Pflegegeld: 1.572 Euro Entlastung für alle Pflegegrade möglich

Pflegegeld und Entlastungsbetrag folgen verschiedenen Regeln. Pflegegeld wird erst ab Pflegegrad 2 gezahlt und steht der pflegebedürftigen Person zur freien Verfügung. Der Entlastungsbetrag dagegen kann bereits ab Pflegegrad 1 genutzt werden, ist aber an bestimmte Zwecke gebunden.

Was hinter den 1.572 Euro steckt

Pflegebedürftige Menschen mit anerkanntem Pflegegrad 1 bis 5 können bei häuslicher Pflege den Entlastungsbetrag nutzen. Seit 2025 liegt dieser Betrag bei 131 Euro monatlich. Auf zwölf Monate gerechnet ergibt sich ein Jahresbudget von 1.572 Euro.

Dieses Geld wird nicht einfach automatisch auf das Konto überwiesen. Es dient dazu, anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag zu finanzieren. Dazu gehören je nach Bundesland etwa Hilfe im Haushalt, Alltagsbegleitung, Betreuungsangebote oder bestimmte Leistungen der Tages- und Nachtpflege.

Pflegegeld ist etwas anderes als der Entlastungsbetrag

Das klassische Pflegegeld erhalten Menschen, die zu Hause gepflegt werden und die Pflege selbst organisieren. Häufig übernehmen Angehörige, Freunde oder andere nahestehende Personen diese Versorgung. Voraussetzung ist mindestens Pflegegrad 2.

Pflegegrad 1 reicht für Pflegegeld nicht aus. Menschen mit Pflegegrad 1 können aber den Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich nutzen. Genau deshalb ist die Formulierung „1.572 Euro für alle Pflegegrade“ zwar im Zusammenhang mit dem Entlastungsbetrag richtig, beim Pflegegeld selbst aber missverständlich.

Aktuelle Beträge im Überblick

Pflegegrad Monatliches Pflegegeld und Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 Kein Pflegegeld, aber 131 Euro Entlastungsbetrag monatlich Pflegegrad 2 347 Euro Pflegegeld plus 131 Euro Entlastungsbetrag monatlich Pflegegrad 3 599 Euro Pflegegeld plus 131 Euro Entlastungsbetrag monatlich Pflegegrad 4 800 Euro Pflegegeld plus 131 Euro Entlastungsbetrag monatlich Pflegegrad 5 990 Euro Pflegegeld plus 131 Euro Entlastungsbetrag monatlich

Wofür der Entlastungsbetrag eingesetzt werden kann

Der Entlastungsbetrag soll den Alltag zu Hause erleichtern. Pflegebedürftige Menschen sollen länger selbstbestimmt wohnen können, während pflegende Angehörige Unterstützung erhalten. Die konkrete Nutzung hängt davon ab, welche Angebote im jeweiligen Bundesland anerkannt sind.

Typische Einsatzbereiche sind hauswirtschaftliche Hilfen, Begleitung bei Alltagswegen, Betreuungsangebote oder Unterstützung durch zugelassene Anbieter. Auch Leistungen der Tagespflege oder Kurzzeitpflege können unter bestimmten Voraussetzungen darüber mitfinanziert werden. Wichtig ist, dass die Leistung anerkannt und abrechenbar ist.

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Nicht möglich ist eine freie Barauszahlung an die pflegebedürftige Person. Wer also eine private Hilfe ohne Anerkennung beauftragt, kann die Kosten oft nicht über den Entlastungsbetrag abrechnen. Vor der Nutzung sollte deshalb bei der Pflegekasse oder beim Anbieter geklärt werden, ob eine Erstattung möglich ist.

Warum viele Pflegehaushalte Geld ungenutzt lassen

In der Praxis bleibt der Entlastungsbetrag häufig ungenutzt, obwohl ein Anspruch besteht. Ein Grund ist, dass viele Betroffene ihn mit dem Pflegegeld verwechseln. Andere wissen nicht, dass sie nicht monatlich neu einen Antrag stellen müssen, sondern abrechnungsfähige Leistungen einreichen können.

Hinzu kommt, dass die Anerkennung von Angeboten je nach Bundesland unterschiedlich geregelt ist. Was in einem Bundesland als Nachbarschaftshilfe oder Alltagsunterstützung anerkannt wird, kann in einem anderen Bundesland anders behandelt werden. Diese Unterschiede machen die Nutzung für Familien unnötig kompliziert.

Nicht genutzte Beträge können angespart werden

Der monatliche Entlastungsbetrag muss nicht zwingend im jeweiligen Monat ausgegeben werden. Nicht genutzte Beträge können angespart und später verwendet werden. Üblicherweise können Restbeträge bis zum 30. Juni des Folgejahres eingesetzt werden.

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Das ist besonders wichtig für Familien, die erst spät von ihrem Anspruch erfahren. Wer etwa im laufenden Jahr noch keine Leistungen abgerechnet hat, sollte bei der Pflegekasse nachfragen, welches Guthaben vorhanden ist. So lässt sich vermeiden, dass verfügbare Unterstützung verfällt.

Was Pflegebedürftige und Angehörige beachten sollten

Der erste Schritt ist die Feststellung eines Pflegegrades. Ohne anerkannten Pflegegrad gibt es weder Pflegegeld noch Entlastungsbetrag. Der Antrag wird bei der Pflegekasse gestellt, die der jeweiligen Krankenkasse angeschlossen ist.

Wer bereits einen Pflegegrad hat, sollte prüfen, ob der Entlastungsbetrag regelmäßig genutzt wird. Dabei hilft eine kurze Nachfrage bei der Pflegekasse nach dem aktuellen Entlastungsguthaben. Auch zugelassene Betreuungsdienste oder Pflegedienste können erklären, welche Leistungen direkt mit der Kasse abgerechnet werden können.

Besonders bei Pflegegrad 1 ist der Entlastungsbetrag oft die wichtigste regelmäßige Geldleistung im häuslichen Umfeld. Bei höheren Pflegegraden ergänzt er Pflegegeld, Pflegesachleistungen oder andere Hilfen. Dadurch kann er helfen, Versorgungslücken im Alltag zu schließen.

Fazit: 1.572 Euro sind möglich, aber nicht als frei verfügbares Pflegegeld

Die Summe von 1.572 Euro pro Jahr ist für alle Pflegegrade möglich, wenn ein anerkannter Pflegegrad vorliegt und die Pflege zu Hause stattfindet. Sie ergibt sich aus dem Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich. Dieser Anspruch gilt auch für Pflegegrad 1.

Als klassisches Pflegegeld darf dieser Betrag jedoch nicht verstanden werden. Pflegegeld gibt es erst ab Pflegegrad 2 und in anderer Höhe. Wer beide Leistungen sauber unterscheidet, kann finanzielle Ansprüche besser nutzen und unnötige Verluste vermeiden.

Beispiel aus der Praxis

Eine 79-jährige Frau lebt mit Pflegegrad 2 weiterhin in ihrer Wohnung. Ihre Tochter unterstützt sie beim Einkaufen, bei Arztterminen und bei organisatorischen Fragen. Zusätzlich erhält die Mutter monatlich 347 Euro Pflegegeld.

Weil der Haushalt zunehmend schwerfällt, beauftragt die Familie einen anerkannten Anbieter für hauswirtschaftliche Unterstützung. Die Kosten werden bis zur Höhe von 131 Euro monatlich über den Entlastungsbetrag abgerechnet. So stehen der Familie im Jahr bis zu 1.572 Euro zusätzlich für alltagsnahe Hilfe zur Verfügung, ohne dass das Pflegegeld gekürzt wird.

Häufige Fragen und Antworten

1.572 Euro Pflegegeld für alle Pflegegrade?

Nein, als klassisches Pflegegeld gibt es diese Summe nicht für alle Pflegegrade. Die 1.572 Euro beziehen sich auf den Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich, der Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1 bis 5 zustehen kann. Pflegegeld selbst wird erst ab Pflegegrad 2 gezahlt.

Wird der Entlastungsbetrag direkt ausgezahlt?

In der Regel wird der Entlastungsbetrag nicht frei auf das Konto überwiesen. Er ist für anerkannte Unterstützungsangebote gedacht, etwa Hilfe im Haushalt, Alltagsbegleitung oder Betreuungsleistungen. Die Kosten werden meist über Rechnungen mit der Pflegekasse abgerechnet.

Was passiert, wenn der Entlastungsbetrag nicht jeden Monat genutzt wird?

Nicht verbrauchte Beträge können angespart und später genutzt werden. Restbeträge lassen sich üblicherweise noch bis zum 30. Juni des Folgejahres verwenden. Danach können ungenutzte Ansprüche verfallen.