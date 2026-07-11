Bürgergeld: Ein-Jahres-Grenze wird häufig missverstanden

Bedarfsgemeinschaft: Dieser Fehler kann den Anspruch auf Bürgergeld erheblich kürzen

Ob zwei Menschen lediglich gemeinsam wohnen oder eine Bedarfsgemeinschaft bilden, kann über mehrere Hundert Euro im Monat entscheiden. Besonders problematisch wird es, wenn das Jobcenter das Einkommen einer anderen Person anrechnet, obwohl diese tatsächlich nicht für den Antragsteller einsteht.

Seit dem 1. Juli 2026 heißt die bisher als Bürgergeld bezeichnete Leistung im Gesetz Grundsicherungsgeld. Die Regeln zur Bedarfsgemeinschaft finden sich weiterhin im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und sind für die Berechnung des Leistungsanspruchs entscheidend.

Warum eine Bedarfsgemeinschaft so weitreichende Folgen hat

Bei einer Bedarfsgemeinschaft betrachtet das Jobcenter die beteiligten Personen wirtschaftlich nicht vollständig getrennt. Einkommen und verwertbares Vermögen eines Mitglieds können deshalb den Anspruch der anderen Mitglieder verringern oder vollständig entfallen lassen.

Das betrifft nicht nur Ehepaare. Auch unverheiratete Paare können als Bedarfsgemeinschaft behandelt werden, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt leben und nach den tatsächlichen Umständen füreinander Verantwortung übernehmen.

Der folgenreichste Fehler besteht darin, eine reine Wohn- oder Zweckgemeinschaft vorschnell als Bedarfsgemeinschaft einzuordnen. Ebenso riskant ist es, im Antrag Angaben zu machen, die unbeabsichtigt den Eindruck einer gegenseitigen finanziellen Unterstützung erwecken.

Wer nach dem Gesetz zur Bedarfsgemeinschaft gehört

Zu einer Bedarfsgemeinschaft gehören zunächst erwerbsfähige Leistungsberechtigte selbst. Hinzukommen können Ehepartner, eingetragene Lebenspartner und Partner einer sogenannten Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft.

Auch unverheiratete Kinder unter 25 Jahren können dazugehören, wenn sie im Haushalt der Eltern leben und ihren Lebensunterhalt nicht vollständig aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können. Verdient ein volljähriges Kind dagegen genug für den eigenen Bedarf, kann es aus der Bedarfsgemeinschaft der Eltern herausfallen.

Ein bloßes Zusammenwohnen genügt bei unverheirateten Personen nicht automatisch. Es müssen eine Partnerschaft, eine gemeinsame Wohn- und Wirtschaftsführung sowie ein gegenseitiger Einstandswille zusammenkommen.

Wohngemeinschaft ist nicht gleich Bedarfsgemeinschaft

Teilen sich zwei Personen lediglich eine Wohnung, um Mietkosten zu sparen, handelt es sich normalerweise um eine Wohngemeinschaft. Jeder wirtschaftet dann grundsätzlich für sich und trägt seine eigenen Ausgaben.

Typische Merkmale sind getrennte Konten, getrennte Einkäufe und eine klare Aufteilung der Miet- und Nebenkosten. Auch getrennte Lebensmittelvorräte oder jeweils eigene Zimmer können die wirtschaftliche Trennung verdeutlichen.

Personen, die sich lediglich aus Kostengründen eine Wohnung teilen, bilden nicht allein deshalb eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft. Das gilt insbesondere für klassische Wohngemeinschaften.

Auch eine Beziehung reicht allein nicht aus

Selbst eine romantische Beziehung führt nicht in jedem Fall sofort zu einer Bedarfsgemeinschaft. Entscheidend ist zusätzlich, ob beide Personen gemeinsam wirtschaften und bereit sind, finanziell füreinander einzustehen.

Ein Paar kann deshalb grundsätzlich zusammenwohnen, ohne dass das Einkommen des einen sofort vollständig beim anderen berücksichtigt werden darf. Allerdings prüft das Jobcenter die tatsächlichen Lebensverhältnisse und kann dabei Mietzahlungen, Kontovollmachten, gemeinsame Verträge und die Haushaltsführung berücksichtigen.

Für eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft müssen eine Partnerschaft, eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft sowie ein gegenseitiger Einstandswille erkennbar sein.

Wann das Jobcenter den Einstandswillen vermuten darf

Das Gesetz enthält mehrere Umstände, bei denen ein gegenseitiger Einstandswille vermutet werden kann. Dazu gehört insbesondere, dass Partner länger als ein Jahr zusammenleben.

Eine solche Vermutung ist außerdem möglich, wenn das Paar mit einem gemeinsamen Kind zusammenlebt, gemeinsam Kinder oder Angehörige versorgt oder eine Person über das Einkommen beziehungsweise Vermögen der anderen verfügen darf.

Die Vermutung bedeutet jedoch nicht, dass Betroffene automatisch chancenlos sind. Sie kann widerlegt werden, wenn nachvollziehbare Tatsachen gegen ein gemeinsames Wirtschaften und gegen eine gegenseitige finanzielle Verantwortung sprechen.

Die Ein-Jahres-Grenze wird häufig missverstanden

Viele Betroffene glauben, in den ersten zwölf Monaten könne niemals eine Bedarfsgemeinschaft bestehen. Das ist nicht richtig.

Die Jahresfrist ist lediglich einer der gesetzlichen Vermutungstatbestände. Bereits vor Ablauf eines Jahres kann eine Bedarfsgemeinschaft angenommen werden, wenn andere eindeutige Umstände für einen gegenseitigen Einstandswillen sprechen.

Umgekehrt entsteht nach zwölf Monaten nicht zwingend eine unwiderlegbare Bedarfsgemeinschaft. Das längere Zusammenleben löst zwar eine Vermutung aus, doch Betroffene dürfen Tatsachen vortragen, die gegen eine gemeinsame Wirtschaftsführung sprechen.

Der teure Fehler im Antrag

Besonders häufig entstehen Probleme beim Ausfüllen der Anlage zur Feststellung einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft. Wer dort ungenau oder missverständlich antwortet, kann unbeabsichtigt den Eindruck erwecken, der Mitbewohner übernehme dauerhaft finanzielle Verantwortung.

Problematisch sind etwa Angaben, wonach sämtliche Kosten gemeinsam getragen werden, obwohl tatsächlich nur die Miete anteilig überwiesen wird. Auch die Bezeichnung als Lebenspartner kann Nachfragen auslösen, wenn damit nur eine persönliche Beziehung und keine finanzielle Gemeinschaft gemeint ist.

Falsche Angaben sollten dennoch keinesfalls gemacht werden. Entscheidend ist eine genaue, widerspruchsfreie Beschreibung der tatsächlichen Verhältnisse.

Welche Folgen eine falsche Einstufung hat

Wird eine Bedarfsgemeinschaft angenommen, kann das Einkommen des Partners nach Abzug der gesetzlichen Freibeträge auf den gemeinsamen Bedarf angerechnet werden. Dadurch fällt die Leistung niedriger aus oder wird vollständig abgelehnt.

Zusätzlich erhalten zusammenlebende Partner nicht den Regelbedarf für Alleinstehende. Sie werden bei der Regelbedarfsberechnung als Partner berücksichtigt, wodurch der individuelle Betrag niedriger ausfällt.

Auch die Unterkunftskosten werden auf die Mitglieder des Haushalts verteilt. Eine fehlerhafte Zuordnung kann deshalb sowohl den Regelbedarf als auch den anerkannten Anteil an Miete und Heizkosten beeinflussen.

Wohn- und Lebenssituation Mögliche Folge für die Leistungsberechnung Ehepaar lebt nicht dauerhaft getrennt In der Regel Bedarfsgemeinschaft Unverheiratetes Paar wirtschaftet gemeinsam und steht finanziell füreinander ein Bedarfsgemeinschaft möglich Paar lebt länger als ein Jahr zusammen Einstandswille kann gesetzlich vermutet werden Mitbewohner teilen nur Miete und Nebenkosten Regelmäßig keine Bedarfsgemeinschaft Geschwister wohnen zusammen Keine Partnerschaft im Sinne der Einstehensgemeinschaft Volljähriges Kind unter 25 kann seinen Bedarf nicht selbst decken Kann zur Bedarfsgemeinschaft der Eltern gehören Kind unter 25 deckt seinen gesamten Bedarf selbst Kann aus der Bedarfsgemeinschaft herausfallen

Getrennte Konten allein lösen das Problem nicht

Getrennte Bankkonten sind ein wichtiges Indiz für eine wirtschaftliche Trennung. Sie beweisen für sich genommen aber noch nicht, dass keine Bedarfsgemeinschaft besteht.

Auch Paare mit getrennten Konten können gemeinsam wirtschaften, Rechnungen füreinander bezahlen und sich dauerhaft finanziell unterstützen. Das Jobcenter betrachtet daher das Gesamtbild.

Umgekehrt darf aus einem gemeinsamen Konto nicht ohne weitere Prüfung geschlossen werden, dass jede dort eingehende Zahlung beiden Personen vollständig zur Verfügung steht. Entscheidend sind der Zweck des Kontos, die tatsächliche Nutzung und die Verfügungsbefugnisse.

Darf das Jobcenter Unterlagen des Mitbewohners verlangen?

Das Jobcenter darf die Verhältnisse aufklären, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine Bedarfsgemeinschaft bestehen. Dazu können Fragen zur Haushaltsführung, zu den Wohnräumen, zu gemeinsamen Verträgen und zu finanziellen Verbindungen gehören.

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Eine umfassende Ausforschung ohne nachvollziehbaren Anlass ist jedoch nicht selbstverständlich zulässig. Besonders bei einer behaupteten Wohngemeinschaft muss geprüft werden, welche Unterlagen zur Klärung tatsächlich benötigt werden.

Das Jobcenter muss Tatsachen ermitteln, die für eine Bedarfsgemeinschaft sprechen. Betroffene sollten im Gegenzug nachvollziehbar darlegen, wie Miete, Einkäufe und sonstige Ausgaben tatsächlich getrennt werden.

Hausbesuch ist kein automatischer Beweis

Bei Zweifeln kann das Jobcenter einen Hausbesuch vorschlagen. Dabei sollen die tatsächlichen Wohnverhältnisse geklärt werden.

Ein gemeinsames Schlafzimmer oder gemeinsam genutzte Räume können Hinweise liefern, beweisen für sich genommen aber noch keine gegenseitige finanzielle Verantwortung. Küche, Bad und Wohnzimmer werden auch in gewöhnlichen Wohngemeinschaften gemeinsam genutzt.

Betroffene sollten sich den Anlass des Besuchs erläutern lassen und darauf achten, dass nur die für die Prüfung erforderlichen Umstände dokumentiert werden. Entscheidend bleibt immer eine Gesamtbetrachtung.

Eine Haushaltsgemeinschaft ist etwas anderes

Neben der Bedarfsgemeinschaft gibt es die Haushaltsgemeinschaft. Sie kann etwa vorliegen, wenn Verwandte oder Verschwägerte zusammenwohnen und gemeinsam wirtschaften.

Bei einer Haushaltsgemeinschaft wird nicht automatisch das gesamte Einkommen der anderen Person wie bei einem Partner angerechnet. Unter bestimmten Voraussetzungen kann jedoch vermutet werden, dass Verwandte oder Verschwägerte Unterstützung leisten.

Auch hier reicht die gemeinsame Anschrift nicht aus, um jede finanzielle Hilfe zu unterstellen. Es kommt darauf an, ob tatsächlich aus einem gemeinsamen Haushalt gewirtschaftet wird und ob Unterstützung geleistet werden kann.

Woran Betroffene eine fehlerhafte Berechnung erkennen

Im Bewilligungsbescheid sollte geprüft werden, welche Personen das Jobcenter als Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft aufgeführt hat. Außerdem muss nachvollziehbar sein, wessen Einkommen und Vermögen in welcher Höhe berücksichtigt wurde.

Ein Warnsignal ist es, wenn das Einkommen eines Mitbewohners angerechnet wird, obwohl dieser lediglich seinen eigenen Mietanteil zahlt. Auch ein reduzierter Regelbedarf kann darauf hinweisen, dass der Antragsteller fälschlich als Partner behandelt wurde.

Die Berechnung sollte außerdem zeigen, wie die Unterkunftskosten verteilt wurden. Fehlen Erläuterungen oder stimmen die tatsächlichen Wohnverhältnisse nicht mit den Annahmen des Jobcenters überein, sollte eine Überprüfung verlangt werden.

Was gegen die falsche Einstufung getan werden kann

Gegen einen fehlerhaften Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Im Widerspruch sollte konkret erklärt werden, weshalb keine Partnerschaft, keine gemeinsame Wirtschaftsführung oder kein gegenseitiger Einstandswille besteht.

Hilfreich können getrennte Mietzahlungen, Untermietverträge, Kontoauszüge, schriftliche Kostenvereinbarungen und Nachweise über getrennte Einkäufe sein. Die Unterlagen sollten jedoch zu den tatsächlichen Verhältnissen passen und nicht erst nachträglich zum Schein erstellt werden.

Ist die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen, kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Überprüfungsantrag in Betracht kommen. Bei einer akuten finanziellen Notlage kann zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz erforderlich sein.

Praxisbeispiel: Das Einkommen des Mitbewohners wird angerechnet

Lea zieht nach einer Trennung in die Dreizimmerwohnung ihres langjährigen Freundes Tim. Beide nutzen jeweils ein eigenes Zimmer, teilen sich Küche und Bad und überweisen die Hälfte der Miete auf das Konto des Vermieters.

Das Jobcenter geht wegen der gemeinsamen Adresse zunächst von einer Bedarfsgemeinschaft aus und verlangt Tims Verdienstabrechnungen. Da Tim gut verdient, wird Leas Antrag abgelehnt.

Lea weist im Widerspruch nach, dass beide getrennte Konten führen, getrennt einkaufen und keine gegenseitigen Zahlungsverpflichtungen übernehmen. Außerdem legt sie die schriftliche Vereinbarung über die Aufteilung der Wohnkosten vor.

Die gemeinsame Wohnung allein reicht nicht aus, um eine Partnerschaft mit gegenseitigem Einstandswillen zu beweisen. Wird die Einstufung korrigiert, darf Tims Einkommen nicht allein wegen des Zusammenwohnens auf Leas Bedarf angerechnet werden.

Häufige Fragen zur Bedarfsgemeinschaft

1. Bilden zwei Menschen mit derselben Meldeadresse automatisch eine Bedarfsgemeinschaft?

Nein. Eine gemeinsame Anschrift beweist zunächst nur, dass beide Personen in derselben Wohnung gemeldet sind.

Bei unverheirateten Personen müssen zusätzlich eine Partnerschaft, eine gemeinsame Wirtschaftsführung und ein gegenseitiger Einstandswille vorliegen. Eine reine Wohngemeinschaft gehört nicht automatisch zusammen.

2. Wird nach einem Jahr gemeinsamen Wohnens immer das Einkommen des Partners angerechnet?

Nach einem Jahr kann der gegenseitige Einstandswille gesetzlich vermutet werden. Die Vermutung kann jedoch durch nachvollziehbare Gegenbeweise widerlegt werden.

Betroffene müssen dann möglichst konkret darlegen, dass sie finanziell getrennt wirtschaften und nicht dauerhaft füreinander einstehen.

3. Gehören erwachsene Kinder immer zur Bedarfsgemeinschaft der Eltern?

Nein. Unverheiratete Kinder unter 25 Jahren gehören nur dazu, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht vollständig aus eigenem Einkommen oder Vermögen sichern können.

Kann das Kind seinen eigenen Bedarf decken, wird es grundsätzlich nicht mehr als hilfebedürftiges Mitglied der elterlichen Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt.

4. Sind getrennte Konten ein sicherer Beweis gegen eine Bedarfsgemeinschaft?

Nein. Getrennte Konten sind lediglich ein wichtiges Indiz.

Das Jobcenter darf auch prüfen, ob Rechnungen gemeinsam bezahlt werden, gegenseitige Kontovollmachten bestehen oder eine Person regelmäßig den Lebensunterhalt der anderen übernimmt.

5. Muss der Mitbewohner seine Gehaltsabrechnungen vorlegen?

Bei einer echten Wohngemeinschaft darf das Einkommen eines bloßen Mitbewohners nicht ohne Weiteres für die Leistungsberechnung verwendet werden. Bestehen jedoch konkrete Hinweise auf eine Bedarfsgemeinschaft, kann das Jobcenter weitere Auskünfte verlangen.

Betroffene sollten zunächst schriftlich klarstellen, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen und warum keine gemeinsame Wirtschaftsführung besteht.

6. Was kann man gegen einen falschen Bescheid tun?

Gegen den Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Darin sollten die tatsächlichen Wohn- und Wirtschaftsverhältnisse genau beschrieben und möglichst belegt werden.

Ist die Frist bereits abgelaufen, kann ein Überprüfungsantrag geprüft werden. Bei einer existenzbedrohenden Leistungskürzung kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht.