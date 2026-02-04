Schwerbehinderung: Anspruch auf GdB 50 trotz Vollzeitjob

Lesedauer 4 Minuten

Eine vollschichtige Berufstätigkeit schließt eine Schwerbehinderung nicht aus (L 11 SB 307/23). Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg stellt klar: Entscheidend ist nicht, ob Sie arbeiten, sondern wie stark Krankheiten Ihre Teilhabe im Alltag begrenzen. Das Gericht rückt damit einen Satz ins Zentrum, den Behörden zu oft verdrängen: „Funktionieren“ ist kein Gegenbeweis.

Ausgangslage: Anerkannt, aber zu niedrig bewertet

Die Klägerin, Jahrgang 1965, hatte seit 2013 einen Grad der Behinderung von 30 anerkannt bekommen. Damals berücksichtigte die Behörde eine seelische Störung, Migräne und zusätzliche körperliche Beschwerden, ohne die Gesamtauswirkungen als schwer genug einzustufen. Für die Betroffene blieb das ein Wert auf Papier, während der Alltag bereits damals deutlich unter Druck stand.

Der Antrag 2020: Höherstufung wegen Verschlechterung

Am 29. Juli 2020 beantragte sie einen höheren GdB, weil sich ihre gesundheitliche Situation aus ihrer Sicht spürbar verschärft hatte. Sie wollte, dass die Behörde nicht nur Diagnosen zählt, sondern die tatsächlichen Ausfälle im Leben abbildet. Genau diesen Schritt unterschätzen viele: Ohne neuen Antrag bleibt ein alter Bescheid stehen, auch wenn Sie längst mehr Einschränkungen tragen.

Die Ablehnung: Behörde blockt ab und bestätigt sich selbst

Die Behörde lehnte den Antrag ab und wies den Widerspruch zurück. Dabei bewertete sie Migräne und seelische Störung getrennt und setzte die Einzelwerte so an, dass die Schwelle zur Schwerbehinderung nicht erreicht wurde. Die Klägerin akzeptierte das nicht, weil sie ihre Teilhabe nicht mehr realistisch abgebildet sah.

Der Gang vor Gericht: Klage gegen den Bescheid

Am 3. Februar 2021 erhob die Betroffene Klage, um einen GdB von 50 durchzusetzen. Sie machte deutlich, dass ihre Migräneattacken regelmäßig auftreten, mehrere Tage dauern und mit massiven Begleitsymptomen einhergehen. Gleichzeitig schilderte sie ein psychisches Leiden, das sich trotz Therapie nicht stabilisiert habe, und verwies auf zusätzliche körperliche Beschwerden, die den Alltag weiter erschweren.

Die Lehrerin beschrieb Migräne nicht als „Kopfschmerz“, sondern als Attacken mit unerträglichen Schmerzen, Sehstörungen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel sowie starker Licht- und Geräuschempfindlichkeit.

Sie berichtete von mehreren Attacken pro Monat, die sich jeweils über zwei bis drei Tage hinziehen können, sodass sich Ausfalltage summieren. Damit wird Migräne zur Teilhabesperre, weil Termine, Wege und soziale Situationen regelmäßig wegbrechen.

Im Verfahren spielte ein psychosomatisches Bild eine wertige Rolle, geprägt durch anhaltende Angst, Grübeln und eine dauerhafte Übererregung. Diese Daueranspannung führte zu Erschöpfung, vermindertem Erleben und einer deutlich eingeschränkten Fähigkeit zur Erholung und Gestaltung des Alltags.

Die Klägerin zog sich weitgehend aus sozialen Kontakten zurück, und im häuslichen Bereich übernahm der Ehemann wesentliche Aufgaben.

Gericht bewertet Teilhabe

Das Sozialgericht holte zahlreiche Befundberichte ein und ließ ein neurologisch-psychiatrisches Gutachten erstellen, das für das psychische Leiden einen Einzel-GdB von 40 annahm und die Migräne mit einem Einzel-GdB von 30 bewertete.

Das Gutachten betonte, dass die Klägerin trotz hoher Belastung beruflich weiter durchhalte, während außerhalb der Arbeit viele Bereiche kaum noch gelingen. Genau diese Konstellation macht den Streit scharf: Die Arbeitswelt funktioniert noch, aber das Leben daneben bricht ein.

Die erste Entscheidung: Sozialgericht bleibt bei GdB 40

Das Sozialgericht sprach der Klägerin einen GdB von 40 zu und lehnte den GdB 50 ab. Es argumentierte unter anderem mit der vollschichtigen Tätigkeit als Lehrerin und ihrer zusätzlichen Funktion als Vertrauenslehrerin. Damit stellte es Arbeitsfähigkeit stärker in den Vordergrund, als es der Teilhabe-Logik des Schwerbehindertenrechts entspricht.

Die Berufung: Klägerin greift die Gesamtbewertung an

Die Klägerin ging in Berufung, weil sie die Bildung des Gesamt-GdB für nicht nachvollziehbar hielt. Sie machte geltend, Migräne sei kein psychisches Leiden und verursache eigenständige somatische Ausfälle, die die Teilhabe zusätzlich verschlechtern. Außerdem verwies sie auf Wechselwirkungen, weil die Angst vor weiteren Attacken den Alltag weiter belaste.

Das zweite Gutachten

Im Berufungsverfahren wurde ein weiteres neurologisches Gutachten eingeholt, das die Migräne mit Aura höher einstufte. Es beschrieb etwa eine Attacke pro Woche mit einer Dauer von ein bis drei Tagen und damit elf bis 13 Kopfschmerztage im Monat. Das Bild erreichte knapp nicht die Schwelle zur chronischen Migräne, lag aber im Grenzbereich, der eine Ausschöpfung des Bewertungsrahmens rechtfertigen kann.

Das Ergebnis: Gericht setzt GdB 50 ab Antragstellung durch

Das Landessozialgericht änderte die Entscheidung und verpflichtete die Behörde, ab dem 29. Juli 2020 einen GdB von 50 festzustellen. Es stellte klar, dass die getrennte Betrachtung der Funktionssysteme erforderlich ist und dass eine Vollzeittätigkeit eine Schwerbehinderung nicht ausschließt. Entscheidend blieb die Gesamtschau der Teilhabebeeinträchtigungen, die im Alltag außerhalb der Arbeit deutlich sichtbar wurden.

Behörden rechnen gern klein und verlieren den Alltag aus dem Blick

Versorgungsämter zerlegen Gesundheitsstörungen häufig in Einzelwerte und drücken damit das Gesamtbild nach unten. Sie tun dann so, als ließe sich Teilhabe wie eine Excel-Tabelle behandeln, obwohl das Recht eine Gesamtbetrachtung verlangt.

Wer mehrere Beeinträchtigungen hat, erlebt nicht „zwei halbe Probleme“, sondern oft einen Alltag, der an mehreren Stellen gleichzeitig kippt. Genau diese Mehrfachbelastung muss die Bewertung abbilden.

Teilhabe zählt, nicht Ursachenforschung

Behörden diskutieren gern, ob Migräne „von der Psyche kommt“ oder ob die Psyche „von der Migräne kommt“. Das Gericht setzt einen harten Schnitt: Im Schwerbehindertenrecht zählt die Wirkung, nicht die Kausal-Kette.

Sie müssen daher nicht beweisen, was zuerst da war, sondern was Sie im Leben konkret nicht mehr bewältigen. Diese Perspektive schützt Sie davor, dass Ämter mit „Überschneidung“ abwinken, obwohl zwei Bereiche Ihr Leben real einschränken.

Gesamt-GdB 50 trotz Arbeit: Das Gericht räumt mit einem Mythos auf

Viele Betroffene hören den Satz: „Sie arbeiten doch, dann kann es nicht so schlimm sein.“ Das Gericht dreht die Logik um: Arbeit beweist höchstens, dass Sie kompensieren können, nicht dass Sie nicht behindert sind. Gerade Menschen mit hohem Pflichtbewusstsein halten beruflich durch und brechen außerhalb der Arbeit zusammen. Wer diese Realität sauber beschreibt, zwingt die Behörde zur richtigen Bewertung.

Was Sie aus der Entscheidung für Antrag und Widerspruch ableiten

Beschreiben Sie nicht nur Diagnosen, sondern Funktionsausfälle: Häufigkeit, Dauer, Begleitsymptome und konkrete Folgen in Haushalt, Erholung, sozialen Kontakten und Belastbarkeit. Zeigen Sie, welche Lebensbereiche getrennt betroffen sind, damit niemand „Überschneidung“ behauptet, wo tatsächlich zwei Baustellen parallel wirken.

Legen Sie dar, welchen Preis Sie für Vollzeit zahlen, wenn das Privatleben dadurch entgleist. So führen Sie das Verfahren dahin zurück, wo es hingehört: zur Teilhabe.

Fazit: Arbeitsfähigkeit ist kein Gegenbeweis, Teilhabe ist der Maßstab

Das Urteil stärkt Betroffene, die trotz hoher Belastung weiterarbeiten und dafür privat massiv verlieren. Sie müssen nicht beweisen, woher Symptome kommen, sondern was sie anrichten. Wenn Migräne Ausfalltage erzwingt und ein stärker behinderndes psychisches Leiden Erholung, Haushalt und soziale Teilhabe zerlegt, kann ein Gesamt-GdB von 50 gerechtfertigt sein. Wer das konsequent dokumentiert, zwingt die Behörde zur realistischen Bewertung.