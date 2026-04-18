Weniger Erwerbsminderungsrente für Bestandsrentner

Wer bereits vor dem 1. Januar 2019 eine Erwerbsminderungsrente erhalten hat, kann keine nachträgliche Anpassung nach den später eingeführten, günstigeren Berechnungsregeln verlangen. Das Bundessozialgericht hat damit klargestellt, dass die Verbesserungen bei den Zurechnungszeiten nur für Renten gelten, die ab den gesetzlichen Stichtagen neu begonnen haben.

Für viele Betroffene ist das eine enttäuschende Nachricht. Denn gerade bei Erwerbsminderungsrenten können längere Zurechnungszeiten die Rentenhöhe spürbar verbessern.

Worum es in den Verfahren ging

Geklagt hatten Rentner, die bereits seit 2004 beziehungsweise seit 2014 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen. Wegen ihrer gesundheitlichen Einschränkungen konnten sie nicht weiter arbeiten und gehören damit zur Gruppe der sogenannten Bestandsrentner.

Sie wollten erreichen, dass auch ihre bereits laufenden Renten nach den späteren gesetzlichen Verbesserungen neu berechnet werden. Konkret ging es darum, dass bei ihnen dieselben verlängerten Zurechnungszeiten angesetzt werden, wie sie bei später bewilligten Erwerbsminderungsrenten gelten.

Die Rentenversicherung lehnte das ab. Auch die Vorinstanzen gaben den Klägern nicht recht, und das Bundessozialgericht bestätigte diese Linie nun in den Revisionsverfahren.

Warum die späteren Reformen für viele Neurentner günstiger sind

In den Jahren 2018 und 2019 wurden die Regeln für die Berechnung von Erwerbsminderungsrenten verbessert. Ziel war es, Menschen besserzustellen, die wegen Krankheit oder Behinderung vorzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden und deshalb oft nur begrenzte Beitragszeiten vorweisen können.

Ein wichtiger Punkt war die Ausweitung der Zurechnungszeiten. Diese Zeiten sollen vereinfacht gesagt so behandelt werden, als hätte die betroffene Person noch bis zu einem gesetzlich festgelegten Alter weitergearbeitet und Beiträge gezahlt.

Dadurch steigen die rechnerischen Versicherungszeiten, was sich häufig positiv auf die Rentenhöhe auswirkt. Von diesen Verbesserungen profitierten aber nur Personen, deren Erwerbsminderungsrente ab den jeweiligen Stichtagen neu begann.

Das Gericht sieht keinen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz

Das Bundessozialgericht hat in seiner Entscheidung keinen Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes gesehen. Nach Auffassung des Gerichts durfte der Gesetzgeber zwischen bereits laufenden Renten und neu bewilligten Renten unterscheiden.

Das Gericht verweist dabei auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Stichtagsregelungen. Solche Regelungen sind nicht schon deshalb unzulässig, weil sie Härten im Einzelfall auslösen oder weil Personen knapp vor und knapp nach einem Stichtag unterschiedlich behandelt werden.

Entscheidend war für das Bundessozialgericht, dass die Unterscheidung sachlich nachvollziehbar ist und nicht willkürlich erfolgt. Genau das sahen die Richter hier als gegeben an.

Strukturprinzip der gesetzlichen Rentenversicherung

Besonders deutlich hebt das Urteil hervor, dass es in der gesetzlichen Rentenversicherung ein bekanntes Prinzip ist, neue Leistungsverbesserungen zunächst nur für neu bewilligte Renten gelten zu lassen. Dasselbe gilt umgekehrt auch für Verschlechterungen, die ebenfalls häufig erst bei neuen Rentenfällen greifen.

Damit folgt das Gericht einer Linie, die im Sozialrecht seit langem anzutreffen ist. Gesetzesänderungen führen also nicht automatisch dazu, dass sämtliche alten Bewilligungen rückwirkend angepasst werden müssen.

Für Bestandsrentner ist das rechtlich oft schwer zu akzeptieren, weil sie sich in einer vergleichbaren Lebenslage sehen wie spätere Rentenbezieher. Das Urteil zeigt jedoch, dass Vergleichbarkeit allein noch keinen Anspruch auf identische Behandlung in jedem Detail begründet.

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Finanzielle und organisatorische Gründe spielten ebenfalls eine Rolle

Das Bundessozialgericht hat auch berücksichtigt, dass eine sofortige Einbeziehung aller Bestandsrentner erheblichen Verwaltungsaufwand und hohe Zusatzkosten ausgelöst hätte. Der Gesetzgeber durfte diese Folgen bei seiner Entscheidung mit einbeziehen.

Gerade im Rentenrecht betreffen Änderungen oft sehr große Personengruppen. Wenn Millionen bereits laufender Renten rückwirkend neu berechnet werden müssten, hätte das nicht nur finanzielle Folgen, sondern auch erhebliche praktische Auswirkungen auf die Verwaltung.

Das Gericht sah darin einen nachvollziehbaren Grund für die Begrenzung der Reform auf Neurentner. Diese Erwägung reichte aus, um die Differenzierung rechtlich zu tragen.

Zuschlag für Bestandsrentner als politischer Ausgleich

Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber für viele Bestandsrentner inzwischen einen Zuschlag eingeführt hat. Dieser Zuschlag soll sowohl bei der Erwerbsminderungsrente als auch bei einer später anschließenden Altersrente greifen und steht den Betroffenen ab dem 1. Juli 2024 zu.

Das Gericht wertete auch diesen Umstand als beachtlich. Zwar ersetzt der Zuschlag nicht die vollständige Übernahme der neuen Berechnungsregeln für ältere Rentenfälle, er zeigt aber, dass der Gesetzgeber die Benachteiligung der Bestandsrentner nicht völlig unberücksichtigt gelassen hat.

Damit wurde die Entscheidung zusätzlich in einen größeren gesetzgeberischen Zusammenhang gestellt. Das Urteil lässt erkennen, dass nicht jede ungleiche Auswirkung sofort verfassungswidrig ist, wenn der Gesetzgeber einen nachvollziehbaren Ausgleich schafft.

Keine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht

Die Kläger wollten erreichen, dass das Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wird. Dazu sah das Bundessozialgericht jedoch keinen Anlass.

Eine solche Vorlage kommt nur in Betracht, wenn ein Gericht von der Verfassungswidrigkeit einer gesetzlichen Regelung überzeugt ist. Genau daran fehlte es hier nach Ansicht des Bundessozialgerichts.

Die Richter hielten die gesetzliche Differenzierung für verfassungsgemäß. Deshalb blieb es bei der Entscheidung des Fachgerichts, ohne dass Karlsruhe eingeschaltet werden musste.

Was das Urteil für Betroffene bedeutet

Für viele ältere Bezieher einer Erwerbsminderungsrente steht nun fest, dass sie keine Neuberechnung allein mit dem Hinweis auf die später verbesserten Zurechnungszeiten verlangen können. Wer bereits vor dem 1. Januar 2019 im Rentenbezug war, kann die günstigeren Regeln für Neufälle grundsätzlich nicht rückwirkend für sich beanspruchen.

Praktisch bedeutet das, dass die Unterschiede zwischen Bestandsrentnern und späteren Rentenzugängen bestehen bleiben. Betroffene müssen daher prüfen, ob ihnen stattdessen der gesetzlich eingeführte Zuschlag zusteht oder ob es in ihrem Einzelfall andere rentenrechtliche Besonderheiten gibt.

Das Urteil schafft damit rechtliche Klarheit, auch wenn es sozialpolitisch weiter diskutiert werden dürfte. Gerade im Bereich der Erwerbsminderungsrenten bleibt die Frage nach gerechter Behandlung verschiedener Rentnerjahrgänge ein sensibles Thema.

Unterschied zwischen Bestands- und Neurentnern im Überblick

Gruppe Folge nach der Entscheidung Bestandsrentner mit Rentenbeginn vor dem 1. Januar 2019 Keine nachträgliche Neuberechnung nach den später verbesserten Regeln zu den Zurechnungszeiten Neurentner ab den gesetzlichen Stichtagen 2018 und 2019 Verbesserte Berechnung der Erwerbsminderungsrente nach den neu eingeführten gesetzlichen Vorgaben Bestandsrentner ab dem 1. Juli 2024 Möglicher gesetzlicher Zuschlag zur Erwerbsminderungsrente beziehungsweise zu einer späteren Altersrente

Beispiel aus der Praxis

Ein Versicherter erhält seit 2014 eine volle Erwerbsminderungsrente, weil er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann. Als er hört, dass spätere Rentenfälle wegen längerer Zurechnungszeiten oft höher ausfallen, verlangt er eine Neuberechnung seiner laufenden Rente.

Nach der Entscheidung des Bundessozialgerichts hat er damit keinen Erfolg. Er kann aber prüfen lassen, ob ihm ab dem 1. Juli 2024 ein gesetzlicher Zuschlag für Bestandsrentner zusteht.

Quellen

Grundlage dieses Beitrags ist der vom Nutzer bereitgestellte Urteilstext zum Bundessozialgericht über die fehlende Neuberechnung höherer Erwerbsminderungsrenten für Bestandsrentner.