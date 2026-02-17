Rente: Neue Regeln für Rentner mit Minijob ab 01.07.2026

Lesedauer 4 Minuten

Wer im Minijob die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragt hat, war bislang praktisch festgelegt: Bis zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses blieb der Eigenanteil weg – ein späteres „Umentscheiden“ war nicht vorgesehen.

Genau das wird ab 1. Juli 2026 geöffnet: Minijobberinnen und Minijobber können eine bereits erklärte Befreiung einmalig für die Zukunft aufheben und wieder rentenversicherungspflichtig werden.

Rentnerinnen und Rentner sollten jedoch beachten: Zurück in die Befreiung geht danach nicht mehr. Wer den Rückweg nutzt, entscheidet sich endgültig für die Beitragspflicht. Und genau hier liegt die neue Härte: Wer heute wieder einzahlt, kann bei späterer finanzieller Schieflage nicht sagen: „Dann eben doch wieder raus.“

603 Euro seit Januar 2026: Minijob-Grenze gestiegen

Seit 1. Januar 2026 liegt die Minijob-Grenze bei 603 Euro im Monat. Hintergrund ist die Kopplung an den Mindestlohn (2026: 13,90 Euro). Mehr Menschen bleiben damit in der geringfügigen Beschäftigung – und mehr Menschen stehen vor der Frage: Beitrag zahlen oder befreien lassen? Ab Juli kommt eine neue Variante dazu: Wer einmal befreit war, darf einmal zurück.

Was sich konkret ab Juli 2026 ändert

Ab 1. Juli 2026 ist die einmalige Aufhebung einer bestehenden Befreiung möglich. Entscheidend sind vier Punkte, die in der Praxis über Geld, Schutz und spätere Ansprüche entscheiden:

Nur für die Zukunft – keine Rückwirkung

Die Aufhebung wirkt nicht rückwirkend. Wer Monate oder Jahre ohne Eigenanteil gearbeitet hat, kann das nicht „nachträglich korrigieren“. Der Neustart greift erst ab dem Zeitpunkt, ab dem die Aufhebung wirksam wird.

Antrag läuft über den Arbeitgeber

Die Aufhebung wird schriftlich oder elektronisch beim Arbeitgeber beantragt. Der Arbeitgeber dokumentiert den Eingang und meldet die Änderung an die Minijob-Zentrale.

Wirksamkeit ab dem Folgemonat – plus Prüf-Fenster

Die Aufhebung tritt ab dem Monat in Kraft, der auf den Monat der Antragstellung folgt. Zusätzlich gilt: Wenn die Minijob-Zentrale nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Meldung widerspricht, gilt die Befreiung als aufgehoben. Das klingt technisch – ist aber praktisch wichtig, weil es den Startpunkt der Beitragspflicht absichert.

Einheitlich bei mehreren Minijobs – und danach endgültig

Wer mehrere Minijobs hat, kann die Aufhebung nur einheitlich erklären. Und: Nach der Aufhebung ist eine erneute Befreiung ausgeschlossen. Das ist der Punkt, an dem aus der „guten Nachricht“ ein Risiko wird: Viele hangeln sich mit mehreren kleinen Jobs durch. Genau diese Gruppe muss eine Entscheidung treffen, die später nicht mehr zurückgedreht werden kann.

Mini-Fall: 21,71 Euro im Monat – und plötzlich wieder voller Rentenschutz

Nina jobbt im Café und hat sich beim Start des Minijobs befreien lassen, weil jeder Euro zählte. 2026 liegt ihr Verdienst bei 603 Euro. Im gewerblichen Minijob beträgt der Eigenanteil zur Rentenversicherung 3,6 Prozent. Das wären rund 21,71 Euro im Monat.

Nina merkt später: Es geht nicht nur um ein paar Rentenpunkte, sondern um die Frage, ob sie wieder als Pflichtversicherte gilt – also um einen Schutz, der in kritischen Lebensphasen nicht nach Gefühl, sondern nach Status funktioniert. Ab Juli 2026 kann sie die Befreiung einmalig aufheben – aber nur nach vorn.

Was es finanziell bedeutet: Eigenanteil kann klein sein – oder spürbar

Im gewerblichen Minijob sind die 3,6 Prozent Eigenanteil für viele überschaubar: bei 603 Euro rund 21,71 Euro.

Im Privathaushalt ist es anders: Dort liegt der Eigenanteil deutlich höher (13,6 Prozent). Bei 603 Euro sind das rund 82,01 Euro im Monat.

Damit wird die Neuregelung zur klassischen Abwägung: kurzfristig weniger Netto – langfristig mehr Absicherung. Nur: Wer die Aufhebung nutzt, entscheidet nicht „für dieses Jahr“, sondern faktisch für die weitere Richtung. Das ist die Einbahnstraße.

Warum die neue Regel politisch so brisant ist

Die alte Praxis war hart: Einmal befreit, immer befreit – selbst wenn Menschen später realisieren, dass sie damit Ansprüche und Zeiten verschenken. Der neue Rückweg korrigiert das.

Gleichzeitig entsteht eine neue Fallhöhe: Wer sich heute „zurück in die Pflicht“ entscheidet, kann später bei knapper Kasse nicht wieder in die Befreiung flüchten. In der Realität wird diese Entscheidung oft nicht nach Beratung getroffen, sondern nach Kontostand.

Abgrenzung, die zählen kann: Verdienstgrenze ist nicht kurzfristig

Die neue Aufhebungsmöglichkeit betrifft geringfügig entlohnte Beschäftigungen (Minijob mit Verdienstgrenze). Kurzfristige Beschäftigungen laufen über andere Kriterien (Zeit statt Entgeltgrenze) und sind deshalb nicht automatisch gleich zu behandeln.

Wer „kurzfristig“ arbeitet, sollte die eigene Beschäftigungsart sauber klären, bevor aus der Juli-Regel falsche Erwartungen entstehen.

Sonderfall Rentner im Minijob: Hier läuft die Logik anders

Wer eine Vollrente nach Erreichen der Regelaltersgrenze bezieht, ist im Minijob grundsätzlich rentenversicherungsfrei. In dieser Konstellation „verpufft“ die Idee einer Aufhebung häufig, weil gar keine Pflicht besteht, von der man sich zurück in die Pflicht bewegen könnte.

Es gibt aber die Option, auf die Versicherungsfreiheit zu verzichten und eigene Beiträge zu zahlen – das ist dann eine bewusste Entscheidung, die separat betrachtet werden muss.

Was Betroffene jetzt praktisch mitnehmen sollten

Die neue Regel ist eine Chance, aber keine Komfort-Option. Wer sie nutzt, sollte sich drei Punkte glasklar machen: Der Wechsel wirkt nur nach vorn. Bei mehreren Minijobs gilt er nur einheitlich. Und nach der Aufhebung gibt es kein Zurück in die Befreiung.

Wer heute knapp kalkuliert, sollte deshalb nicht nur fragen „Kann ich mir 20 Euro leisten?“, sondern „Kann ich es mir leisten, diese Tür später nicht mehr schließen zu können?“

