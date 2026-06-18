Pflegegeld und der 42 Euro Zuschuss: Viele Pflegebedürftige lassen ihn 2026 liegen

Viele Pflegebedürftige und Angehörige schauen 2026 vor allem auf das Pflegegeld. Dabei wird eine weitere Leistung häufig übersehen: die monatliche Kostenübernahme für Pflegehilfsmittel zum Verbrauch. Sie beträgt bis zu 42 Euro im Monat und kann zusätzlich zum Pflegegeld genutzt werden. Der GKV-Spitzenverband verweist ausdrücklich auf diese Grenze seit dem 1. Januar 2025.

Wer diesen Anspruch nicht beantragt oder die Erstattung nicht nutzt, lässt im Jahr bis zu 504 Euro ungenutzt. Das Geld wird allerdings nicht einfach ausgezahlt. Es geht um Sachleistungen oder Kostenerstattung für bestimmte Hygiene- und Schutzprodukte in der häuslichen Pflege.

Pflegegeld 2026: Die Beträge bleiben auf dem Stand von 2025

Beim Pflegegeld gibt es 2026 keine neue Erhöhung. Nach der Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums erhalten Pflegebedürftige bei häuslicher Pflege weiterhin 347 Euro bei Pflegegrad 2, 599 Euro bei Pflegegrad 3, 800 Euro bei Pflegegrad 4 und 990 Euro bei Pflegegrad 5. Pflegegrad 1 führt nicht zu Pflegegeld, kann aber andere Leistungen eröffnen.

Leistung 2026 Betrag und Einordnung Pflegegeld bei Pflegegrad 1 Kein monatliches Pflegegeld Pflegegeld bei Pflegegrad 2 347 Euro monatlich Pflegegeld bei Pflegegrad 3 599 Euro monatlich Pflegegeld bei Pflegegrad 4 800 Euro monatlich Pflegegeld bei Pflegegrad 5 990 Euro monatlich Pflegehilfsmittel zum Verbrauch Bis zu 42 Euro monatlich zusätzlich, bei häuslicher Pflege ab Pflegegrad 1

Was hinter den 42 Euro Pflegehilfsmitteln steckt

Die 42 Euro beziehen sich auf Pflegehilfsmittel, die im Pflegealltag verbraucht werden. Dazu gehören etwa Einmalhandschuhe, Fingerlinge, Desinfektionsmittel, Mundschutz, Schutzschürzen oder saugende Bettschutzeinlagen für den Einmalgebrauch. Die Verbraucherzentrale beschreibt diese Produkte als Hilfsmittel für Hygiene und Schutz in der häuslichen Pflege.

Der Anspruch ergibt sich aus § 40 SGB XI. Dort ist geregelt, dass die Aufwendungen der Pflegekassen für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel monatlich 42 Euro nicht übersteigen dürfen. Die Leistung kann auch über Kostenerstattung erfolgen.

Warum der Anspruch so oft ungenutzt bleibt

Viele Familien verwechseln Pflegehilfsmittel mit dem Pflegegeld. Das Pflegegeld landet monatlich auf dem Konto, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Die Pflegehilfsmittel dagegen müssen beantragt, über einen Vertragspartner bezogen oder per Erstattung abgerechnet werden.

Genau hier entsteht die Lücke. Wer Handschuhe, Desinfektion oder Bettschutzeinlagen regelmäßig selbst kauft, aber keinen Antrag stellt, zahlt aus eigener Tasche. Auf den Monat gerechnet wirkt der Betrag oft überschaubar, über ein Jahr summiert er sich jedoch auf bis zu 504 Euro.

Wer 2026 Anspruch auf die Pflegehilfsmittel hat

Anspruch besteht bereits ab Pflegegrad 1, wenn die pflegebedürftige Person zu Hause gepflegt wird. Das kann die eigene Wohnung sein, die Wohnung von Angehörigen oder auch eine Wohngemeinschaft. Kein Anspruch besteht in der Regel bei vollstationärer Pflege im Pflegeheim oder während eines Krankenhausaufenthalts.

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Ein ärztliches Rezept ist nach Angaben der Verbraucherzentrale nicht erforderlich. Nötig ist aber ein Antrag bei der Pflegekasse. Dieser kann je nach Kasse formlos oder über ein Formular gestellt werden.

Pflegebox oder Kostenerstattung: Zwei Wege sind möglich

In der Praxis gibt es zwei gängige Wege. Pflegebedürftige können Produkte selbst kaufen und die Kosten bis zur Monatsgrenze erstatten lassen. Alternativ kann ein Anbieter beauftragt werden, der direkt mit der Pflegekasse abrechnet, sofern er Vertragspartner der jeweiligen Kasse ist. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

Bei Pflegeboxen ist Aufmerksamkeit wichtig. Die Produkte sollten zum tatsächlichen Bedarf passen und nicht nur aus einer vorgefertigten Zusammenstellung bestehen. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass Anbieter vor der Versorgung qualifiziert beraten müssen und dass die Initiative zur Kontaktaufnahme von der versicherten Person ausgehen soll.

Warum die 42 Euro nicht mit Pflegegeld verwechselt werden sollten

Die Pflegehilfsmittel ersetzen kein Pflegegeld und verringern es nicht. Sie sind eine zusätzliche Unterstützung für den Alltag zu Hause. Gerade Familien, die Angehörige selbst versorgen, können dadurch laufende Ausgaben für Hygieneprodukte senken.

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Wichtig ist aber die Form der Leistung. Es handelt sich nicht um frei verfügbares Geld. Die Pflegekasse übernimmt nur Kosten für anerkannte Pflegehilfsmittel zum Verbrauch und nur bis zur vorgesehenen Monatsgrenze.

Was Angehörige 2026 prüfen sollten

Angehörige sollten zuerst klären, ob ein Pflegegrad vorliegt und ob die Pflege zu Hause erfolgt. Danach lohnt sich ein Blick auf die tatsächlich benötigten Produkte. Wer regelmäßig Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel oder Bettschutzeinlagen kauft, sollte den Antrag nicht aufschieben.

Ebenso wichtig ist die Frage, ob eine Pflegebox wirklich sinnvoll zusammengestellt ist. Nicht jede Familie benötigt dieselben Produkte. Wer eine Lieferung erhält, die am Bedarf vorbeigeht, spart am Ende wenig und sammelt unbrauchbare Vorräte.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Tochter pflegt ihren Vater mit Pflegegrad 3 zu Hause. Das Pflegegeld von 599 Euro erhält der Vater monatlich, doch Einmalhandschuhe, Flächendesinfektion und Bettschutzeinlagen kauft die Familie zunächst selbst. Pro Monat entstehen dafür rund 35 bis 45 Euro.

Nach einem Hinweis der Pflegekasse beantragt die Tochter Pflegehilfsmittel zum Verbrauch. Künftig werden die benötigten Produkte bis zur Grenze von 42 Euro monatlich übernommen. Für die Familie bedeutet das: Das Pflegegeld bleibt unverändert, während die laufenden Ausgaben für Hygieneprodukte deutlich sinken.

Häufige Fragen zu Pflegegeld und 42 Euro Pflegehilfsmitteln

1. Bekomme ich die 42 Euro für Pflegehilfsmittel zusätzlich zum Pflegegeld?

Ja. Die Pflegehilfsmittel zum Verbrauch werden zusätzlich zum Pflegegeld gewährt. Das Pflegegeld wird dadurch nicht gekürzt, weil es sich um eine eigene Leistung der Pflegeversicherung handelt.

2. Werden die 42 Euro monatlich auf mein Konto überwiesen?

Nein. Die 42 Euro sind kein frei verfügbares Geld. Die Pflegekasse übernimmt Kosten für bestimmte Pflegehilfsmittel zum Verbrauch oder rechnet direkt mit einem zugelassenen Anbieter ab.

3. Wer hat Anspruch auf Pflegehilfsmittel zum Verbrauch?

Anspruch besteht in der Regel ab Pflegegrad 1, wenn die pflegebedürftige Person zu Hause gepflegt wird. Das kann in der eigenen Wohnung, bei Angehörigen oder in einer betreuten Wohnform sein.

4. Welche Produkte fallen unter die 42-Euro-Regelung?

Dazu gehören vor allem Produkte, die im Pflegealltag regelmäßig verbraucht werden. Typische Beispiele sind Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Mundschutz, Schutzschürzen oder Bettschutzeinlagen zum Einmalgebrauch.

5. Muss ich die Pflegehilfsmittel beantragen?

Ja. Die Leistung wird nicht automatisch bereitgestellt. Pflegebedürftige oder Angehörige sollten einen Antrag bei der Pflegekasse stellen oder einen Vertragspartner beauftragen, der die Abrechnung übernimmt.

6. Warum verschenken viele Pflegebedürftige 2026 Geld?

Viele Familien kennen den Anspruch nicht oder verwechseln ihn mit dem Pflegegeld. Wer Pflegehilfsmittel regelmäßig selbst kauft, aber keine Erstattung beantragt, zahlt unnötig aus eigener Tasche und lässt bis zu 504 Euro im Jahr ungenutzt.

Fazit

Die 42 Euro für Pflegehilfsmittel sind 2026 kein Bonus, der automatisch ausgezahlt wird. Sie sind ein eigener Anspruch, der nur dann hilft, wenn er beantragt und passend genutzt wird. Wer häusliche Pflege organisiert und diese Leistung übersieht, verschenkt unter Umständen mehrere Hundert Euro im Jahr.