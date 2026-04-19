Kindergeld: Diese fünf Elterngruppen bekommen 2027 kein automatisches Kindergeld

Das Kindergeld soll ab 2027 automatisch fließen – und genau diese Formulierung ist das Problem. Nicht “wird fließen”. Soll. Für einen großen Teil der Eltern wird das automatische System schlicht nicht anspringen, weil technische oder rechtliche Bedingungen fehlen, die in der Jubelmeldung zur Kabinettsvorlage kaum Platz bekommen haben.

Das Kabinett hat am 18. März 2026 den Gesetzentwurf beschlossen, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Bas stehen dahinter. Der praktische Mehrwert für Familien ist real – aber er verteilt sich ungleich. Wer nicht weiß, welche Voraussetzungen heute schon erfüllt sein müssen, läuft 2027 direkt in die Wartezeit, die die Reform eigentlich beenden sollte.

Das Bundeszentralamt für Steuern bekommt von den Standesämtern die Geburtsmeldung. Es vergibt die Steuer-ID für das Kind und gibt die Information an die Familienkasse weiter. Dann prüft die Familienkasse, ob alle Voraussetzungen für eine automatische Auszahlung vorliegen. Wenn ja, startet die Zahlung ohne weiteres Zutun der Eltern.

Wenn nein, kommt weiterhin das Begrüßungsschreiben mit QR-Code, und die Eltern müssen selbst tätig werden. Die Reform löst nicht das Antragserfordernis ab. Sie macht es für Standardfälle überflüssig. Für alle anderen ändert sich weniger als versprochen.

Kindergeld ohne Antrag ab 2027: Was der Kabinettsbeschluss wirklich bedeutet

Das Kindergeld gilt nach deutschem Recht als Steuervergütung, nicht als Sozialleistung im herkömmlichen Sinn. Eltern, die im Inland wohnen und hier unbeschränkt steuerpflichtig sind, haben Anspruch auf 259 Euro monatlich pro Kind (Stand 2026). Ausgezahlt wird das Geld von der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. Bisher funktioniert das so: Geburt, Standesamt, dann Antrag bei der Familienkasse – digital über ELSTER oder schriftlich mit Formular.

In der Praxis haben viele frischgebackene Eltern diesen Schritt herausgezögert, vergessen oder einfach unterschätzt. Das Ergebnis waren Wartezeiten von teils zwölf Wochen bis zur ersten Auszahlung und in Einzelfällen der endgültige Verlust rückwirkender Ansprüche.

Genau das soll die Reform beenden. Der Beschluss vom 18. März 2026 sieht vor, dass die Familienkasse von Amts wegen tätig wird, sobald die Geburt registriert ist und alle notwendigen Daten vorliegen. Das parlamentarische Verfahren steht noch aus, das Gesetz soll aber zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Der praktische Start erfolgt in zwei Stufen – und dieser Stufenplan ist der Schlüssel zum Verständnis, wer wirklich profitiert und wer nicht.

Stufe 1 ab März 2027: Wer sofort profitiert – und wer noch warten muss

Die erste Stufe startet nach aktuellem Stand im März 2027 und gilt für eine klar definierte Gruppe: Eltern, die bereits für mindestens ein älteres Kind Kindergeld erhalten. Kommt ein weiteres Kind zur Welt, erkennt die Familienkasse aus ihren Daten, dass bereits eine aktive Kindergeldzahlung läuft. Das Neugeborene wird ergänzt, das Geld geht an dieselbe Person, die auch bisher das Kindergeld erhält. Kein Antrag, kein Formular, keine Wartezeit.

Für diese Gruppe ist die Entlastung real. Wer ein zweites, drittes oder viertes Kind bekommt, muss sich ab Frühjahr 2027 nicht mehr um die Kindergeld-Bürokratie kümmern. Die Familienkasse kennt den Haushalt, kennt die Bankverbindung, kennt die bisherige berechtigte Person. Das Neugeborene kommt hinzu, die Zahlung erhöht sich – ohne weiteres Zutun.

Wer nicht in dieser Gruppe ist – also Eltern, die ihr erstes Kind bekommen – muss bis zur zweiten Stufe warten. Und diese zweite Stufe ist an Bedingungen geknüpft, die im öffentlichen Diskurs zur Kabinettsvorlage weitgehend untergegangen sind.

Stufe 2 ab November 2027: Erstes Kind – aber nur bei drei erfüllten Bedingungen

Ab voraussichtlich November 2027 soll auch das erste Kind automatisch Kindergeld auslösen. Aber die Voraussetzungen sind kumulativ: Mindestens ein Elternteil muss gemeinsam mit dem Kind im Inland wohnen. Mindestens ein Elternteil muss in Deutschland arbeiten oder steuerlich erfasste Einkünfte erzielen. Und die entscheidende technische Bedingung: Bei der Finanzverwaltung muss eine IBAN eines Elternteils hinterlegt sein.

Fehlt eine dieser drei Bedingungen, läuft kein Automat. Die Familienkasse schickt das Begrüßungsschreiben mit QR-Code – und die Eltern sind wieder in der Situation, selbst zu handeln. Das ist nicht nichts: Der vorausgefüllte Antrag über den QR-Code ist deutlich einfacher als das alte Papierformular. Aber antragslos im eigentlichen Sinn ist es nicht.

Lea M., 31, und ihr Partner Tobias K., 34, leben in Bielefeld. Tobias ist festangestellt, Lea arbeitet als freie Illustratorin und gibt ihre Steuererklärung seit Jahren schriftlich per Post ab. Ihre IBAN ist bei der Finanzverwaltung nicht gespeichert. Als ihre Tochter Emma im November 2027 zur Welt kommt, landet kein automatisches Kindergeld. Stattdessen kommt das Begrüßungsschreiben der Familienkasse. Im Trubel der ersten Wochen geht das Schreiben unter.

Der Antrag landet erst Ende Januar 2028 bei der Familienkasse. November und Dezember – 518 Euro – kommen noch als Nachzahlung, weil die Sechs-Monats-Frist des § 66 Abs. 3 EStG noch läuft. Wer noch länger wartet, verliert diese Monate endgültig – je später der Antrag, desto mehr fällt weg, ohne Widerspruchsmöglichkeit.

Die IBAN-Falle: Welche Eltern trotz Reform selbst handeln müssen

Das Nadelöhr der gesamten Reform ist die Bankverbindung. Die Familienkasse kann nur automatisch auszahlen, wenn sie weiß, wohin das Geld soll. Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) sammelt IBANs – aber nur von denjenigen, die sie aktiv hinterlegt haben. Das geht über das Steuerportal ELSTER, über die App IBAN+ oder über die eigene Bank, die die Bankverbindung direkt an das BZSt melden kann.

Wer regelmäßig eine Einkommensteuererklärung über ELSTER abgibt, hat seine IBAN dort meist bereits gespeichert. Für alle anderen ist die Bankverbindung im BZSt-System nicht automatisch vorhanden. Betroffen sind vor allem: Selbstständige und Freiberufler, die ihre Steuererklärung schriftlich abgeben. Arbeitnehmer, die keine Einkommensteuererklärung machen, weil sie keine Pflicht dazu haben.

Eltern, die neu nach Deutschland eingereist sind und noch keine Steuerhistorie aufgebaut haben. Und Eltern in Bedarfsgemeinschaften, deren Einkommenssituation eine andere Behördenlogik verfolgt als das Einkommensteuerrecht.

Alle diese Gruppen müssen aktiv tätig werden, bevor das Kind geboren ist. Tun sie es nicht, profitieren sie von der Reform nicht – und bekommen das Begrüßungsschreiben, dessen QR-Code Smartphone, Internetzugang und ausreichende Kenntnisse voraussetzt. Die Reform löst vor allem das Problem derjenigen, die ohnehin am wenigsten Hilfe brauchen.

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Fünf Fallgruppen, die das automatische System nicht erfasst

Getrennte Eltern und Sorgerechtsstreitigkeiten. Das Kindergeld geht an die Person, in deren Obhut sich das Kind befindet. Diese Frage lässt sich nicht aus dem Melderegister ablesen. Wechselt ein Kind nach einer Trennung den Haushalt, oder ist strittig, wer der vorrangig Berechtigte ist, kann die Familienkasse das nicht automatisch klären. Diese Fälle landen weiterhin im klassischen Antragsverfahren – mit Nachweispflicht und Einzelfallprüfung.

Eltern mit Auslandsbezug. Wer im Ausland wohnt, aber in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, fällt aus der zweiten Stufe des automatischen Verfahrens heraus. Auch Eltern, die neu nach Deutschland zugezogen sind und noch keine vollständige Steuerhistorie haben, sind nicht automatisch im System erfasst. Das BZSt braucht eine hinterlegte IBAN und muss die Inlandsbindung der Familie verifizieren können – beides fehlt in diesen Konstellationen oft.

Bürgergeld-Familien mit erstem Kind. Eltern, die beim Bezug von Bürgergeld ihr erstes Kind bekommen, sind ausdrücklich von der zweiten Stufe des automatischen Verfahrens ausgenommen. Die Begründung: Bei Bürgergeld-Bezug spielen Anrechnungsregeln und Bedarfsgemeinschaftslogik eine Rolle, die das System nicht ohne Einzelfallprüfung abwickeln kann. Diese Eltern erhalten weiterhin das Begrüßungsschreiben. Dabei wäre schnelles Kindergeld gerade hier besonders wichtig: Das Jobcenter rechnet es als Einkommen an – aber erst ab dem Moment, in dem es fließt.

Selbstständige ohne ELSTER-Konto. Viele Selbstständige mit einfacher Einkommenssituation geben ihre Steuererklärung noch schriftlich ab oder nutzen Steuerberater ohne eigenen ELSTER-Zugang. Ihre IBAN liegt dem BZSt nicht vor. Das Finanzministerium plant einen vereinfachten Nachmeldeweg für diese Fälle – konkret ausgearbeitet war er beim Kabinettsbeschluss noch nicht.

Volljährige Kinder in Ausbildung oder Studium. Das automatische System betrifft nur die Erstbewilligung bei Neugeborenen. Wer Kindergeld für ein volljähriges Kind in Ausbildung oder Studium beantragt oder weiterlaufen lässt, muss weiterhin Nachweise erbringen. Das Prinzip “antragslos” greift hier nicht – und wer die Nachweispflicht nach dem 18. Geburtstag vernachlässigt, riskiert eine Einstellung der Zahlung.

Was Eltern jetzt konkret tun müssen – damit das Geld 2027 wirklich automatisch fließt

Wer ab November 2027 sicher im automatischen System für das erste Kind landen will, muss heute bereits vorsorgen. Der wichtigste Schritt: die IBAN beim Bundeszentralamt für Steuern hinterlegen. Das geht über ELSTER, für das ein persönliches Benutzerkonto nötig ist, oder über die App IBAN+. Alternativ kann die eigene Bank angewiesen werden, die Bankverbindung direkt an das BZSt zu melden – die meisten Banken bieten diesen Service an oder bauen ihn 2026 aus.

Wer bereits Kindergeld für ein älteres Kind bezieht, muss nichts tun. Die Familienkasse kennt Haushalt und Konto, das weitere Kind wird ab März 2027 automatisch erfasst. Aber auch hier gilt: Änderungen im Haushalt – Trennung, Umzug des Kindes, Wechsel der berechtigten Person – müssen der Familienkasse weiterhin aktiv gemeldet werden.

Das automatische System ändert nichts an den Mitwirkungspflichten nach der Erstbewilligung. Wer schweigt, wenn sich die Verhältnisse ändern, riskiert Rückforderungen, die Jahre später aus dem Bescheid fallen.

Eltern, die ihr erstes Kind 2026 oder Anfang 2027 bekommen, fallen noch unter das bisherige Verfahren. Antrag stellen, möglichst zeitnah nach der Geburt. Die Frist aus § 66 Abs. 3 EStG lässt keine Gemächlichkeit zu: Wer mehr als sechs Monate nach der Geburt noch keinen Antrag gestellt hat, verliert die ersten Monate endgültig.

Für getrennte Eltern oder Paare mit unklaren Sorgerechtslagen ist der individuelle Antrag der einzig sichere Weg. Wer hier auf den Automaten wartet, wartet am falschen Schalter – die Familienkasse wird bei Zweifeln an der Obhut auf Nachweise bestehen, unabhängig davon, ob das Gesetz formell in Kraft ist.

Häufig gestellte Fragen zum antragslosen Kindergeld

Ab wann gilt das antragslose Kindergeld genau?

Das Gesetz soll zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Die automatische Auszahlung startet in zwei Stufen: voraussichtlich im März 2027 für Familien mit bereits laufendem Kindergeld und einem weiteren Kind, im November 2027 für Familien mit einem ersten Kind – sofern IBAN, Inlandswohnsitz und Inlandsbeschäftigung nachgewiesen sind.

Was passiert, wenn meine IBAN beim Bundeszentralamt für Steuern nicht gespeichert ist?

Dann läuft kein automatischer Prozess. Die Familienkasse schickt das Begrüßungsschreiben mit einem vorausgefüllten Antrag per QR-Code. Die IBAN kann jetzt schon über ELSTER oder die App IBAN+ hinterlegt werden – das sollte nicht bis zur Geburt aufgeschoben werden.

Ich bekomme Anfang 2027 ein Kind. Was passiert, wenn ich den Antrag vergesse oder zu spät stelle?

Das antragslose System greift für Geburten Anfang 2027 noch nicht vollständig. Wer im ersten Halbjahr 2027 ein Kind bekommt, muss selbst handeln. Wird der Antrag mehr als sechs Monate nach der Geburt gestellt, gehen die Monate davor endgültig verloren. Bei einem Kind, das im Januar 2027 zur Welt kommt und einem Antrag im Oktober 2027, wären das 1.554 Euro, die die Familienkasse nicht nachzahlt.

Müssen Eltern nach der automatischen Auszahlung noch irgendetwas tun?

Ja. Die antragslose Auszahlung betrifft nur die Erstbewilligung. Alle Änderungen danach – Umzug, Trennung, Ausbildung oder Studium des Kindes nach dem 18. Geburtstag – müssen der Familienkasse weiterhin gemeldet werden. Wer das versäumt, riskiert Rückforderungen.

Profitieren auch Eltern, die Bürgergeld beziehen?

Nur eingeschränkt. Wer bereits für ein älteres Kind Kindergeld erhält und ein weiteres Kind bekommt, fällt unter Stufe 1 – unabhängig vom Bürgergeld-Bezug. Wer hingegen Bürgergeld bezieht und sein erstes Kind bekommt, ist von der automatischen zweiten Stufe ausgenommen. Diese Eltern erhalten weiterhin das Begrüßungsschreiben und müssen selbst tätig werden.

Quellen

Bundesfinanzministerium: Kabinett beschließt Gesetzentwurf für antragsloses Kindergeld, 18.03.2026

Bundesfinanzministerium: Erleichterung für Familien: Kindergeld soll ohne Antrag ausgezahlt werden

BMAS: Kindergeld soll ab 2027 antragslos ausgezahlt werden, 18.03.2026

SPD-Bundestagsfraktion: Antragsloses Kindergeld entlastet Familien, 18.03.2026

BMBFSFJ: Kindergeld – Bundesministerium für Familie