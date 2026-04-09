Paukenschlag: Bürgergeld-Bezieher lebt 3 Monate in Portugal – Jobcenter muss weiterzahlen

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Ein aktueller Beschluss des Sächsischen Landessozialgerichts sorgt für Aufmerksamkeit, weil er eine verbreitete Annahme in der Bürgergeld-Debatte deutlich zurechtrückt. Der Fall: Ein Leistungsbezieher hielt sich rund drei Monate in Portugal auf, dennoch liefen die Zahlungen weiter. Das Gericht stellte klar, dass ein längerer Aufenthalt im Ausland nicht in jedem Fall dazu führt, dass Bürgergeld entfällt. Entscheidend ist vielmehr, ob ein wichtiger Grund vorliegt und wie die gesetzlichen Regeln zur Erreichbarkeit im Einzelfall auszulegen sind.

Damit ist die Entscheidung weit mehr als eine Randnotiz aus dem Sozialrecht. Sie berührt einen Bereich, in dem sich Alltagspraxis der Jobcenter, gesetzliche Vorgaben und öffentliche Wahrnehmung häufig nicht decken. Gerade beim Thema Auslandsaufenthalt wird oft pauschal angenommen, schon wenige Wochen außerhalb Deutschlands würden den Leistungsanspruch beenden. So einfach ist die Rechtslage jedoch nicht.

Worum es in dem Verfahren ging

Nach den bislang bekannt gewordenen Angaben betraf das Verfahren einen Bürgergeld-Empfänger, der sich für etwa drei Monate in Portugal aufhielt. Maßgeblich war dabei nicht nur die Dauer der Abwesenheit, sondern vor allem der Hintergrund des Aufenthalts. Das Gericht befasste sich mit der Frage, ob trotz fehlender Erreichbarkeit im üblichen Sinn weiterhin ein Anspruch auf Leistungen bestehen konnte.

Der Beschluss macht deutlich, dass der Gesetzgeber Ausnahmen ausdrücklich vorsieht. Wer Bürgergeld bezieht, muss grundsätzlich für das Jobcenter erreichbar sein. Diese Erreichbarkeit ist keine bloße Formalie, sondern eine Anspruchsvoraussetzung.

Das bedeutet: Normalerweise soll der Leistungsberechtigte so verfügbar sein, dass Mitteilungen und Aufforderungen des Jobcenters werktäglich zur Kenntnis genommen werden können. Genau an dieser Stelle setzt aber die juristische Differenzierung an. Denn das Gesetz kennt Situationen, in denen fehlende Erreichbarkeit nicht zum Wegfall der Leistung führt.

Die neue Rechtslage seit Einführung des § 7b SGB II

Mit dem Bürgergeld wurde die Erreichbarkeit gesetzlich neu geregelt. Seit dem 1. Juli 2023 enthält § 7b SGB II eine ausdrückliche Vorschrift dazu, wann erwerbsfähige Leistungsberechtigte als erreichbar gelten und unter welchen Bedingungen Leistungen auch bei einem Aufenthalt außerhalb des üblichen Bereichs des zuständigen Jobcenters weitergezahlt werden können.

Der Grundsatz lautet: Bürgergeld erhält, wer erreichbar ist. Erreichbar ist, wer sich im näheren Bereich des zuständigen Jobcenters aufhält und werktäglich in der Lage ist, Mitteilungen und Aufforderungen zur Kenntnis zu nehmen. Dieser Grundsatz soll sicherstellen, dass Eingliederung in Arbeit, Beratung, Terminwahrnehmung und Mitwirkung tatsächlich möglich bleiben.

Gleichzeitig enthält dieselbe Vorschrift eine Öffnungsklausel. Wer nicht erreichbar ist, kann dennoch Leistungen erhalten, wenn für den Aufenthalt außerhalb des näheren Bereichs ein wichtiger Grund besteht und das Jobcenter zugestimmt hat.

Schon aus dieser Formulierung folgt, dass die Rechtslage nicht mit einem starren Verbot von Auslandsaufenthalten arbeitet. Das Gesetz kennt keine pauschale Formel nach dem Motto: Ausland gleich kein Bürgergeld. Stattdessen verlangt es eine Prüfung des Grundes und der Umstände.

Warum die Dauer allein nicht ausschlaggebend ist

Besonders bemerkenswert an der Entscheidung ist die Aussage, dass bei einem wichtigen Grund nicht automatisch eine feste zeitliche Obergrenze von drei Wochen oder sechs Wochen greift. In der öffentlichen Wahrnehmung hält sich hartnäckig die Vorstellung, jede Ortsabwesenheit über drei Wochen hinaus beende zwingend den Leistungsanspruch. Diese Annahme ist zu grob.

Tatsächlich regelt die Erreichbarkeits-Verordnung zwar Fristen für Aufenthalte ohne wichtigen Grund. Für solche Fälle ist die mögliche Dauer begrenzt. Anders liegt der Fall aber, wenn ein wichtiger Grund anerkannt werden kann. Dann verschiebt sich die juristische Bewertung erheblich. Das Sächsische Landessozialgericht hat nach den veröffentlichten Zusammenfassungen betont, dass das Gesetz in Konstellationen mit wichtigem Grund keine starre zeitliche Höchstgrenze vorgibt. Genau deshalb konnte der Aufenthalt von drei Monaten in Portugal nicht allein wegen seiner Länge zum Verlust des Bürgergeldes führen.

Was als wichtiger Grund in Betracht kommt

Der Begriff des wichtigen Grundes ist im Sozialrecht von erheblicher Bedeutung, weil er Raum für Lebenswirklichkeit lässt. Der Gesetzgeber nennt in § 7b SGB II beispielhaft Fallgruppen. Dazu gehören etwa die Teilnahme an einer ärztlich verordneten Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation sowie andere gewichtige persönliche Umstände.

Gerade in der aktuellen Berichterstattung zu dem Portugal-Fall wird hervorgehoben, dass gesundheitliche Gründe eine erhebliche Rolle gespielt haben sollen. Das passt zur gesetzlichen Systematik. Wenn ein Aufenthalt im Ausland nicht touristischen Charakter hat, sondern mit einer ernsthaften gesundheitlichen oder persönlichen Belastungslage zusammenhängt, kann dies eine andere Bewertung rechtfertigen als eine gewöhnliche Reise.

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Für die Praxis ist dabei entscheidend, dass ein wichtiger Grund nicht bloß behauptet, sondern nachvollziehbar dargelegt werden muss. Ärztliche Unterlagen, Bescheinigungen, konkrete Schilderungen der Situation und eine rechtzeitige Kommunikation mit dem Jobcenter gewinnen in solchen Fällen besonderes Gewicht. Ein Gericht prüft nicht nur abstrakt, ob ein Grund denkbar wäre, sondern ob er im konkreten Fall tatsächlich bestand und belegt werden konnte.

Jobcenter: Zustimmung ist kein Nebenaspekt

Aus der gesetzlichen Regelung folgt noch ein zweiter, oft übersehener Punkt: Nicht nur der wichtige Grund zählt, sondern auch die Zustimmung des Jobcenters. Das bedeutet, Leistungsbezieher dürfen längere Aufenthalte außerhalb des näheren Bereichs nicht einfach eigenmächtig antreten und später auf Verständnis hoffen.

Allerdings zeigt gerade die aktuelle Entscheidung, dass auch die Frage der Zustimmung nicht rein formal gesehen werden darf. Wenn ein gewichtiger Ausnahmefall vorliegt, kann ein Jobcenter seine Zustimmung nicht beliebig verweigern. Die gerichtliche Kontrolle setzt genau dort an, wo Verwaltungspraxis und Gesetz auseinanderlaufen. Sozialgerichte prüfen, ob die Behörde die gesetzlichen Maßstäbe korrekt angewandt hat oder ob sie zu eng entschieden hat.

Für Betroffene heißt das: Eine ablehnende Entscheidung des Jobcenters ist nicht automatisch das letzte Wort. Gerade wenn ernsthafte gesundheitliche oder vergleichbar schwerwiegende Gründe vorliegen, kann sich ein Widerspruch oder ein Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz als erfolgreich erweisen.

Was das Urteil nicht bedeutet

So aufsehenerregend der Fall ist, so wichtig ist auch die Abgrenzung gegenüber Missverständnissen. Der Beschluss bedeutet nicht, dass Bürgergeld-Empfänger nun ohne Weiteres monatelang im Ausland leben und zugleich dauerhaft Leistungen aus Deutschland beziehen können. Ebenso wenig eröffnet die Entscheidung einen allgemeinen Anspruch auf längere Reisen mit fortlaufendem Leistungsbezug.

Das Gericht hat keinen Freibrief für beliebige Ortsabwesenheiten geschaffen. Es hat vielmehr klargestellt, dass Ausnahmen rechtlich möglich sind, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehören insbesondere der wichtige Grund und die rechtliche Bewertung des Einzelfalls. Wer ohne Abstimmung mit dem Jobcenter verreist oder keinen tragfähigen Ausnahmegrund nachweisen kann, setzt seinen Anspruch weiterhin aufs Spiel.

Diese Differenzierung ist in der öffentlichen Debatte bedeutsam, weil spektakuläre Überschriften schnell den Eindruck vermitteln, die Regeln seien grundsätzlich gelockert worden. Genau das ist nicht der Fall. Das Recht ist weder grenzenlos großzügig noch so starr, wie es oft dargestellt wird.

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Warum die Entscheidung sozialpolitisch so brisant ist

Der Fall berührt ein empfindliches Spannungsfeld. Einerseits steht der Anspruch des Sozialstaats, existenzsichernde Leistungen an klare Mitwirkungspflichten zu knüpfen. Andererseits verlangt derselbe Sozialstaat, außergewöhnliche Belastungslagen ernst zu nehmen und nicht mit schematischen Entscheidungen zu reagieren. Zwischen beiden Polen bewegt sich das Bürgergeldrecht.

Die Entscheidung aus Sachsen erinnert daran, dass Sozialrecht nicht nur Verwaltungsrecht, sondern auch Schutzrecht ist. Es soll Missbrauch verhindern, aber zugleich Lebenslagen erfassen, die sich nicht in standardisierte Raster pressen lassen. Menschen mit psychischen Erkrankungen, familiären Krisen oder besonderen medizinischen Bedürfnissen geraten sonst leicht in eine Lage, in der starre Vorgaben ihre Not noch verschärfen.

Darin liegt die eigentliche Tragweite des Beschlusses. Er schützt nicht das Prinzip der beliebigen Abwesenheit, sondern den Gedanken, dass Behörden Ausnahmefälle als Ausnahmefälle behandeln müssen. Das ist kein Bruch mit dem Leistungssystem, sondern Ausdruck rechtsstaatlicher Kontrolle.

Welche Folgen sich für Bürgergeld-Bezieher ergeben

Für Leistungsberechtigte lässt sich aus dem Urteil vor allem eines ableiten: Wer einen längeren Aufenthalt außerhalb des Wohnorts oder sogar im Ausland plant, sollte die Angelegenheit niemals als bloße Reiseorganisation betrachten, sondern als sozialrechtlich relevantes Verfahren. Es kommt auf die Vorbereitung, die Begründung und die Kommunikation mit dem Jobcenter an.

Je gewichtiger der Anlass ist, desto wichtiger wird eine saubere Dokumentation. Gesundheitsbezogene Gründe sollten medizinisch belegt werden. Persönliche Ausnahmelagen sollten so konkret wie möglich beschrieben werden. Vor allem aber darf die Kontaktaufnahme mit dem Jobcenter nicht aufgeschoben werden. Denn selbst ein objektiv nachvollziehbarer Grund kann im Verfahren an Überzeugungskraft verlieren, wenn Unterlagen fehlen oder die Behörde erst nachträglich informiert wird.

Zugleich zeigt die Entscheidung, dass sich Betroffene nicht vorschnell mit einer Ablehnung abfinden müssen. Gerade im einstweiligen Rechtsschutz prüfen Gerichte, ob die Existenzsicherung gefährdet ist und ob die Behörde das Gesetz zu eng ausgelegt hat. Das kann in eilbedürftigen Fällen den Unterschied zwischen sofortigem Leistungsstopp und vorläufiger Weiterzahlung ausmachen.

Welche Folgen sich für Jobcenter ergeben

Auch für die Jobcenter ist der Beschluss bedeutsam. Er erhöht den Druck, Anträge auf Ortsabwesenheit differenziert zu prüfen und die Begründung einer Ablehnung tragfähig zu formulieren.

Eine pauschale Berufung auf die Länge eines Aufenthalts dürfte künftig in vergleichbaren Konstellationen nicht ausreichen, wenn gewichtige persönliche oder gesundheitliche Gründe im Raum stehen.

Verwaltungspraxis steht immer unter dem Einfluss interner Weisungen, Standardabläufe und knapper Ressourcen. Gerade deshalb haben gerichtliche Entscheidungen eine Orientierungsfunktion. Sie markieren, wo schematische Bearbeitung nicht mehr trägt. Wenn sich die Linie des Sächsischen Landessozialgerichts verfestigt, wird dies die Handhabung solcher Fälle in der Praxis verändern.

Das gilt vor allem für Situationen, in denen gesundheitliche Belastungen, therapeutische Erfordernisse oder vergleichbare Ausnahmelagen eine Rolle spielen. Hier müssen Jobcenter genauer prüfen, ob eine Zustimmung rechtlich geboten sein kann, anstatt den Antrag allein mit Hinweis auf die Ortsabwesenheit zurückzuweisen.

5 Fragen und Antworten zu dem Gerichtsentscheid

Darf ein Bürgergeld-Empfänger für mehrere Monate ins Ausland reisen und trotzdem weiter Leistungen erhalten?

Ja, aber nicht automatisch. Das Urteil zeigt, dass ein längerer Auslandsaufenthalt den Anspruch auf Bürgergeld nicht in jedem Fall beendet. Entscheidend ist, ob ein wichtiger Grund vorliegt und wie der Einzelfall rechtlich zu bewerten ist.

Warum liefen in dem Fall die Zahlungen trotz drei Monaten in Portugal weiter?

Weil das Gericht zu dem Ergebnis kam, dass die bloße Dauer des Aufenthalts nicht allein über den Leistungsanspruch entscheidet. Maßgeblich war, dass ein wichtiger Grund für den Aufenthalt geprüft werden musste und deshalb kein automatischer Wegfall des Bürgergeldes angenommen werden durfte.

Bedeutet das Urteil, dass Auslandsaufenthalte für Bürgergeld-Bezieher nun generell erlaubt sind?

Nein. Das Urteil ist kein Freibrief für beliebige Reisen ins Ausland. Es stellt nur klar, dass es Ausnahmen geben kann, wenn gewichtige persönliche oder gesundheitliche Gründe vorliegen und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Welche Rolle spielt das Jobcenter bei einem längeren Aufenthalt im Ausland?

Das Jobcenter muss solche Fälle prüfen und über die Zustimmung entscheiden. Es darf nicht allein schematisch auf die Dauer der Abwesenheit abstellen, sondern muss die besonderen Umstände des Einzelfalls berücksichtigen.

Was sollten Bürgergeld-Empfänger tun, wenn sie aus wichtigen Gründen länger verreisen müssen?

Sie sollten den Aufenthalt frühzeitig mit dem Jobcenter abstimmen und den Grund möglichst gut belegen, etwa durch ärztliche Unterlagen oder andere Nachweise. Das Urteil zeigt, dass eine sorgfältige Begründung entscheidend sein kann.

Ein Urteil mit Signalwirkung, aber ohne Pauschalwirkung

Der Beschluss zum dreimonatigen Portugal-Aufenthalt bringt Klarheit in eine emotional geführte Debatte. Er bestätigt, dass das Bürgergeldrecht keine mechanische Verbotsordnung ist, sondern Raum für Ausnahmen lässt, wenn gewichtige Gründe vorliegen. Gleichzeitig zeigt er, dass die Voraussetzungen dafür hoch bleiben und jeder Fall sorgfältig geprüft werden muss.

Gerade darin liegt seine Bedeutung. Die Entscheidung entzieht sowohl vereinfachenden Empörungsnarrativen als auch allzu großzügigen Fehlinterpretationen den Boden. Sie sagt nicht, dass Auslandsaufenthalte unproblematisch seien. Sie sagt aber ebenso deutlich, dass ein längerer Aufenthalt außerhalb Deutschlands nicht automatisch zum Verlust existenzsichernder Leistungen führt.

Für die öffentliche Diskussion ist das eine wichtige Erinnerung daran, dass Sozialrecht häufig komplexer ist als seine Schlagzeilen. Für Betroffene ist es der Hinweis, dass eine rechtlich fundierte Begründung und eine saubere Verfahrensführung entscheidend sein können. Und für Jobcenter ist es ein Signal, Ausnahmelagen nicht mit pauschalen Regeln zu überdecken.

Quellen

Zur aktuellen Entscheidung berichtet die Presse über einen Beschluss des Sächsischen Landessozialgerichts vom 23. März 2026 mit dem Aktenzeichen L 7 AS 84/26 B ER; die veröffentlichten Zusammenfassungen heben hervor, dass bei wichtigem Grund auch ein rund dreimonatiger Aufenthalt in Portugal den Bürgergeldanspruch nicht automatisch entfallen lässt. Die gesetzliche Grundlage für die Erreichbarkeit und die Fortzahlung von Leistungen bei wichtigem Grund ergibt sich aus § 7b SGB II.

Artikel von Detlef Brock Gegen-hartz.de