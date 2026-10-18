Testament verschwunden: Im Erbstreit zählt jedes Detail

Nach einem Todesfall finden Angehörige manchmal nur eine Kopie des Testaments. Das Original bleibt verschwunden und trotzdem kann die Kopie helfen, den letzten Willen nachzuweisen. Ob sie dafür ausreicht, muss das Nachlassgericht prüfen.

Eine ehemalige Lebensgefährtin wollte auf diesem Weg als Alleinerbin anerkannt werden. Doch ihre Beweise überzeugten das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken nicht. Der Fall zeigt, worauf es ankommt, wenn das Original fehlt. Die Entscheidung erging am 7. August 2025 (8 W 66/24).

Das zeigt eine Entscheidung des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken. Eine ehemalige Lebensgefährtin wollte mit einer Kopie ihre Stellung als Alleinerbin nachweisen.

Das Gericht ließ sich von den vorgelegten Beweisen nicht überzeugen und bestätigte die Ablehnung ihres Erbscheinsantrags. Der Beschluss stammt vom 7. August 2025 (8 W 66/24).

Ein Testament beim Abendessen ließ Fragen offen

Nach Darstellung zweier Zeuginnen hatte der Verstorbene das Testament während eines gemeinsamen Abendessens geschrieben und vorgelesen. Ihre Angaben zum Ablauf widersprachen sich jedoch.

Unklar blieb unter anderem, ob das Schriftstück während der Essensvorbereitung oder erst nach dem Essen entstanden war.

Auch der Inhalt weckte Zweifel. Das mehrseitige Dokument enthielt konkrete Angaben zu Rentenversicherungen und Kontonummern.

Dass der Mann all dies ohne Unterlagen innerhalb einer halben Stunde niedergeschrieben haben sollte, erschien dem Gericht wenig plausibel.

Hinzu kam, dass keine der beiden Zeuginnen angegeben hatte, die eigenhändige Unterzeichnung beobachtet zu haben. Insgesamt blieb das Gericht deshalb davon unüberzeugt, dass ein wirksam errichtetes Original mit verbindlichem letzten Willen existiert hatte.

Eine Kopie kann ein früheres Original beweisen

Rechtsanwältin Julia Saygili greift die Entscheidung in einem Beitrag vom 12. Oktober 2026 auf. Sie erläutert, dass eine Testamentskopie im Einzelfall für den Nachweis des Erbrechts ausreichen kann, wenn das Original verloren gegangen, unauffindbar oder ohne den Willen des Erblassers vernichtet worden ist.

Dafür müssen die Beweise jedoch überzeugen. Neben der Kopie können Zeugenaussagen helfen, die Errichtung oder das Vorhandensein des Originals nachzuweisen. Im beschriebenen Fall reichten die Aussagen wegen der verbleibenden Widersprüche nicht aus.

Die entscheidende Unterscheidung liegt damit zwischen der Errichtung eines Testaments und seinem späteren Nachweis. Eine Fotokopie schafft keinen neuen letzten Willen. Sie kann aber dokumentieren, was der Verstorbene zuvor wirksam festgelegt hatte.

Handschrift und Unterschrift bleiben entscheidend

Für ein eigenhändiges Einzeltestament verlangt § 2247 BGB grundsätzlich eine selbst geschriebene und unterschriebene Erklärung. Ein am Computer verfasster Text wird daher nicht allein durch eine handschriftliche Unterschrift zu einem wirksamen eigenhändigen Testament.

Auch eine Kopie kann einen solchen Formfehler nicht beheben. War das ursprüngliche Dokument unwirksam, macht seine Vervielfältigung daraus kein gültiges Testament.

Ort und Datum sollen ebenfalls angegeben werden. Fehlen diese Angaben, ist das Testament allerdings nicht automatisch unwirksam. Entstehen dadurch Zweifel an seiner Gültigkeit, müssen sich die notwendigen Feststellungen anderweitig treffen lassen.

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Wer seinen letzten Willen aufschreibt, sollte deshalb nicht nur auf die Verteilung des Vermögens achten. Ebenso wichtig sind eine eindeutige Erklärung, die erforderliche Form und eine sichere Aufbewahrung des fertigen Originals.

Ein verschwundenes Testament ist nicht automatisch widerrufen

Ein Testament kann durch Vernichtung widerrufen werden. § 2255 BGB setzt dafür voraus, dass der Erblasser die Urkunde mit der Absicht vernichtet, sie aufzuheben. Auch entsprechende Veränderungen an dem Dokument können einen Widerruf bewirken.

Hat der Erblasser die Urkunde selbst vernichtet, vermutet das Gesetz die Aufhebungsabsicht. Dass ein Original lediglich nicht gefunden wird, ist damit jedoch nicht gleichzusetzen.

Für die Beteiligten können deshalb die Umstände des Verschwindens wichtig werden. Wurde nach einem Umzug ein Ordner vermisst? Gab es einen Wasserschaden? Hat der Verstorbene erklärt, seinen letzten Willen geändert zu haben? Solche Hinweise sollten dem Nachlassgericht mitgeteilt werden, ohne Vermutungen als feststehende Tatsachen darzustellen.

Diese Unterlagen und Angaben können bei der Prüfung helfen

Wer nur eine Kopie findet, sollte sie vollständig sichern. Dazu gehören sämtliche Seiten, die abgebildete Unterschrift und mögliche handschriftliche Ergänzungen. Auch der Fundort und die Herkunft der Kopie können für die weitere Prüfung relevant sein.

Eine geordnete Übersicht erleichtert es, dem Nachlassgericht die Situation zu erklären.

Mögliche Beweismittel bei einem verschwundenen Originaltestament Vorhandene Information Bedeutung für die Prüfung Vollständige Testamentskopie Zeigt den behaupteten Inhalt des früheren Originals Personen, die das Original gesehen haben Können Angaben zu Schriftstück, Inhalt und Unterschrift machen Angaben zur Herstellung der Kopie Helfen, Herkunft und Zeitpunkt der Vervielfältigung einzuordnen Hinweise zum letzten Aufbewahrungsort Können die Suche nach dem Original unterstützen Weitere Testamente oder Änderungen Können für die maßgebliche Erbfolge entscheidend sein

Die Übersicht ist keine Garantie für einen erfolgreichen Erbscheinsantrag. Entscheidend bleibt die Bewertung aller Umstände. Mehrere übereinstimmende, konkrete Angaben sind etwas anderes als die bloße Erinnerung, der Verstorbene habe irgendwann über ein Testament gesprochen.

Dabei sollten Zeugen klar zwischen eigener Wahrnehmung und späteren Erzählungen unterscheiden. Wer ein Dokument nur von außen gesehen hat, kann dessen Inhalt nicht bestätigen. Wer beim Schreiben anwesend war, hat möglicherweise trotzdem nicht beobachtet, ob anschließend unterschrieben wurde.

Ein Erbschein und die Testamentseröffnung sind verschiedene Dinge

Das Nachlassgericht eröffnet ein vorliegendes Testament und teilt den Beteiligten dessen Inhalt mit. Ein Erbschein wird dagegen auf Antrag erteilt und weist aus, wer Erbe geworden ist. Die Eröffnung allein ersetzt diese Prüfung nicht.

Wer nach dem Tod ein Originaltestament besitzt, muss es unverzüglich beim Nachlassgericht abliefern. Es gehört nicht allein deshalb in die private Ablage, weil der Finder sich selbst für den einzigen Erben hält. Auch eine aufgefundene Kopie sollte dem Gericht mit dem Hinweis vorgelegt werden, dass das Original bislang fehlt.

Im Alltag stellt sich außerdem die Frage, welche Nachweise eine Bank benötigt. Eine private Fotokopie ist nicht mit einer gerichtlichen Abschrift samt Eröffnungsprotokoll gleichzusetzen. Gegen-Hartz erläutert die Unterschiede und mögliche Vorgehensweisen im Beitrag über Beerdigungskosten und Zahlungen vom Nachlasskonto ohne Erbschein.

Amtliche Verwahrung kann die spätere Suche verhindern

Ein handschriftliches Testament kann beim Nachlassgericht in besondere amtliche Verwahrung gegeben werden. Dafür wird das Original hinterlegt. Die Verwahrung wird außerdem im Zentralen Testamentsregister registriert.

Nach einem Todesfall fragt das zuständige Nachlassgericht das Register ab. Dadurch lässt sich feststellen, ob ein registriertes Testament oder ein Erbvertrag verwahrt wird. Das verringert das Risiko, dass der letzte Wille in privaten Unterlagen übersehen wird oder das Original nicht mehr auffindbar ist.

Eine Kopie für die eigenen Unterlagen bleibt sinnvoll. Sie sollte jedoch die sichere Aufbewahrung des Originals ergänzen. Für Hinterbliebene kann dieser Unterschied darüber entscheiden, ob sie den letzten Willen anhand einer Urkunde nachweisen können oder dessen Entstehung erst mühsam rekonstruieren müssen.

Quellen