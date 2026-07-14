Rente: Änderungen bei Schwerbehinderung fix

Seit dem 1. Juli 2026 erhalten Rentnerinnen und Rentner in Deutschland höhere gesetzliche Altersbezüge. Die Renten wurden bundesweit um 4,24 Prozent angehoben, wodurch der aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro gestiegen ist.

Von der Anpassung profitieren auch Menschen, die eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder eine Erwerbsminderungsrente beziehen. Einen besonderen Aufschlag allein wegen einer anerkannten Schwerbehinderung gibt es allerdings nicht.

Parallel zur Rentenerhöhung müssen Betroffene im Jahr 2026 weitere Veränderungen beachten. Dazu gehören die nun vollständig angehobenen Altersgrenzen für den Jahrgang 1964 sowie ein neues digitales Nachweisverfahren für den Behinderten-Pauschbetrag.

Renten steigen seit Juli 2026 um 4,24 Prozent

Die Rentenanpassung gilt einheitlich für sämtliche gesetzlichen Rentenarten. Wer bereits eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen erhält, bekommt daher dieselbe prozentuale Erhöhung wie andere Altersrentner.

Grundlage für die Berechnung ist der aktuelle Rentenwert. Er gibt an, wie viel ein Entgeltpunkt in der gesetzlichen Rentenversicherung monatlich wert ist und wurde zum 1. Juli 2026 auf 42,52 Euro angehoben.

Bei einer bisherigen Bruttorente von 1.500 Euro ergibt sich rechnerisch eine Erhöhung um 63,60 Euro. Die neue monatliche Bruttorente beträgt damit 1.563,60 Euro.

Wie viel davon tatsächlich auf dem Konto ankommt, hängt von den persönlichen Abzügen für die Kranken- und Pflegeversicherung sowie möglicherweise von Steuern ab. Die Deutsche Rentenversicherung bestätigt die Erhöhung um 4,24 Prozent und den neuen Rentenwert von 42,52 Euro.

Schwerbehinderung erhöht die Rente nicht automatisch

Ein Grad der Behinderung führt nicht dazu, dass zusätzliche Entgeltpunkte gutgeschrieben werden. Die anerkannte Schwerbehinderung verändert deshalb nicht unmittelbar den Bruttobetrag der gesetzlichen Rente.

Der wichtigste Vorteil liegt beim möglichen Rentenbeginn. Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 können unter bestimmten Voraussetzungen früher in den Ruhestand wechseln als Versicherte ohne anerkannte Schwerbehinderung.

Ausführliche Informationen zu den Auswirkungen eines GdB auf den Rentenbeginn finden Betroffene auch im Beitrag „Schwerbehinderung: So wirkt sich ein Grad der Behinderung auf die Rente aus“.

Diese Voraussetzungen gelten für die besondere Altersrente

Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen muss zum vorgesehenen Rentenbeginn ein Grad der Behinderung von mindestens 50 vorliegen. Eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen genügt für diese Rentenart nicht.

Zusätzlich müssen Versicherte eine Wartezeit von mindestens 35 Jahren erfüllen. Berücksichtigt werden dabei nicht nur Jahre mit Pflichtbeiträgen aus einer Beschäftigung, sondern beispielsweise auch bestimmte Zeiten der Kindererziehung, Pflege, Arbeitslosigkeit oder freiwilligen Versicherung.

Entscheidend ist, dass die Schwerbehinderteneigenschaft zum Rentenbeginn vorliegt und nachgewiesen werden kann. Wird der GdB erst für einen späteren Zeitpunkt auf mindestens 50 festgesetzt, kann die günstigere Altersrente für einen bereits zurückliegenden Rentenbeginn regelmäßig nicht genutzt werden.

Jahrgang 1964 erreicht die endgültige Altersgrenze

Für den Geburtsjahrgang 1964 ist die lange Übergangsphase bei den Altersgrenzen beendet. Versicherte dieses Jahrgangs können die Altersrente für schwerbehinderte Menschen grundsätzlich mit 65 Jahren abschlagsfrei beziehen.

Ein früherer Beginn ist ab dem vollendeten 62. Lebensjahr möglich. Dabei entstehen dauerhafte Abschläge von 0,3 Prozent für jeden Monat, um den die Rente vorzeitig beginnt.

Wer die Rente drei Jahre vor der abschlagsfreien Altersgrenze beansprucht, muss deshalb einen Abschlag von insgesamt 10,8 Prozent hinnehmen. Diese Kürzung gilt dauerhaft und bleibt auch nach dem 65. Geburtstag bestehen.

Geburtsjahr Altersgrenzen bei Schwerbehinderung 1961 Abschlagsfrei mit 64 Jahren und 6 Monaten, vorzeitig ab 61 Jahren und 6 Monaten 1962 Abschlagsfrei mit 64 Jahren und 8 Monaten, vorzeitig ab 61 Jahren und 8 Monaten 1963 Abschlagsfrei mit 64 Jahren und 10 Monaten, vorzeitig ab 61 Jahren und 10 Monaten 1964 und später Abschlagsfrei mit 65 Jahren, vorzeitig ab 62 Jahren

Die Deutsche Rentenversicherung nennt für Versicherte ab dem Geburtsjahr 1964 eine abschlagsfreie Altersgrenze von 65 Jahren. Der frühestmögliche Beginn liegt bei 62 Jahren.

Abschläge können die Rente dauerhaft deutlich mindern

Die Entscheidung für einen frühen Rentenbeginn sollte nicht allein vom möglichen Eintrittsdatum abhängig gemacht werden. Ein Abschlag von 10,8 Prozent kann sich über viele Jahre zu einer erheblichen Summe addieren.

Bei einer ungekürzten Bruttorente von 1.600 Euro würde ein Abschlag von 10,8 Prozent monatlich 172,80 Euro ausmachen. Die gekürzte Bruttorente läge damit bei 1.427,20 Euro.

Die spätere Rentenerhöhung wird zwar auch auf diese gekürzte Rente angewandt. Der einmal festgesetzte Abschlag verschwindet dadurch aber nicht.

Unter bestimmten Voraussetzungen können Versicherte ab dem 50. Lebensjahr zusätzliche Beiträge einzahlen, um geplante Rentenabschläge ganz oder teilweise auszugleichen. Vor einer solchen Zahlung sollte eine individuelle Auskunft der Rentenversicherung eingeholt werden.

Eine spätere Herabsetzung des GdB gefährdet die laufende Rente nicht

Wurde die Altersrente für schwerbehinderte Menschen wirksam bewilligt, führt eine spätere Herabsetzung des GdB nicht automatisch zum Verlust dieser Rentenart. Die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Rentenbeginns bleiben für den bereits entstandenen Anspruch ausschlaggebend.

Das gilt beispielsweise, wenn der GdB nach einer medizinischen Nachprüfung von 50 auf 40 reduziert wird. Die bereits bewilligte Altersrente wird deshalb nicht nachträglich in eine andere Altersrente umgewandelt.

Anders kann es aussehen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass die Voraussetzungen bereits beim Rentenbeginn nicht bestanden oder unzutreffende Angaben gemacht wurden. Solche Fälle müssen gesondert geprüft werden.

Neues Steuerverfahren für den Behinderten-Pauschbetrag

Seit dem 1. Januar 2026 hat sich auch der steuerliche Nachweis einer Behinderung verändert. Bei erstmaligen oder geänderten Feststellungen müssen die zuständigen Behörden die benötigten Daten grundsätzlich elektronisch an die Finanzverwaltung übermitteln.

Betroffene müssen gegenüber der ausstellenden Behörde in die Datenübermittlung einwilligen. Außerdem wird die steuerliche Identifikationsnummer benötigt, damit der Bescheid eindeutig zugeordnet werden kann.

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Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen weisen darauf hin, dass die Einwilligung für erstmalige oder geänderte Feststellungen ab dem 1. Januar 2026 zwingend erforderlich ist. Ohne eine erfolgreiche Übermittlung kann es passieren, dass der Behinderten-Pauschbetrag im Steuerbescheid zunächst fehlt.

Weitere Einzelheiten haben wir den Beitrag erläutert: „Schwerbehinderung: Neue Steuerregeln 2026 überraschen viele“.

Ältere Feststellungsbescheide bleiben grundsätzlich verwendbar

Für bereits vor dem 1. Januar 2026 ausgestellte und weiterhin gültige Ausweise oder Feststellungsbescheide besteht eine Übergangsregelung. Wurde die Behinderung dem Finanzamt bereits nachgewiesen und hat sich der GdB nicht verändert, ist normalerweise keine erneute Übermittlung erforderlich.

Eine neue elektronische Meldung wird jedoch erforderlich, wenn der GdB ab 2026 erstmals festgestellt oder geändert wird. Das kann beispielsweise nach einem Verschlimmerungsantrag oder einer Herabsetzung der Fall sein.

Betroffene sollten ihren Steuerbescheid deshalb sorgfältig kontrollieren. Fehlt der Behinderten-Pauschbetrag, kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids Einspruch eingelegt werden.

So hoch ist der Behinderten-Pauschbetrag

Der Behinderten-Pauschbetrag kann bereits ab einem festgestellten GdB von 20 beansprucht werden. Eine Schwerbehinderung im sozialrechtlichen Sinn ist für die steuerliche Entlastung somit nicht erforderlich.

Bei einem GdB von 50 beträgt der jährliche Pauschbetrag 1.140 Euro. Bei einem GdB von 100 können 2.840 Euro berücksichtigt werden.

Blinde, taubblinde und hilflose Menschen können einen Pauschbetrag von 7.400 Euro beanspruchen. Der Betrag wird vom zu versteuernden Einkommen abgezogen und nicht unmittelbar als Geldleistung ausgezahlt.

Wie stark die tatsächliche Steuerbelastung sinkt, hängt vom persönlichen Einkommen und vom individuellen Steuersatz ab. Auch Rentnerinnen und Rentner können den Pauschbetrag nutzen, sofern bei ihnen Einkommensteuer anfällt.

Der Schwerbehindertenausweis bleibt weiterhin wichtig

Durch das elektronische Steuerverfahren wird der Schwerbehindertenausweis nicht überflüssig. Er bleibt der sichtbare Nachweis für zahlreiche Nachteilsausgleiche im Alltag.

Dazu können Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr, Parkerleichterungen, Ermäßigungen bei Veranstaltungen oder besondere arbeitsrechtliche Ansprüche gehören. Welche Vorteile bestehen, hängt neben dem GdB häufig von den eingetragenen Merkzeichen ab.

Der Ausweis allein führt jedoch weder zu einer höheren gesetzlichen Rente noch automatisch zu einer kostenlosen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Für viele Vergünstigungen müssen weitere Voraussetzungen erfüllt oder zusätzliche Anträge gestellt werden.

Anträge auf Schwerbehinderung frühzeitig stellen

Das Verfahren zur Feststellung eines GdB kann mehrere Monate dauern. Wer die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nutzen möchte, sollte den Antrag daher nicht erst wenige Wochen vor dem geplanten Rentenbeginn stellen.

Besonders bei einem GdB unter 50 kann ein Verschlimmerungsantrag sinnvoll sein, wenn sich der Gesundheitszustand nachweisbar verschlechtert hat. Eine bloße Neubezeichnung vorhandener Erkrankungen reicht dafür gewöhnlich nicht aus.

Für die Bewertung kommt es auf die Auswirkungen der gesundheitlichen Einschränkungen im Alltag und Berufsleben an. Mehrere Erkrankungen werden zudem nicht einfach rechnerisch zusammengerechnet.

Praxisbeispiel: Jahrgang 1964 plant den Rentenbeginn

Herr Schneider wurde im Oktober 1964 geboren und verfügt über 38 anrechenbare Versicherungsjahre. Wegen mehrerer dauerhafter Erkrankungen wurde bei ihm ein GdB von 50 festgestellt.

Er kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen abschlagsfrei mit 65 Jahren beanspruchen. Möchte er bereits mit 62 Jahren in Rente gehen, wird seine Rente dauerhaft um 10,8 Prozent gekürzt.

Seine voraussichtliche ungekürzte Bruttorente beträgt 1.700 Euro. Bei einem drei Jahre früheren Rentenbeginn würde der Abschlag 183,60 Euro betragen, sodass zunächst 1.516,40 Euro brutto verblieben.

Herr Schneider entscheidet sich deshalb, vor dem Antrag eine Rentenauskunft einzuholen und prüfen zu lassen, ob ein späterer Rentenbeginn oder eine Ausgleichszahlung wirtschaftlich günstiger ist. Gleichzeitig kontrolliert er, ob seine Steuer-ID beim Versorgungsamt hinterlegt ist, damit der Behinderten-Pauschbetrag elektronisch gemeldet werden kann.

Häufige Fragen zur Rentenerhöhung und Schwerbehinderung

1. Erhalten schwerbehinderte Rentner eine höhere Rentenanpassung?

Nein. Die Rentenerhöhung von 4,24 Prozent gilt seit dem 1. Juli 2026 für alle gesetzlichen Rentenarten gleichermaßen. Einen zusätzlichen Prozentsatz wegen einer Schwerbehinderung gibt es nicht.

2. Ab welchem GdB kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen genutzt werden?

Erforderlich ist ein anerkannter Grad der Behinderung von mindestens 50. Der GdB muss zum Rentenbeginn vorliegen, außerdem müssen mindestens 35 Versicherungsjahre erfüllt sein.

3. Kann der Jahrgang 1964 mit 62 Jahren in Rente gehen?

Ja, bei erfüllten Voraussetzungen ist ein Rentenbeginn ab 62 Jahren möglich. Bei einem Beginn drei Jahre vor der abschlagsfreien Altersgrenze entsteht jedoch eine dauerhafte Kürzung von 10,8 Prozent.

4. Wann kann der Jahrgang 1964 abschlagsfrei in Rente gehen?

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen kann für den Jahrgang 1964 grundsätzlich mit 65 Jahren ohne Abschläge beginnen. Damit liegt die Altersgrenze zwei Jahre unter der regulären Altersgrenze von 67 Jahren.

5. Was passiert, wenn der GdB nach dem Rentenbeginn herabgesetzt wird?

Eine bereits wirksam bewilligte Altersrente für schwerbehinderte Menschen bleibt grundsätzlich bestehen. Eine spätere Herabsetzung des GdB führt normalerweise nicht zu einer nachträglichen Kürzung oder zum Entzug der Rentenart.

6. Muss der Behinderten-Pauschbetrag seit 2026 neu beantragt werden?

Der Pauschbetrag muss weiterhin in der Steuererklärung beziehungsweise über einen Lohnsteuer-Freibetrag berücksichtigt werden. Bei erstmaligen oder geänderten Feststellungen ab 2026 müssen die Behinderungsdaten jedoch elektronisch von der zuständigen Behörde an die Finanzverwaltung übermittelt werden.