Rente mit Schwerbehinderung: Ab 2027 könnte es Millionen knallhart treffen

Für Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen oft der einzige gute Weg, nicht bis zur regulären Altersgrenze arbeiten zu müssen. Wer dauerhaft gesundheitlich eingeschränkt ist, kann den Arbeitsalltag häufig nicht in gleicher Weise durchhalten wie gesunde Beschäftigte.

Nach geltendem Recht können schwerbehinderte Menschen unter bestimmten Voraussetzungen früher in Altersrente gehen. Die Deutsche Rentenversicherung nennt dafür drei Bedingungen: Das erforderliche Alter muss erreicht sein, der Grad der Behinderung muss wenigstens 50 betragen und die Wartezeit von 35 Versicherungsjahren muss erfüllt sein.

Genau dieser frühere Rentenzugang gerät nun stärker in den Blick der Rentenpolitik. Die Alterssicherungskommission hat im Juni 2026 Vorschläge für eine umfassende Rentenreform vorgelegt. Nach Darstellung der Bundesregierung sollen die 33 Empfehlungen vollständig und zügig umgesetzt werden; das Gesetzgebungsverfahren soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Warum das Thema Millionen Menschen betrifft

In Deutschland leben rund 7,9 Millionen Menschen mit schwerer Behinderung. Nicht alle diese Menschen stehen unmittelbar vor der Rente. Dennoch ist die Zahl der Betroffenen groß, weil viele Schwerbehinderungen erst im höheren Alter festgestellt werden.

Für Beschäftigte ab Mitte 50 kann eine Änderung bei den Altersgrenzen besonders folgenreich sein. Wer seine berufliche und finanzielle Planung bereits auf einen früheren Rentenbeginn ausgerichtet hat, müsste bei einer Reform unter Umständen länger arbeiten oder höhere Abschläge hinnehmen.

Was heute bei der Schwerbehindertenrente gilt

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist keine Zusatzrente. Sie erhöht also nicht automatisch den monatlichen Rentenbetrag.

Ihr Vorteil liegt darin, dass ein früherer Rentenbeginn möglich ist. Für Menschen, die 1964 oder später geboren wurden, gilt nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung: Abschlagsfrei ist die Rente ab 65 Jahren möglich, mit Abschlägen frühestens ab 62 Jahren.

Wer früher geht, muss pro Monat 0,3 Prozent Abschlag hinnehmen. Der maximale Abschlag beträgt 10,8 Prozent und bleibt dauerhaft bestehen.

Die wichtigsten Bedingungen im Überblick

Voraussetzung Was bedeutet das? Grad der Behinderung Zum Rentenbeginn muss ein GdB von mindestens 50 anerkannt sein. Wartezeit Erforderlich sind 35 Versicherungsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung. Alter Für Jahrgänge ab 1964 ist die abschlagsfreie Rente ab 65 möglich. Frühestmöglicher Beginn Für Jahrgänge ab 1964 ist ein Beginn ab 62 möglich, dann aber mit Abschlägen. Abschlag 0,3 Prozent pro Monat des vorgezogenen Rentenbeginns, höchstens 10,8 Prozent.

Was ab 2027 droht

Noch ist nicht jede Einzelheit der Reform gesetzlich beschlossen. Sicher ist aber: Die Rentenpolitik steht unter erheblichem Druck, weil immer weniger Beitragszahler immer mehr Rentner finanzieren müssen. Die Bundesregierung begründet den Reformbedarf ausdrücklich mit der demografischen Entwicklung.

Für die Schwerbehindertenrente stellt sich deshalb eine heikle Frage. Soll der frühere Rentenzugang weiterhin in der bisherigen Form bestehen bleiben, oder wird auch er an neue Altersgrenzen, strengere Prüfungen oder ein anderes Modell gekoppelt?

Besonders hart wäre eine Änderung für Menschen, die zwar nicht voll erwerbsgemindert sind, aber gesundheitlich kaum noch bis zur Regelaltersgrenze durchhalten. Genau diese Gruppe nutzt die Altersrente für schwerbehinderte Menschen häufig als Ausweg aus einer belastenden Erwerbsphase.

Warum ein späterer Rentenbeginn so teuer werden kann

Schon eine Verschiebung um wenige Monate kann erhebliche Folgen haben. Wer länger arbeiten muss, braucht Gesundheit, einen passenden Arbeitsplatz und oft auch einen Arbeitgeber, der Rücksicht auf Einschränkungen nimmt.

Kann die Arbeit nicht mehr fortgesetzt werden, drohen Zwischenphasen mit Krankengeld, Arbeitslosengeld oder Grundsicherung. Für viele Betroffene ist das finanziell deutlich unsicherer als ein planbarer Rentenbeginn.

Auch höhere Abschläge treffen Menschen mit Schwerbehinderung besonders stark. Viele haben wegen Krankheit, Reha, Teilzeit, Arbeitslosigkeit oder beruflicher Unterbrechungen ohnehin niedrigere Rentenanwartschaften.

GdB 50 bleibt der entscheidende Nachweis

Der Grad der Behinderung muss zum Rentenbeginn vorliegen. Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass ein späterer Wegfall der Schwerbehinderung für den bereits entstandenen Rentenanspruch nicht entscheidend ist.

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Das bedeutet zugleich: Wer kurz vor der Rente steht und noch keinen anerkannten GdB von mindestens 50 hat, sollte die Verfahren nicht aufschieben. Anträge bei den Versorgungsämtern können Zeit brauchen, besonders wenn medizinische Unterlagen fehlen oder Widerspruch eingelegt werden muss.

Wichtig ist auch, dass ein GdB von 30 oder 40 nicht für diese Rentenart genügt. Eine Gleichstellung im Arbeitsrecht ersetzt für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen keinen GdB von 50.

Warum 35 Versicherungsjahre genau geprüft werden sollten

Neben dem GdB entscheidet die Wartezeit von 35 Jahren. Dazu zählen nicht nur Zeiten einer Beschäftigung.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung können unter anderem Pflichtbeiträge, freiwillige Beiträge, Zeiten mit Krankengeld, Arbeitslosengeld, Übergangsgeld, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und bestimmte Anrechnungszeiten berücksichtigt werden.

Gerade bei Menschen mit längeren Krankheitsphasen lohnt sich deshalb eine genaue Kontenklärung. Fehler oder fehlende Zeiten können dazu führen, dass der Rentenbeginn später möglich ist als eigentlich nötig.

Wer 2027 besonders aufpassen muss

Besonders betroffen sind Menschen, die in den nächsten Jahren 60 bis 65 Jahre alt werden und bereits mit einem früheren Renteneintritt gerechnet haben. Für sie kann eine Reform ab 2027 die gesamte Planung verändern.

Dazu gehören Beschäftigte in körperlich belastenden Berufen, Pflegekräfte, Handwerker, Zusteller, Reinigungskräfte, Produktionsarbeiter und Menschen mit chronischen Erkrankungen. Aber auch psychische Erkrankungen, Schmerzstörungen oder schwere internistische Leiden können den Verbleib im Beruf deutlich erschweren.

Wer bereits einen Schwerbehindertenausweis hat, sollte zusätzlich prüfen, wann dieser ausläuft. Läuft der Ausweis vor dem geplanten Rentenbeginn ab, kann eine rechtzeitige Verlängerung wichtig werden.

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Die Alterssicherungskommission hat im Juni 2026 insgesamt 33 Empfehlungen zur Reform der Altersvorsorge vorgelegt. Das Bundesarbeitsministerium beschreibt das Paket als langfristige Neuordnung der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge.

Für die Rente mit Schwerbehinderung ist vor allem ein Punkt wichtig Die Kommission schlägt vor, den Rentenbeginn stärker an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Nach Medienberichten soll das Rentenalter ab 2042 alle zehn Jahre um sechs Monate steigen.

Ein weiterer Vorschlag betrifft die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren. Diese häufig als „Rente mit 63“ bezeichnete Rentenart soll nach den Empfehlungen entfallen oder deutlich eingeschränkt werden.

Für schwerbehinderte Menschen ist noch nicht abschließend geregelt, ob ihre besondere Altersrente direkt verschoben wird. Die Debatte ist aber deshalb brisant, weil jede Erhöhung der allgemeinen Altersgrenzen auch Druck auf Sonderregelungen ausübt.

Bisher können schwerbehinderte Menschen des Jahrgangs 1964 und jünger abschlagsfrei mit 65 Jahren in Rente gehen. Mit Abschlägen ist der Rentenbeginn ab 62 Jahren möglich. Wird das gesamte Rentensystem nach hinten verschoben, stellt sich zwangsläufig die Frage, ob auch diese Altersgrenzen später angehoben werden.

Besonders problematisch wäre das für Menschen, die gesundheitlich eingeschränkt sind, aber nicht als voll erwerbsgemindert gelten. Sie könnten dann weder problemlos weiterarbeiten noch ohne finanzielle Einbußen in Rente gehen.

Die Bundesregierung hat erklärt, dass die Vorschläge der Alterssicherungskommission geprüft und in ein Gesetzgebungsverfahren überführt werden sollen. Zugleich ist von Vertrauensschutz und Übergangsregelungen für Menschen die Rede, die kurz vor dem Ruhestand stehen. Kanzler Friedrich Merz erklärte bereits, “alle Punkte umsetzen” zu wollen.

Was die Reformdebatte für die Planung bedeutet

Noch lässt sich nicht abschließend behaupten, dass ab 2027 jede Schwerbehindertenrente automatisch später beginnt. Dafür braucht es ein Gesetz mit konkreten Übergangsregeln.

Klar ist aber: Die Richtung geht zu einer umfassenden Neuordnung der Alterssicherung. Wenn das Gesetzgebungsverfahren tatsächlich bis Ende 2026 abgeschlossen werden soll, müssen Betroffene schon jetzt mit Änderungen ab 2027 rechnen.

Für Menschen mit Schwerbehinderung ist das mehr als eine technische Rentenfrage. Es geht um die Frage, ob gesundheitlich eingeschränkte Beschäftigte weiterhin früher und verlässlich aus dem Arbeitsleben ausscheiden können.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Betroffene sollten nicht warten, bis eine Reform endgültig beschlossen ist. Entscheidend ist, den eigenen Rentenbeginn frühzeitig zu klären.

Dazu gehört eine aktuelle Rentenauskunft. Ab dem 55. Lebensjahr erhalten Versicherte nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung automatisch eine ausführliche Rentenauskunft.

Auch eine Kontenklärung kann sinnvoll sein. Fehlende Ausbildungszeiten, Zeiten der Kindererziehung, Pflegezeiten oder Zeiten mit Sozialleistungen sollten möglichst vor dem Rentenantrag geklärt werden.

Warum ein früher Rentenantrag wichtig bleibt

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Rentenantrag rund drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn zu stellen.

Das ist besonders wichtig, wenn gleichzeitig Unterlagen zur Schwerbehinderung, Versicherungszeiten oder medizinische Nachweise geprüft werden müssen. Wer zu spät handelt, riskiert Verzögerungen bei der Auszahlung.

Bei absehbaren Streitfragen kann Beratung helfen. Das gilt besonders, wenn ein GdB-Antrag noch läuft, ein Widerspruch anhängig ist oder unklar ist, ob die 35 Versicherungsjahre erfüllt sind.

Praxisbeispiel: Schwerbehinderung und Rentenbeginn 2027

Herr M. ist 61 Jahre alt, arbeitet seit Jahrzehnten in der Produktion und hat einen anerkannten GdB von 50. Wegen Rückenproblemen, Diabetes und starker Erschöpfung plant er, mit 62 Jahren in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen zu gehen. Er weiß, dass er dann Abschläge hinnehmen muss, sieht aber keine realistische Möglichkeit, bis 65 weiterzuarbeiten.

Durch die Reformdebatte wird seine Planung unsicher. Herr M. lässt deshalb seine Rentenauskunft prüfen, beantragt eine Kontenklärung und kontrolliert, ob sein Schwerbehindertenausweis zum geplanten Rentenbeginn noch gültig ist. So kann er schneller reagieren, falls sich die Altersgrenzen oder Übergangsregeln ab 2027 ändern.

Fragen und Antworten zur Rente mit Schwerbehinderung ab 2027

1. Gibt es die Schwerbehindertenrente ab 2027 noch?

Nach aktuellem Stand gibt es keine bestätigte Abschaffung der Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Diskutiert werden aber Reformen im Rentensystem, die auch den früheren Rentenzugang betreffen können.

2. Wer kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen bekommen?

Erforderlich sind ein GdB von mindestens 50, die Wartezeit von 35 Versicherungsjahren und das jeweils geltende Mindestalter. Der GdB muss zum Rentenbeginn vorliegen.

3. Können Menschen mit GdB 30 oder 40 diese Rente bekommen?

Nein. Für diese Rentenart reicht ein GdB von 30 oder 40 nicht aus. Auch eine Gleichstellung im Arbeitsrecht ersetzt keinen anerkannten GdB von mindestens 50.

4. Wie hoch sind die Abschläge bei einem früheren Rentenbeginn?

Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent pro Monat, den die Rente vorzeitig beginnt. Der maximale Abschlag liegt bei 10,8 Prozent und bleibt dauerhaft bestehen.

5. Warum ist 2027 für Betroffene so wichtig?

Die Bundesregierung will die Empfehlungen der Alterssicherungskommission zügig umsetzen. Da das Gesetzgebungsverfahren bis Ende 2026 abgeschlossen sein soll, könnten erste Änderungen ab 2027 spürbar werden.

6. Was sollten schwerbehinderte Menschen jetzt prüfen?

Wichtig sind eine aktuelle Rentenauskunft, eine Kontenklärung und ein gültiger Nachweis über den GdB von mindestens 50. Wer kurz vor der Rente steht, sollte zusätzlich prüfen lassen, welcher Rentenbeginn mit und ohne Abschläge möglich ist.