Rentner senken Energiekosten um 90 Prozent mit besonderer Heizung

Ein Rentnerpaar aus dem englischen Essex sorgt mit einer ungewöhnlichen Heizlösung für Aufsehen. Terrence und Lesley Bridges heizen ihr Zuhause nicht mehr mit einer klassischen Gastherme, sondern mit der Abwärme eines kleinen Rechenzentrums im Gartenschuppen.

Das Ergebnis klingt spektakulär: Die monatlichen Energiekosten sollen von rund 375 britischen Pfund auf etwa 40 bis 60 Pfund gesunken sein. Damit erreicht das Paar eine Ersparnis, die je nach Monatswert nahe an 90 Prozent heranreicht.

Ein Rechenzentrum im Schuppen liefert Wärme fürs Haus

Bei der neuen Heizung handelt es sich um einen sogenannten HeatHub des Unternehmens Thermify. Das Gerät funktioniert im Prinzip wie ein Mini-Rechenzentrum, das digitale Rechenaufgaben erledigt und dabei Wärme erzeugt.

Diese Wärme verpufft nicht ungenutzt, sondern wird in das Heiz- und Warmwassersystem des Hauses eingespeist. Die Technik steht bei dem Paar nicht im Wohnzimmer oder Keller, sondern in einem Gartenschuppen.

Im Inneren arbeiten Hunderte kleine Computer, die ähnlich wie Raspberry-Pi-Module aufgebaut sind. Die beim Rechnen entstehende Wärme wird über ein Ölbad aufgenommen und anschließend für Heizung und Warmwasser nutzbar gemacht.

Warum die Idee so ungewöhnlich ist

Rechenzentren verbrauchen normalerweise viel Energie und müssen aufwendig gekühlt werden. Ihre Abwärme gilt seit Jahren als ungenutztes Potenzial, weil sie oft einfach an die Umgebung abgegeben wird.

Der HeatHub dreht dieses Prinzip um. Statt Serverwärme als Problem zu behandeln, macht das System daraus eine Heizquelle für private Haushalte.

Damit verbindet die Technik zwei Entwicklungen, die bislang meist getrennt betrachtet werden. Auf der einen Seite steigt der Bedarf an Rechenleistung durch Cloud-Dienste, Datenverarbeitung und digitale Anwendungen.

Auf der anderen Seite suchen viele Haushalte nach bezahlbarer, klimafreundlicher Wärme. Das Pilotprojekt zeigt, wie beides in einem Modell zusammengeführt werden kann.

Teil eines Pilotprojekts gegen hohe Heizkosten

Die Installation bei Terrence und Lesley Bridges ist Teil des britischen SHIELD-Projekts. SHIELD steht für „Smart Heat and Intelligent Energy in Low-income Districts“ und richtet sich besonders an Haushalte mit niedrigerem Einkommen.

Hinter dem Projekt stehen unter anderem UK Power Networks, Thermify, Eastlight Community Homes und weitere Partner. Ziel ist es, neue Heiztechnologien, Solaranlagen, Batteriespeicher und intelligente Energiemodelle in Wohngebäuden zu testen.

Der HeatHub soll dabei nicht nur Wärme liefern, sondern auch wirtschaftlich anders funktionieren als eine normale Heizung. Die Rechenleistung kann von Unternehmen genutzt werden, während die entstehende Wärme im Haushalt bleibt.

Die Rechnung: Von hohen Kosten zu deutlich weniger Belastung

Für das Rentnerpaar war die Umstellung offenbar ein großer Einschnitt im Alltag. Laut Berichten sanken die monatlichen Kosten von etwa 375 Pfund auf rund 40 bis 60 Pfund.

Das entspricht einer Entlastung von mehreren Hundert Pfund im Monat. Gerade für ältere Menschen mit fester Rente kann eine solche Verringerung einen erheblichen Unterschied machen.

Besonders wichtig ist dabei nicht nur der Preis, sondern auch die Verlässlichkeit der Wärme. Das Paar berichtet, das Haus könne nun dauerhaft angenehm warm gehalten werden, ohne ständig auf den Verbrauch achten zu müssen.

Aspekt Einordnung Technik Mini-Rechenzentrum namens HeatHub, das Abwärme für Heizung und Warmwasser nutzt Standort Gartenschuppen eines Bungalows in Essex Bisherige Kosten Etwa 375 britische Pfund pro Monat Neue Kosten Etwa 40 bis 60 britische Pfund pro Monat Projekt SHIELD-Initiative für günstigere und emissionsärmere Wärme Einschränkung Pilotprojekt, nicht ohne Fachplanung auf andere Häuser übertragbar

Warum solche Lösungen politisch und sozial interessant sind

Hohe Heizkosten belasten viele Haushalte, besonders Menschen mit geringen Einkommen. In Ländern mit älterem Gebäudebestand, steigenden Energiepreisen und strengeren Klimazielen wird bezahlbare Wärme zu einer immer größeren Herausforderung.

Technologien wie der HeatHub versprechen eine neue Form der Nutzung vorhandener Energie. Die Wärme entsteht ohnehin, weil Computer arbeiten, Daten verarbeiten und dabei Strom in Abwärme umwandeln.

Wird diese Abwärme direkt vor Ort genutzt, kann sie fossile Heizsysteme teilweise oder vollständig ersetzen. Das kann Emissionen senken und gleichzeitig die monatlichen Kosten reduzieren.

Allerdings bleibt offen, wie gut das Modell in größerem Umfang funktioniert. Dafür müssen technische Sicherheit, Wartung, Datenschutz, Netzanschlüsse, Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz bei den Bewohnern zuverlässig geklärt werden.

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Kein einfacher Heiztrick für jedes Haus

So beeindruckend die Ersparnis des Rentnerpaars wirkt, sollte die Technik nicht als schnelle Lösung für alle verstanden werden. Der HeatHub ist kein gewöhnliches Haushaltsgerät, das einfach gekauft und angeschlossen wird.

Er braucht Fachinstallation, passende Gebäudetechnik, eine geeignete Einbindung in Heizung und Warmwasser sowie eine sichere Datenanbindung. Auch die Frage, wer die Rechenleistung nutzt und bezahlt, ist für das Geschäftsmodell entscheidend.

Für Eigentümer und Mieter in Deutschland bedeutet das: Die Idee ist spannend, aber derzeit eher ein Blick in mögliche Heizkonzepte der Zukunft. Als verbreitete Alternative zu Wärmepumpe, Fernwärme oder moderner Hybridheizung ist sie noch nicht etabliert.

Chancen für die Wärmewende

Der Fall aus Essex zeigt, dass die Wärmewende nicht nur aus einer einzigen Technik bestehen wird. Neben Wärmepumpen, Fernwärme, Solarthermie und Gebäudedämmung könnten auch Abwärmekonzepte stärker an Bedeutung gewinnen.

Besonders interessant sind solche Ansätze dort, wo digitale Infrastruktur und Wärmebedarf räumlich zusammengebracht werden können. Das kann in Wohnsiedlungen, öffentlichen Gebäuden, Schwimmbädern oder Quartieren mit vielen ähnlichen Gebäuden sinnvoll sein.

Entscheidend wird sein, ob sich Pilotprojekte in stabile, bezahlbare und sichere Alltagssysteme überführen lassen. Erst dann kann aus einer ungewöhnlichen Einzelfallgeschichte eine breiter nutzbare Heizoption werden.

Was Rentner daraus lernen können

Für private Haushalte liegt die wichtigste Botschaft nicht darin, selbst ein Rechenzentrum in den Schuppen zu stellen. Vielmehr zeigt der Fall, wie wertvoll es sein kann, Abwärme nicht länger als Verlust zu betrachten.

Auch in Deutschland werden Abwärmequellen zunehmend diskutiert, etwa aus Rechenzentren, Industrieanlagen oder Abwasser. Wenn solche Wärme über Netze oder gebäudenahe Systeme nutzbar gemacht wird, kann sie fossile Energie ersetzen.

Verbraucher sollten dennoch genau prüfen, welche Technik zu ihrem Haus passt. Eine hohe Einsparung aus einem Pilotprojekt lässt sich nicht automatisch auf andere Gebäude, Länder oder Tarife übertragen.

Fragen und Antworten zum Thema

Wie funktioniert die Heizung des Rentnerpaars?

Die Heizung nutzt die Abwärme eines kleinen Rechenzentrums. Die Computer im HeatHub erledigen digitale Aufgaben, erzeugen Wärme und geben diese an das Heiz- und Warmwassersystem des Hauses weiter.

Warum sinken die Energiekosten so stark?

Die Wärme entsteht als Nebenprodukt der Datenverarbeitung. Weil die Rechenleistung wirtschaftlich genutzt werden kann, muss der Haushalt für die Wärme deutlich weniger zahlen als bei einer klassischen Gasheizung.

Kann jeder Haushalt so eine Heizung einbauen?

Derzeit ist das nicht realistisch. Die Technik befindet sich in Pilotprojekten und braucht Fachplanung, passende Anschlüsse, geeignete Gebäudetechnik und ein tragfähiges Betreibermodell.

Ist ein HeatHub dasselbe wie eine Wärmepumpe?

Nein. Eine Wärmepumpe gewinnt Wärme aus Luft, Erdreich oder Wasser und hebt sie auf ein nutzbares Temperaturniveau. Ein HeatHub nutzt dagegen die Abwärme von Computern, die Rechenaufgaben ausführen.

Ist die Technik klimafreundlich?

Sie kann klimafreundlicher sein, wenn sie fossile Heizenergie ersetzt und mit sauberem Strom betrieben wird. Zusätzlich verbessert sich die Energienutzung, weil Abwärme nicht ungenutzt verloren geht.

Welche Bedeutung hat der Fall für Deutschland?

Der Fall zeigt eine interessante Richtung für künftige Heizkonzepte. Für Deutschland ist die Technik vor allem als Beispiel für Abwärmenutzung relevant, nicht als sofort verfügbare Standardlösung für Einfamilienhäuser.

Quellen

UK Power Networks: SHIELD-Projekt