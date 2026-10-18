Pflegegeld: Pflegekasse verweigert 2.404 Euro – Gericht schützt die Ansprüche

Die Ersatzpflege war geleistet, die Kosten waren nachgewiesen. und trotzdem wollte die Pflegekasse nicht zahlen. Sie berief sich auf eine neue Abrechnungsfrist und hielt den Antrag für verspätet. Das Sozialgericht München widersprach und verurteilte die Kasse zur Erstattung von 2.404,50 Euro.

Das Urteil vom 29. September 2026 betrifft Verhinderungspflege aus dem Jahr 2024, deren Erstattung erst im Januar 2026 beantragt wurde. Nach Auffassung des Gerichts durfte die inzwischen eingeführte Ausschlussfrist diesen bereits entstandenen Anspruch nicht nachträglich abschneiden (S 7 P 513/26).

Die Pflegekasse hielt den Antrag für zu spät

Geklagt hatte ein Kind mit Pflegegrad 3. Seine Mutter konnte die Pflege an verschiedenen Tagen im Jahr 2024 nicht übernehmen. Für die notwendige Vertretung entstanden Kosten von insgesamt 2.404,50 Euro.

Der Erstattungsantrag ging am 26. Januar 2026 bei der Pflegekasse ein. Diese meinte, die Unterlagen hätten spätestens bis zum 31. Dezember 2025 vorliegen müssen. Auch der Widerspruch blieb erfolglos.

Nach dem Bericht von Rechtsanwalt Mirco Wöstmann hatte die Kasse noch im April 2025 rückwirkend Ersatzpflege aus dem Jahr 2023 erstattet. Die Klägerseite verwies deshalb zusätzlich auf die bisherige Abrechnungspraxis und machte geltend, auf die längere rückwirkende Erstattungsmöglichkeit vertraut zu haben.

Entscheidend war das Jahr der Ersatzpflege

Für das Sozialgericht entstand der Erstattungsanspruch bereits durch die Inanspruchnahme der Ersatzpflege und die dadurch entstandenen Aufwendungen. Der spätere Antrag begründete den Anspruch nicht erst.

Die Pflege hatte 2024 stattgefunden. Damals galt die neue Ausschlussfrist noch nicht. Eine ausdrückliche Regelung, die sie auf bereits entstandene Ansprüche erstreckt, sah das Gericht nicht. Deshalb durfte die Pflegekasse den Anspruch nicht allein wegen der Antragstellung im Jahr 2026 ablehnen.

Damit liegt die Bedeutung der Entscheidung vor allem in der Abgrenzung zwischen altem und neuem Recht. Ob die Kasse zusätzlich ihre Beratungspflichten verletzt hatte, war für den Erfolg der Klage nicht ausschlaggebend. Aus dem Fall lässt sich daher keine allgemeine Regel ableiten, dass fehlende Hinweise einer Pflegekasse jede versäumte Frist entschuldigen.

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Für Ersatzpflege ab 2026 gilt die neue Frist weiterhin

Das Urteil beseitigt die gesetzliche Ausschlussfrist nicht. Nach § 39 Absatz 1 SGB XI muss die Erstattung unter Nachweis der Kosten spätestens bis zum Ende des Kalenderjahres beantragt werden, das auf die Durchführung der Ersatzpflege folgt.

Für Pflegeeinsätze aus dem Jahr 2026 bedeutet das grundsätzlich den 31. Dezember 2027 als letzten Termin. Maßgeblich ist das Jahr, in dem die Vertretung tatsächlich stattgefunden hat. Eine später ausgestellte Rechnung verschiebt diese Frist nicht.

Abrechnungsfristen für Verhinderungspflege ab 2026 Zeitpunkt der Ersatzpflege Antrag mit Kostennachweisen spätestens Januar 2026 31. Dezember 2027 Juli 2026 31. Dezember 2027 Dezember 2026 31. Dezember 2027 Während des Jahres 2027 31. Dezember 2028

Die Bezeichnung „Einjahresfrist“ kann deshalb missverständlich sein. Es läuft nicht für jeden Einsatz eine individuelle Frist von genau zwölf Monaten. Für alle Einsätze desselben Kalenderjahres gilt grundsätzlich derselbe Endtermin.

Gegen-Hartz hat die neue Abrechnungsfrist bei der Verhinderungspflege bereits erläutert. Für laufende Abrechnungen bleibt es sinnvoll, Belege zeitnah einzureichen und den Eingang bei der Pflegekasse zu dokumentieren.

Ältere Ansprüche sind nicht unbegrenzt durchsetzbar

Dass eine neue Ausschlussfrist auf einen alten Anspruch nicht anwendbar ist, bedeutet nicht, dass dieser zeitlich unbegrenzt geltend gemacht werden kann. Daneben ist die sozialrechtliche Verjährung zu beachten.

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Nach § 45 SGB I verjähren Ansprüche auf Sozialleistungen grundsätzlich vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind. Bei einem im Jahr 2024 entstandenen Anspruch führt diese Grundregel rechnerisch zum Ablauf des Jahres 2028. Besonderheiten wie eine Hemmung der Verjährung können die Berechnung verändern.

Ausschlussfrist und Verjährung sind unterschiedliche rechtliche Regeln. Betroffene sollten deshalb bei einer Ablehnung genau prüfen, auf welche Vorschrift sich die Pflegekasse stützt und für welches Pflegejahr die Kosten verlangt werden.

Das Münchner Verfahren betraf konkret das Jahr 2024. Für andere ältere Abrechnungen kann die Argumentation hilfreich sein. Eine automatische Auszahlung für sämtliche offenen Vorjahre folgt daraus jedoch nicht. Ob die Entscheidung rechtskräftig ist, lässt sich aus der veröffentlichten Fassung nicht feststellen.

Tatsächliche Kosten müssen weiterhin nachgewiesen werden

Verhinderungspflege setzt voraus, dass eine private Pflegeperson vorübergehend ausfällt und notwendige Ersatzpflege organisiert wird. Der Anspruch besteht grundsätzlich ab Pflegegrad 2. Erstattet werden nachgewiesene Kosten innerhalb der gesetzlichen Grenzen.

Ein ungenutztes Budget allein löst keine Zahlung aus. Wer in einem früheren Jahr keine kostenpflichtige Ersatzpflege in Anspruch genommen hat, kann sich den damaligen Höchstbetrag nicht nachträglich auszahlen lassen. Ebenso wenig werden ungenutzte Jahresbeträge durch einen späteren Antrag zu einem frei verfügbaren Guthaben.

Für die Abrechnung sollten insbesondere die Pflegezeiträume, die eingesprungene Person, der Grund der Verhinderung und die entstandenen Kosten nachvollziehbar sein. Rechnungen, Quittungen und Zahlungsnachweise helfen dabei, Rückfragen zu vermeiden.

Bei älteren Einsätzen müssen außerdem die damals geltenden Leistungsbedingungen geprüft werden. Die heutigen Regelungen lassen sich nicht ohne Weiteres auf das Jahr 2024 übertragen. Für aktuelle Leistungen erläutert Gegen-Hartz den gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege.

Bei einer Ablehnung zählt auch die Widerspruchsfrist

Wer einen ablehnenden Bescheid erhält, sollte zunächst den genauen Ablehnungsgrund lesen. Geht es ausschließlich um die neue Ausschlussfrist, obwohl die Ersatzpflege vor 2026 stattgefunden hat, ist die Münchner Entscheidung ein konkreter Ansatzpunkt für eine erneute Prüfung.

Ein Widerspruch muss grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids eingelegt werden. Maßgeblich sind die gesetzlich vorgesehenen Formen und die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid. Ein telefonischer Einwand allein ersetzt keinen formgerechten Widerspruch.

In der Begründung sollten das Pflegejahr, die tatsächlichen Einsätze und die bereits eingereichten Kostennachweise genannt werden. Entscheidend ist, weshalb der Anspruch schon vor Inkrafttreten der neuen Regelung entstanden sein soll. Der bloße Hinweis, man habe von der Änderung nichts gewusst, trifft den Kern der gerichtlichen Begründung nicht.

Ist die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen, kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht kommen. Damit lässt sich prüfen, ob bei der damaligen Entscheidung das Recht falsch angewendet und deshalb eine Sozialleistung zu Unrecht verweigert wurde. Auch hierbei gelten Voraussetzungen und zeitliche Grenzen.

Für Pflegehaushalte mit offenen Abrechnungen lohnt sich deshalb ein Blick in die Unterlagen. Eine Ablehnung wegen der neuen Frist muss bei älteren Pflegeeinsätzen nicht das letzte Wort sein. Für Ersatzpflege ab 2026 sollten Antrag und Kostennachweise dagegen weiterhin rechtzeitig bei der Pflegekasse eingehen.

Quellen