Rente: Altersentlastungsbetrag für Rentner bis zu 627 Euro

Lesedauer 7 Minuten

Viele Menschen gehen davon aus, dass mit dem Eintritt in die Rente auch die steuerlichen Fragen einfacher werden. In der Praxis ist oft das Gegenteil der Fall.

Wer neben seiner gesetzlichen Rente weitere Einnahmen erzielt, muss sich mit unterschiedlichen steuerlichen Regeln auseinandersetzen. Das gilt etwa für Einkünfte aus einer Nebentätigkeit, aus Vermietung oder aus selbstständiger Arbeit. In genau diesen Fällen kann der Altersentlastungsbetrag eine spürbare Entlastung bringen.

Für das Jahr 2025 liegt dieser Steuerfreibetrag bei bis zu 627 Euro.

Das klingt auf den ersten Blick überschaubar, kann im Einzelfall jedoch durchaus dazu beitragen, die steuerliche Belastung zu verringern. Bemerkenswert ist dabei vor allem, dass viele ältere Steuerpflichtige diesen Vorteil gar nicht kennen.

Dabei handelt es sich nicht um eine Sonderregelung, die eigens beantragt werden muss, sondern um einen gesetzlich geregelten Freibetrag, den das Finanzamt im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung automatisch berücksichtigt, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.

Der Altersentlastungsbetrag ist damit ein Beispiel dafür, wie das Steuerrecht versucht, die finanzielle Situation älterer Menschen differenziert zu erfassen. Gerade in einer Zeit, in der viele Rentnerinnen und Rentner auf zusätzliche Einnahmen angewiesen sind, gewinnt diese Regelung an Bedeutung.

Was hinter dem Altersentlastungsbetrag steckt

Der Altersentlastungsbetrag ist ein steuerlicher Freibetrag für ältere Steuerpflichtige. Seine gesetzliche Grundlage findet sich in § 24a des Einkommensteuergesetzes. Die Regelung verfolgt das Ziel, bestimmte zusätzliche Einkünfte im Alter steuerlich teilweise zu entlasten.

Der Hintergrund liegt in der unterschiedlichen steuerlichen Behandlung der einzelnen Einkunftsarten. Gesetzliche Renten werden nicht in voller Höhe besteuert, sondern nach dem jeweils geltenden Besteuerungsanteil. Versorgungsbezüge wie Beamtenpensionen oder Betriebsrenten unterliegen wiederum eigenen steuerlichen Begünstigungen.

Daneben gibt es weitere Einkunftsarten, die im Alter erzielt werden können, etwa aus einer fortgesetzten Erwerbstätigkeit oder aus Vermietung. Für solche Einkünfte sieht der Altersentlastungsbetrag eine zusätzliche Minderung der Steuerlast vor.

Die Regelung soll damit keine doppelte Förderung schaffen, sondern einen Ausgleich dort ermöglichen, wo ältere Menschen steuerpflichtige Einnahmen erzielen, die nicht schon durch andere Entlastungsvorschriften besonders begünstigt werden. In der steuerlichen Praxis ist das besonders relevant für Rentnerinnen und Rentner, die auch im Ruhestand beruflich aktiv bleiben oder aus ihrem Vermögen regelmäßige Einnahmen beziehen.

Wer den Freibetrag im Jahr 2025 nutzen kann

Anspruch auf den Altersentlastungsbetrag haben Steuerpflichtige, die das 64. Lebensjahr vollendet haben. Entscheidend ist jedoch nicht nur das Alter an sich, sondern der Zeitpunkt. Maßgeblich ist immer das Kalenderjahr, das auf das Jahr folgt, in dem die betreffende Person 64 Jahre alt geworden ist.

Das bedeutet: Wer im Jahr 2024 seinen 64. Geburtstag hatte, kann den Altersentlastungsbetrag erstmals für das Steuerjahr 2025 in Anspruch nehmen. Diese Regelung ist für viele Betroffene nicht sofort nachvollziehbar, weil der Freibetrag also nicht bereits im Jahr des 64. Geburtstags greift, sondern erst im darauffolgenden Kalenderjahr.

Hinzu kommt eine zweite Voraussetzung. Der Freibetrag wird nur dann relevant, wenn tatsächlich begünstigte steuerpflichtige Einkünfte vorliegen. Allein der Bezug einer gesetzlichen Rente reicht dafür nicht aus. Erst wenn neben der Rente weitere Einnahmen vorhanden sind, die unter die Vorschrift fallen, kann sich der Altersentlastungsbetrag steuerlich auswirken.

Wie hoch der Altersentlastungsbetrag 2025 ausfällt

Für Steuerpflichtige, die im Jahr 2024 das 64. Lebensjahr vollendet haben, beträgt der Altersentlastungsbetrag im Jahr 2025 genau 13,2 Prozent der begünstigten Einkünfte. Gleichzeitig ist der Freibetrag auf einen Höchstbetrag von 627 Euro begrenzt.

Diese beiden Größen sind gesetzlich festgelegt und gelten jeweils für einen bestimmten Jahrgang.

Das ist ein wichtiger Punkt, denn der Altersentlastungsbetrag ist keine dauerhaft gleichbleibende Größe. Vielmehr wird er für jeden neu hinzukommenden Jahrgang schrittweise reduziert. Sowohl der Prozentsatz als auch der maximale Entlastungsbetrag sinken Jahr für Jahr. Nach der derzeitigen Rechtslage läuft die Regelung bis zum Jahr 2058 vollständig aus.

Diese schrittweise Abschmelzung hängt mit der Umstellung der Rentenbesteuerung zusammen. Der Gesetzgeber verfolgt seit Jahren das Ziel, die steuerliche Behandlung von Altersbezügen neu zu ordnen.

In diesem Zusammenhang werden ältere Entlastungsregelungen nach und nach zurückgeführt. Für die heute betroffenen Rentnerinnen und Rentner bleibt der Altersentlastungsbetrag gleichwohl ein relevanter Baustein, solange die Voraussetzungen erfüllt sind.

Welche Einkünfte in die Berechnung einfließen

Nicht jede Einnahme im Ruhestand führt automatisch zu einem Anspruch auf den Freibetrag. Der Altersentlastungsbetrag wird nur auf bestimmte Einkünfte angewendet. Dazu zählt insbesondere Arbeitslohn aus einer aktiven Beschäftigung. Wer also nach Rentenbeginn weiterhin in einem Nebenjob arbeitet, kann mit diesen Einnahmen in den Anwendungsbereich fallen.

Darüber hinaus werden Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit berücksichtigt. Das betrifft etwa ältere Menschen, die freiberuflich tätig sind, Beratungsleistungen anbieten oder in kleinerem Umfang weiterhin beruflich arbeiten. Auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb gehören dazu, wenn die steuerlichen Voraussetzungen vorliegen.

Von erheblicher praktischer Bedeutung sind außerdem Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Gerade ältere Eigentümer, die eine Wohnung oder ein Haus vermieten, erzielen häufig steuerpflichtige Einnahmen, die bei der Berechnung des Altersentlastungsbetrags berücksichtigt werden können.

Entscheidend ist dabei immer, dass es sich um steuerpflichtige und begünstigte Einkünfte handelt. Der Freibetrag wird dann prozentual aus diesen Einnahmen ermittelt, allerdings nur bis zum gesetzlich festgelegten Höchstbetrag.

Welche Einnahmen ausdrücklich außen vor bleiben

Ebenso wichtig wie die Frage, welche Einkünfte begünstigt sind, ist der Blick auf die Ausnahmen. Denn der Altersentlastungsbetrag gilt gerade nicht für alle Einnahmen älterer Menschen. Ausdrücklich unberücksichtigt bleiben Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Wer also ausschließlich eine gesetzliche Rente bezieht, profitiert von diesem Freibetrag nicht.

Auch Versorgungsbezüge wie Beamtenpensionen oder Betriebsrenten werden bei der Berechnung nicht einbezogen. Der Grund dafür liegt in anderen steuerlichen Sonderregelungen, die für diese Einkünfte bereits gelten. Gleiches gilt für Einkünfte, die nur mit dem Ertragsanteil besteuert werden, sowie für Kapitalerträge, die bereits der Abgeltungsteuer unterliegen.

Gerade an dieser Stelle entstehen in der Praxis häufig Missverständnisse. Viele Rentner nehmen an, dass der Altersentlastungsbetrag automatisch ihre gesetzliche Rente mindert oder die Besteuerung von Ruhestandsbezügen allgemein reduziert. Das ist nicht der Fall. Der Freibetrag setzt nur bei zusätzlichen, gesetzlich begünstigten Einkünften an. Die eigentliche Rentenbesteuerung bleibt davon unberührt.

Ein Rechenbeispiel zeigt die Wirkung des Freibetrags

Wie sich der Altersentlastungsbetrag konkret auswirkt, lässt sich an einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Eine Steuerpflichtige, die im Jahr 2024 64 Jahre alt geworden ist, erzielt im Jahr 2025 neben ihrer Rente weitere Einkünfte. Aus einem Nebenjob erhält sie 5.000 Euro Arbeitslohn.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Zusätzlich erzielt sie 3.000 Euro aus einer freiberuflichen Tätigkeit. Insgesamt liegen damit begünstigte Einkünfte in Höhe von 8.000 Euro vor.

Auf diesen Betrag wird der für 2025 geltende Prozentsatz von 13,2 Prozent angewendet. Rechnerisch ergibt sich daraus ein Betrag von 1.056 Euro. Steuerlich berücksichtigt werden kann jedoch nur der gesetzlich vorgesehene Höchstbetrag von 627 Euro.

Obwohl die prozentuale Berechnung also einen höheren Wert ergibt, bleibt die Entlastung auf diesen Maximalbetrag begrenzt.

Das Beispiel zeigt, dass der Altersentlastungsbetrag vor allem dann seine volle Wirkung entfaltet, wenn zusätzliche Einnahmen in nennenswerter Höhe erzielt werden. Zugleich wird deutlich, dass es sich nicht um einen pauschalen Freibetrag für alle älteren Menschen handelt, sondern um eine einkünftebezogene Entlastung mit klarer Obergrenze.

Warum der Freibetrag in der Praxis häufig übersehen wird

Obwohl die gesetzliche Regelung seit Langem besteht, ist der Altersentlastungsbetrag vielen Betroffenen kaum bekannt. Das liegt auch daran, dass sich die öffentliche Aufmerksamkeit bei der Besteuerung im Alter meist auf andere Themen richtet, etwa auf den Rentenfreibetrag, den Grundfreibetrag oder die Frage, ab wann Rentner überhaupt eine Steuererklärung abgeben müssen.

Der Altersentlastungsbetrag spielt dagegen eher im Hintergrund eine Rolle. Er wird nicht eigens ausgezahlt, sondern wirkt nur im Rahmen der Veranlagung. Wer seine Steuerangelegenheiten nicht näher verfolgt oder keine steuerliche Beratung in Anspruch nimmt, nimmt diese Entlastung oft gar nicht wahr. Hinzu kommt, dass viele ältere Menschen davon ausgehen, im Ruhestand ohnehin nur ihre Rente zu versteuern. Sobald aber weitere Einnahmen dazukommen, verändert sich die steuerliche Situation.

Aus der Beratungspraxis von Sozialrechtsexperten Dr. Utz Anhalt wird genau dieses Problem deutlich. Er weist darauf hin, dass zahlreiche Rentner den Altersentlastungsbetrag nicht kennen, obwohl gerade zusätzliche Einkünfte aus Vermietung, selbstständiger Tätigkeit oder einer Nebentätigkeit dazu führen können, dass sich die Steuerlast spürbar verringert. Zugleich betont er, dass Renten selbst bei der Berechnung keine Rolle spielen. Diese Unterscheidung ist für die richtige Einordnung entscheidend.

Besonderheiten bei Ehepaaren und Zusammenveranlagung

Bei Ehepaaren, die gemeinsam zur Einkommensteuer veranlagt werden, gelten besondere Regeln. Der Altersentlastungsbetrag wird personenbezogen berechnet. Er steht also nicht automatisch dem Paar als Ganzem zu, sondern immer nur der einzelnen Person, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt.

Das bedeutet: Hat nur ein Ehepartner das maßgebliche Alter erreicht und erzielt nur dieser begünstigte Einkünfte, kann auch nur für diese Person der Freibetrag berücksichtigt werden. Eine pauschale Verdopplung des Höchstbetrags im Rahmen der Zusammenveranlagung ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Sind hingegen beide Ehepartner alt genug und erzielen beide jeweils begünstigte Einkünfte, erfolgt die Berechnung für jede Person gesondert. Auch hier zeigt sich, dass das Steuerrecht sehr genau auf die individuelle Einkommenssituation abstellt. Für Ehepaare ist deshalb ein genauer Blick in den Steuerbescheid besonders wichtig, um nachvollziehen zu können, wie die Freibeträge im Einzelfall angesetzt wurden.

Warum der Altersentlastungsbetrag trotz automatischer Berücksichtigung geprüft werden sollte

Zwar berücksichtigt das Finanzamt den Altersentlastungsbetrag grundsätzlich automatisch, wenn alle Voraussetzungen vorliegen. Dennoch ist es für Betroffene sinnvoll, die eigene Steuererklärung und später auch den Steuerbescheid sorgfältig zu prüfen. Denn nur wenn die relevanten Einkünfte korrekt erfasst und steuerlich zutreffend eingeordnet wurden, kann die Entlastung in voller Höhe einfließen.

Gerade bei Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit, Vermietung oder kleineren Nebentätigkeiten kommt es darauf an, dass die Angaben vollständig und richtig sind. Fehler bei der Zuordnung von Einkünften oder Unklarheiten in der Erklärung können dazu führen, dass sich die steuerliche Wirkung nicht in dem Umfang entfaltet, der eigentlich möglich wäre.

Für ältere Steuerpflichtige, die neben der Rente noch wirtschaftlich aktiv sind, gehört der Altersentlastungsbetrag deshalb zu den Vorschriften, die bei der steuerlichen Jahresplanung nicht übersehen werden sollten. Das gilt umso mehr, weil sich durch die schrittweise Absenkung der Werte für jüngere Jahrgänge künftig geringere Entlastungen ergeben werden.

Welche Bedeutung der Freibetrag für Rentner im Alltag hat

Für viele Rentnerinnen und Rentner ist zusätzliche Erwerbstätigkeit längst keine Ausnahme mehr. Manche arbeiten aus finanziellen Gründen weiter, andere aus persönlichem Interesse oder weil sie ihr Fachwissen weiter nutzen möchten. Auch Einkünfte aus Vermietung haben im Alter für viele Haushalte eine große Bedeutung. In solchen Konstellationen kann der Altersentlastungsbetrag ein kleiner, aber durchaus spürbarer steuerlicher Vorteil sein.

Er ersetzt keine umfassende Steuerplanung und verändert auch nicht grundsätzlich die Besteuerung von Renten. Dennoch schafft er einen Ausgleich für ältere Menschen, die neben dem Ruhestandsbezug weitere steuerpflichtige Einkünfte erzielen.

Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten kann selbst eine Entlastung von einigen Hundert Euro im Jahr einen Unterschied machen.

Zugleich zeigt die Regelung, wie komplex die steuerliche Behandlung im Alter geworden ist. Die Unterscheidung zwischen begünstigten und nicht begünstigten Einkünften, die personenbezogene Berechnung und die jahrgangsabhängigen Werte machen deutlich, dass eine pauschale Betrachtung nicht ausreicht. Wer betroffen ist, sollte sich daher nicht allein auf allgemeine Annahmen verlassen, sondern die individuelle Situation genau prüfen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Herr Schneider ist Rentner und bezieht eine gesetzliche Altersrente. Zusätzlich arbeitet er im Jahr 2025 an zwei Tagen pro Woche in einem kleinen Nebenjob und verdient damit 4.000 Euro im Jahr. Da er bereits im Jahr 2024 seinen 64. Geburtstag gefeiert hat, kann für ihn im Steuerjahr 2025 der Altersentlastungsbetrag berücksichtigt werden.

Auf seinen Arbeitslohn aus dem Nebenjob werden 13,2 Prozent Altersentlastungsbetrag angerechnet. Das sind 528 Euro. Dieser Betrag bleibt steuerlich frei. Seine gesetzliche Rente wird bei der Berechnung des Altersentlastungsbetrags dagegen nicht mitgezählt.

Dieses Beispiel zeigt: Wer im Ruhestand neben der Rente noch zusätzliche begünstigte Einkünfte erzielt, kann seine steuerliche Belastung etwas senken.

Wenn du möchtest, schreibe ich dir noch ein zweites Beispiel mit Vermietung oder selbstständiger Tätigkeit.

Fazit: Ein wenig bekannter Steuerfreibetrag mit spürbarer Wirkung

Der Altersentlastungsbetrag ist 2025 für viele ältere Steuerpflichtige ein relevanter, aber oft übersehener Freibetrag. Wer im Jahr 2024 das 64. Lebensjahr vollendet hat und im Jahr 2025 neben der Rente weitere begünstigte Einkünfte erzielt, kann von einer steuerlichen Entlastung von bis zu 627 Euro profitieren.

Dabei gilt jedoch eine klare Abgrenzung. Gesetzliche Renten, Pensionen und bestimmte andere Alterseinkünfte werden nicht berücksichtigt. Begünstigt sind vielmehr zusätzliche Einnahmen, etwa aus aktiver Beschäftigung, selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Vermietung. Der Freibetrag wird automatisch angesetzt, sollte aber dennoch im Steuerbescheid überprüft werden.

Für viele Rentnerinnen und Rentner ist diese Regelung ein sinnvoller steuerlicher Vorteil, der in der öffentlichen Diskussion bislang zu wenig Beachtung findet. Gerade weil immer mehr Menschen auch im Ruhestand zusätzliche Einkünfte erzielen, dürfte der Altersentlastungsbetrag in der Praxis weiterhin eine wichtige Rolle spielen – auch wenn seine Bedeutung durch die schrittweise Abschmelzung in den kommenden Jahren nach und nach kleiner wird.