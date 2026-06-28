Bürgergeld: Ab Juli werden die Wohnkosten in der Grundsicherung drastisch gekürzt

Für viele Menschen im Bürgergeld-Bezug war die eigene Wohnung bisher zumindest am Anfang weitgehend geschützt. Wer erstmals Leistungen beantragte, musste während der Karenzzeit in der Regel nicht sofort damit rechnen, dass das Jobcenter die Miete kürzt.

Mit der Umstellung vom Bürgergeld auf das neue Grundsicherungsgeld zum 1. Juli 2026 ändert sich diese Schutzregel deutlich. Die Karenzzeit bleibt zwar formal bestehen, doch bei den Kosten der Unterkunft greift künftig ein neuer Deckel.

Das kann für Betroffene teuer werden. Liegt die Bruttokaltmiete über der neuen Grenze, übernimmt das Jobcenter nicht mehr den vollen Betrag, sondern nur noch den zulässigen Anteil.

Die Karenzzeit bleibt, aber ihr wichtigster Schutz fällt weg

Bislang galt während der ersten zwölf Monate nach Beginn des Leistungsbezugs eine besondere Schonfrist. In dieser Zeit wurden die tatsächlichen kalten Wohnkosten grundsätzlich übernommen, auch wenn sie über der örtlichen Angemessenheitsgrenze lagen.

Diese Regel sollte verhindern, dass Menschen unmittelbar nach Jobverlust, Krankheit, Trennung oder einer wirtschaftlichen Krise auch noch unter Druck geraten, ihre Wohnung aufzugeben. Gerade in angespannten Wohnungsmärkten war das für viele Haushalte ein wichtiger Schutz vor Mietschulden und übereilten Umzügen.

Ab Juli 2026 wird dieser Schutz deutlich eingeschränkt. Das Jobcenter übernimmt auch in der Karenzzeit nur noch Wohnkosten bis zum 1,5-Fachen der örtlichen Angemessenheitsgrenze.

Alles, was darüber liegt, müssen Leistungsberechtigte grundsätzlich selbst zahlen. Das betrifft nicht nur Luxuswohnungen, sondern kann in Großstädten, Universitätsstädten und angespannten Regionen auch normale Mietwohnungen erfassen.

Was die neue Mietgrenze konkret bedeutet

Entscheidend ist nicht die tatsächliche Miete allein, sondern der Vergleich mit der örtlichen Angemessenheitsgrenze. Diese Grenze wird von Kommunen oder Jobcentern festgelegt und kann je nach Stadt, Landkreis, Haushaltsgröße und Wohnungsmarkt stark unterscheiden.

Die neue Obergrenze während der Karenzzeit ergibt sich aus einer einfachen Rechnung. Die örtliche Angemessenheitsgrenze wird mit 1,5 multipliziert.

Liegt die eigene Bruttokaltmiete darunter, wird sie während der Karenzzeit grundsätzlich weiter übernommen. Liegt sie darüber, entsteht eine monatliche Lücke.

Rechenschritt Beispielbetrag Örtlich angemessene Bruttokaltmiete 650 Euro Neue Obergrenze in der Karenzzeit 975 Euro Tatsächliche Bruttokaltmiete 1.150 Euro Vom Jobcenter übernommener Betrag 975 Euro Monatliche Eigenbelastung 175 Euro

Das Beispiel zeigt, wie schnell eine scheinbar technische Regel zu einer spürbaren Belastung wird. Wer monatlich 175 Euro aus dem Regelsatz oder aus kleinen Rücklagen zahlen muss, gerät rasch unter Druck.

In München kann die Lücke besonders groß werden

Besonders deutlich wird die neue Regel in Städten mit hohen Mieten. Liegt die Angemessenheitsgrenze für eine alleinstehende Person bei 911 Euro, ergibt sich in der Karenzzeit eine neue Obergrenze von 1.366,50 Euro.

Kostet die Wohnung tatsächlich 1.550 Euro bruttokalt, zahlt das Jobcenter nur bis zur neuen Obergrenze. Die betroffene Person müsste dann jeden Monat 183,50 Euro selbst tragen.

Für Menschen, die gerade arbeitslos geworden sind oder nach Krankheit erstmals Leistungen beantragen, kann das kaum aufzufangen sein. Denn der Regelsatz ist nicht dafür gedacht, dauerhaft hohe Mietanteile auszugleichen.

Warum viele Neuantragsteller betroffen sein können

Die Änderung trifft vor allem Menschen, die neu in die Grundsicherung kommen. Viele wohnen noch in einer Wohnung, die sie mit ihrem bisherigen Einkommen finanzieren konnten.

Nach einem Arbeitsplatzverlust, einer Scheidung, einer gescheiterten Selbstständigkeit oder einer längeren Erkrankung ändert sich die finanzielle Lage oft abrupt. Die Miete bleibt aber zunächst gleich.

Genau in dieser Übergangsphase sollte die bisherige Karenzzeit Sicherheit geben. Künftig kann schon zu Beginn des Leistungsbezugs geprüft werden, ob die Wohnung oberhalb des neuen 1,5-fachen Deckels liegt.

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Besonders gefährdet sind Haushalte, die schon vor dem Leistungsbezug in einem angespannten Mietmarkt lebten. Dazu gehören Alleinerziehende, ältere Leistungsberechtigte und frühere Erwerbstätige mit zuvor höherem Einkommen.

IAB-Zahlen zeigen Kürzung

Wie relevant die Änderung ist, zeigt eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Danach lagen bei rund einem Drittel der Neuzugänge in die Grundsicherung die Wohnkosten bereits zu Beginn des Leistungsbezugs über dem ortsüblichen Richtwert.

Besonders wichtig ist der Blick auf die neue 1,5-fache Grenze. Bei einem Teil der Haushalte lagen die Wohnkosten schon damals oberhalb dieser Schwelle.

Für diese Haushalte würde die neue Regel bedeuten, dass der finanzielle Druck nicht erst nach zwölf Monaten entsteht. Er beginnt bereits mit dem Start des Leistungsbezugs.

Damit verändert sich der Charakter der Karenzzeit erheblich. Aus einer echten Schonfrist wird eine begrenzte Schutzregel mit klarer Kostenobergrenze.

Warum die Differenz schnell zum Mietschulden-Risiko wird

Wer die Mietdifferenz nicht aus Ersparnissen bezahlen kann, muss sie aus dem laufenden Lebensunterhalt bestreiten. Das ist für viele kaum möglich, weil der Regelbedarf bereits für Ernährung, Kleidung, Strom, Mobilität und persönliche Ausgaben vorgesehen ist.

Schon eine monatliche Lücke von 100 oder 150 Euro kann nach wenigen Monaten zu erheblichen Rückständen führen. Wird die Miete nicht vollständig gezahlt, drohen Mahnungen, Mietschulden und im schlimmsten Fall eine Kündigung.

Sozialverbände warnen deshalb vor zusätzlichen Härten. Sie kritisieren, dass Kürzungen bei den Wohnkosten nicht das Problem hoher Mieten lösen, sondern den Druck auf ohnehin belastete Haushalte erhöhen.

Gerade in Regionen mit wenig bezahlbarem Wohnraum ist ein Umzug oft keine schnelle Lösung. Wer eine günstigere Wohnung suchen soll, findet häufig keine passende Alternative.

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Nicht jede höhere Miete wird automatisch gekürzt

Die neue Grenze bedeutet nicht, dass in jedem Einzelfall sofort gekürzt werden darf. Jobcenter müssen die konkreten Umstände prüfen.

Besondere Gründe können dafür sprechen, höhere Wohnkosten weiter anzuerkennen. Das kann etwa bei Familien mit Kindern, gesundheitlichen Einschränkungen, Pflegebedarf oder fehlendem Ersatzwohnraum in Betracht kommen.

Auch die Frage, ob ein Umzug tatsächlich möglich, zumutbar und wirtschaftlich sinnvoll wäre, bleibt wichtig. Denn ein erzwungener Umzug kann zusätzliche Kosten verursachen, etwa für Kaution, Transport, Renovierung oder doppelte Mietzahlungen.

Betroffene sollten deshalb nicht vorschnell davon ausgehen, dass jede Differenz endgültig selbst getragen werden muss. Entscheidend ist der schriftliche Bescheid des Jobcenters und die Begründung im Einzelfall.

Was Betroffene jetzt prüfen sollten

Wer ab Juli 2026 erstmals Grundsicherungsgeld beantragt oder sich noch in der Karenzzeit befindet, sollte die eigene Miete mit der örtlichen Grenze vergleichen. Maßstab ist in der Regel die Bruttokaltmiete, also die Grundmiete plus kalte Betriebskosten.

Die örtliche Angemessenheitsgrenze findet sich häufig auf der Internetseite des Jobcenters, der Stadt oder des Landkreises. Wird sie dort nicht veröffentlicht, sollte sie schriftlich beim Jobcenter angefragt werden.

Die Berechnung ist einfach. Der örtliche Richtwert wird mit 1,5 multipliziert und anschließend mit der tatsächlichen Bruttokaltmiete verglichen.

Liegt die Miete oberhalb dieser Grenze, sollten Betroffene frühzeitig erklären, warum ein Umzug derzeit nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Dazu können Nachweise über Krankheit, Kinderbetreuung, Schulwege, Pflegeverpflichtungen, fehlende Wohnungen oder besondere persönliche Umstände gehören.

Auch bestehende Leistungsbeziehende müssen genau hinschauen

Wer schon länger als zwölf Monate Bürgergeld bezieht, profitiert ohnehin nicht mehr von der Karenzzeit. Für diese Haushalte gilt grundsätzlich die normale Angemessenheitsgrenze ohne 1,5-fachen Puffer.

Trotzdem kann die Reform auch für sie wichtig werden, wenn ein Weiterbewilligungsantrag gestellt wird oder das Jobcenter die Unterkunftskosten erneut überprüft. Wer bereits eine Kostensenkungsaufforderung erhalten hat, sollte Fristen und Bescheide genau prüfen.

Bei bestehenden Mietverhältnissen kommt es häufig darauf an, ob das Jobcenter bereits zur Kostensenkung aufgefordert hat und ob die gesetzte Frist abgelaufen ist. Ohne nachvollziehbare Aufforderung und Einzelfallprüfung sind Kürzungen oft angreifbar.

Deshalb sollten Betroffene Bescheide nicht ungeprüft hinnehmen. Ein Widerspruch kann sinnvoll sein, wenn die Berechnung falsch ist, die örtliche Grenze nicht nachvollziehbar ermittelt wurde oder besondere Härten nicht berücksichtigt wurden.

Die Wohnkosten-Kürzung ist Teil einer größeren Reform

Die neue Begrenzung der Unterkunftskosten steht nicht allein. Sie ist Teil der Umstellung vom Bürgergeld auf das Grundsicherungsgeld.

Parallel werden weitere Regeln verschärft. Dazu gehören strengere Vorgaben beim Schonvermögen, der Wegfall bisheriger Schutzzeiten beim Vermögen und härtere Sanktionen bei Pflichtverletzungen.

Für Leistungsberechtigte entsteht dadurch ein engerer finanzieller Rahmen. Wer eine teure Wohnung, geringe Rücklagen und wenig Spielraum im Haushalt hat, kann besonders schnell in Schwierigkeiten geraten.

Die Reform verändert damit nicht nur einzelne Rechenwerte. Sie verschiebt das Risiko hoher Wohnkosten stärker auf die betroffenen Haushalte.

Praxisbeispiel: Nach Jobverlust wird die Wohnung plötzlich zu teuer

Thomas M. ist 58 Jahre alt und hat viele Jahre im Vertrieb gearbeitet. Nach einer betriebsbedingten Kündigung beantragt er ab Juli 2026 Grundsicherungsgeld, weil sein Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht ausreicht und weitere Einkünfte fehlen.

Seine Wohnung kostet 1.120 Euro bruttokalt. Die örtliche Angemessenheitsgrenze liegt für eine Person bei 720 Euro, die neue Grenze in der Karenzzeit also bei 1.080 Euro.

Das Jobcenter übernimmt deshalb nur 1.080 Euro. Thomas M. muss monatlich 40 Euro selbst zahlen.

Auf den ersten Blick wirkt dieser Betrag überschaubar. Doch zusammen mit Stromkosten, Versicherungen und Lebenshaltungsausgaben fehlt ihm das Geld jeden Monat, sodass sich die Belastung über ein Jahr auf 480 Euro summiert.

Fragen und Antworten zur Kürzung der Wohnkosten ab Juli

Wer ist von der neuen Wohnkosten-Grenze besonders betroffen?

Betroffen sind vor allem Menschen, die ab Juli 2026 erstmals Grundsicherungsgeld beantragen und in einer Wohnung leben, deren Bruttokaltmiete über dem 1,5-Fachen der örtlichen Angemessenheitsgrenze liegt. Dazu können frühere Arbeitnehmer, Alleinerziehende, ältere Leistungsberechtigte, getrennt lebende Personen oder ehemalige Selbstständige gehören.

Wird die Karenzzeit bei den Wohnkosten vollständig abgeschafft?

Die Karenzzeit bleibt formal bestehen. Sie schützt aber nicht mehr unbegrenzt vor einer Prüfung der Unterkunftskosten, weil während dieser Zeit eine neue Obergrenze gilt.

Wie berechnet sich die neue Grenze?

Die örtliche Angemessenheitsgrenze wird mit 1,5 multipliziert. Liegt die tatsächliche Bruttokaltmiete darüber, kann das Jobcenter den übersteigenden Betrag grundsätzlich unberücksichtigt lassen.

Gilt die Grenze auch für Heizkosten?

Heizkosten werden gesondert betrachtet und müssen ebenfalls angemessen sein. Schon bisher konnten unangemessen hohe Heizkosten geprüft werden, weil die Karenzzeit vor allem die kalten Unterkunftskosten betraf.

Kann das Jobcenter trotz höherer Miete weiter die vollen Kosten übernehmen?

Ja, in besonderen Einzelfällen kann eine weitere Übernahme möglich sein. Entscheidend sind die persönlichen Umstände, die Zumutbarkeit eines Umzugs, die Lage auf dem Wohnungsmarkt und mögliche Härten.

Was sollten Betroffene bei einer Kürzung tun?

Betroffene sollten den Bescheid genau prüfen, die örtliche Angemessenheitsgrenze anfordern und mögliche Härtegründe schriftlich vortragen. Wenn die Kürzung nicht nachvollziehbar ist, kann ein Widerspruch innerhalb der Frist sinnvoll sein.