr Geld bringt

Die verkürzte Aussage, die DRV schaue einfach, welche Rente höher ist, ist für einen Ratgeber zu grob. Richtig ist: Wenn mehrere Rentenansprüche aus eigener Versicherung für denselben Zeitraum bestehen, wird nur die höchste Rente geleistet.

Aber vorher muss überhaupt feststehen, dass die Voraussetzungen für die jeweilige Rentenart erfüllt sind. Bei der Erwerbsminderungsrente geht es also nicht nur um den Zahlbetrag, sondern auch um medizinische und versicherungsrechtliche Voraussetzungen.

Darum sollte der Artikel nicht so klingen, als sei die EM-Rente eine Art automatische bessere Früh-Altersrente. Sie kommt nur in Betracht, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Für Betroffene bleibt die Konsequenz trotzdem dieselbe: Wer gesundheitlich angeschlagen ist, sollte die EM-Frage vor dem Beginn einer Altersrente aktiv aufwerfen und nicht erst danach.

Warum die Prüfung finanziell enorm wichtig sein kann

Für viele Leser ist dieser Punkt der eigentliche Aufhänger: Eine vorgezogene Altersrente ist regelmäßig mit dauerhaften Abschlägen verbunden. Die Erwerbsminderungsrente folgt dagegen eigenen Berechnungsregeln.

#Sie ist nicht automatisch höher, kann im Einzelfall aber die günstigere Lösung sein. Gerade deshalb ist die Prüfung vorab so wichtig. Denn wenn die Altersrente bereits läuft, kann der Wechsel in die EM-Rente abgeschnitten sein.

Hinzu kommt ein zweiter, oft übersehener Punkt: Die Regeln beim Hinzuverdienst unterscheiden sich deutlich. Bei vorgezogenen Altersrenten ist die Hinzuverdienstgrenze seit 2023 weggefallen. Bei Erwerbsminderungsrenten gelten dagegen weiterhin Grenzen.

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Die DRV nennt für 2026 bei voller Erwerbsminderung 20.763,75 Euro jährlich und bei teilweiser Erwerbsminderung 41.527,50 Euro; bei teilweiser EM kann die persönliche Grenze im Einzelfall höher liegen. Das zeigt, dass die EM-Rente nicht automatisch für jeden die bessere Wahl ist, wohl aber eine Option, die man vor Rentenbeginn sauber prüfen sollte.

Was Betroffene der DRV ausdrücklich sagen sollten

Wer kurz vor einer vorgezogenen Altersrente steht und gesundheitlich eingeschränkt ist, sollte sich nicht darauf verlassen, dass die Rentenversicherung schon von selbst alles optimal einordnet. Zwar schließt der Antrag auf Altersrente die EM-Rente grundsätzlich mit ein.

Das hilft in der Praxis aber nur dann wirklich, wenn die gesundheitlichen Einschränkungen im Verfahren deutlich werden. Ärztliche Befunde, Berichte über dauerhafte Leistungseinschränkungen und eine klare Schilderung der Belastungsgrenzen gehören deshalb früh auf den Tisch.

Die verbrauchernahe Empfehlung lautet deshalb nicht: „Immer zwei getrennte Rentenanträge stellen.“ Treffender ist: Wer krank ist und eine vorgezogene Altersrente erwägt, sollte vor Rentenbeginn ausdrücklich auch die Erwerbsminderungsrente mitprüfen lassen. So kann vermieden werden, dass eine vorschnelle Altersrente den Zugang zur möglicherweise besseren Lösung blockiert.

Das ist die eigentliche Warnung für Leser

Der Artikel gewinnt dann an Schärfe, wenn er nicht technisch beim Wort „zweigleisig“ stehen bleibt, sondern die reale Gefahr benennt: Viele Versicherte beantragen vorschnell Altersrente, obwohl wegen Krankheit oder schwerer gesundheitlicher Einschränkung zunächst geprüft werden müsste, ob eine Erwerbsminderungsrente in Betracht kommt. Nicht der fehlende Doppelantrag ist das Kernproblem. Das Kernproblem ist die falsche Reihenfolge.

Genau deshalb eignet sich das Thema sehr gut für gegen-hartz.de: Es verbindet eine konkrete Warnung, einen klaren Praxisnutzen und einen echten Geldwert. Denn am Ende geht es nicht um Formalien, sondern um die Frage, ob Betroffene sich durch einen vorschnellen Altersrentenantrag dauerhaft eine günstigere Option verbauen.

FAQ

Muss man Altersrente und Erwerbsminderungsrente immer gleichzeitig beantragen?

Nein. Nach den DRV-Unterlagen schließt ein Antrag auf Altersrente den Antrag auf Erwerbsminderungsrente grundsätzlich mit ein. Entscheidend ist aber, dass die gesundheitlichen Einschränkungen im Verfahren klar angesprochen und belegt werden.

Warum sollte die EM-Rente vor Beginn der Altersrente geprüft werden?

Weil nach den DRV-Formularhinweisen auf bestimmte Erwerbsminderungsrenten kein Anspruch mehr besteht, wenn bereits eine Altersrente gezahlt wird. Wer erst Altersrente bezieht und später an EM denkt, kann sich diese Möglichkeit abschneiden.

Zahlt die Deutsche Rentenversicherung dann beide Renten aus?

Nein. Treffen für denselben Zeitraum mehrere Renten aus eigener Versicherung zusammen, wird nur die höchste Rente geleistet. Es geht also nicht um Doppelbezug, sondern um die richtige Rentenart.

Ist die Erwerbsminderungsrente immer besser als die vorgezogene Altersrente?

Nein. Sie kann im Einzelfall günstiger sein, ist aber nicht automatisch höher. Außerdem gelten eigene medizinische und versicherungsrechtliche Voraussetzungen.

Darf man bei einer EM-Rente hinzuverdienen?

Ja, aber nur innerhalb bestimmter Grenzen. Für 2026 nennt die DRV 20.763,75 Euro bei voller und 41.527,50 Euro bei teilweiser Erwerbsminderung, wobei bei teilweiser EM eine individuell höhere Grenze möglich sein kann.

Was ist der häufigste Fehler in solchen Fällen?

Viele Betroffene beantragen vorsorglich nur eine vorgezogene Altersrente und sprechen ihre gesundheitlichen Einschränkungen nicht klar genug an. Genau dadurch kann die Prüfung einer möglichen Erwerbsminderungsrente zu spät kommen.

Quellen

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Rentenantragsverfahren

Deutsche Rentenversicherung: R0110 – Antrag auf Versichertenrente

Gesetze im Internet: § 89 SGB VI – Mehrere Rentenansprüche

Deutsche Rentenversicherung: Erwerbsminderungsrente: Hinzuverdienstgrenzen, Arbeitserprobung und Rente

Deutsche Rentenversicherung: FAQs zu Hinzuverdienst und Einkommensanrechnung