Minijobs sollen abgeschafft werden: Was das jetzt bedeutet

Die Bundesregierung stellt das System der Minijobs infrage. Nach aktuellen Reformvorschlägen sollen geringfügige Beschäftigungen für viele Erwachsene künftig deutlich eingeschränkt oder in reguläre sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse überführt werden.

Ein vollständiges Ende aller Minijobs ist damit aber noch nicht ganz beschlossen.

Warum Minijobs in die Kritik geraten sind

Minijobs gelten seit Jahren als einfache Möglichkeit, nebenbei Geld zu verdienen. Beschäftigte können bis zur geltenden Verdienstgrenze arbeiten, ohne selbst die vollen Sozialabgaben eines regulären Jobs zu tragen.

Kritiker sehen darin jedoch ein Problem. Sie argumentieren, dass viele Menschen dauerhaft in geringfügiger Beschäftigung bleiben und dadurch nur geringe Rentenansprüche aufbauen.

Besonders häufig betrifft das Frauen, Beschäftigte im Handel, Servicekräfte, Aushilfen in der Gastronomie sowie Menschen mit familiären Verpflichtungen. Für sie kann ein Minijob kurzfristig attraktiv sein, langfristig aber finanzielle Nachteile mit sich bringen.

Was die Bundesregierung ändern will

Im Raum steht eine Reform, die Minijobs für viele Erwachsene unattraktiver machen oder weitgehend ersetzen würde. Ziel ist es, mehr Beschäftigte in reguläre Jobs mit voller Sozialversicherung zu bringen.

Für Schülerinnen, Schüler, Studierende oder Rentnerinnen und Rentner könnten Sonderregeln bestehen bleiben. Damit würde der Minijob nicht vollständig verschwinden, aber sein Einsatzbereich würde deutlich enger gefasst.

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hieße das: Aus einem bisherigen Minijob könnte künftig ein sozialversicherungspflichtiges Teilzeitverhältnis werden. Dadurch würden Beiträge zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung anfallen.

Was sich für Beschäftigte ändern könnte

Beschäftigte müssten bei einer Umstellung mit einem anderen Nettolohn rechnen. Wer heute brutto nah an der Minijob-Grenze verdient, könnte künftig zwar mehr soziale Absicherung erhalten, aber zunächst weniger Geld ausgezahlt bekommen.

Der Vorteil läge vor allem in der langfristigen Absicherung. Wer regulär beschäftigt ist, zahlt in die Sozialversicherung ein und verbessert dadurch Ansprüche bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter.

Für manche Beschäftigte könnte die Reform aber auch Unsicherheit bedeuten. Nicht jeder Arbeitgeber wird automatisch aus einem Minijob eine reguläre Stelle machen.

Folgen für Unternehmen

Unternehmen müssten ihre Personalplanung überarbeiten. Besonders betroffen wären Branchen, die stark mit Aushilfen arbeiten, etwa Gastronomie, Einzelhandel, Reinigung, Logistik und private Haushalte.

Für Arbeitgeber könnten die Lohnnebenkosten steigen. Außerdem würden Abrechnung, Vertragsgestaltung und Einsatzplanung aufwendiger.

Gleichzeitig könnte eine Reform dazu führen, dass Beschäftigungsverhältnisse verlässlicher werden. Unternehmen müssten dann stärker mit festen Arbeitszeiten, klaren Teilzeitmodellen und längerfristiger Personalbindung planen.

Befürworter der Reform betonen, dass geringfügige Beschäftigung für viele Menschen keine verlässliche Perspektive biete. Aus Gewerkschafts- und Sozialverbandskreisen heißt es sinngemäß: „Wer arbeitet, muss auch sozial abgesichert sein. Minijobs dürfen nicht länger zur Sackgasse werden, in der Beschäftigte kaum Rentenansprüche erwerben und bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit schlecht geschützt sind.“

Kritiker warnen dagegen vor erheblichen Folgen für Betriebe und Beschäftigte, die bewusst nur wenige Stunden arbeiten wollen. Aus Arbeitgeberkreisen lautet der Einwand sinngemäß: „Viele kleine Unternehmen sind auf flexible Aushilfen angewiesen. Wenn Minijobs stark eingeschränkt werden, steigen Kosten und Bürokratie, während gerade Gastronomie, Handel und private Haushalte weniger Spielraum bei der Personalplanung haben.“

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Auswirkungen auf Bürgergeld und Grundsicherung

Für Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld könnte eine Einschränkung von Minijobs spürbare Folgen haben. Viele nutzen geringfügige Beschäftigung, um ihr Einkommen aufzubessern und zugleich den Kontakt zum Arbeitsmarkt zu halten.

Würden Minijobs häufiger in sozialversicherungspflichtige Teilzeitstellen überführt, könnten sich die anrechenbaren Einkommen verändern. Entscheidend wäre dann, wie Freibeträge, Arbeitszeit und Bruttolohn im Einzelfall zusammenspielen.

Auch in der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung wären Auswirkungen denkbar. Wer statt eines Minijobs eine reguläre Beschäftigung ausübt, kann höhere Rentenansprüche erwerben und langfristig unabhängiger von ergänzenden Leistungen werden. Kurzfristig kann ein höheres Einkommen aber dazu führen, dass staatliche Leistungen sinken, weil Einkommen angerechnet wird. Für Betroffene wäre deshalb eine verständliche Beratung wichtig, damit der Wechsel nicht als finanzielle Verschlechterung empfunden wird.

Mögliche Änderungen im Überblick

Bereich Mögliche Folge Beschäftigte Mehr Sozialversicherung, aber möglicherweise geringerer Nettolohn bei gleicher Arbeitszeit. Arbeitgeber Höhere Kosten und mehr Verwaltungsaufwand bei bisherigen Aushilfsjobs. Rentensystem Mehr Beitragszahlungen und bessere spätere Ansprüche für bisher geringfügig Beschäftigte. Branchen mit vielen Aushilfen Neue Planung bei Schichten, Öffnungszeiten und kurzfristigem Personalbedarf.

Noch ist vieles offen

Entscheidend wird sein, wie ein Gesetz am Ende ausgestaltet wird. Denkbar sind Übergangsfristen, Ausnahmen und besondere Regeln für bestimmte Gruppen.

Auch die Frage der Verdienstgrenzen bleibt wichtig. Derzeit ist die Grenze dynamisch an den Mindestlohn gekoppelt, damit ein Minijob ungefähr zehn Wochenstunden zum Mindestlohn umfasst.

Ob die Reform tatsächlich kommt, hängt vom weiteren Gesetzgebungsverfahren ab. Bis dahin gelten die bestehenden Regeln weiter.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Bäckerei beschäftigt derzeit zwei Aushilfen auf Minijob-Basis für den Verkauf am Samstag. Beide verdienen jeweils rund 500 Euro im Monat und arbeiten nur wenige Stunden pro Woche.

Würde der Minijob für Erwachsene eingeschränkt, müsste die Bäckerei diese Beschäftigung möglicherweise in reguläre Teilzeitstellen umwandeln. Das würde die Beschäftigten besser absichern, aber die Lohnkosten und die Abrechnung für den Betrieb erhöhen.

Die Inhaberin müsste dann entscheiden, ob sie die Arbeitszeiten anders verteilt, Preise anpasst oder weniger Aushilfsstunden anbietet. Für die Beschäftigten wäre wichtig, ob der neue Vertrag trotz Abgaben finanziell attraktiv bleibt.

Fragen und Antworten zum Thema

Werden Minijobs sofort abgeschafft?

Nein. Nach aktuellem Stand geht es um Reformpläne und politische Vorschläge, nicht um ein bereits endgültig beschlossenes Aus für alle Minijobs. Aber alle Zeichen deutsche darauf hin.

Welche Beschäftigten wären besonders betroffen?

Betroffen wären vor allem Erwachsene im erwerbsfähigen Alter, die dauerhaft geringfügig beschäftigt sind. Für Schülerinnen, Schüler, Studierende oder Rentnerinnen und Rentner könnten Sonderregeln bestehen bleiben.

Warum will die Politik Minijobs verändern?

Der Staat will mehr Menschen in reguläre sozialversicherungspflichtige Arbeit bringen. Dadurch sollen Absicherung und spätere Rentenansprüche verbessert werden.

Bekommen Beschäftigte dann weniger Geld ausgezahlt?

Das kann passieren, wenn aus einem Minijob ein reguläres Beschäftigungsverhältnis wird und Sozialabgaben anfallen. Zugleich entstehen dadurch bessere Ansprüche in der Sozialversicherung.

Welche Branchen wären besonders betroffen?

Vor allem Gastronomie, Einzelhandel, Reinigung, Logistik, Pflegeumfeld und Privathaushalte müssten sich auf Änderungen einstellen. Dort werden Minijobs häufig für kurze Schichten und flexible Einsätze genutzt.

Was sollten Arbeitgeber jetzt tun?

Arbeitgeber sollten ihre bestehenden Minijob-Verträge prüfen und mögliche Alternativen vorbereiten. Sinnvoll sind Teilzeitmodelle, transparente Arbeitszeitplanung und eine frühzeitige Kostenrechnung.