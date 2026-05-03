Pflege: Was kostet eine 12-Stunden-Pflege zu Hause?

Lesedauer 5 Minuten

Wer für Angehörige eine 12-Stunden-Pflege zu Hause sucht, stößt schnell auf sehr unterschiedliche Preise. Der Grund ist einfach: Hinter dem Begriff können sehr verschiedene Leistungen stehen. Gemeint sein kann eine reine Betreuung im Alltag, hauswirtschaftliche Hilfe, Grundpflege durch einen ambulanten Dienst oder eine Kombination aus mehreren Bausteinen.

Für Familien ist deshalb nicht nur die Stundenzahl wichtig, sondern vor allem die Frage, wer die Hilfe leistet und welche Aufgaben übernommen werden.

Eine Betreuungskraft, die Gesellschaft leistet, beim Essen begleitet und im Haushalt hilft, kostet weniger als ein ambulanter Pflegedienst mit pflegerischen Leistungen. Wird medizinische Behandlungspflege benötigt, etwa Wundversorgung oder Medikamentengabe, gelten nochmals andere Regeln.

Eine 12-Stunden-Pflege ist keine „24-Stunden-Pflege“

Eine pflegebedürftige Person kommt für zwölf Stunden am Tag in den Haushalt und unterstützt den pflegebedürftigen Menschen. In der Praxis ist dieses Modell aber anspruchsvoll zu organisieren. Denn zwölf Stunden täglich ergeben bei täglicher Versorgung rund 360 Betreuungs- oder Pflegestunden im Monat.

Eine einzelne Pflege- oder Betreuungskraft kann diese Menge auf Dauer nicht legal abdecken. Arbeitszeiten, Ruhezeiten, Wochenenden, Urlaub und Krankheit müssen berücksichtigt werden. Häufig braucht es deshalb mehrere Kräfte, einen Pflegedienst mit Schichtplanung oder eine Kombination aus professioneller Hilfe und Angehörigen.

Mit welchen Kosten Familien rechnen müssen

Bei einer täglichen Versorgung über zwölf Stunden entstehen schnell hohe Monatsbeträge. Schon bei vergleichsweise günstigen Betreuungsleistungen von 30 bis 35 Euro pro Stunde lägen die Kosten bei rund 10.800 bis 12.600 Euro im Monat. Wird ein ambulanter Pflege- oder Betreuungsdienst beauftragt, sind 42 bis 48 Euro pro Stunde realistisch, teils auch mehr.

Noch teurer wird es, wenn es nicht nur um Begleitung, sondern um Grundpflege geht. Dazu gehören etwa Unterstützung beim Waschen, Ankleiden, Toilettengang oder Essen. Je nach Anbieter, Region und Qualifikation können hier Stundensätze von etwa 45 bis 65 Euro anfallen.

Art der Unterstützung Grobe Monatskosten bei 12 Stunden täglich Private Seniorenassistenz oder Alltagsbetreuung etwa 10.800 bis 12.600 Euro Ambulanter Betreuungs- oder Pflegedienst etwa 15.100 bis 17.300 Euro Grundpflege durch einen professionellen Anbieter etwa 16.200 bis 23.400 Euro Hauswirtschaftliche Hilfe ohne Pflegeleistungen etwa 9.000 bis 14.400 Euro

Diese Beträge sind Orientierungswerte. In der ambulanten Pflege wird außerdem häufig nicht einfach nach Stunden abgerechnet, sondern nach Leistungskomplexen oder vereinbarten Zeitkontingenten. Deshalb kann ein konkreter Kostenvoranschlag deutlich von einer einfachen Stundenrechnung abweichen.

Warum die Kosten so stark schwanken

Ein wichtiger Preistreiber ist die Qualifikation der eingesetzten Kräfte. Eine Haushaltshilfe oder Alltagsbegleitung ist günstiger als eine ausgebildete Pflegefachkraft. Auch regionale Unterschiede spielen eine erhebliche Rolle, da Pflegedienste je nach Bundesland und Vergütungsvereinbarung andere Preise ansetzen.

Hinzu kommen Fahrtkosten, Wochenendzuschläge, Feiertagszuschläge und Nachtzuschläge. Wer tatsächlich jeden Tag zwölf Stunden abdecken möchte, muss außerdem Ausfälle einplanen. Seriöse Anbieter kalkulieren Vertretung, Koordination und Dokumentation mit ein.

Was übernimmt die Pflegekasse?

Die Pflegeversicherung ist keine Vollkostenversicherung. Sie beteiligt sich an den Kosten, deckt eine tägliche 12-Stunden-Versorgung zu Hause aber in der Regel nicht vollständig ab. Entscheidend ist der Pflegegrad.

Im Jahr 2026 beträgt das monatliche Pflegegeld bei Pflegegrad 2 347 Euro, bei Pflegegrad 3 599 Euro, bei Pflegegrad 4 800 Euro und bei Pflegegrad 5 990 Euro. Pflegesachleistungen für ambulante Dienste liegen 2026 bei bis zu 796 Euro in Pflegegrad 2, 1.497 Euro in Pflegegrad 3, 1.859 Euro in Pflegegrad 4 und 2.299 Euro in Pflegegrad 5. Pflegegeld und Pflegesachleistungen können auch kombiniert werden.

📚 Lesen Sie auch: Rente: Neue Hochrechnungsregel mit Rentenerhöhung ab 2027

Zusätzlich gibt es den Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich. Dieser kann für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag genutzt werden. Er reicht jedoch nur für wenige Stunden im Monat, wenn professionelle Anbieter beauftragt werden.

Verhinderungspflege kann vorübergehend helfen

Für Situationen, in denen eine private Pflegeperson ausfällt oder entlastet werden muss, kommt Verhinderungspflege in Betracht. Seit Juli 2025 gibt es dafür gemeinsam mit der Kurzzeitpflege einen gemeinsamen Jahresbetrag. 2026 stehen dafür bis zu 3.539 Euro pro Kalenderjahr zur Verfügung.

Das kann eine 12-Stunden-Betreuung für einige Tage oder Wochen abfedern. Für eine dauerhafte tägliche Versorgung über zwölf Stunden reicht dieser Betrag aber nicht aus. Familien sollten ihn daher eher als Entlastungsbudget für Engpässe, Urlaub oder besonders belastende Phasen einplanen.

Warum eine 24-Stunden-Betreuung manchmal günstiger wirkt

Viele Familien vergleichen die Kosten einer 12-Stunden-Pflege mit einer sogenannten 24-Stunden-Betreuung im eigenen Haushalt. Solche Modelle kosten häufig deutlich weniger pro Monat, weil eine Betreuungskraft im Haushalt wohnt. Übliche Marktpreise liegen oft im Bereich von etwa 2.500 bis 3.500 Euro monatlich, je nach Anbieter, Sprachkenntnissen, Aufwand und Vertragsmodell.

Dieser Vergleich kann aber täuschen. Eine im Haushalt lebende Betreuungskraft arbeitet nicht 24 Stunden am Tag. Auch hier gelten Arbeitszeit, Pausen und Ruhezeiten, und medizinische Behandlungspflege muss oft zusätzlich durch einen ambulanten Dienst erbracht werden.

Wann eine 12-Stunden-Pflege sinnvoll sein kann

Eine 12-Stunden-Pflege zu Hause kann sinnvoll sein, wenn tagsüber sehr viel Hilfe nötig ist, nachts aber keine dauerhafte Unterstützung gebraucht wird. Das betrifft etwa Menschen mit Demenz, hohem Sturzrisiko oder stark eingeschränkter Mobilität. Auch nach einem Krankenhausaufenthalt kann eine befristete intensive Versorgung zu Hause eine Alternative zur Kurzzeitpflege sein.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Für eine dauerhafte Lösung sollten Angehörige aber genau prüfen, ob die Kosten tragbar sind. Oft ist eine Mischform praktikabler: morgens und abends ein ambulanter Pflegedienst, tagsüber stundenweise Betreuung, dazu Angehörige, Tagespflege oder Nachbarschaftshilfe. Diese Kombination kann deutlich günstiger sein als zwölf bezahlte Stunden an jedem einzelnen Tag.

Worauf Angehörige vor Vertragsabschluss achten sollten

Vor einer Entscheidung sollte immer ein schriftlicher Kostenvoranschlag eingeholt werden. Darin sollten Stundensatz, Fahrtkosten, Zuschläge, Ausfallregelungen, Kündigungsfristen und die genaue Leistungsbeschreibung stehen. Wichtig ist auch die Frage, ob der Anbieter mit der Pflegekasse abrechnen darf.

Bei privaten Kräften müssen Familien besonders sorgfältig prüfen, ob Beschäftigung, Sozialversicherung und Steuer korrekt geregelt sind. Schwarzarbeit kann teuer werden und schafft zusätzliche Risiken. Wer eine selbstständige Betreuungskraft beauftragt, sollte zudem prüfen, ob tatsächlich Selbstständigkeit vorliegt oder eine abhängige Beschäftigung anzunehmen ist.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 82-jährige Frau mit Pflegegrad 3 lebt allein zu Hause und benötigt tagsüber Hilfe beim Aufstehen, Essen, Toilettengang und bei der Orientierung. Die Familie möchte täglich zwölf Stunden Betreuung abdecken und fragt bei einem anerkannten Betreuungsdienst an.

Der Anbieter kalkuliert 42 Euro pro Stunde, wodurch bei rund 360 Stunden im Monat etwa 15.120 Euro entstehen.

Davon können je nach gewähltem Modell Pflegegeld, Pflegesachleistungen oder anteilige Leistungen genutzt werden. Selbst bei voller Ausschöpfung der Pflegesachleistungen in Pflegegrad 3 bliebe aber ein sehr hoher Eigenanteil. Die Familie entscheidet sich deshalb für eine Kombination aus Pflegedienst am Morgen und Abend, Tagespflege an drei Tagen pro Woche und stundenweiser Betreuung an den übrigen Tagen.

Häufige Fragen und Antworten zur 12-Stunden-Pflege zu Hause

Was kostet eine 12-Stunden-Pflege zu Hause im Monat?

Eine tägliche 12-Stunden-Pflege zu Hause kann schnell fünfstellige Monatskosten verursachen.

Bei 30 bis 35 Euro pro Stunde entstehen etwa 10.800 bis 12.600 Euro im Monat. Bei professionellen Pflege- oder Betreuungsdiensten können es je nach Leistung, Region und Zuschlägen auch 15.000 Euro oder deutlich mehr sein.

Übernimmt die Pflegekasse die Kosten vollständig?

Nein, die Pflegekasse übernimmt die Kosten in der Regel nicht vollständig. Je nach Pflegegrad können Pflegegeld, Pflegesachleistungen, der Entlastungsbetrag und zeitweise Verhinderungspflege genutzt werden.

Der größte Teil der Kosten bleibt bei einer täglichen 12-Stunden-Versorgung meist als Eigenanteil bei der Familie.

Ist eine 12-Stunden-Pflege günstiger als ein Pflegeheim?

Das hängt vom Einzelfall ab. Eine professionelle 12-Stunden-Pflege zu Hause kann deutlich teurer sein als ein Pflegeheimplatz, vor allem wenn sie täglich benötigt wird. Dafür bleibt die pflegebedürftige Person in ihrer vertrauten Umgebung, was für viele Familien ein wichtiger Grund für dieses Modell ist.

Kann eine einzelne Betreuungskraft zwölf Stunden täglich arbeiten?

Dauerhaft ist das in der Regel nicht realistisch und arbeitsrechtlich problematisch. Auch Betreuungskräfte haben Anspruch auf Pausen, Ruhezeiten, freie Tage und Urlaub. Für eine verlässliche tägliche Versorgung über zwölf Stunden braucht es meist mehrere Personen oder einen Anbieter mit Schichtplanung.

Welche Leistungen sind bei einer 12-Stunden-Pflege enthalten?

Das hängt vom Vertrag ab. Möglich sind Alltagsbetreuung, Hilfe im Haushalt, Begleitung beim Essen, Unterstützung beim Aufstehen oder Zubettgehen und einfache pflegerische Hilfe. Medizinische Behandlungspflege wie Medikamentengabe, Wundversorgung oder Injektionen darf nur von entsprechend qualifizierten Fachkräften übernommen werden.

Gibt es günstigere Alternativen zur 12-Stunden-Pflege?

Ja, häufig ist eine Kombination günstiger. Dazu gehören ambulanter Pflegedienst morgens und abends, Tagespflege, stundenweise Betreuung, Unterstützung durch Angehörige und der Entlastungsbetrag der Pflegekasse. So lässt sich die Versorgung oft besser finanzieren, ohne vollständig auf professionelle Hilfe zu verzichten.

Fazit

Eine echte 12-Stunden-Pflege zu Hause ist möglich, aber teuer. Wer sie täglich über einen ganzen Monat hinweg professionell organisiert, muss meist mit fünfstelligen Kosten rechnen. Die Pflegekasse reduziert die Belastung, übernimmt die Ausgaben aber nur teilweise.

Für viele Haushalte ist deshalb nicht die pauschale Frage „Was kostet zwölf Stunden Pflege?“ entscheidend, sondern die genaue Aufteilung der Hilfe. Erst wenn feststeht, welche Aufgaben medizinisch, pflegerisch, hauswirtschaftlich oder betreuerisch sind, lässt sich ein realistischer Finanzierungsplan erstellen.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Leistungsansprüche der Versicherten im Jahr 2026, darunter Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Entlastungsbetrag und gemeinsamer Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege.

Bundesgesundheitsministerium: Informationen zur Verhinderungspflege und zum gemeinsamen Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro im Jahr 2026.

Verbraucherzentrale: Erläuterung des gemeinsamen Jahresbetrags für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege.