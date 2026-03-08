Pflege: Immer weniger Pflegegeld-Leistungen durch Inflation

Lesedauer 2 Minuten

Die Pflegeversicherung sollte pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen entlasten. In der Realität passiert seit Jahren das Gegenteil: Die Beträge steigen zwar nominal, verlieren aber real deutlich an Wert.

Neue Zahlen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage zeigen, wie stark die Kaufkraft zentraler Pflegeleistungen seit Einführung der Pflegegrade im Jahr 2017 gesunken ist.

Beispiel Pflegegrad 2 zeigt drastischen Kaufkraftverlust

Besonders deutlich wird das beim Blick auf den Sachleistungsbetrag für Pflegegrad 2. Dieser lag 2025 bei 796 Euro im Monat. Inflationsbereinigt entsprach das aber nur noch 626 Euro. Das ist ein realer Rückgang von gut 21 Prozent gegenüber dem Jahr 2017.

Auch der Wohngruppenzuschlag verliert an Wert

Auch beim Wohngruppenzuschlag zeigt sich dieselbe Entwicklung. Der Zuschlag für ambulant betreute Wohngruppen lag 2025 bei 224 Euro im Monat. Kaufkraftbereinigt blieben davon nur noch 173 Euro übrig. Gegenüber 2017 bedeutet das ein Minus von rund 23 Prozent.

Leistung Betrag 2025 Kaufkraftbereinigt Realer Verlust seit 2017 Pflegesachleistung Pflegegrad 2 796 Euro 626 Euro rund 21 Prozent Wohngruppenzuschlag 224 Euro 173 Euro rund 23 Prozent

Steigende Pflegekosten verschärfen das Problem

Für pflegebedürftige Menschen bedeutet dieser Kaufkraftverlust, dass sie mit denselben Leistungen heute deutlich weniger Unterstützung finanzieren können. Gleichzeitig steigen die tatsächlichen Kosten für Pflege, Betreuung, Energie, Personal und Wohnen weiter. Die Lücke zwischen gesetzlicher Leistung und realem Bedarf wächst damit kontinuierlich.

📚 Lesen Sie auch: Wer Bürgergeld bezieht wird jetzt zum Verdachtsfalls fürs Jugendamt

Familien geraten immer stärker unter Druck

Besonders hart trifft diese Entwicklung Angehörige, die ohnehin einen großen Teil der Pflege übernehmen. Wenn Leistungen real schrumpfen, müssen Betroffene entweder mehr aus eigener Tasche bezahlen oder Pflegeleistungen einschränken.

Was nach kleinen Anpassungen aussieht, ist in Wahrheit oft eine schleichende Kürzung.

Kritik an der Entwicklung der Pflegeleistungen

Politisch wird diese Entwicklung zunehmend kritisiert. Die Linken-Pflegeexpertin Evelyn Schötz sprach von einer „schleichenden finanziellen Belastung“ für Millionen Betroffene. Seit Einführung der Pflegegrade hätten zentrale Leistungen deutlich an Kaufkraft verloren. Was formal nach Anpassungen aussieht, sei real eine Kürzung der Unterstützung.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Das Problem liegt auch im System der Pflegeversicherung selbst. Die Leistungen sind gesetzlich festgelegt und steigen meist nur in größeren Abständen. Wenn die Preise in der Zwischenzeit schneller steigen, verlieren diese Beträge automatisch an Wert. Genau diese Entwicklung zeigt sich seit mehreren Jahren.

FAQ: Häufige Fragen zur Pflegeversicherung und Inflation

Warum verlieren Pflegeleistungen überhaupt an Wert?

Weil nominale Erhöhungen nicht automatisch die Inflation ausgleichen. Wenn Preise schneller steigen als die gesetzlichen Leistungsbeträge, sinkt die Kaufkraft der Pflegeleistungen.

Wie stark ist der Wertverlust bei Pflegegrad 2?

Die Pflegesachleistung für Pflegegrad 2 lag 2025 bei 796 Euro monatlich, hatte inflationsbereinigt aber nur noch einen Wert von 626 Euro. Das entspricht einem realen Minus von über 21 Prozent seit 2017.

Sind nur Pflegesachleistungen betroffen?

Nein. Auch andere Leistungen wie der Zuschlag für ambulant betreute Wohngruppen haben deutlich an Kaufkraft verloren. Dort liegt der reale Rückgang seit 2017 bei rund 23 Prozent.

Was bedeutet das für Pflegebedürftige und Angehörige?

Pflegebedürftige können mit den gesetzlichen Leistungen weniger tatsächliche Hilfe finanzieren als noch vor einigen Jahren. Dadurch steigt der Eigenanteil für viele Familien.

Hat die Politik das Problem erkannt?

Ja. Die Entwicklung wird zunehmend politisch diskutiert. Zahlen aus parlamentarischen Anfragen zeigen deutlich, dass zentrale Leistungen der Pflegeversicherung real an Wert verloren haben.

Fazit: Pflegeversicherung verliert schleichend an Wirkung

Die Zahlen zeigen deutlich, dass die Pflegeversicherung an realer Wirkung verliert. Während die Preise für Pflege und Betreuung steigen, wachsen die Leistungen deutlich langsamer. Für viele Betroffene bedeutet das eine immer größere Finanzierungslücke.