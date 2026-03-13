Immer weniger Anwälte für Sozialrecht

Lesedauer 7 Minuten

Das Sozialrecht ist eines der häufigsten benötigten Rechtsgebiete des Alltags, aber die öffentliche Wahrnehmung ist oft eine ganz andere.

Viele verbinden damit vor allem Verfahren um Bürgergeld, Krankengeld oder Rentenbescheide und halten es zugleich für ein Tätigkeitsfeld, das wirtschaftlich kaum tragfähig sei. Diese Wahrnehmung greift jedoch deutlich zu kurz.

Tatsächlich berührt das Sozialrecht nahezu jeden Lebensabschnitt und nahezu jede Person in Deutschland. Umso alarmierender ist die Entwicklung, dass die Zahl der spezialisierten Anwältinnen und Anwälte seit Jahren sinkt.

Dahinter steckt nicht nur ein berufsständisches Problem. “Wenn immer weniger Juristinnen und Juristen bereit oder in der Lage sind, sozialrechtliche Mandate zu übernehmen, gerät der Zugang zum Recht ins Wanken”, warnt der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt.

Betroffen sind dann nicht allein wirtschaftlich schwächere Menschen, sondern Familien, Beschäftigte, Selbstständige, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderung, Unternehmen, soziale Einrichtungen und letztlich der Rechtsstaat selbst.

Denn dort, wo Ansprüche bestehen, aber kaum noch qualifizierte Vertretung erreichbar ist, entsteht eine Lücke zwischen gesetzlichem Versprechen und tatsächlicher Wirklichkeit.

Ein Rechtsgebiet für das ganze Leben

Das Sozialrecht beginnt nicht erst dort, wo eine Behörde eine Leistung ablehnt. Es setzt viel früher ein. Schon rund um die Geburt greifen sozialrechtliche Regelungen, etwa bei der Finanzierung medizinischer Leistungen im Krankenhaus oder bei der Vergütung von Hebammenleistungen. Später folgen Fragen der Kinderbetreuung, der Jugendhilfe und der Förderung von Familien.

Mit dem Eintritt in Ausbildung und Beruf rücken Sozialversicherung, Beitragspflichten und Absicherung im Krankheitsfall in den Vordergrund. Wer angestellt arbeitet, wer ein Unternehmen führt oder wer selbstständig tätig ist, bewegt sich fortlaufend in einem Geflecht sozialrechtlicher Vorgaben.

Auch im weiteren Lebensverlauf hat das Sozialrecht eine enorme Bedeutung. Es betrifft den Anspruch auf Krankengeld ebenso wie Arbeitslosengeld, Grundsicherung, Rente, Pflegeleistungen oder Leistungen nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.

Hinzu kommen Themen wie Schwerbehinderung, Eingliederungshilfe, Teilhabe am Arbeitsleben und Unterstützung im Alter. Gerade in einer alternden Gesellschaft gewinnen Fragen der häuslichen Versorgung, der Heimunterbringung und ihrer Finanzierung zunehmend an Gewicht.

Warum das Bild vom „unattraktiven Rechtsgebiet“ irreführend ist

In der juristischen Praxis hält sich hartnäckig die Vorstellung, Sozialrecht sei vor allem ein Bereich für Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe. Diese Annahme prägt offenbar auch die Berufsentscheidung vieler Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen.

Sie führt dazu, dass ein weites Feld möglicher Mandate kaum wahrgenommen wird. Dabei ist der Anteil der Fälle, die tatsächlich ausschließlich über diese Instrumente finanziert werden, nach der geschilderten Lage nur ein Teil des Gesamtmarktes.

Sozialrechtliche Beratung wird nicht nur von Einzelpersonen mit geringem Einkommen benötigt. Auch Unternehmen, Pflegeeinrichtungen, soziale Träger, Dienstleister und andere Institutionen sind auf fundierte Einschätzungen angewiesen.

“Denn Behörden handeln vielfach nicht von sich aus”, sagt Anhalt. Ansprüche müssen erkannt, Anträge fristgerecht gestellt, Zuständigkeiten geklärt und Rechtsfolgen richtig eingeordnet werden. “Wer hier Fehler macht oder Fristen versäumt, riskiert erhebliche Nachteile.”

Fachanwälte für Sozialrecht übernehmen deshalb eine Aufgabe, die weit über die klassische Prozessvertretung hinausgeht. Sie ordnen komplexe Zusammenhänge ein, erkennen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Leistungssystemen und helfen dabei, Ansprüche überhaupt erst wirksam geltend zu machen.

Die Spezialisierung schwindet – trotz wachsender Nachfrage

Besonders widersprüchlich ist, dass die Nachfrage nach sozialrechtlicher Expertise offenbar hoch bleibt, während die Zahl der Fachanwältinnen und Fachanwälte sinkt.

“Schon heute berichten viele Kanzleien, dass deutlich mehr Anfragen eingehen, als tatsächlich übernommen werden können”, warnt der Experte.

Für Ratsuchende bedeutet das häufig eine frustrierende Suche nach überhaupt verfügbaren Ansprechpartnern. In manchen Regionen scheint die Versorgung mit spezialisierter anwaltlicher Hilfe bereits auf ein Minimum zusammengeschrumpft zu sein.

📚 Lesen Sie auch: Krankenkassen zahlen Bonus bis 600 Euro – auch bei Rente oder Wohngeld

Diese Entwicklung hat mehrere Ursachen. Eine davon liegt in der juristischen Ausbildung. Obwohl das Sozialrecht tief in das alltägliche Leben hineinwirkt, spielt es im Studium und in der klassischen juristischen Laufbahn oft nur eine Nebenrolle. Wer während der Ausbildung kaum Berührungspunkte mit diesem Rechtsgebiet hat, wird später schwerer Zugang dazu finden. Hinzu kommt, dass die Materie anspruchsvoll ist.

“Das Sozialrecht verlangt nicht nur genaue Gesetzeskenntnis, sondern auch ein Verständnis für die Wechselwirkungen verschiedener Sozialgesetzbücher, für Verwaltungsabläufe und für die oft sehr individuelle Lebenssituation der Betroffenen. Das macht es so komplex”, sagt Anhalt.

Die sinkende Zahl von Fachanwältinnen und Fachanwälten lässt sich aber nicht allein mit mangelnder Sichtbarkeit im Studium erklären. Hinzu kommt die wirtschaftliche Seite. Viele Juristinnen und Juristen wägen bei der Wahl ihrer Spezialisierung auch ab, ob sich eine langfristige Tätigkeit finanziell trägt. Genau hier verliert das Sozialrecht gegenüber anderen Bereichen offensichtlich an Attraktivität.

Das Vergütungssystem setzt falsche Anreize

Ein wesentlicher Grund für die Krise liegt in der Vergütungsstruktur. Im Sozialrecht wird nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz nicht in erster Linie nach Streitwert, sondern nach Betragsrahmengebühren abgerechnet. Dieses Modell kann bei überschaubaren Verfahren durchaus sinnvoll sein, weil die Vergütung nicht vollständig davon abhängt, ob ein finanziell hoher Streitwert im Raum steht.

Gerade in Verfahren mit vergleichsweise niedrigen Beträgen ermöglicht dies überhaupt erst anwaltliche Tätigkeit im Widerspruchsverfahren und in der ersten Instanz.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass dieses System dort an Grenzen stößt, wo der tatsächliche Aufwand weit über das hinausgeht, was ein durchschnittlicher Fall vermuten lässt. Sozialrechtliche Mandate sind oft arbeitsintensiv.

Sie erfordern ausführliche Gespräche mit Mandantinnen und Mandanten, die Sichtung umfangreicher Verwaltungsakten, medizinischer Unterlagen oder Bescheide, das Einordnen komplexer Lebenssachverhalte und nicht selten eine sensible Kommunikation mit Menschen in belastenden Situationen. Der Aufwand spiegelt sich in pauschalen Rahmengebühren nur unzureichend wider.

Zwar sieht das Gesetz mit § 14 RVG ein Ermessen vor, um Umfang und Schwierigkeit angemessen zu berücksichtigen. “Dieses Ermessen jedoch regelmäßig durch Behörden, Kostenbeamtinnen und Rechtsschutzversicherungen eingeengt”, sagt der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt.

Gebühren werden demnach häufig so bemessen, als ließe sich anwaltliche Arbeit auf formale Kriterien reduzieren, die mit der tatsächlichen Qualität und Intensität der Bearbeitung nur begrenzt zu tun haben.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Wenn selbst geringe Überschreitungen der Schwellengebühr beanstandet und mit umfangreichen Gegenargumenten zurückgewiesen werden, entsteht bei vielen Anwältinnen und Anwälten der Eindruck, dass ihre Arbeit zwar verlangt, aber nicht in angemessener Weise wertgeschätzt wird.

Warum die Inflation die Lage zusätzlich verschärft

Die wirtschaftliche Spannung wird zusätzlich durch die Entwicklung der vergangenen Jahre verstärkt. Zwar wurden die Betragsrahmengebühren im RVG nach dem Ausgangstext zuletzt im Juli 2025 angehoben.

Doch wenn die allgemeine Preisentwicklung deutlich stärker ausfällt als die Anpassung, bedeutet dies real eine Verschlechterung. Während sich in anderen Rechtsgebieten über steigende Streitwerte zumindest teilweise ein Inflationsausgleich ergeben kann, fehlt diese Dynamik im Sozialrecht bei gesetzlich festgelegten Rahmengebühren weitgehend.

Für Kanzleien hat das spürbare Folgen. Personalkosten, Mieten, Technik, Fortbildung und allgemeine Betriebsausgaben steigen kontinuierlich. Wenn die Einnahmeseite damit nicht Schritt hält, lässt sich eine sozialrechtliche Spezialisierung betriebswirtschaftlich immer schwerer darstellen.

Für junge Juristinnen und Juristen, die vor der Entscheidung für ein Fachgebiet stehen, ist das ein klares Signal. Die Tätigkeit mag gesellschaftlich bedeutsam und fachlich anspruchsvoll sein, doch sie erscheint im Vergleich zu anderen Bereichen finanziell weniger attraktiv. Genau daraus erwächst ein strukturelles Nachwuchsproblem.

Wenn der Zugang zum Recht zur Glücksfrage wird

Für Betroffene ist die Folge dieser Entwicklung längst konkret spürbar. Wer sozialrechtliche Unterstützung braucht, findet vielerorts nur mit Mühe eine Kanzlei, die überhaupt noch Kapazitäten hat. Besonders schwierig ist die Lage offenbar für Menschen mit Beratungshilfeschein.

Gerade jene, die dringend auf rechtliche Unterstützung angewiesen wären, stoßen damit häufig auf geschlossene Türen. Doch auch wer sich eine Honorarvereinbarung leisten könnte, hat nicht automatisch rasch einen Platz.

Immer häufiger scheint anwaltliche Hilfe im Sozialrecht davon abzuhängen, in welcher Region man lebt und wie viele Anfragen man parallel stellen kann.

Ein funktionierender Rechtsstaat darf den Zugang zum Recht jedoch nicht dem Zufall überlassen. Sozialrechtliche Verfahren betreffen existenzielle Fragen.

Es geht um die Sicherung des Lebensunterhalts, um medizinische Versorgung, Pflege, Wohnen, Teilhabe, Rehabilitation und Altersabsicherung. Fehlende anwaltliche Unterstützung kann hier bedeuten, dass Ansprüche nicht erkannt, Fristen versäumt oder behördliche Entscheidungen nicht wirksam überprüft werden. Aus einer Rechtsposition auf dem Papier wird dann kein realer Schutz mehr.

Die demokratische Dimension des Problems

Die Krise des Sozialrechts ist deshalb mehr als ein berufsrechtliches oder finanztechnisches Thema. Sie berührt auch die demokratische Verfasstheit des Gemeinwesens. Wenn Bürgerinnen und Bürger den Eindruck gewinnen, dass Leistungen nicht nach Recht und Gesetz, sondern nach Durchsetzungsfähigkeit, regionalen Zufällen oder individueller Beratungsstärke verteilt werden, leidet das Vertrauen in staatliche Institutionen.

Dort, wo fachkundige Widersprüche ausbleiben, wo Bescheide ungeprüft bestehen bleiben und wo gerichtliche Entscheidungen mangels Vermittlung kaum verständlich werden, wächst die Distanz zwischen Staat und Bevölkerung.

Anwältinnen und Anwälte erfüllen in diesem Zusammenhang eine vermittelnde Aufgabe. Sie erklären Rechtslage und Rechtsprechung, ordnen politische Debatten anhand geltender Normen ein und helfen, zwischen berechtigten Erwartungen und tatsächlichen gesetzlichen Ansprüchen zu unterscheiden. Fehlen diese Stimmen, steigt das Risiko von Missverständnissen, Enttäuschungen und politischen Verzerrungen.

Gerade im Sozialrecht, das so eng mit Gerechtigkeitsfragen verknüpft ist, kann ein Mangel an Expertise gesellschaftliche Spannungen verstärken.

Dass selbst die Justiz diesen Mangel inzwischen ausdrücklich wahrnimmt, unterstreicht die Dringlichkeit. Wenn höchste Gerichte darauf hinweisen, dass Betroffene immer schwerer anwaltliche Hilfe finden, ist das ein deutliches Signal. Es zeigt, dass die Lücke nicht nur in Kanzleien oder bei Ratsuchenden sichtbar wird, sondern auch im System der Rechtspflege selbst.

Die Verantwortung von Politik, Justiz und Anwaltschaft

Die Frage, wie dieser Mangel behoben werden kann, lässt sich nicht an eine einzige Gruppe delegieren. Der Gesetzgeber steht in der Verantwortung, das Vergütungssystem so auszugestalten, dass qualifizierte anwaltliche Tätigkeit im Sozialrecht wirtschaftlich tragfähig bleibt. Eine Rechtsordnung, die auf spezialisierte anwaltliche Vertretung angewiesen ist, darf deren Finanzierung nicht dauerhaft unter Druck setzen.

Auch die Justiz ist angesprochen. Wenn gerichtliche und behördliche Stellen das anwaltliche Ermessen bei der Gebührenbemessung in der Praxis immer weiter einengen, trägt dies zur Entwertung der Tätigkeit bei. Wer den Rückgang der Fachanwaltschaft beklagt, muss sich daher auch fragen lassen, welchen Beitrag die eigene Praxis zur aktuellen Lage leistet.

Schließlich ist auch die Anwaltschaft selbst gefordert.

Sie muss darüber diskutieren, wie sozialrechtliche Arbeit innerhalb des Berufsstandes wahrgenommen wird und welcher Verdienst in einem hochkomplexen, gesellschaftlich bedeutsamen Fachgebiet als angemessen gelten sollte. Solange das Sozialrecht als wenig lukratives Nischenfach betrachtet wird, dürfte es schwer sein, ausreichend Nachwuchs zu gewinnen.

Kann Künstliche Intelligenz helfen?

Vor diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar, über technische Lösungen nachzudenken. Künstliche Intelligenz kann die Mandatsbearbeitung in bestimmten Bereichen effizienter machen. Sie kann bei der Strukturierung von Sachverhalten unterstützen, Standardabläufe beschleunigen, Dokumente vorsortieren, erste Entwürfe vorbereiten oder neue digitale Beratungsangebote ermöglichen. Gerade in Verfahren mit niedrigen Gegenstandswerten könnte eine solche Effizienzsteigerung wirtschaftlichen Druck mindern.

Doch die Hoffnungen auf Technik dürfen nicht in eine Überschätzung umschlagen. Sozialrechtliche Mandate leben oft von der präzisen Erfassung komplexer Lebensverhältnisse. Häufig geht es nicht nur um Normen, sondern um Krankheitsverläufe, familiäre Belastungen, berufliche Biografien, Behördenkommunikation und die Wechselwirkung mehrerer Leistungssysteme. Hinzu kommt, dass viele Betroffene sich in belastenden Lebenslagen befinden und nicht allein eine juristische Auskunft, sondern auch Orientierung und verständliche Einordnung benötigen.

Diese Arbeit verlangt Erfahrung, Urteilskraft und Einfühlungsvermögen. Künstliche Intelligenz kann dabei unterstützen, sie aber auf absehbare Zeit nicht ersetzen.

Gerade weil das Sozialrecht so stark von individueller Lebenswirklichkeit geprägt ist, bleibt der Mensch unverzichtbar. Es braucht Juristinnen und Juristen, die Widersprüche erkennen, Sachverhalte kreativ aufbereiten, rechtliche Spielräume ausloten und ihre Mandantinnen und Mandanten durch ein oft schwer überschaubares System begleiten.

Warum das Sozialrecht dennoch ein attraktives Berufsfeld sein kann

Trotz aller strukturellen Probleme enthält der Ausgangstext auch einen wichtigen Hinweis: Sozialrechtliche Arbeit kann ausgesprochen sinnstiftend sein. Wer in diesem Feld tätig ist, erlebt unmittelbar, welche Folgen juristische Arbeit für das Leben von Menschen hat. Es geht nicht nur um Zahlungsansprüche, sondern um Teilhabe, Absicherung, Würde und die konkrete Ausgestaltung des Sozialstaats. Die eigene Tätigkeit hat damit eine gesellschaftliche Wirkung, die in vielen anderen Rechtsgebieten weniger unmittelbar sichtbar ist.

Gerade deshalb wäre es wichtig, das Sozialrecht im Studium und beim Berufseinstieg anders zu vermitteln. Nicht als Randmaterie für wenige Spezialistinnen und Spezialisten, sondern als ein Rechtsgebiet, das hochaktuell, lebensnah und gesellschaftlich prägend ist. Wer frühzeitig erkennt, wie viel fachliche Tiefe, rechtspolitische Relevanz und menschliche Bedeutung in diesem Bereich liegen, könnte eher bereit sein, sich darauf einzulassen.

Ein Warnsignal, das ernst genommen werden muss

Der Rückgang sozialrechtlicher Fachanwältinnen und Fachanwälte ist kein Randphänomen. Er ist ein Warnsignal für die Funktionsfähigkeit des Sozialstaats und für den tatsächlichen Zugang zum Recht. Wenn ein Rechtsgebiet, das nahezu jeden Menschen betrifft, an spezialisierter anwaltlicher Vertretung verliert, entstehen nicht nur Versorgungslücken, sondern auch Legitimitätsprobleme. Rechte, die niemand wirksam durchsetzen kann, verlieren an Substanz.

Die Debatte über das Sozialrecht darf deshalb nicht bei der Frage stehen bleiben, ob einzelne Gebühren zu niedrig erscheinen. Es geht um weit mehr: um die Attraktivität eines bedeutsamen Berufsfeldes, um die Ausbildung des juristischen Nachwuchses, um die Anerkennung anwaltlicher Arbeit, um die Rolle technischer Unterstützung und um das Vertrauen in den Sozialstaat insgesamt.

Wer verhindern will, dass sozialrechtliche Beratung zur Ausnahme wird, muss diese Entwicklung als strukturelle Herausforderung begreifen. Noch ist es möglich gegenzusteuern. Doch je länger die Schieflage anhält, desto schwieriger dürfte es werden, verloren gegangene Expertise wieder aufzubauen.