Schwerbehinderung bei Depressionen und Angst: Ein GdB von 50 ist möglich

Depressionen, Angststörungen und Zwänge können den Alltag so stark einschränken, dass eine Schwerbehinderung anerkannt wird. Eine Diagnose allein entscheidet jedoch noch nicht darüber, ob das Versorgungsamt einen Grad der Behinderung von 20, 40 oder mindestens 50 feststellt.

Für Betroffene liegt darin eine schwierige Aufgabe: Sie müssen eine oft unsichtbare Erkrankung und ihre Folgen nachvollziehbar machen. Ein Attest, auf dem lediglich „Depression“ steht, vermittelt der Behörde noch kein ausreichendes Bild davon, wie sehr das Leben tatsächlich beeinträchtigt ist.

Psychische Erkrankungen können eine Behinderung begründen

Das Schwerbehindertenrecht erfasst ausdrücklich auch seelische Beeinträchtigungen. Voraussetzung ist, dass diese in Wechselwirkung mit Barrieren die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate behindern können.

Betroffene müssen deshalb nicht grundsätzlich erst sechs Monate abwarten, bevor sie einen Antrag stellen dürfen. Entscheidend ist auch die ärztlich begründete Aussicht auf den weiteren Verlauf.

Der GdB wird in Zehnerschritten festgestellt und ist keine Prozentangabe. Eine behördliche Feststellung erfolgt ab einem GdB von 20; ab 50 liegt bei Vorliegen der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen eine Schwerbehinderung vor.

Diese GdB-Spannen gelten als Orientierung

Für viele depressive Erkrankungen sowie Angst- und Zwangsstörungen wird Teil B Nummer 3.7 der Versorgungsmedizinischen Grundsätze herangezogen. Die darin enthaltenen Abstufungen beschreiben die Schwere der Beeinträchtigungen und ermöglichen keine automatische Zuordnung anhand eines Diagnoseschlüssels.

Bewertung nach Teil B Nummer 3.7 GdB-Spanne Leichtere psychische oder psychovegetative Beeinträchtigungen 0 bis 20 Stärker beeinträchtigende Störungen, die das Erleben und die eigenständige Lebensgestaltung wesentlich einschränken 30 bis 40 Schwere Störungen mit mittelgradigen sozialen Anpassungsschwierigkeiten 50 bis 70 Schwere Störungen mit schweren sozialen Anpassungsschwierigkeiten 80 bis 100

Für andere psychische Krankheitsbilder können andere Abschnitte gelten, beispielsweise für schizophrene und affektive Psychosen die Nummer 3.6. Die Tabelle ist deshalb keine vollständige Übersicht für sämtliche psychischen Erkrankungen.

Weitere Erläuterungen bietet unser Beitrag zum Grad der Behinderung bei Depressionen.

Warum eine schwere Depression nicht automatisch GdB 50 bedeutet

Der medizinische Schweregrad einer Depression und die rechtliche Bewertung ihrer Folgen sind unterschiedliche Fragen. Auch die Diagnose einer schweren depressiven Episode führt deshalb nicht ohne weitere Prüfung zu einem GdB von mindestens 50.

Bei der Bewertung nach Nummer 3.7 verlangt der Bereich ab 50 eine schwere Störung mit mindestens mittelgradigen sozialen Anpassungsschwierigkeiten. Der Ausdruck beschreibt hier krankheitsbedingte Schwierigkeiten, den Alltag, Beziehungen und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu bewältigen.

Ein ausgeprägter Rückzug, häufige Zusammenbrüche der Tagesstruktur oder ein erheblicher Unterstützungsbedarf können auf solche Einschränkungen hinweisen. Ob diese die jeweilige Bewertungsstufe erreichen, ergibt sich aus der Gesamtschau des Einzelfalls.

Wie sich Angst und Zwänge im Antrag beschreiben lassen

Bei Angststörungen ist beispielsweise bedeutsam, ob Betroffene das Haus allein verlassen, öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder notwendige Termine wahrnehmen können. Bei Zwangsstörungen lässt sich schildern, wie viel Zeit wiederkehrende Handlungen beanspruchen und welche Aufgaben deshalb unerledigt bleiben.

Bei Depressionen können Schwierigkeiten mit dem Antrieb, der Konzentration und der Selbstversorgung hinzukommen. Eine konkrete Beschreibung sollte auch erkennen lassen, wie häufig diese Probleme auftreten und welche Unterstützung tatsächlich benötigt wird.

📚 Lesen Sie auch: Änderung beim Schwerbehindertenausweis: Menschen mit Schwerbehinderung benötigen neue Nachweise

Hilfreicher als der allgemeine Satz „Ich bin nicht belastbar“ ist eine nachvollziehbare Schilderung mit Häufigkeit, Dauer und Folgen. Dabei sollten Betroffene ihren tatsächlichen Alltag einschließlich besserer Phasen beschreiben.

Therapie und Beruf liefern Hinweise, aber keine einfache Rechenformel

Behandlungsberichte, Arbeitsunfähigkeitszeiten und ein dokumentierter Hilfebedarf können die Auswirkungen der Erkrankung verdeutlichen. Eine bestimmte Medikamentendosis, eine feste Zahl von Therapiesitzungen oder ein Klinikaufenthalt sind nach Nummer 3.7 jedoch keine starren Voraussetzungen für GdB 50.

Wer weiter arbeitet, ist damit auch nicht automatisch von einer Schwerbehinderung ausgeschlossen. Die Bewertung betrifft die Teilhabe in allen Lebensbereichen und lässt sich nicht allein aus dem Bestehen eines Arbeitsverhältnisses ableiten.

Ebenso wenig bedeutet ein hoher GdB automatisch Erwerbsminderung oder einen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente. Dafür prüft die Rentenversicherung gesondert das gesundheitliche Leistungsvermögen und die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen.

Aussagekräftige Befunde sind wichtiger als eine lange Diagnosenliste

Der Antrag geht an die zuständige Landesbehörde, häufig das Versorgungsamt. Aktuelle psychiatrische und psychotherapeutische Berichte sowie vorhandene Klinik- oder Reha-Entlassungsberichte können die Prüfung unterstützen.

Die Unterlagen sollten den Verlauf, die Behandlung und vor allem die verbleibenden Einschränkungen beschreiben. Das Zentrum Bayern Familie und Soziales weist ausdrücklich darauf hin, dass bloße Atteste mit Diagnosen ohne Aussagen zu Funktionseinschränkungen für die Feststellung nicht genügen.

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Eine ergänzende eigene Alltagsschilderung kann helfen, die medizinischen Befunde einzuordnen. Bei wiederkehrenden Erkrankungsphasen sollte daraus auch hervorgehen, wie lange Verschlechterungen dauern und was zwischen diesen Phasen wieder möglich ist.

Depression und Angst werden nicht einfach zusammengerechnet

Mehrere Diagnosen führen nicht automatisch zu einem höheren Gesamt-GdB. Die Auswirkungen von Depression, Angst und Zwängen werden im betroffenen Funktionssystem gemeinsam betrachtet; dieselbe Einschränkung darf dabei nicht mehrfach bewertet werden.

Kommen weitere körperliche oder andere Beeinträchtigungen hinzu, werden ihre Wechselwirkungen berücksichtigt. Aus Einzelwerten von 30 und 20 ergibt sich deshalb nicht rechnerisch ein Gesamt-GdB von 50.

Welche Rechte ab GdB 50 möglich sind

Schwerbehinderte Beschäftigte haben bei einer regelmäßigen Fünftagewoche grundsätzlich Anspruch auf fünf zusätzliche bezahlte Urlaubstage im Jahr. Außerdem gilt unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein besonderer Kündigungsschutz, bei dem der Arbeitgeber vor einer Kündigung die Zustimmung des Integrationsamtes benötigt.

Dieser Schutz greift grundsätzlich noch nicht, wenn das Arbeitsverhältnis beim Zugang der Kündigung höchstens sechs Monate besteht. Auch später bedeutet er keine Garantie gegen jede Kündigung.

Bei einem GdB von 30 oder 40 kommt eine Gleichstellung durch die Agentur für Arbeit infrage, wenn Betroffene wegen ihrer Behinderung ohne diese einen geeigneten Arbeitsplatz nicht bekommen oder behalten können. Sie vermittelt arbeitsrechtlichen Schutz, verschafft aber weder den Schwerbehindertenausweis noch den zusätzlichen Urlaub.

Was dafür nachgewiesen werden muss, erläutert unser Beitrag zur Gleichstellung und zum Schutz des Arbeitsplatzes bei GdB 30.

GdB zu niedrig: Erst die Frist sichern, dann die Bewertung prüfen

Wer einen Bescheid für falsch hält, kann in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Der Widerspruch muss fristgerecht eingehen; ein unterschriebener Brief oder ein gesetzlich zugelassener elektronischer Übermittlungsweg kommt dafür infrage.

Die ausführliche Begründung kann nachgereicht werden. Über eine Akteneinsicht lässt sich prüfen, welche Befunde berücksichtigt wurden und wie die versorgungsärztliche Bewertung zustande kam.

Besonders hilfreich ist eine Begründung, die konkrete Lücken benennt und mit passenden Unterlagen schließt. Weitere Hinweise finden sich im Beitrag GdB-Antrag abgelehnt: So lässt sich der Bescheid überprüfen.

Ein Beispiel aus der Praxis

Das folgende Beispiel ist fiktiv: Eine 48-jährige Verkäuferin mit Depressionen und Panikattacken erhält einen GdB von 30, nachdem zunächst nur ein knappes Attest eingereicht wurde. Sie arbeitet weiterhin in Teilzeit, kann Einkäufe aber häufig nur mit Begleitung erledigen und benötigt regelmäßig Hilfe bei Terminen und Haushalt.

Im Widerspruch legt sie einen ausführlichen fachärztlichen Verlaufsbericht vor, der diese seit über einem Jahr bestehenden Einschränkungen beschreibt. Damit lässt sich eine höhere Bewertung besser prüfen; ob GdB 50 gerechtfertigt ist, hängt weiterhin vom nachgewiesenen Gesamtbild ab.

Sechs Fragen und Antworten zum GdB bei psychischen Erkrankungen

Bekomme ich allein wegen einer Depression einen Schwerbehindertenausweis?

Für den Ausweis ist eine anerkannte Schwerbehinderung mit einem GdB von mindestens 50 erforderlich. Ob die Depression diese Bewertung rechtfertigt, hängt von ihren längerfristigen Auswirkungen auf die Teilhabe ab.

Können Angststörungen oder Zwänge allein eine Schwerbehinderung begründen?

Ja, auch eine einzelne psychische Erkrankung kann entsprechend schwere Beeinträchtigungen verursachen. Eine zusätzliche körperliche Erkrankung ist dafür nicht erforderlich.

Muss ich vor dem Antrag sechs Monate krank gewesen sein?

Eine feste Wartezeit von sechs Monaten besteht nicht. Entscheidend ist, ob die Teilhabebeeinträchtigung mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate bestehen kann.

Ist ein Klinikaufenthalt für GdB 50 vorgeschrieben?

Nummer 3.7 schreibt keinen Klinikaufenthalt vor. Die Behörde muss Art und Ausmaß der nachgewiesenen Beeinträchtigungen bewerten.

Kann ich trotz Schwerbehinderung weiterarbeiten?

Ja, eine Schwerbehinderung schließt Berufstätigkeit nicht aus. Der GdB und die Feststellung einer Erwerbsminderung folgen unterschiedlichen Prüfungen.

Wie lange habe ich für einen Widerspruch Zeit?

Im Regelfall beträgt die Frist einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids. Betroffene sollten die Rechtsbehelfsbelehrung beachten und den rechtzeitigen Eingang ihres Widerspruchs nachweisen können.

Stand: 16. Oktober 2026. Rechtsgrundlagen und Quellen: Versorgungsmedizin-Verordnung, insbesondere Teil A sowie Teil B Nummern 3.6 und 3.7, § 2 SGB IX, § 152 SGB IX, § 208 SGB IX, § 168 SGB IX, § 173 SGB IX, § 84 SGG, § 25 SGB X, ZBFS: Antrag und Feststellungsverfahren, Bundesagentur für Arbeit: Gleichstellung, Deutsche Rentenversicherung: Schwerbehinderung und Erwerbsminderung sowie der Rechtstipp von Rechtsanwalt Sebastian Rudek.