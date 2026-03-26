Rechtswidrige Rentenpfändung bei Schwerbehinderung

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Eine schwerbehinderte Rentnerin, die in einer Obdachlosenunterkunft lebte und nur eine geringe Altersrente bezog, sollte wegen offener Unterkunftsgebühren weit unter die normalen Pfändungsfreigrenzen gedrückt werden. Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen stoppte dieses Vorgehen und stellte klar, dass eine niedersächsische Behörde eine solche Pfändung in Berlin nicht ohne Beachtung der gesetzlichen Schutzgrenzen durchsetzen darf. (OVG Niedersachsen, Az.: 11 LC 45/16)

Die Entscheidung ist für viele Betroffene wichtig, weil sie zeigt, dass auch Kommunen bei der Vollstreckung nicht einfach das Existenzminimum unterschreiten dürfen. Gerade bei Rentnern, Schwerbehinderten und Menschen in prekären Wohnsituationen gelten enge rechtliche Grenzen.

Schwerbehinderte Rentnerin in Obdachlosenunterkunft sollte hohe Gebühren zahlen

Die betroffene Frau war schwerbehindert, hatte einen Grad der Behinderung von 100 und war auf einen Rollstuhl angewiesen. In ihrem Schwerbehindertenausweis waren die Merkzeichen G und aG eingetragen, also Gehbehinderung und außergewöhnliche Gehbehinderung.

Um eine drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden, wies die Stadt sie in eine städtische Obdachlosenunterkunft ein. Für diese Unterkunft verlangte die Kommune monatliche Nutzungsgebühren, wodurch sich mit der Zeit ein Rückstand von mehr als 8.000 Euro aufbaute.

Rentenpfändung unter Pfändungsfreigrenze war rechtswidrig

Die Stadt pfändete daraufhin die monatliche Rente der Frau direkt bei der Deutschen Rentenversicherung in Berlin. Zugleich ordnete sie an, dass der Betroffenen nur noch ein Betrag in Höhe des soziokulturellen Existenzminimums verbleiben sollte.

Genau an diesem Punkt setzte der Streit an. Denn die Behörde wollte sich auf eine niedersächsische Sonderregelung berufen, nach der bei Forderungen wegen Obdachlosenunterkünften von den üblichen Pfändungsgrenzen abgewichen werden könne.

Pfändungsschutz nach § 850c ZPO gilt auch bei Renten

Normalerweise gelten bei Einkünften wie Lohn oder Rente die Pfändungsfreigrenzen nach § 850c ZPO. Diese Grenzen sollen sicherstellen, dass Schuldner trotz Vollstreckung noch genug Geld für den notwendigen Lebensunterhalt behalten.

Die Klägerin argumentierte, dass diese Schutzvorschriften auch in ihrem Fall beachtet werden müssten. Außerdem machte sie geltend, dass ihr wegen ihrer schweren Behinderung zusätzlich ein Mehrbedarf zustehe, der bei der Pfändung ebenfalls nicht einfach ignoriert werden dürfe.

OVG Niedersachsen stoppt unzulässige länderübergreifende Vollstreckung

Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen gab der Klägerin Recht und wies die Berufung der Stadt zurück. Nach Auffassung des Gerichts durfte die niedersächsische Vollstreckungsbehörde die Forderung in Berlin nicht in dieser Form vollstrecken.

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Entscheidend war dabei nicht nur der Pfändungsschutz selbst, sondern auch die fehlende Befugnis zur länderübergreifenden Vollstreckung. Eine niedersächsische Behörde darf nicht einfach in einem anderen Bundesland hoheitlich tätig werden, wenn es dafür keine klare gesetzliche Grundlage gibt.

Berliner Recht ließ diese verschärfte Pfändung nicht zu

Die Deutsche Rentenversicherung als Drittschuldnerin hatte ihren Sitz in Berlin. Deshalb kam es darauf an, ob das dort geltende Recht eine solche Pfändung ohne Rücksicht auf die Freigrenzen überhaupt zulässt.

Genau das war nicht der Fall. Das Gericht stellte fest, dass in Berlin die Pfändungsfreigrenzen nach § 850c ZPO maßgeblich bleiben und es dort keine niedersächsischer Sonderregelung entsprechende Vorschrift gibt, die eine weitergehende Pfändung erlaubt.

Auch Amtshilfe hätte der Behörde hier nicht geholfen

Die Kommune hatte versucht, ihre Vorgehensweise auch mit allgemeinen Grundsätzen der Amtshilfe und dem Bundesstaatsprinzip zu rechtfertigen. Damit konnte sie das Gericht jedoch nicht überzeugen.

Denn nach Auffassung des OVG ersetzt die allgemeine Pflicht zur Amtshilfe keine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung für eine länderübergreifende Forderungspfändung. Selbst wenn die Stadt ein Vollstreckungsersuchen an eine Berliner Behörde gerichtet hätte, hätten dort trotzdem die Berliner Vollstreckungsregeln und damit die Pfändungsfreigrenzen gegolten.

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Gericht betont Schutz des Existenzminimums

Besonders deutlich wird in dem Urteil, dass bei Vollstreckungsmaßnahmen in existenzsichernde Leistungen und Renten sehr genau hingeschaut werden muss. Das gilt erst recht, wenn eine schwerbehinderte Person betroffen ist, die ohnehin nur über geringe finanzielle Mittel verfügt.

Das Gericht machte klar, dass die Klägerin durch die rechtswidrige Pfändung in eigenen Rechten verletzt wurde. Eine Behörde kann sich also nicht darauf zurückziehen, der Fehler betreffe nur die Zuständigkeit, wenn die Maßnahme in der Sache zu einer unzulässigen Unterschreitung des Pfändungsschutzes führt.

Warum das Urteil für Rentner und Menschen mit Behinderung wichtig ist

Die Entscheidung hat über den Einzelfall hinaus Bedeutung. Viele Betroffene erleben, dass Behörden oder Gläubiger bei Pfändungen sehr weit gehen und Schuldner kaum wissen, welche Schutzrechte ihnen zustehen.

Das Urteil zeigt, dass Renten nicht schrankenlos pfändbar sind und dass auch Kommunen an gesetzliche Grenzen gebunden bleiben. Wer schwerbehindert ist oder einen besonderen Mehrbedarf hat, sollte Pfändungen deshalb besonders sorgfältig prüfen lassen.

Was Betroffene bei einer Rentenpfändung sofort prüfen sollten

Wird eine Rente gepfändet, sollte immer kontrolliert werden, ob die gesetzlichen Pfändungsfreigrenzen eingehalten wurden. Ebenso wichtig ist die Frage, ob besondere persönliche Umstände wie Schwerbehinderung, Pflegebedarf oder krankheitsbedingte Mehrkosten ausreichend berücksichtigt worden sind.

Außerdem sollte geprüft werden, ob die pfändende Behörde überhaupt zuständig war und ob sie das vorgeschriebene Verfahren eingehalten hat. Gerade bei länderübergreifenden Vollstreckungen können sich erhebliche Rechtsfehler ergeben.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zur rechtswidrigen Rentenpfändung

Darf eine Behörde eine Rente einfach bis auf das Existenzminimum kürzen?

Nein, nicht ohne weiteres. Grundsätzlich gelten die Pfändungsfreigrenzen nach § 850c ZPO, die den notwendigen Lebensunterhalt schützen sollen.

Gibt es bei Schwerbehinderung zusätzlichen Pfändungsschutz?

Ja, ein behinderungsbedingter Mehrbedarf kann zu berücksichtigen sein. Das hatte das Gericht im Verfahren ausdrücklich hervorgehoben.

Darf ein Bundesland seine Vollstreckungsregeln in einem anderen Bundesland einfach anwenden?

Nein. Eine Behörde darf nicht ohne klare gesetzliche Grundlage länderübergreifend hoheitlich tätig werden.

Hätte die Stadt die Forderung über Amtshilfe durchsetzen können?

Auch das hätte hier nicht dazu geführt, die Berliner Schutzvorschriften zu umgehen. Bei einer Vollstreckung in Berlin wären ebenfalls die dort geltenden Pfändungsgrenzen maßgeblich gewesen.

Was sollten Betroffene bei einer Rentenpfändung tun?

Sie sollten die Pfändung sofort rechtlich prüfen lassen, vor allem hinsichtlich Freigrenzen, Mehrbedarf, Zuständigkeit und Verfahrensfehlern. Gerade bei niedrigen Renten kann sich ein Widerspruch oder eine Klage lohnen.

Fazit: Gericht setzt klare Grenzen bei der Pfändung von Renten

Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen hat der Kommune eine klare Absage erteilt. Eine Rentenpfändung ohne Rücksicht auf die gesetzlichen Pfändungsfreigrenzen war hier unzulässig, zumal die Vollstreckung auch noch länderübergreifend in Berlin erfolgen sollte.

Für Betroffene ist das Urteil ein wichtiges Signal. Auch wenn Schulden bei Behörden bestehen, bleibt das Existenzminimum geschützt, und gerade schwerbehinderte Menschen müssen sich rechtswidrige Eingriffe in ihre Rente nicht gefallen lassen.